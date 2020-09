Sport

Transfer-Ticker: Roger Assalé wechselt von YB zu Dijon



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Transferticker

YB-Assalé wechselt in Ligue 1 +++ Sobiech von Köln zum FCZ

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

Brasilianer Allan wechselt zu Everton

Der brasilianische Mittelfeldspieler Allan wechselt von Napoli zum Liverpooler Premier-League-Klub Everton. Der 29-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag und wird wie in Neapel wieder unter Trainer Carlo Ancelotti spielen. Gemäss italienischen Medienberichten soll die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro betragen.

Allan, der im letzten Jahr mit Brasilien die Copa America gewonnen hatte, war lange Zeit einer der Leistungsträger von Napoli. Unter Gennaro Gattuso, dem Nachfolger von Ancelotti, kam er seit diesem Jahr nur noch zu wenigen Einsatzminuten. (abu/sda/afp)

Allan 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 2 Tore



Bild: keystone

Roger Assalé wechselt zu Dijon

Roger Assalé verlässt die Young Boys. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste setzt seine Karriere in der französischen Ligue 1 in Dijon fort. Dort unterschrieb der 26-Jährige einen Vierjahresvertrag.

Assalé war im Februar 2017 von TP Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo zu den Young Boys gestossen. In drei Jahren bestritt er 129 Spiele für die Berner und kam dabei auf 44 Tore und 31 Assists. Im letzten Winter wurde er leihweise an den spanischen Erstligisten Leganes abgegeben, nachdem sein Einfluss im Berner Sturm abgenommen hatte. Assalé verlässt YB als dreifacher Meister und Cupsieger 2020. (amü)

Roger Assalé 🇨🇮

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 9 Tore

Bild: EPA

Deutscher Ex-U21-Internationaler zum FCZ

Der FC Zürich hat sich mit dem deutschen Innenverteidiger Lasse Sobiech verstärkt. Der 29-jährige ehemalige deutsche Junioren-Internationale wechselt leihweise für die kommende Saison vom 1. FC Köln zu den Zürchern. Der 1,96 m grosse Sobiech bestritt für Greuther Fürth, den Hamburger SV und Köln 35 Spiele in der 1. Bundesliga. Zuletzt war er von den Kölnern an den belgischen Erstligisten Royal Mouscron ausgeliehen.

Lasse Sobiech 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 0,95 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor



👋🏼💪🏼„Lasst uns richtig Gas geben“, sagt Neuzugang Lasse Sobiech in seiner Grussbotschaft an die #FCZ-Fans. #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/rgpZLP6sxu — FC Zürich (@fc_zuerich) September 5, 2020

Wieder ein Portugiese für GC

Der nächste Spieler wird von den Wolverhampton Wanderers zum Schweizer Rekordmeister transferiert. Die Grasshoppers können in der kommenden Saison auf die Defensivdienste von Toti Antonio Gomes zählen, der leihweise für ein Jahr an die Limmat wechselt. (cma)

Toti Antonio Gomes 🇵🇹

Position: Linksverteidigung

Alter: 21

Marktwert: -

Bilanz 2019/2020: -



GC HOLT TOTI GOMES



Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Toti António Gomes. Der portugiesische Innenverteidiger wird von den Wolverhampton Wanderers für ein Jahr ausgeliehen. 📝🔵⚪️



Weitere Informationen: https://t.co/q4pJ0oMnn2#gc #zürich #traditionsclub #NeuhopperToti pic.twitter.com/Uh10YRL4al — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 4, 2020

Wechsel von Havertz ist fix

Der Wechsel des jungen deutschen Internationalen Kai Havertz von Bayer Leverkusen zu Chelsea ist perfekt. Leverkusen wird für den sportlichen Verlust mit einer Rekordsumme entschädigt.

Mittelfeldspieler Havertz ist nunmehr der teuerste deutsche Fussballer der Geschichte. Der 21-Jährige wechselt für ein geschätztes Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro nach London. Beide Klubs bestätigten am Freitagabend den Transfer. Demnach erhält das deutsche Talent einen Fünfjahresvertrag. (sda/cma)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 18 Tore

Suarez soll sich mit Juve geeinigt haben

Wie der spanische Sportjournalist Guillem Balague berichtet, habe sich Barcelona-Stürmer Luis Suarez definitiv mit Juventus Turin geeinigt. Die Modalitäten zwischen dem Uruguayer und seinem Ex-Klub seinen noch nicht ganz geklärt, der Wechsel soll aber stattfinden. Zudem habe, nicht wie zuerst vermutet, ein Suarez-Abgang keinen Einfluss auf die Wechsel-Entscheidung seines Freundes Lionel Messi. (zap)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 21 Tore

Quelle: Guillem Balague



Not true that the future of Leo Messi is linked to Suarez’s. The Uruguayan has all agreed with Juve and that does no affect what Leo will decide. Pay off with FCB is slowing things down: instead of the 2 years left of his contract (one optional) Suarez happy to be paid just one pic.twitter.com/ywsHxmKwKa — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020

Havertz zum Medizintest bei Chelsea

Der Wechsel von Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Chelsea steht offenbar unmittelbar bevor. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist aus dem Team-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart abgereist. Er wird Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag in Basel gegen die Schweiz nicht zur Verfügung stehen.

«Wir wussten, dass heute und morgen noch die letzten Details geklärt werden sollen mit seinem Vertrag mit Chelsea», begründete Löw am Freitag die Abreise von Havertz. Seit Wochen wird über einen 100-Millionen-Euro-Transfer des Ausnahmetalents spekuliert. (ram/sda/dpa)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 18 Tore

Bild: keystone

Ridge Munsy hält Absteiger Thun die Treue

Der FC Thun kann auch in Zukunft auf die Dienste von Ridge Munsy zählen. Der 31-jährige Stürmer, in der vergangenen Saison mit zwölf Treffern mit Abstand der beste Torschütze bei den Berner Oberländern, hält dem Klub trotz dem Abstieg in die Challenge League die Treue.

Wie Munsy bleiben auch Matteo Tosetti, Grégory Karlen, Nicola Sutter, Sven Joss, Chris Kablan und Kenan Fatkic dem Team von Trainer Marc Schneider erhalten. (zap/sda)

Ridge Munsy 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 0,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 13 Tore

Bild: keystone

Moubandje in die Türkei

Aussenverteidiger François Moubandje spielt in der kommenden Saison in der Türkei. Der 30-jährige Romand wurde von Dinamo Zagreb für ein Jahr an Alanyaspor ausgeliehen. Beim kroatischen Meister kam Moubandje, der 21 Länderspiele für die Schweiz bestritt, in der vergangenen Spielzeit nur zu 15 Einsätzen. Zuvor hatte er sechs Jahre lang in der Ligue 1 für Toulouse gespielt. (ram/sda)

François Moubandje 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, kein Tor



Bild: KEYSTONE

FCSG holt Stillhart «nach Hause»

Der FC St.Gallen verstärkt sich mit einem Ostschweizer. Vom Absteiger Thun stösst Basil Stillhart zu den Grün-Weissen. Der 26-Jährige hatte im Sommer 2018 ins Berner Oberland gewechselt, nachdem er zuvor seine gesamte Karriere beim FC Wil verbrachte. Beim FCSG unterschrieb Stillhart bis 2023 mit Option auf Verlängerung. (ram)

Basil Stillhart 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 3 Tore



Basil Stillhart wechselt per sofort zum @FCSG_1879.

👉 Medienmitteilung: https://t.co/kP6mJGHlWM

Lieber Basil, merci für deinen Einsatz und alles Gute in der Ostschweiz!#wahriliebi pic.twitter.com/PJ3L0pQwvu — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) September 4, 2020

Ibisevic wechselt von Hertha zu Schalke

Vedad Ibisevic stürmt in der neuen Saison für Schalke 04, der 36-jährige Bosnier kommt ablösefrei von Hertha BSC. Der Routinier erhält bei den «Knappen» einen Einjahresvertrag und arbeitet in seiner 15. Bundesliga-Saison zum Spottpreis. Nur 100'000 Euro (Grundgehalt) verdient er pro Jahr, bei Hertha kassierte er zuletzt noch rund drei Millionen. (pre)

Vedad Ibisevic 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 36

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 9 Tore

Alles klar beim Havertz-Transfer

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wechselt zu Chelsea. Der Transfer soll in den nächsten Tagen abgewickelt werden, nachdem nun die letzten Details geklärt worden sind. Die Londoner überweisen 80 Millionen Euro an Bayer Leverkusen, über diverse Bonuszahlungen kann sich diese Summe in den nächsten Jahren um weitere 20 Millionen erhöhen. (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 18 Tore

Quelle: Sky



Bild: keystone

Basel holt Zhegrova zurück

Dribbler Edon Zhegrova hat doch eine Zukunft beim FC Basel. Rot-Blau hat offenbar eine Lösung gefunden, um ihn vom KRC Genk zu übernehmen. Die ursprünglich im Leihvertrag festgeschriebene Ablösesumme von 3,5 Millionen Franken wollte sich der FCB nicht leisten. (ram)

Edon Zhegrova 🇽🇰

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 2 Tore

Quelle: Tele Basel



Van de Beek zu Manchester United

Donny van de Beek wechselt wie erwartet von Ajax Amsterdam in die Premier League zu Manchester United. Der 23-jährige niederländische Nationalspieler unterschrieb bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Gemäss britischen Medien sollen die «Red Devils» eine Ablösesumme in Höhe von knapp 40 Millionen Euro bezahlen.

Van de Beek ist der erste Neuzugang der United in diesem Sommer. Derzeit bereitet er sich mit dem Nationalteam auf die Nations-League-Spiele gegen Polen und Italien vor. Für Ajax Amsterdam absolvierte er in den vergangenen fünf Jahren 118 Meisterschaftsspiele und erzielte 28 Tore. (ram/sda)

Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 37 Spiele, 10 Tore



Coutinho kehrt definitiv zu Barça zurück

Philippe Coutinho verlässt Bayern München und kehrt zum FC Barcelona zurück. Die Bayern hatten den Brasilianer im vergangenen Sommer von den Katalanen für rund 8,5 Millionen Euro ausgeliehen. Der 28-jährige Offensivspieler konnte aber nicht nachhaltig dafür werben, dass der Triple-Gewinner die Kaufoption von über 100 Millionen Euro zog.

In 38 Pflichtspielen für die Münchner gelangen Coutinho elf Treffer und neun Torvorlagen. Aufgrund einer Operation am rechten Sprunggelenk verpasste er einen Grossteil der Bundesliga-Rückrunde. (pre/sda)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 11 Tore

Kevin Volland von Leverkusen zu Monaco

Der frühere deutsche Internationale Kevin Volland verlässt nach vier Jahren Bayer Leverkusen und wechselt zu Monaco in die Ligue 1. Nach Angaben aus Leverkusen hat der 28-jährige Stürmer einen bis 2024 gültigen Vertrag unterschrieben. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt, sie dürfte aber bei den 20 Millionen Euro liegen, die Leverkusen 2016 an Hoffenheim bezahlt hat. (abu/sda)

Kevin Volland 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 12 Tore



West Ham an Götze interessiert

Wo setzt Mario Götze seine Karriere fort? Nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund nicht mehr verlängert wurde, schien der Weltmeister offenbar seine Karriere in Italien, genauer gesagt in Rom, fortsetzen zu wollen. Nun soll aber auch West Ham United Interesse am 28-Jährigen interessiert sein.

Mario Götze 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 3 Tore



Bild: EPA

Brozovic erteilt den Bayern eine Absage

Lange gab es Gerüchte, wonach Marcelo Brozovic die Bayern verstärken könnte. Nun hat der Mittelfeldakteur diesen selbst einen Riegel vorgeschoben. Auf Instagram bekennte er sich zu Inter Mailand: «Liebe Nerazzurri-Fans, aus Respekt für dieses Trikot habe ich mich nie dazu geäussert, was in den letzten Wochen über mich geschrieben wurde und ich werde es auch jetzt nicht tun. Ich kann nur sagen, dass ich immer alles für Inter und diese Stadt gegeben habe, in der ich mich wie zuhause fühle. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen.» (abu)

Marcelo Brozovic 🇭🇷

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele, 3 Tore



Fix: Rakitic zurück zum FC Sevilla

Der Aargauer Ivan Rakitic verlässt den FC Barcelona nach sechs Jahren. Der kroatische Nationalspieler wechselt zum FC Sevilla, wo er bereits von 2011 bis 2014 engagiert war. Rakitic hat dort seine Ehefrau kennengelernt und sprach öfters von einer möglichen Rückkehr. Er unterschrieb bis 2024. (ram)

Ivan Rakitic 🇭🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 1 Tor



Hefti für vier Jahre zu YB

Transferknüller in der Super League: Der FC St.Gallen verliert seinen Captain Silvan Hefti. Der 22-Jährige hat bei den Young Boys einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Über die Ablösesumme vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen. Laut dem «St.Galler Tagblatt» beträgt sie rund 1,5 Millionen Franken, dazu erhält der FCSG «eine schöne Beteiligung» bei einem Weiterverkauf Heftis.

«Ich bin gespannt, mit YB national und international zu spielen und möchte mithelfen, dass der Klub weiterhin sehr erfolgreich ist», sagt Hefti zu seinem Wechsel. Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, verfügt er bereits über die Erfahrung aus über 150 Super-League-Spielen. In den vergangenen zwei Saisons trug er bei den Ostschweizern die Captainbinde. In Bern tritt der Schweizer Nachwuchs-Internationale auf der rechten Abwehrseite die Nachfolge von Saidy Janko an, der nach einem leihweisen Gastspiel bei YB zum FC Porto zurückgekehrt ist. (abu/sda)

Silvan Hefti 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 3 Tore



Mchitarjan fix zur AS Roma

Nach einem einjährigen Leihgeschäft wechselt Henrich Mchitarjan definitiv von Arsenal zur AS Roma. Der 31-jährige Armenier, der von 2013 bis 2016 für Dortmund spielte, löst seinen Vertrag mit den Londonern auf und wechselt ablösefrei zu den Italienern. In der letzten Saison verbuchte Mchitarjan in 22 Meisterschaftsspielen neun Tore und fünf Torvorlagen für die Römer. (pre/sda)

Henrich Mchitarjan 🇦🇲

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 9 Tore



I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020

Guillaume Hoarau bietet sich bei den Schweizer Klubs an

Dass Guillaume Hoarau weiterhin Fussball spielen möchte, ist ein offenes Geheimnis. Der Stürmer lehnte deshalb ein Angebot von YB ab, in anderer Funktion beim Klub zu bleiben. Doch nun scheint auch definitiv klar, dass der Franzose gerne in der Schweiz bleiben möchte.

Auf Instagram postete der 36-Jährige einen Screenshot mit den Logos von Super League und Challenge League sowie einigen Schweizer Klubs. Er markierte den FC Zürich, St.Gallen, Sion, Servette, Luzern, Lugano und Thun. Dazu schrieb Hoarau: «Hey Leute, lasst uns reden. Ich will spielen.» (abu)

Guillaume Hoarau 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 36

Marktwert: 0,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 24 Spiele, 4 Tore



Neymar: «Ich bleibe in Paris»

Superstar Neymar hat bestätigt, dass er auch in der kommenden Saison für Paris St-Germain spielen wird. «Ich bleibe in Paris. Mit dem Antrieb, wieder ins Champions-League-Finale einzuziehen. Dieses Mal, um zu gewinnen», stellt der Brasilianer im Klub-Magazin «Le Mag PSG» klar.

In den letzten Monaten wurde immer wieder über eine Rückkehr Neymars nach Barcelona spekuliert. Doch diese Möglichkeit scheint mittlerweile in weite Ferne gerückt zu sein. Barça-Präsident Josep Bartomeu hatte vor kurzem deutlich gemacht, dass PSG den Dribbelkünstler «nicht verkaufen» will und ein Transfer «in der aktuellen Situation absolut nicht machbar» sei. (pre)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 28

Marktwert: 128 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 19 Tore



Bild: keystone

Vanins als Goalietrainer zu Sion

Andris Vanins kehrt nach vier Jahren beim FC Zürich zum FC Sion zurück. Die 40-jährige Goalie-Legende wird dem Trainerteam von Fabio Grosso beitreten und Pierre De Kalbermatten als Goalietrainer unterstützen. Von 2009 bis 2016 stand Vanins während 260 Spielen für die Walliser zwischen den Pfosten. Ausserdem meldet Sion mit Rechtsverteidiger Ivan Martic einen weiteren Neuzugang. Der 29-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger hatte einst beim FC St.Gallen sowie bei Hellas Verona gespielt, war zuletzt bei Craiova in Rumänien tätig. (pre)

Ivan Martic 🇨🇭🇭🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 1 Tor



Le FC Sion a le plaisir d’annoncer le retour d’Andris Vanins, légende du club, et l’arrivée du latéral Ivan Martic. #FCSion #PlusFortEnsemble



Plus d’infos 👇🏻https://t.co/O4DzciRT6M — FC Sion (@FCSion) August 31, 2020

Torschützenkönig Immobile bis 2025 bei Lazio

Ciro Immobile hat seinen Vertrag mit Lazio Rom bis ins Jahr 2025 verlängert. Der 30-jährige Stürmer hatte sich in der vergangenen Saison mit 36 Treffern den Titel des Torschützenkönigs in der Serie A geholt. Damit gelangen ihm fünf Tore mehr als Cristiano Ronaldo. Lazio ist als Vierter der abgelaufenen Saison direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Die Serie A startet am 19. September in die neue Saison. (abu/sda/apa)

Ciro Immobile 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 39 Tore

Messi will Barcelona «im Frieden» verlassen

Gemäss dem spanischen Journalisten Alfredo Martinez, hat Lionel Messi den FC Barcelona bereits zwei Mal darum gebeten, den Klub «im Frieden» zu verlassen dürfen. Der Argentinier wolle gemeinsam mit seinem aktuellen Arbeitgeber eine Lösung finden. Er wolle nicht klagen gegen den Klub, den er liebt, schreibt Martinez.

Die spanische Liga hatte zuletzt bestätigt, dass die Klausel in Messis Vertrag, die es ihm erlaubt hätte, diesen Sommer Barça ablösefrei zu verlassen, nicht mehr gültig ist. (abu)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Messi ha pedido en dos oportunidades al club una salida amistosa . Un acuerdo con el Barcelona. Quiere evitar el pleito con el club al que quiere. No porque piense que tiene las de perder sino porque no se quiere enfrentar al Barça. Eso le duele por los seguidores culers — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 30, 2020

Van de Beek vor Wechsel zu United

Wechselt Donny van de Beek bald auf die Insel? Gemäss Transfer-Guru Fabrizio Romani soll Manchester United ein offizielles Angebot für den offensiven Mittelfeld abgegeben haben, das Ajax bereits abgesegnet hat. Demnach sollen die Red Devils rund 45 Millionen Euro für den Niederländer zahlen.

Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 8 Tore

Quelle: Fabrizio Romano

Van de Beek to Man United, here we go! Man Utd tonight as expected have sent their official bid and Ajax just accepted without any negotiation. Agreement reached for €40m + add ons. Paperworks and medicals on next week. 🔴 #MUFC



📲 More details: https://t.co/NnU6Sy9R76 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020

La Liga bestätigt: Messi darf nicht ablösefrei gehen

Lionel Messi will den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen – einfach wird es aber nicht für den Argentinier. Wie die spanische Liga in einem Communiqué bestätigt hat, ist die Klausel, dass Messi Barcelona ablösefrei verlassen darf, nicht mehr gültig.

Will ein Verein den Superstar trotzdem verpflichten, muss er sich also mit dem FC Barcelona über eine Ablösesumme einigen – oder sonst die Ausstiegsklausel in der Höhe von 700 Millionen Euro bezahlen. Eine Summe, die wohl nicht einmal für einen reichen Klub wie Manchester City, mit dem zuletzt Messi in Verbindung gebracht worden ist, zu stemmen ist. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑



Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020

Ibrahimovic verlängert bei Milan

Zlatan Ibrahimovic hat seinen Vertrag bei der AC Milan verlängert. Wie die Mailänder am Sonntag bekannt gaben, wird der Schwede auch in der Saison 2020/21 für die «Rossoneri» auflaufen. Ich bin nicht als Maskottchen hier, ich will der Mannschaft helfen, so der 38-Jährige zu seiner Verlängerung.

Ibrahimovic war im vergangenen Winter nach seinem MLS-Abenteuer zu Milan zurückgekehrt. Der Schwede überzeugte gleich mit zehn Treffern und fünf Vorlagen in 18 Serie-A-Partien und hatte so grossen Anteil am Aufschwung von Milan in der Rückrunde. (dab)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 11 Tore

YB zeigt Interesse an St.Gallen-Captain Hefti

Nach den Abgängen von Jordan Lotomba und Saidy Janko ist der BSC Young Boys auf der Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger neben Quentin Maceiras. Wie «transfermarkt.ch» berichtet, soll der Meister grosses Interesse an Silvan Hefti vom FC St.Gallen haben. Bereits im vergangenen Sommer war der Ostschweizer als Nachfolger von Kevin Mbabu in Bern gehandelt worden.

Am Samstag kam FCSG-Captain Hefti im Testspiel gegen den SC Freiburg als einziger Feldspieler nicht zum Einsatz. Ein weiterer Hinweis auf einen Wechsel? Trainer Peter Zeidler sagte gegenüber dem «Tagblatt» nur: «Aus meiner Sicht war er heute nicht einsatzfähig.»

Hefti wechselte 2009 als 11-Jähriger in den Nachwuchs von St.Gallen, wo er alle Nachwuchsstufen durchlief und sich in der ersten Mannschaft etablierte. Sei Vertrag in der Ostschweiz läuft nur noch bis im Sommer 2021. (dab)

Silvan Hefti 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 3 Tore

Quelle: transfermarkt.ch

Bild: KEYSTONE

Juve holt McKennie

Juventus Turin hat Weston McKennie von Schalke 04 verpflichtet. Der US-Amerikaner wechselt für 4,5 Millionen Euro leihweise für ein Jahr nach Turin. Zudem hat der italienische Meister eine Kaufoption in der Höhe von 18,5 Millionen Euro, die mit Boni auf 25,5 Millionen ansteigen könnte.

Weston McKennie 🇺🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 3 Tore

Premier-League-Aufsteiger Leeds verpflichtet Rodrigo

Premier-League-Aufsteiger Leeds United ist ein Transfercoup geglückt: Das Team von Marcelo Bielsa hat den spanischen Nationalstürmer Rodrigo verpflichtet. Der 29-Jährige kommt für 30 Millionen vom FC Valencia, wo er seit sechs Jahren spielte. Damit wird der Spanier zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Für Rodrigo ist es eine Rückkehr in die Premier League. In der Saison 2010/11 spielte er als 19-Jähriger bereits eine Saison lang leihweise für die Bolton Wanderers. (dab)

Rodrigo 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 7 Tore, 11 Vorlagen

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Luis Suarez ablösefrei zu Juventus?

Nach der Übernahme von Ronald Koeman steht Luis Suarez beim FC Barcelona vor dem Aus. Der Niederländer plant nicht mit dem routinierten Stürmer – so sollen derzeit Gespräche laufen, dass der bis Sommer 2021 dauernde Vertrag des Uruguayers aufgelöst werden könnte.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, könnte dafür Juventus Turin Suarez verpflichten. Der italienische Rekordmeister ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer, nachdem Trainer Andrea Pirlo klargemacht hat, dass er nicht mehr auf Gonzalo Higuain setzt. Sollte Suarez ablösefrei auf den Markt kommen, soll der Uruguayer trotz seines hohen Lohns (derzeit etwa 15 Millionen Euro netto) ein realistisches Transferziel für die Turiner sein. (dab)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 21 Tore

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: keystone

Der FCZ holt Schättin zurück

Der 23-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin unterschrieb beim FC Zürich einen Zweijahresvertrag bis in den Sommer 2022. Ende der Saison 2017/18 trug Schättin bereits einmal für ein paar Monate den FCZ-Dress. Damals wurde er von seinem Heimklub Winterthur ausgeliehen. (dab/sda)

Tobias Schättin 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 0 Tore

✍🏻 Der 23-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin wechselt per sofort zum #Stadtclub und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2022. Herzlich willkommen, Tobias!



👉🏻 https://t.co/2Evs7TDwCN#fcz #fczuerich pic.twitter.com/fatv36k2fF — FC Zürich (@fc_zuerich) August 29, 2020

Kevin Rüegg wechselt zu Hellas Verona

Kevin Rüegg wagt im Alter von 22 Jahren erstmals den Sprung ins Ausland. Der Schweizer U21-Nationalspieler wechselt vom FC Zürich in die Serie A zu Hellas Verona. Der Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme soll gemäss Medienberichten zwei Millionen Euro betragen.

Rüegg, dessen Vertrag mit dem FCZ im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hat sich bei den Zürchern in den letzten Jahren auf der rechten Aussenbahn und im defensiven Mittelfeld zum Führungsspieler entwickelt. Trotz seines geringen Alters blickt er auf 85 Partien in der Super League (3 Tore), einige davon als Captain. 2018 gewann er mit dem FCZ den Schweizer Cup.

Hellas Verona belegte in der abgelaufenen Saison in der Serie A den 9. Platz. Rüegg könnte beim Klub aus der norditalienischen Provinz Venetien der Nachfolger von Vizecaptain und Aussenverteidiger Davide Faraoni sein, der vor einem Transfer zu Napoli stehen soll. (dab/sda)

Kevin Rüegg 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 5,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor



