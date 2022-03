Goaliesetzt seine Karriere in den USA fort. Der 31-jährige Münsinger, dessen Wegzug vonseit längerem im Raum stand, wechselt auf die kommende Saison in die Major League Soccer (MLS) zum neuen Klub. Der Vertrag des früheren Schweizer Nationalgoalies in Dortmund wäre noch bis Juni 2023 gelaufen. Jetzt wird er aufgelöst. Mit Ernstkämpfen wird er sich eine Weile gedulden müssen, denn St. Louis City wird erst auf diein den Betrieb der MLS integriert.Der ehemalige YB- und GC-Torhüter Bürki wechselte im Sommer 2015 vonnach Dortmund. Mit dem BVB gewann er zweimal den deutschen Cup. Er hat bislang 232 Wettbewerbsspiele für Dortmund bestritten. In der Bundesliga kam Bürki zuletzt am 34. Spieltag der letzten Saison zum Einsatz. In der Planung von Trainerspielte er keine grosse Rolle mehr. Die weiteren Schweizer Torhüterundstehen in der Hierarchie über ihm. (pre/sda)Position: TorAlter: 31Marktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2021/22: ohne Einsatz