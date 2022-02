Der FC Schaffhausen erhält mit Raul Bobadilla prominente Verstärkung, es fehlt einzig noch die Arbeitsbewilligung, wie der Verein auf der Homepage mitteilt. Der 34-jährige paraguayische Stürmer spielte in der Schweiz schon für Concordia Basel, die Grasshoppers, die Young Boys sowie Basel und erzielte in 84 Partien in der Super League nicht weniger als 40 Tore.



Erfolgreich war er auch in der Bundesliga, in der er für Borussia Mönchengladbach und Augsburg in 166 Spielen 29 Treffer schoss. Zuletzt stürmte Bobadilla in Brasilien für Fluminense. Schaffhausen belegt in der Challenge League den 4. Platz, der Rückstand auf Leader Aarau beträgt elf Punkte. (pre/sda)



Raul Bobadilla 🇵🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 0,3 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: kein Einsatz

Bild: keystone