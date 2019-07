Sport

Transferticker

News und Gerüchte im Transfer-Ticker: Marek Suchy in die Bundesliga



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Suchy in die Bundesliga +++ Tielemans ist Leicesters Rekord-Transfer

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Marek Suchy in die Bundesliga

Der letztjährige Basel-Captain Marek Suchy wechselt in die Bundesliga zum FC Augsburg. Der 31-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2021. «Das ist genau die neue Herausforderung, die ich mir gewünscht habe», lässt sich der Tscheche, dessen Vertrag beim FCB im Sommer auslief, zitieren. (zap)

Der tschechische Nationalspieler Marek #Suchy wird Mitglied der #FCA-Familie und unterschreibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣!

➡️ Jetzt fehlt noch DEINE Unterschrift: https://t.co/D6xo81CVay pic.twitter.com/RZvjZ63ASH — FC Augsburg (@FCAugsburg) 8. Juli 2019

Leicester mit Rekord-Transfer

Im letzten Halbjahr spielte Youri Tielemans bereits leihweise für Leicester City. Der Belgier zeigte derart starke Leistungen, dass sein Marktwert von 18 auf 38 Millionen Euro anstieg. Bei Leicester war man so zufrieden, dass man nun 45 Millionen Euro für die feste Übernahme des 22-Jährigen an die AS Monaco bezahlte. (zap)

Youri Tielemans 🇧🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele

Welcome back, Youri! 🦊 — Leicester City (@LCFC) 8. Juli 2019

Boateng will sich der Konkurrenz stellen

Jérôme Boateng könnte, anders als bisher angenommen, bei den Bayern bleiben. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sagte an einer Pressekonferenz: «Jérôme hat noch einen Vertrag bis 2021. Wir werden in aller Ruhe abwarten, wie sich die Dinge bis zum Transfermarktschluss entwickeln.»

Boateng werde sich der Konkurrenz, bestehend aus Niklas Süle, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard stellen, heisst es. Zudem sein gemäss «Sky» noch kein Angebot für den Innenverteidiger eingegangen. (zap)

Jérôme Boateng 🇩🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele



Bild: EPA/EPA

St.Gallen holt einstiges «Bayern-Bubi»

Der FC St.Gallen hat mit Lukas Görtler einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht zum FCSG und hat einen Dreijahres-Vertrag bis zum Sommer 2022 unterschrieben.

Görtler durchlief die Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg, ehe er über Eintracht Bamberg den Weg in die zweite Mannschaft von Bayern München fand. Nach zwei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern spielte er die vergangenen beiden Spielzeiten beim FC Utrecht. (pre)

Lukas Görtler 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 0 Tore



Stephan El Shaarawy wechselt nach China

Der italienische Internationale Stephan El Shaarawy verlässt die AS Roma und wechselt mit einem Dreijahresvertrag zum chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua. Der 26-jährige Stürmer soll laut italienischen Medienberichten im Jahr zwischen 15 und 16 Millionen Euro verdienen. Seine Ablösesumme soll im Bereich von 20 Millionen Euro liegen.

El Shaarawy ist nicht der erste Spieler aus Europa, der nicht zum Karriere-Ausklang, sondern wegen finanzieller Anreize im Höhepunkt der Laufbahn nach Asien zieht. So haben in den letzten zwei Jahren auch der Italiener Graziano Pellè, die Belgier Axel Witsel und Yannick Carrasco sowie der Brasilianer Paulinho einem Transfer in die chinesische Super League zugestimmt. (abu/sda)

Stephan El Shaarawy 🇮🇹

Position: Linker Flügel

Alter: 26

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 11 Tore

Stephan El Shaarawy has today completed a move to Shanghai Shenhua.



Thank you for your service, Stephan, and good luck for the future! 👋 #ASRoma pic.twitter.com/phfLNWVhaE — AS Roma English (@ASRomaEN) July 8, 2019

Und auch Arnautovic zieht's nach Fernost

Nachdem Marko Arnautovic lange genug getrotzt hat, darf er endlich dem Geld hinterher nach China wechseln. Der österreichische Internationale zerstritt sich derart mit den Klubverantwortlichen von West Ham United, dass sie ihn am Ende nur möglichst schnell los haben wollten. Er schliesst sich dem chinesischen Meister Shanghai SIPG an.

Marko Arnautovic 🇦🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 10 Tore



Marko Arnautovic departs.https://t.co/uX2IhifBBD — West Ham United (@WestHamUtd) July 8, 2019

Ünder und Henrichs zu den Bayern?

Bayern München musste in diesem Transferfenster bislang einige Enttäuschungen einstecken. Weder Ilkay Gündogan noch Ousmane Dembélé, Calum Hudson-Odoi oder Leroy Sané folgten bislang dem Ruf von Sportchef Hasan Salihamidzic. ​

Nun hat der deutsche Rekordmeister zwei neue Ziele ins Auge gefasst: Cengiz Ünder, rechter Flügel der AS Rom, und Benjamin Henrichs, Innenverteidiger der AS Monaco. Ob die beiden dann tatsächlich auch für die Bayern auflaufen, werden die nächsten Tage zeigen. (abu)

Cengiz Ünder 🇹🇷

Position: Rechter Flügel

Alter: 21

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 3 Tore



Benjamin Henrichs 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 1 Tor

Quelle: transfermarkt.de

Bild: AP/AP

Antoine Griezmann nicht im Atlético-Training

Antoine Griezmann hat angekündigt, nicht ins Training von Atlético Madrid zurückzukehren. Der Franzose sagt, er leide an «emotionalem Stress» rund um seinen angeblichen Wechsel zum FC Barcelona. Der Transfer schien eigentlich schon in trockenen Tüchern, Griezmann hat sich in einem offiziellen Video bereits von den Atlético-Fans verabschiedet.

Doch Atlético stört sich daran, wie die Katalanen in ihren Gesprächen mit dem Offensiv-Star vorgegangen sind und liessen verlauten, der Spieler müsse sich in dieser Woche im Training blicken lassen. Die Madrilenen weigern sich, weiter mit Barcelona zu verhandeln und verlangen, dass Griezmanns Ausstiegsklausel bezahlt wird. (abu)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 21 Tore

Quelle: Daily Mirror

Bild: EPA/EFE

James zu Atlético statt Napoli?

Zuletzt wurde über einen Wechsel von James Rodriguez zur SSC Neapel spekuliert. Doch scheinbar will der Kolumbianer nächste Saison lieber für Atlético Madrid auflaufen, das berichtet zumindest der kolumbianische Sportsender «Gol Caracol». Noch hat James bei Real Madrid einen Vertrag bis 2021, zuletzt war er zwei Jahre an Bayern München ausgeliehen. (zap)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Bild: AP/AP

Niko Kovac kriegt neuen Assistenten

Hansi Flick wird neuer Co-Trainer beim FC Bayern München. Dort unterstütz er das Bruderpaar Niko (Cheftrainer) und Robert Kovac. «Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen», lässt sich Flick auf der Bayern-Homepage zitieren.

Nach zweieinhalb Jahren als DFB-Sportdirektor war Flick zuletzt bis Februar 2018 als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim tätig. (zap)

Berater Raiola drängt ManUtd zum Pogba-Verkauf

Paul Pogba sollte am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining bei Manchester United steigen. Ob er dies tut, scheint allerdings offen. Der Franzose möchte offenbar unbedingt wechseln und auch sein Berater Mino Raiola erklärt, dass nicht sicher sei, ob Pogba tatsächlich zum Trainingsstart erscheine.

Raiola hat der «Times» zudem erklärt: «Jeder im Klub, von Trainer bis zum Besitzer kennt Pauls Wunsch. Jeder weiss um die Bereitschaft Pauls, weiterzuziehen. Wir arbeiten daran.»

Pogba hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2021 und wird mit seinem Ex-Verein Juventus Turin sowie Real Madrid in Verbindung gebracht. (zap)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: The Times

Bild: AP/AP

Hernandez von Real zu Milan

Der offiziellen Website der Serie A ist zu vernehmen, dass Theo Hernandez von Real Madrid zur AC Milan wechselt. Noch ist der Wechsel allerdings von keinem der beiden Klubs verkündet worden. Der Verteidiger war zuletzt an Real Sociedad verliehen. Milan soll für den Franzosen rund 20 Millionen Euro bezahlen. (zap)

Theo Hernandez 🇫🇷

Position: LInksverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 1 Tor

Quelle: Serie A

Bild: EPA/EFE

Alvaro Morata bleibt bei Atlético Madrid

Alvaro Morata bleibt bei Atlético Madrid. Der 26-jährige Stürmer wird in der nächsten Saison – wie im letzten Halbjahr – leihweise für die Spanier spielen und danach definitiv von Chelsea zu Atlético wechseln. Als fällige Ablöse kursierte zuletzt eine Summe von rund 56 Millionen Euro. (zap/sda)

Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 15 Tore

📝 | Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @AlvaroMorata a partir del 1 de julio de 2020. Nuestro delantero jugará esta temporada en calidad de cedido y su traspaso definitivo se hará efectivo al inicio de la 2020-21

👉 https://t.co/SR4HRjmAuY#AúpaAtleti pic.twitter.com/OjiLeoyk77 — Atlético de Madrid (@Atleti) 6. Juli 2019

FCZ holt Ex-GC-Verteidiger

Der FC Zürich verpflichtet den 24-jährigen Brasilianer Nathan und statten den Inneverteidiger mit einem Dreijahresvertrag aus. Nathan Raphael Pelae Cardoso war zuletzt bei Pameiras São Paulo unter Vertrag. Er war von seinem Verein zuletzt allerdings zweimal in die Schweiz ausgeliehen worden. In der Saison 2017/18 spielte er für Servette Genf, in der abgelaufenen Saison für GC. Dort kam er wegen einer Meniskusverletzung allerdings nur auf neun Super-League-Spiele.

✍🏼 Der 24-jährige Nathan Raphael Pelae Cardoso, bekannt als Nathan, wechselt per sofort von der SE Palmeiras São Paulo zum #FCZ und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Juni 2022:

👉🏽 https://t.co/QIpVsR1FNb #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/k0sJ3vTz2c — FC Zürich (@fc_zuerich) 6. Juli 2019

Nathan Raphael Pelae Cardoso BR

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor



Ödegaard zu Real Sociedad statt nach Leverkusen

Real Madrid gibt wie erwartet das norwegische Talent Martin Ödegaard erneut leihweise ab – aber nicht an Bayer Leverkusen, das ebenfalls interessiert war, sondern an Real Sociedad. Bei den Spaniern soll der 20-Jährige, der bereits als 16-Jähriger in Madrid unterschrieb, für eine Saison aktiv sein. Von den «Königlichen» wurde er zuvor bereits an den SC Heerenveen und zuletzt an Vitesse Arnheim ausgeliehen. (pre)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 11 Tore, 12 Assists

Ben Khalifa wieder bei GC

Der FC St.Gallen hat einen dankbaren Abnehmer für den in Ungnade gefallenen Nassim Ben Khalifa gefunden. Der Stürmer wechselt in die Challenge League zu GC. Bei den Grasshoppers hatte der U17-Weltmeister seine Karriere, die arg ins Stocken geriet, einst lanciert. «Ich bin überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird», lässt Trainer Uli Forte ausrichten. (ram)

Nassim Ben Khalifa 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele



Nassim Ben Khalifa wechselt per sofort vom @FCSG_1879 zurück zu uns und hat einen 1-Jahresvertrag mit Option zur Verlängerung unterschrieben. Mit dem Stürmer kehrt ein weiterer erfahrener Hopper zurück in die Heimat. #gc #zürich #traditionsclub News: https://t.co/hBK1nUfaf4 pic.twitter.com/frnfyFOlCm — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) 5. Juli 2019

Luzern verpflichtet deutschen Goalie von Leipzig

Der FC Luzern hat die Verpflichtung des deutschen Goalies Marius Müller vermeldet. Der 25-Jährige kommt von RB Leipzig und unterschrieb beim Super-League-Fünften der letzten Saison einen Dreijahresvertrag. Der 1,93 m grosse Müller, der seine Laufbahn beim 1. FC Kaiserslautern begann und dreimal für die deutsche U20-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, schaffte den Durchbruch in der Bundesliga nicht.

Bei den Zentralschweizern dürfte Müller als Nummer 1 vorgesehen sein. Gleiches hatte letzte Saison für den von den Grasshoppers ausgeliehenen Mirko Salvi gegolten. Dieser musste seinen Stammplatz nach einigen Unsicherheiten aber an Ex-Captain David Zibung abtreten und kehrte am Saisonende zu GC zurück. (abu/sda)

📝➡️2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

————————————

Torhüter Marius Müller wechselt per sofort zum FCL. Herzlich willkommen in der Innerschweiz, Marius. Mehr zum Transfer auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/9Dc5cDQ4tK — FC Luzern (@FCL_1901) July 5, 2019

Ajax will noch mehr Geld für de Ligt

Der Transfer von Matthijs De Ligt zu Juventus Turin gerät doch noch ins Stocken. Ajax Amsterdam scheint mit den gebotenen 55 Millionen Euro plus Boni für den Innenverteidiger nicht mehr zufrieden. Die Holländer verlangen neu rund 75 Millionen Euro.

Matthijs De Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/LUSA

Arjen Robben tritt zurück

Arjen Robben hat mitgeteilt, dass er seine Karriere per sofort beenden wird. «Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fussballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste», sagte der Holländer gegenüber dem «Telegraaf». (zap)

Arjen Robben 🇳🇱

Position: Rechtsaussen

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Karrierebilanz: 602 Spiele, 209 Tore, 158 Assists



Bild: EPA/EPA

Barça will höchstens 170 Millionen für Neymar zahlen

Ins Tauziehen um Neymar kommt offenbar wieder Bewegung. Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, hat der FC Barcelona jetzt eine Schmerzgrenze für den 27-jährigen Brasilianer festgelegt. Demnach will Barça nicht mehr als 170 Millionen Euro für den PSG-Superstar bezahlen. Das ist die Summe, die Neymar als Ausstiegsklausel für den Sommer 2020 in seinem Vertrag verankert haben soll.

Dazu bieten die Katalanen PSG vier Spieler an, deren Wert von den 170 Millionen Euro abgezogen werden würde, sollten die Pariser Interesse an ihnen haben. Die vier Kandidaten sind Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho und Ousmane Dembélé. (pre)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore



Bild: EPA

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

