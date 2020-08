Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Lionel Messi will nicht gegen den FC Barcelona klagen



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Transferticker

Messi will Barcelona «im Frieden» verlassen +++ Van de Beek vor Wechsel zu United

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

Messi will Barcelona «im Frieden» verlassen

Gemäss dem spanischen Journalisten Alfredo Martinez, hat Lionel Messi den FC Barcelona bereits zwei Mal darum gebeten, den Klub «im Frieden» zu verlassen dürfen. Der Argentinier wolle gemeinsam mit seinem aktuellen Arbeitgeber eine Lösung finden. Er wolle nicht klagen gegen den Klub, den er liebt, schreibt Martinez.

Die spanische Liga hatte zuletzt bestätigt, dass die Klausel in Messis Vertrag, die es ihm erlaubt hätte, diesen Sommer Barça ablösefrei zu verlassen, nicht mehr gültig ist. (abu)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Messi ha pedido en dos oportunidades al club una salida amistosa . Un acuerdo con el Barcelona. Quiere evitar el pleito con el club al que quiere. No porque piense que tiene las de perder sino porque no se quiere enfrentar al Barça. Eso le duele por los seguidores culers — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 30, 2020

Van de Beek vor Wechsel zu United

Wechselt Donny van de Beek bald auf die Insel? Gemäss Transfer-Guru Fabrizio Romani soll Manchester United ein offizielles Angebot für den offensiven Mittelfeld abgegeben haben, das Ajax bereits abgesegnet hat. Demnach sollen die Red Devils rund 45 Millionen Euro für den Niederländer zahlen.

Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 8 Tore

Quelle: Fabrizio Romano

Van de Beek to Man United, here we go! Man Utd tonight as expected have sent their official bid and Ajax just accepted without any negotiation. Agreement reached for €40m + add ons. Paperworks and medicals on next week. 🔴 #MUFC



📲 More details: https://t.co/NnU6Sy9R76 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020

La Liga bestätigt: Messi darf nicht ablösefrei gehen

Lionel Messi will den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen – einfach wird es aber nicht für den Argentinier. Wie die spanische Liga in einem Communiqué bestätigt hat, ist die Klausel, dass Messi Barcelona ablösefrei verlassen darf, nicht mehr gültig.

Will ein Verein den Superstar trotzdem verpflichten, muss er sich also mit dem FC Barcelona über eine Ablösesumme einigen – oder sonst die Ausstiegsklausel in der Höhe von 700 Millionen Euro bezahlen. Eine Summe, die wohl nicht einmal für einen reichen Klub wie Manchester City, mit dem zuletzt Messi in Verbindung gebracht worden ist, zu stemmen ist. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑



Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020

Ibrahimovic verlängert bei Milan

Zlatan Ibrahimovic hat seinen Vertrag bei der AC Milan verlängert. Wie die Mailänder am Sonntag bekannt gaben, wird der Schwede auch in der Saison 2020/21 für die «Rossoneri» auflaufen. Ich bin nicht als Maskottchen hier, ich will der Mannschaft helfen, so der 38-Jährige zu seiner Verlängerung.

Ibrahimovic war im vergangenen Winter nach seinem MLS-Abenteuer zu Milan zurückgekehrt. Der Schwede überzeugte gleich mit zehn Treffern und fünf Vorlagen in 18 Serie-A-Partien und hatte so grossen Anteil am Aufschwung von Milan in der Rückrunde. (dab)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 11 Tore

YB zeigt Interesse an St.Gallen-Captain Hefti

Nach den Abgängen von Jordan Lotomba und Saidy Janko ist der BSC Young Boys auf der Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger neben Quentin Maceiras. Wie «transfermarkt.ch» berichtet, soll der Meister grosses Interesse an Silvan Hefti vom FC St.Gallen haben. Bereits im vergangenen Sommer war der Ostschweizer als Nachfolger von Kevin Mbabu in Bern gehandelt worden.

Am Samstag kam FCSG-Captain Hefti im Testspiel gegen den SC Freiburg als einziger Feldspieler nicht zum Einsatz. Ein weiterer Hinweis auf einen Wechsel? Trainer Peter Zeidler sagte gegenüber dem «Tagblatt» nur: «Aus meiner Sicht war er heute nicht einsatzfähig.»

Hefti wechselte 2009 als 11-Jähriger in den Nachwuchs von St.Gallen, wo er alle Nachwuchsstufen durchlief und sich in der ersten Mannschaft etablierte. Sei Vertrag in der Ostschweiz läuft nur noch bis im Sommer 2021. (dab)

Silvan Hefti 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 3 Tore

Quelle: transfermarkt.ch

Bild: KEYSTONE

Juve holt McKennie

Juventus Turin hat Weston McKennie von Schalke 04 verpflichtet. Der US-Amerikaner wechselt für 4,5 Millionen Euro leihweise für ein Jahr nach Turin. Zudem hat der italienische Meister eine Kaufoption in der Höhe von 18,5 Millionen Euro, die mit Boni auf 25,5 Millionen ansteigen könnte.

Weston McKennie 🇺🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 3 Tore

Premier-League-Aufsteiger Leeds verpflichtet Rodrigo

Premier-League-Aufsteiger Leeds United ist ein Transfercoup geglückt: Das Team von Marcelo Bielsa hat den spanischen Nationalstürmer Rodrigo verpflichtet. Der 29-Jährige kommt für 30 Millionen vom FC Valencia, wo er seit sechs Jahren spielte. Damit wird der Spanier zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Für Rodrigo ist es eine Rückkehr in die Premier League. In der Saison 2010/11 spielte er als 19-Jähriger bereits eine Saison lang leihweise für die Bolton Wanderers. (dab)

Rodrigo 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 7 Tore, 11 Vorlagen

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Luis Suarez ablösefrei zu Juventus?

Nach der Übernahme von Ronald Koeman steht Luis Suarez beim FC Barcelona vor dem Aus. Der Niederländer plant nicht mit dem routinierten Stürmer – so sollen derzeit Gespräche laufen, dass der bis Sommer 2021 dauernde Vertrag des Uruguayers aufgelöst werden könnte.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, könnte dafür Juventus Turin Suarez verpflichten. Der italienische Rekordmeister ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer, nachdem Trainer Andrea Pirlo klargemacht hat, dass er nicht mehr auf Gonzalo Higuain setzt. Sollte Suarez ablösefrei auf den Markt kommen, soll der Uruguayer trotz seines hohen Lohns (derzeit etwa 15 Millionen Euro netto) ein realistisches Transferziel für die Turiner sein. (dab)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 21 Tore

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: keystone

Der FCZ holt Schättin zurück

Der 23-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin unterschrieb beim FC Zürich einen Zweijahresvertrag bis in den Sommer 2022. Ende der Saison 2017/18 trug Schättin bereits einmal für ein paar Monate den FCZ-Dress. Damals wurde er von seinem Heimklub Winterthur ausgeliehen. (dab/sda)

Tobias Schättin 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 0 Tore

✍🏻 Der 23-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin wechselt per sofort zum #Stadtclub und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2022. Herzlich willkommen, Tobias!



👉🏻 https://t.co/2Evs7TDwCN#fcz #fczuerich pic.twitter.com/fatv36k2fF — FC Zürich (@fc_zuerich) August 29, 2020

Kevin Rüegg wechselt zu Hellas Verona

Kevin Rüegg wagt im Alter von 22 Jahren erstmals den Sprung ins Ausland. Der Schweizer U21-Nationalspieler wechselt vom FC Zürich in die Serie A zu Hellas Verona. Der Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme soll gemäss Medienberichten zwei Millionen Euro betragen.

Rüegg, dessen Vertrag mit dem FCZ im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hat sich bei den Zürchern in den letzten Jahren auf der rechten Aussenbahn und im defensiven Mittelfeld zum Führungsspieler entwickelt. Trotz seines geringen Alters blickt er auf 85 Partien in der Super League (3 Tore), einige davon als Captain. 2018 gewann er mit dem FCZ den Schweizer Cup.

Hellas Verona belegte in der abgelaufenen Saison in der Serie A den 9. Platz. Rüegg könnte beim Klub aus der norditalienischen Provinz Venetien der Nachfolger von Vizecaptain und Aussenverteidiger Davide Faraoni sein, der vor einem Transfer zu Napoli stehen soll. (dab/sda)

Kevin Rüegg 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 5,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das sind die 48 teuersten Fussball-Transfers der Welt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter