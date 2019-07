Sport

Transferticker

News und Gerüchte im Transfer-Ticker: Antoine Griezmann fix zu Barcelona



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Jetzt ist es fix! Griezmann geht zu Barça +++ Gashi zurück zum FC Aarau?

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Gashi bald zurück zum FC Aarau

Gemäss «AZ»-Recherchen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der FC Aarau einen prominenten Zugang vermeldet: Shkelzen Gashi kehrt im Januar 2020 zurück. Zuletzt spielte der frühere albanische Internationale in den USA für die Colorado Rapids.

Für Gashi und den FCA ist es ein Wiedersehen: Schon von 2011 bis 2012 spielte der Stürmer im Brügglifeld und erzielte in 44 Spielen 23 Tore. Teamkollege war damals Sandro Burki, mittlerweile Sportchef des FC Aarau. Auf Nachfrage will Burki den spektakulären Transfer nicht bestätigen: «Wir kommunizieren Namen dann, wenn es etwas zu vermelden gibt.» Doch die «AZ» weiss: Es ist eine Frage der Zeit, bis der Transfer offiziell wird. (zap/ch media)

Update folgt*

Bild: KEYSTONE

Griezmann fix zu Barça!

«Darauf habt ihr gewartet», schreibt der FC Barcelona am Freitagnachmittag und postet: «Griezmann, c'est magnifique!» Dazu wird der französische Weltmeister Antoine Griezmann im berühmten Trikot der Katalanen gezeigt. Er unterschrieb für fünf Saisons bis im Sommer 2024.

Das Ende der ewigen Transfergeschichte hatte sich am Mittag angedeutet, als Griezmanns Anwalt beim Betreten des Liga-Hauptsitzes beobachtet wurde. Dort wurde des Angreifers Abgang von Atlético Madrid besiegelt. Barça kaufte Griezmann für die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro. Die Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag wurde auf 800 Mio. Euro festgelegt. (ram)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 21 Tore



You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12. Juli 2019

Andersen neu teuerster Däne

Verteidiger Joachim Andersen wechselt zu Olympique Lyon. Die Franzosen bezahlen für ihn 24 Millionen Euro an Sampdoria Genua. Durch Boni kann die Ablöse noch bis auf 30 Millionen steigen, was Andersen zum teuersten dänischen Fussballer der Geschichte machen würde. Bisheriger Rekordwert stellen die 25 Millionen dar, die Southampton für Jannik Vestergaard ausgab. (ram)

Joachim Andersen 🇩🇰

Position: Innenverteidigung

Alter: 23

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele



Lazzari neu bei den Laziali

Lazio Rom hat den Flügelspieler Manuel Lazzari engagiert. Die Hauptstädter überweisen 17 Millionen Euro nach Ferrara. Dort, bei SPAL, bestritt Lazzari bislang seine gesamte Profikarriere. Im vergangenen Herbst wurde er sein bisher einziges Mal in der italienischen Nationalmannschaft eingesetzt. (ram)

Manuel Lazzari 🇮🇹

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 1 Tor



Crouch tritt zurück

Im Alter von 38 Jahren beendet der frühere englische Nationalstürmer Peter Crouch seine Laufbahn. Er habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, teilte der «Storch» mit. «Meine Karriere war ein einziger Traum, der wahr geworden ist.»

Crouch erzielte in 42 Länderspielen 22 Tore. Mit dem FC Liverpool wurde er 2006 Cupsieger, ein Jahr später stand er mit den «Reds» im Final der Champions League. Von 2011 bis 2019 stürmte er für Stoke City, ehe im vergangenen halben Jahr Burnley die letzte Station seiner langen Karriere war. (ram)

If you told me at 17 I’d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.

It’s been an absolute dream come true 🤖 — Peter Crouch (@petercrouch) 12. Juli 2019

Lichtsteiner hält sich fit

Es ist verdächtig ruhig um Stephan Lichtsteiner, der nach Ablauf seines Vertrags bei Arsenal vereinslos ist. Seit Wochen gibt es keine Gerüchte über einen neuen Klub. Dass der 105-fache Nationalspieler seine Karriere noch nicht beenden möchte, macht er nun mit diesem Post klar: Lichtsteiner trainiert für sich mit einem Privattrainer, um fit zu bleiben. (ram)

Stephan Lichtsteiner 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 1 Tor



Aidoo geht zu Celta Vigo

Im watson-Managerspiel hat Sportredaktor Ralf Meile den Abwehrspieler Joseph Aidoo in seine Elf genommen, weil dessen Klub KRC Genk in der Champions League spielt. Meiles Hoffnung war, dass dadurch der Marktwert des Ghanaers in die Höhe schiesst. Aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Aidoo verlässt den belgischen Meister nämlich schon jetzt. Für 8 Millionen Euro wechselt er nach Spanien zu Celta Vigo, das knapp die Klasse gehalten hat. Meiles Kommentar: «Gut für mich. Wenn er Messi im Nou Camp stoppt, ist das mehr wert als jeder Champions-League-Auftritt!» Dass er auch mit Genk hätte auf den FC Barcelona treffen können, lassen wir mal ausser Acht … (ram)

Joseph Aidoo 🇬🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 2 Tore



Barça holt Talent Barry

Der FC Barcelona hat das Rennen um Louie Barry gemacht. Auch Bayern München hatte sich um den 16-jährigen Engländer bemüht. Barça, das West Bromwich Albion 300'000 Franken überweist, plant mit dem Stürmer für seine U19-Mannschaft. Für Englands U16-Nationalteam schoss der Stürmer in 9 Spielen 6 Tore. (ram)

Louie Barry

Position: Sturm

Alter: 16

Marktwert: noch nicht bestimmt

🔵🔴📝 Louie Barry has joined FC Barcelona. 🇬🇧 The 16-year-old English striker, signed from West Bromwich Albion, will play for the Under-19s A team.



👉 https://t.co/QIaF3FlwrN



👍 Welcome to Barça, Louie!#FCBMasia #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/DcrpqFXw3d — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. Juli 2019

Nun will Augsburg Mvogo

Plan A ging nicht auf für den FC Augsburg: Mit einem 5-Millionen-Angebot für Jonas Omlin blitzte der Bundesligist beim FC Basel ab. Nun steht ein anderer Schweizer Goalie im Fokus: Yvon Mvogo. Der Bankdrücker aus Leipzig hätte die Chance, als Nummer 1 wieder mehr spielen zu können. Omlin und Mvogo balgen sich in der Nationalmannschaft um den Platz hinter Stammkeeper Yann Sommer. (ram)

Yvon Mvogo 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 25

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

Milan will Upamecano

Die AC Milan ist auf der Suche nach einem neuen Abwehrpatron in Leipzig fündig geworden. Von dort soll Dayot Upamecano zu den «Rossoneri» stossen. Milan stehe in Kontakt mit dem Berater des Franzosen. Dieser hat für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 100 Mio. Euro, im nächsten Sommer würde ein Transfer noch 80 Mio. Euro kosten und 2021 wäre Upamecano ablösefrei. (ram)

Dayot Upamecano 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 20

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: EPA

Für 120 Millionen? Griezmann-Wechsel zu Barca offenbar fix

Laut der französischen Sportzeitung L'Equipe hat der FC Barcelona die geforderte Ablösesumme in Höhe von 120 Mio Euro für Atlético Madrid hinterlegt.

Der Stürmer hatte vor zwei Monaten angekündigt, Atlético nach fünf Jahren verlassen zu wollen. Allerdings hat er dort noch einen Vertrag bis 2023.

Griezmann 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro



Bild: EPA/EPA

PSG will «nur» 150 Millionen für Neymar, aber ...

Erst kürzlich hies es noch, Paris Saint-Germain fordere für den Verkauf von Neymar mehr als die 222 Millionen Euro, die sie damals schon für den Brasilianer bezahlt hatten. Nun scheinen sie Barcelona aber zumindest etwas entgegenzukommen.

Der französische Meister wäre damit einverstanden, nur noch 150 Millionen für den Angreifer zu erhalten. Aber nur, wenn Barcelona-Flügel Ousmane Dembélé ebenfalls Teil des Deals ist. Der junge Franzose sei einer der Wunschspieler von PSG-Trainer Thomas Tuchel. (abu)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: El Pais

Bild: AP/AP

Alderweireld zur AS Rom?

Die AS Rom sucht noch Verstärkung für die Verteidigung. Einer der heissesten Kandidaten dafür ist Tottenhams Toby Alderweireld. Funktionäre der Römer wollen in den nächsten Tagen nach London reisen und das Gespräch mit dem Belgier suchen. (abu)

Toby Alderweireld 🇧🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele

Quelle: Sky Italia

Bild: AP/AP

Fortuna holt neuen Angreifer

Nana Ampomah wird zum Rekordeinkauf von Fortuna Düsseldorf. Für den vierfachen Nationalspieler aus Ghana überweist der Bundesligist vier Millionen Euro an den belgischen Klub Waasland-Beveren. Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel beschreibt Ampomah als «schnell, beidfüssig und trickreich. Er wird in der Bundesliga bleibenden Eindruck hinterlassen.» (ram)

Nana Ampomah 🇬🇭

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 8 Tore



«Real ist der Stolperstein»

Warum ist der Wechsel von James Rodriguez zu Napoli eigentlich noch nicht fix? Der Kolumbier will, der Klub auch, man ist sich einig. «Real Madrid ist der Stolperstein», sagte nun Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis. Die Spanier würden eine viel zu hohe Ablöse verlangen. «Wir warten auf eine vernünftigere Forderung.» Zuletzt war der Offensivspieler an Bayern München ausgeliehen. (ram)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Quelle: Corriere dello Sport



Bild: AP

Koscielny macht Vorbereitung mit Arsenal nicht mit

Laurent Koscielny will Arsenal noch diesen Sommer verlassen und streikt deshalb per sofort. Wie der Klub in einem Statement mitteilt, weigert sich der 33-jährige Innenverteidiger, die Vorbereitungsreise in die USA mitzumachen. Es heisst, der Franzose wolle in seine Heimat zurückkehren. Arsenal zeigt sich «sehr enttäuscht» über das Verhalten von Koscielny. (abu)

Laurent Koscielny 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 3 Tore



Club statement on Laurent Koscielny — Arsenal FC (@Arsenal) 11. Juli 2019

Diego Costa zurück auf die Insel?

Im Januar 2018 wechselt Diego Costa nach einer langen Transfer-Posse zurück zu seinem Stammklub Atlético Madrid. Nun könnte er die Spanier bereits wieder verlassen. Nach den Zuzügen von Joao Felix und Alvaro Morata sieht der Stürmer seine Spielzeit bedroht. Der FC Everton soll bereit sein, mit Costa Gespräche zu führen.

Diego Costa 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sport1



Bild: EPA

Inder holen Mo Salah

Wie bitte, Mohamed Salah vom FC Liverpool wechselt zum unbekannten indischen Klub Gokulam Kerala?! Nein, nicht ganz. Es ist Mohammed Salah, Beinahe-Namensvetter. Der Abwehrspieler kehrt nach einem Gastspiel bei Sports Academy Tirur zurück. (ram)

Mohammed Salah 🇮🇳

Position: Linksverteidiger

Alter: 24

Marktwert: nicht bestimmt



Wolverhampton an Joelinton dran

Joelinton hat bei Hoffenheim eine gute Saison hinter sich. Nun sollen sich auch erste englische Klubs nach dem Brasilianer erkundigt haben. An vorderster Stelle: die Wolverhampton Wanderers. Doch der Stürmer hat seinen Vertrag beim Bundesligisten kürzlich erst bis 2022 verlängert. Die Engländer müssten also vermutlich tief in die Tasche greifen. (abu)

Joelinton 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen

Quelle: Kicker



Bild: AP/AP

Wie viel zahlt ManUnited für Milinkovic-Savic?

Will Manchester United in der Premier League wieder im Kampf um die Champions-League-Plätze eingreifen, muss es sich verstärken. Weit oben auf dem Wunschzettel steht anscheinende der serbische Mittelfeldregisseur Sergej Milinkovic-Savic. Die Engländer sollen rund 80 Millionen Euro geboten haben. Lazio Rom will aber noch mehr und fordert 100 Millionen vom Premier-League-Klub.

Sergej Milinkovic-Savic 🇷🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Monster-Offerte für Bale

Bei Real Madrid sind sie nicht wirklich glücklich mit Gareth Bale. Doch bis 2022 verdient der Waliser dort jährlich 35 Millionen Euro. Sehr viel Geld – doch es könnte bald das doppelte sein. Ein nicht genannter chinesischer Klub soll Bale ein Jahresgehalt von 70 Mio. angeboten haben. Das wären schlappe 200'000 Euro am Tag. (ram)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: El Chiringuito



Bild: AP

Haller will nicht zu West Ham

Nach Eintracht Frankfurts überragender Saison rückte unter anderem Sébastien Haller in den Fokus vieler Klubs. West Ham United hat angeblich 40 Millionen Euro für den französischen Stürmer geboten. Doch der will nicht wechseln, weil die «Hammers» nicht Champions League spielen. (ram)

Sébastien Haller 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 20 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA

Champions-League-Held Origi verlängert bei Liverpool

Divock Origi unterschrieb bei Champions-League-Sieger Liverpool einen neuen, mehrjährigen Vertrag. Der 24-jährige Stürmer aus Belgien war 2014 für 15 Millionen Franken von Lille in die Premier League gewechselt. In der letzten Saison wurde Origi oft als Joker eingesetzt, war aber in der Champions League mit zwei Toren im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona und dem 2:0 im Final gegen Tottenham eine der grossen Figuren. (abu/sda)

Divock Origi 🇧🇪

Position: Stürmer

Alter: 23

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 3 Tore

Bild: AP/AP

Aratore zu Lugano

Marco Aratore kehrt in die Schweiz zurück. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wird von Ural Jekaterinburg für eine Saison an den FC Lugano ausgeliehen. Vor seinem Engagement in Russland, wohin er im Sommer des letzten Jahres gewechselt hatte, spielte der Basler vier Jahre für St.Gallen. (ram/sda)

Marco Aratore 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele



Derdiyok zu Göztepe

Der langjährige Schweizer Nationalspieler Eren Derdiyok wechselt innerhalb der Süper Lig. Er zieht von Galatasaray Istanbul, wo er im Winter ausgemustert wurde, weiter zu Göztepe. Beim Klub in Izmir, der letzte Saison knapp den Abstieg verhindern konnte, unterschrieb Derdiyok für zwei Jahre. (ram)

Eren Derdiyok 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 10 Tore



Jonas Omlin erhält Angebot aus Augsburg – Lindner dafür zu Basel?

Wird in der Schweiz bald das Goalie-Karussell angeworfen? Wie der «Blick» schreibt, soll der FC Basel ein Angebot für Keeper Jonas Omlin aus Augsburg vorliegen haben. Die Deutschen wollen 5 Millionen Euro für den 25-Jährigen bezahlen, Basel will aber fast das Doppelte.

Sollte Augsburg den Forderungen der «Bebbi» nachkommen, hätten diese auch bereits einen Nachfolger ins Auge gefasst. Heinz Lindner, den Marcel Koller aus seiner Zeit als österreichischer Nationaltrainer bestens kennt, wäre der heisseste Kandidat, um Omlin zu beerben. Der 28-Jährige wäre nach dem Abstieg von GC derzeit ablösefrei zu haben. (abu)

Jonas Omlin 🇨🇭

Position: Goalie

Alter: 25

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 10 Mal ohne Gegentor



Heinz Lindner 🇦🇹

Position: Goalie

Alter: 28

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 3 Mal ohne Gegentor

Quelle: Blick

bild: keystone, watson

Ceballos zu Tottenham? Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Tottenham Hotspur ist am spanischen Mittelfeldjuwel Dani Ceballos dran. Doch der Transfer geht nicht so ring über die Bühne, wie sich die Engländer das erhofft haben. Obwohl der Youngster bei Real Madrid nicht immer gesetzt ist, will er allerhöchstens ausgeliehen werden. Die Spurs pochen aber auf eine definitive Übernahme. Ceballos' Vertrag bei Real läuft noch vier Jahre. (abu)

Dani Ceballos 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Pogba bei Manchester «nie ein Problem»

Vor wenigen Tagen wurde folgendes bekannt: Mino Raiola, der Agent von Paul Pogba, hofft, dass sein Klient Manchester United bald verlassen kann. Doch nun gibt es Anzeichen, dass der Weltmeister doch bei den Red Devils bleiben könnte.

Gegenüber der BBC erzählt United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, dass Pogba «nie ein Problem» gewesen sei. Im Gegenteil: «Es wird eine Kampagne gegen Paul gefahren. Er ist ein grossartiger Profi mit einem Herz aus Gold. Er hat sich nie wichtiger als das Team gemacht und immer alles gegeben», erklärt Solskjaer. Es habe auch noch keine Angebote für den Weltmeister gegeben und man habe nicht die Absicht, ihn zu verkaufen. (abu)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 13 Tore

Quelle: BBC

Bild: AP

Darum verzögert sich Griezmanns Wechsel zu Barça

Der Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona sollte längst im Trockenen sein. Doch den Katalanen fehlen offenbar die finanziellen Mittel, um die geforderte Ablösesumme von 120 Millionen Euro auf einen Schlag zu bezahlen. Barça pocht deshalb auf eine «Zahlung auf Raten», was Atlético seinerseits aber ablehnt. (abu)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 21 Tore

Quelle: Marca

Mandzukic zurück zu Bayern?

Hartnäckig hält sich das Gerücht, Borussia Dortmund wolle Mario Mandzukic holen. Der 33-jährige Kroate steht bei Juventus vor dem Absprung. Vielleicht kehrt der Stürmer aber zu Bayern München zurück. Über Mandzukic wird dort als Backup für Robert Lewandowski diskutiert. (ram)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 10 Tore

Quelle: Sportbild



Bild: AP

YB-Seferi zu Xamax

Meister YB hat den Vertrag mit Angreifer Taulant Seferi verlängert. Der Albaner wird jedoch nächste Saison erneut ausgeliehen, dieses Mal an Ligakonkurrent Neuchâtel Xamax. Letzte Saison stürmte der 22-jährige Seferi eine Liga tiefer für Winterthur. (ram)

Taulant Seferi 🇦🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 450'000 Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 11 Tore​

Der 22-jährige Offensivspieler Taulant Seferi wechselt leihweise für die Saison 2019/20 zu Xamax Neuchâtel FCS. Gleichzeitig wurde sein Vertrag bei YB bis Sommer 2022 verlängert.https://t.co/purpXoBJea #BSCYB @XamaxFCS pic.twitter.com/PVf5gU3qw4 — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) 10. Juli 2019

PSG will für Neymar mehr, als es bezahlt hat

Paris Saint-Germain taxiert den Wert von Neymar auf mehr als 222 Millionen Euro. Das war der Betrag, den die Franzosen vor zwei Jahren an den FC Barcelona überwiesen.

Neymar möchte gerne zu den Katalanen zurückkehren. Zuletzt hatte PSG signalisiert, den Brasilianer bei einem ansprechenden Angebot ziehen zu lassen. Doch für die Pariser hat Neymar gemäss «Marca» mehr Wert als bei seinem Wechsel. Ausserdem sei man nicht bereit, als Teil der Ablöse Philippe Coutinho oder Ousmane Dembélé zu erhalten. Ivan Rakitic hingegen wäre eher willkommen. Und: Real Madrids defensiver Mittelfeldspieler Casemiro stehe auf der PSG-Einkaufsliste ganz oben, berichtet die Zeitung. (ram)

Bild: AP

Jonas tritt zurück

Der brasilianische Ex-Nationalspieler Jonas hängt die Fussballschuhe an den Nagel. Der 35-Jährige wurde mit Benfica Lissabon vier Mal Meister und in dieser Zeit zwei Mal zum Fussballer des Jahres in Portugal gewählt und zwei Mal Torschützenkönig. Jonas erzielte in 183 Spielen für Benfica 137 Tore. (ram)

1⃣9⃣:0⃣4⃣ O Jonas tem uma mensagem importante para ti...#PeloBenfica pic.twitter.com/a6O09q6KMe — SL Benfica (@SLBenfica) 9. Juli 2019

Bayern will Nübel als Neuer-Nachfolger

Schalke-Goalie Alexander Nübel steht gemäss Sport1 im Fokus von Bayern München. Der deutsche U21-Torhüter soll beim Rekordmeister einst Manuel Neuer beerben. Schalke-Trainer David Wagner kämpft hingegen um eine Vertragsverlängerung: «Wir werden alles daransetzen, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Hoffentlich bleibt er lange bei uns. Das ist eine Position, in der wir richtig gut aufgestellt sind.» (zap)

Alexander Nübel 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 22

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele

Bild: AP/AP

Higuain will bei Juve bleiben, aber die wollen eigentlich Icardi

Mit der Ankunft von Cristiano Ronaldo wurde Torjäger Gonzalo Higuain trotz 55 Toren in 105 Spielen für Juventus im Sommer 2018 vom Hof gejagt. Der Argentinier wurde erst nach Mailand und später zu Chelsea ausgeliehen, nun kehrt der Stürmer zu Juve zurück, soll aber weitergegeben werden. Das Problem: Der Argentinier verdient mit 9,5 Millionen Euro pro Jahr eine ganze Stange Geld. Zuletzt war immerhin die AS Roma an einem Leihgeschäft, bei dem Juventus die Hälfte des Gehaltes übernimmt, interessiert. Doch Higuain will unbedingt in Turin bleiben.

Wie Sky Italia schreibt, habe er im Sommer sogar mit einem Personal Trainer gearbeitet, um Juve-Trainer Maurizio Sarri zu beeindrucken. Zuletzt waren Higuain und Sarri zusammen bei Chelsea und auch während seiner besten Zeit wurde Higuain in Neapel von Sarri trainiert. Bei Juve habe es aber trotzdem keinen Platz, der Serienmeister möchte viel lieber Inters Mauro Icardi als Sturmspitze verpflichten. (zap)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Stürmer

Alter: 31

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 40 Spiele, 13 Tore.



Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 17 Tore



Bild: AP/AP

Muric zu Nottingham Forest

Der im zürcherischen Schlieren aufgewachsene Arijanet Muric, Nationaltorhüter des Kosovo, hat seinen Vertrag bei Manchester City verlängert. Der englische Meister leiht ihn jedoch für die nächste Saison an den Championship-Klub Nottingham Forest aus.

«Dass ich für drei Jahre verlängern konnte, freut mich und ist eine grosse Ehre», sagte Muric. «Nun erhalte ich aber zunächst die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln.» Muric durfte für ManCity in der vergangenen Saison im Liga-Cup ran, den das Team gewann. Bloss im Final war er Ersatz. (ram)

Arijanet Muric 🇽🇰

Position: Tor

Alter: 20

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 7 Spiele

A new deal and a loan move for Aro Muric! 🙌



🔵 #mancity https://t.co/MxJYYRSbf4 — Manchester City (@ManCity) 9. Juli 2019

Dusan Tadic bleibt bei Ajax

Ajax Amsterdam kann weiterhin auf die Dienste vin Flügelstürmer Dusan Tadic zählen. Der Serbe hat seinen Vertrag mit den Holländern bis 2023 verlängert. Und auch danach ist die Zukunft des heute 30-Jährigen geregelt. Er wird Ajax als Jugendtrainer erhalten bleiben. (abu)

Dusan Tadic 🇷🇸

Position: Linker Flügel

Alter: 30

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 28 Tore



Bild: AP/AP

Neymar erhält Wechselfreigabe

Die Verwirrung um die Zukunft des brasilianischen Superstars Neymar hält an. Gestern erschien der 27-Jährige nicht zum Trainingsauftakt von Paris Saint-Germain. Der Klub kündigte Konsequenzen an. Eigentlich möchte der Spieler zum FC Barcelona wechseln, doch dessen Präsident liess verlauten: «Wir wissen, dass er PSG verlassen möchte. Aber wir wissen auch, dass PSG ihn nicht gehen lassen will.»

Nun scheint sich das Blatt aber gewendet zu haben. In einem Interview mit Le Parisien sagt PSG-Sportchef Leonardo: «Neymar darf den Klub verlassen, aber nur wenn wir ein zufriedenstellendes Angebot erhalten.» Bisher habe es nur oberflächliche Gespräche mit Barcelona gegeben, aber kein konkretes Angebot. (abu)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: Le Parisien

Bild: EPA/EPA

Liverpool jagt einen 16-Jährigen

Schnappt sich der FC Liverpool einen 16 Jahre alten Rekordmann? Berichten zufolge sind die «Reds» an Harvey Elliott dran. Der rechte Flügel spielte letzte Saison beim FC Fulham und war der jüngste Spieler, der je in der Premier League eingesetzt wurde. Auch Real Madrid und PSG sollen den jungen Engländer verpflichten wollen.

Harvey Elliott 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechter Flügel

Alter: 16

Marktwert: nicht vorhanden

Bilanz 2018/19: 2 Spiele

Quelle: Sport1

Bild: AP/PA

Wieso die Bayern zögern

Der deutsche Meister Bayern München hat aktuell erst 17 Spieler im Kader. Ohne Zweifel werde man noch Transfers tätigen, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karlheinz Rummenigge bei der Vorstellung von Lucas Hernandez. Nervös sei man aber nicht an der Säbener Strasse, man habe eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft.

«Man wartet in Europa auf einen Dominoeffekt», erklärte Rummenigge. Wenn es einen ganz grossen Transfer gebe, würden auf diesen viele andere Wechsel folgen. «Alles wartet auf diesen einen Dominostein und dann wird noch viel passieren.» Weiterhin sei Leroy Sané ein Thema für die Bayern. Nach dessen Ferien kommt es möglicherweise zu Gesprächen. Unklar sei, ob Jérôme Boateng bleibe oder den Klub verlasse. «Er muss sich entscheiden», sagte Rummenigge über den Weltmeister von 2014, der hinter Hernandez, Benjamin Pavard und Niklas Süle wohl nur noch die Nummer 4 in der Innenverteidigung sein wird. (ram)

Bild: EPA

Mings fix bei Villa

Tyrone Mings ist mit Aston Villa in die Premier League aufgestiegen. Der Innenverteidiger war in der Rückrunde von Bournemouth ausgeliehen, nun wird er fix übernommen. Villa bezahlt für ihn laut BBC 22,5 Mio. Euro. (ram)

Tyrone Mings

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 2 Tore



#MingsAnnounced in full kit at a train station.



Don't you just love to see it.#AVFC pic.twitter.com/62eb5sff7p — Aston Villa (@AVFCOfficial) 8. Juli 2019

Avdijaj in die Türkei

Die Karriere des Stürmers Donis Avdijaj geht in der Türkei weiter. Der ehemalige Schalker mit zweifelhaftem Ruf hat bei Trabzonspor unterschrieben. Zuletzt spielte der in Deutschland geborene Kosovare bei Willem II in Holland, wo er aber seit Weihnachten suspendiert war. (ram)

Donis Avdijaj 🇽🇰

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 8 Tore



Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzaladık



Detaylar 👉 https://t.co/iQqs7qIuH4 pic.twitter.com/767LLoKEic — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 8. Juli 2019

Marek Suchy in die Bundesliga

Der letztjährige Basel-Captain Marek Suchy wechselt in die Bundesliga zum FC Augsburg. Der 31-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2021. «Das ist genau die neue Herausforderung, die ich mir gewünscht habe», lässt sich der Tscheche, dessen Vertrag beim FCB im Sommer auslief, zitieren. (zap)

Der tschechische Nationalspieler Marek #Suchy wird Mitglied der #FCA-Familie und unterschreibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣!

_______

➡️ Jetzt fehlt noch DEINE Unterschrift: https://t.co/D6xo81CVay pic.twitter.com/RZvjZ63ASH — FC Augsburg (@FCAugsburg) 8. Juli 2019

Leicester mit Rekord-Transfer

Im letzten Halbjahr spielte Youri Tielemans bereits leihweise für Leicester City. Der Belgier zeigte derart starke Leistungen, dass sein Marktwert von 18 auf 38 Millionen Euro anstieg. Bei Leicester war man so zufrieden, dass man nun 45 Millionen Euro für die feste Übernahme des 22-Jährigen an die AS Monaco bezahlte. (zap)

Youri Tielemans 🇧🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele

Welcome back, Youri! 🦊 — Leicester City (@LCFC) 8. Juli 2019

Boateng will sich der Konkurrenz stellen

Jérôme Boateng könnte, anders als bisher angenommen, bei den Bayern bleiben. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sagte an einer Pressekonferenz: «Jérôme hat noch einen Vertrag bis 2021. Wir werden in aller Ruhe abwarten, wie sich die Dinge bis zum Transfermarktschluss entwickeln.»

Boateng werde sich der Konkurrenz, bestehend aus Niklas Süle, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard stellen, heisst es. Zudem sein gemäss «Sky» noch kein Angebot für den Innenverteidiger eingegangen. (zap)

Jérôme Boateng 🇩🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele



Bild: EPA/EPA

St.Gallen holt einstiges «Bayern-Bubi»

Der FC St.Gallen hat mit Lukas Görtler einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht zum FCSG und hat einen Dreijahres-Vertrag bis zum Sommer 2022 unterschrieben.

Görtler durchlief die Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg, ehe er über Eintracht Bamberg den Weg in die zweite Mannschaft von Bayern München fand. Nach zwei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern spielte er die vergangenen beiden Spielzeiten beim FC Utrecht. (pre)

Lukas Görtler 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 0 Tore



Stephan El Shaarawy wechselt nach China

Der italienische Internationale Stephan El Shaarawy verlässt die AS Roma und wechselt mit einem Dreijahresvertrag zum chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua. Der 26-jährige Stürmer soll laut italienischen Medienberichten im Jahr zwischen 15 und 16 Millionen Euro verdienen. Seine Ablösesumme soll im Bereich von 20 Millionen Euro liegen.

El Shaarawy ist nicht der erste Spieler aus Europa, der nicht zum Karriere-Ausklang, sondern wegen finanzieller Anreize im Höhepunkt der Laufbahn nach Asien zieht. So haben in den letzten zwei Jahren auch der Italiener Graziano Pellè, die Belgier Axel Witsel und Yannick Carrasco sowie der Brasilianer Paulinho einem Transfer in die chinesische Super League zugestimmt. (abu/sda)

Stephan El Shaarawy 🇮🇹

Position: Linker Flügel

Alter: 26

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 11 Tore

Stephan El Shaarawy has today completed a move to Shanghai Shenhua.



Thank you for your service, Stephan, and good luck for the future! 👋 #ASRoma pic.twitter.com/phfLNWVhaE — AS Roma English (@ASRomaEN) July 8, 2019

Und auch Arnautovic zieht's nach Fernost

Nachdem Marko Arnautovic lange genug getrotzt hat, darf er endlich dem Geld hinterher nach China wechseln. Der österreichische Internationale zerstritt sich derart mit den Klubverantwortlichen von West Ham United, dass sie ihn am Ende nur möglichst schnell los haben wollten. Er schliesst sich dem chinesischen Meister Shanghai SIPG an.

Marko Arnautovic 🇦🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 10 Tore



Marko Arnautovic departs.https://t.co/uX2IhifBBD — West Ham United (@WestHamUtd) July 8, 2019

Ünder und Henrichs zu den Bayern?

Bayern München musste in diesem Transferfenster bislang einige Enttäuschungen einstecken. Weder Ilkay Gündogan noch Ousmane Dembélé, Calum Hudson-Odoi oder Leroy Sané folgten bislang dem Ruf von Sportchef Hasan Salihamidzic. ​

Nun hat der deutsche Rekordmeister zwei neue Ziele ins Auge gefasst: Cengiz Ünder, rechter Flügel der AS Rom, und Benjamin Henrichs, Innenverteidiger der AS Monaco. Ob die beiden dann tatsächlich auch für die Bayern auflaufen, werden die nächsten Tage zeigen. (abu)

Cengiz Ünder 🇹🇷

Position: Rechter Flügel

Alter: 21

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 3 Tore



Benjamin Henrichs 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 1 Tor

Quelle: transfermarkt.de

Bild: AP/AP

James zu Atlético statt Napoli?

Zuletzt wurde über einen Wechsel von James Rodriguez zur SSC Neapel spekuliert. Doch scheinbar will der Kolumbianer nächste Saison lieber für Atlético Madrid auflaufen, das berichtet zumindest der kolumbianische Sportsender «Gol Caracol». Noch hat James bei Real Madrid einen Vertrag bis 2021, zuletzt war er zwei Jahre an Bayern München ausgeliehen. (zap)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Bild: AP/AP

Niko Kovac kriegt neuen Assistenten

Hansi Flick wird neuer Co-Trainer beim FC Bayern München. Dort unterstütz er das Bruderpaar Niko (Cheftrainer) und Robert Kovac. «Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen», lässt sich Flick auf der Bayern-Homepage zitieren.

Nach zweieinhalb Jahren als DFB-Sportdirektor war Flick zuletzt bis Februar 2018 als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim tätig. (zap)

Berater Raiola drängt ManUtd zum Pogba-Verkauf

Paul Pogba sollte am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining bei Manchester United steigen. Ob er dies tut, scheint allerdings offen. Der Franzose möchte offenbar unbedingt wechseln und auch sein Berater Mino Raiola erklärt, dass nicht sicher sei, ob Pogba tatsächlich zum Trainingsstart erscheine.

Raiola hat der «Times» zudem erklärt: «Jeder im Klub, von Trainer bis zum Besitzer kennt Pauls Wunsch. Jeder weiss um die Bereitschaft Pauls, weiterzuziehen. Wir arbeiten daran.»

Pogba hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2021 und wird mit seinem Ex-Verein Juventus Turin sowie Real Madrid in Verbindung gebracht. (zap)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: The Times

Bild: AP/AP

Hernandez von Real zu Milan

Der offiziellen Website der Serie A ist zu vernehmen, dass Theo Hernandez von Real Madrid zur AC Milan wechselt. Noch ist der Wechsel allerdings von keinem der beiden Klubs verkündet worden. Der Verteidiger war zuletzt an Real Sociedad verliehen. Milan soll für den Franzosen rund 20 Millionen Euro bezahlen. (zap)

Theo Hernandez 🇫🇷

Position: LInksverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 1 Tor

Quelle: Serie A

Bild: EPA/EFE

Alvaro Morata bleibt bei Atlético Madrid

Alvaro Morata bleibt bei Atlético Madrid. Der 26-jährige Stürmer wird in der nächsten Saison – wie im letzten Halbjahr – leihweise für die Spanier spielen und danach definitiv von Chelsea zu Atlético wechseln. Als fällige Ablöse kursierte zuletzt eine Summe von rund 56 Millionen Euro. (zap/sda)

Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 15 Tore

📝 | Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @AlvaroMorata a partir del 1 de julio de 2020. Nuestro delantero jugará esta temporada en calidad de cedido y su traspaso definitivo se hará efectivo al inicio de la 2020-21

👉 https://t.co/SR4HRjmAuY#AúpaAtleti pic.twitter.com/OjiLeoyk77 — Atlético de Madrid (@Atleti) 6. Juli 2019

FCZ holt Ex-GC-Verteidiger

Der FC Zürich verpflichtet den 24-jährigen Brasilianer Nathan und statten den Inneverteidiger mit einem Dreijahresvertrag aus. Nathan Raphael Pelae Cardoso war zuletzt bei Pameiras São Paulo unter Vertrag. Er war von seinem Verein zuletzt allerdings zweimal in die Schweiz ausgeliehen worden. In der Saison 2017/18 spielte er für Servette Genf, in der abgelaufenen Saison für GC. Dort kam er wegen einer Meniskusverletzung allerdings nur auf neun Super-League-Spiele.

✍🏼 Der 24-jährige Nathan Raphael Pelae Cardoso, bekannt als Nathan, wechselt per sofort von der SE Palmeiras São Paulo zum #FCZ und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Juni 2022:

👉🏽 https://t.co/QIpVsR1FNb #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/k0sJ3vTz2c — FC Zürich (@fc_zuerich) 6. Juli 2019

Nathan Raphael Pelae Cardoso 🇧🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor



Ödegaard zu Real Sociedad statt nach Leverkusen

Real Madrid gibt wie erwartet das norwegische Talent Martin Ödegaard erneut leihweise ab – aber nicht an Bayer Leverkusen, das ebenfalls interessiert war, sondern an Real Sociedad. Bei den Spaniern soll der 20-Jährige, der bereits als 16-Jähriger in Madrid unterschrieb, für eine Saison aktiv sein. Von den «Königlichen» wurde er zuvor bereits an den SC Heerenveen und zuletzt an Vitesse Arnheim ausgeliehen. (pre)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 11 Tore, 12 Assists

Ben Khalifa wieder bei GC

Der FC St.Gallen hat einen dankbaren Abnehmer für den in Ungnade gefallenen Nassim Ben Khalifa gefunden. Der Stürmer wechselt in die Challenge League zu GC. Bei den Grasshoppers hatte der U17-Weltmeister seine Karriere, die arg ins Stocken geriet, einst lanciert. «Ich bin überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird», lässt Trainer Uli Forte ausrichten. (ram)

Nassim Ben Khalifa 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele



Nassim Ben Khalifa wechselt per sofort vom @FCSG_1879 zurück zu uns und hat einen 1-Jahresvertrag mit Option zur Verlängerung unterschrieben. Mit dem Stürmer kehrt ein weiterer erfahrener Hopper zurück in die Heimat. #gc #zürich #traditionsclub News: https://t.co/hBK1nUfaf4 pic.twitter.com/frnfyFOlCm — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) 5. Juli 2019

Luzern verpflichtet deutschen Goalie von Leipzig

Der FC Luzern hat die Verpflichtung des deutschen Goalies Marius Müller vermeldet. Der 25-Jährige kommt von RB Leipzig und unterschrieb beim Super-League-Fünften der letzten Saison einen Dreijahresvertrag. Der 1,93 m grosse Müller, der seine Laufbahn beim 1. FC Kaiserslautern begann und dreimal für die deutsche U20-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, schaffte den Durchbruch in der Bundesliga nicht.

Bei den Zentralschweizern dürfte Müller als Nummer 1 vorgesehen sein. Gleiches hatte letzte Saison für den von den Grasshoppers ausgeliehenen Mirko Salvi gegolten. Dieser musste seinen Stammplatz nach einigen Unsicherheiten aber an Ex-Captain David Zibung abtreten und kehrte am Saisonende zu GC zurück. (abu/sda)

📝➡️2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

————————————

Torhüter Marius Müller wechselt per sofort zum FCL. Herzlich willkommen in der Innerschweiz, Marius. Mehr zum Transfer auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/9Dc5cDQ4tK — FC Luzern (@FCL_1901) July 5, 2019

Arjen Robben tritt zurück

Arjen Robben hat mitgeteilt, dass er seine Karriere per sofort beenden wird. «Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fussballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste», sagte der Holländer gegenüber dem «Telegraaf». (zap)

Arjen Robben 🇳🇱

Position: Rechtsaussen

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Karrierebilanz: 602 Spiele, 209 Tore, 158 Assists



Bild: EPA/EPA

Barça will höchstens 170 Millionen für Neymar zahlen

Ins Tauziehen um Neymar kommt offenbar wieder Bewegung. Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, hat der FC Barcelona jetzt eine Schmerzgrenze für den 27-jährigen Brasilianer festgelegt. Demnach will Barça nicht mehr als 170 Millionen Euro für den PSG-Superstar bezahlen. Das ist die Summe, die Neymar als Ausstiegsklausel für den Sommer 2020 in seinem Vertrag verankert haben soll.

Dazu bieten die Katalanen PSG vier Spieler an, deren Wert von den 170 Millionen Euro abgezogen werden würde, sollten die Pariser Interesse an ihnen haben. Die vier Kandidaten sind Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho und Ousmane Dembélé. (pre)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore



Bild: EPA

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

Abonniere unseren Newsletter