Transfer-Ticker: Juventus will Romelu Lukaku im Tausche für Paulo Dybala



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Schnappt Juve Inter Lukaku weg im Tausch für Dybala? +++ Cutrone zu Wolverhampton

Transferschluss in den europäischen Topligen:

England: 8. August

Deutschland: 2. September

Italien: 2. September

Spanien: 2. September

Frankreich: 2. September

Schweiz: 2. September

Cutrone zu Wolverhampton ist fix

Es war nur eine Frage der Zeit: Die Wolverhampton Wanderers bestätigen den Zuzug des italienischen Stürmertalents Patrick Cutrone. Er kommt von der AC Milan und hat bei den Wölfen einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. (abu)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore



We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Grätscht Juve Inter bei Lukaku dazwischen?

Inter Mailand will Romelu Lukaku von Manchester United verpflichten. Doch die Engländer sind bislang nicht auf das Angebot der Italiener (rund 65 Millionen Euro) eingetreten. Mehr will und kann Inter aber vermutlich nicht bezahlen, es sei denn, sie verkaufen ihren argentinischen Stürmer Mauro Icardi.

Und da tritt Juventus Turin auf den Plan. Der italienische Meister hat auch schon Interesse an Icardi bekundet, scheint nun aber einen anderen Plan zu haben. Sie wollen sich stattdessen selbst Lukaku schnappen. Statt Geld bieten sie selbst einen argentinischen Offensivmann: Paulo Dybala soll im Gegenzug für den Belgier auf die Insel wechseln. (abu)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 11 Tore



Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Transfermarkt

Bild: EPA

Amiri von Hoffenheim zu Leverkusen

Der U21-Internationale Nadiem Amiri verlässt Hoffenheim und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Der 22-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Er soll nach Medieninformationen rund zwölf Millionen Euro kosten. Sein Vertrag in Hoffenheim wäre im kommenden Juni ausgelaufen.

Amiri hatte diesen Sommer mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft Silber geholt. (abu/sda/dpa)

Nadiem Amiri 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 3 Tore



Nadiem #Amiri wechselt unters Bayer-Kreuz – bei #Bayer04 unterschrieb der 22-Jährige einen Fünf-Jahres-Vertrag. Der Mittelfeldspieler ist der insgesamt fünfte Sommer-Neuzugang der #Werkself.



Ein Kurz-Porträt über unsere neue Nummer 11

👉https://t.co/MYSp0CHFMX pic.twitter.com/EYYxr6JZUP — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 30, 2019

Blitzt Schalke bei Bas Dost ab?

Fans der Bundesliga dürfte Bas Dost noch bestens bekannt sein. Bis 2016 stürmte der Niederländer für Wolfsburg, seither schiesst er seine Tore für Sporting Lissabon. Nun könnte aber eine Rückkehr nach Deutschland anstehen, denn Schalke hat Interesse angemeldet. Allerdings gibt es ein Problem: Schalkes Budget ist begrenzt und pocht deshalb auf eine Leihe. Sporting will Dost aber verkaufen und verlangt mindestens 15 Millionen Euro. Zu viel für Schalke?

Bas Dost 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 15 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA/LUSA

Rudy zurück zu Hoffenheim?

Sebastian Rudy will nach einer Katastrophensaison bei Schalke seine Karriere neu lancieren. Dafür soll er zu seiner alten Heimat Hoffenheim zurückkehren, wie die «Bild» weiss. Die beiden Vereine hätten sich bereits geeinigt und es gehe nur noch um Details. Für Hoffenheim absolvierte der Deutsche bislang 212 Spiele. (abu)

Sebastian Rudy 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Markwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele

Quelle: Bild

Bild: DPA

Moise Kean vor Unterschrift in Everton

Juventus Teenie-Talent Moise Kean steht vor einem Wechsel zum FC Everton. Wie Gianluca Di Marzio schreibt, könnte bereits morgen der Medizincheck stattfinden. Die «Toffees» seien bereit, 30 Millionen Euro nach Turin zu überweisen, 10 Millionen könnten als Bonus dazukommen. Juventus habe zudem ein «Matching Right». Die Italiener könnten künftige Angebote für Kean mit einer eigenen Offerte in gleicher Höhe kontern. (zap)

Moise Kean 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA/ANSA

Akolo wechselt vom VfB Stuttgart nach Frankreich

Offensivspieler Chadrac Akolo (24) verlässt den VfB Stuttgart. Der Kongolese wechselt vom Absteiger in die 2. Bundesliga, für welchen er in 38 Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, zu Amiens. Der französische Ligue-1-Klub leiht Akolo zunächst aus und wird ihn nach dieser Saison fest verpflichten.

Akolo hatte Anfang Juli 2017 mit einem Vierjahresvertrag vom FC Sion nach Stuttgart gewechselt. In der Super-League-Saison 2016/17 war er mit 15 Treffern der Topskorer der Walliser gewesen. (aeg/sda/dpa)

Chadrac Akolo 🇨🇩

Position: Hängende Spitze

Alter: 24

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele



Bild: AP/dpa

Idrissa Gueye wechselt zurück in die Ligue 1

Der senegalesische Internationale Idrissa Gueye wechselt nach vier Jahren in der Premier League zurück nach Frankreich.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim französischen Meister Paris Saint-Germain einen Vertrag über vier Jahre. Die Ablösesumme wird auf gut 30 Millionen Euro geschätzt.

Gueye stand von 2008 bis 2015 bei Lille unter Vertrag, mit welchem er 2011 den Meistertitel in der Ligue 1 holte. Danach wechselte der Afrikaner zu Aston Villa, ehe er sich im Sommer 2016 vom damaligen Absteiger für 8,4 Millionen Euro Richtung Everton verabschiedete. (zap/sda)

Idrissa Gueye 🇸🇳

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele



Amiri kurz vor Unterschrift in Leverkusen

Der deutsche U21-Nationalspieler Nadiem Amiri steht kurz vor einem Wechsel von Hoffenheim zu Bayer Leverkusen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kostet 11 Millionen Euro, wie die «Bild» berichtet. (zap)

Nadiem Amiri 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 3 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP

Skov unterschreibt bei Hoffenheim

Der dänische Nationalspieler Robert Skov wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim. Der 23-jährige Stürmer unterschrieb beim Klub des Schweizer Internationalen Steven Zuber für fünf Jahre. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen, bei dem er in der abgelaufenen Saison in 34 Ligapartien 30 Treffer erzielte.

Der 2018 in Dänemark zum «Spieler des Jahres» gewählte Skov hat bereits drei Meisterschaftspartien für Kopenhagen absolviert, da die Saison in Dänemark schon seit dem 14. Juli läuft. (zap/sda/dpa)

Robert Skov 🇩🇰

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 32 Tore



Die Tinte ist trocken! 🔵⚪



🗣️ „Ich bin sehr ehrgeizig und bin davon überzeugt, dass die TSG Hoffenheim für mich der optimale Schritt ist, um mich auf hohem Niveau weiter zu entwickeln.“



Robert #Skov wird in Zukunft für die #TSG stürmen!



🌐 https://t.co/uCNhgAKzxL pic.twitter.com/3ba2ySRBni — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 29, 2019

Patrice Evra beendet definitiv seine Karriere

Der ehemalige französische Internationale Patrice Evra erklärt in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport seinen definitiven Rücktritt. Der 38-jährige Verteidiger war zuletzt vereinslos, nachdem er in der Rückrunde der Saison 2017/18 für West Ham United in der englischen Premier League gespielt hatte.

Evra stand als einer von wenigen Spielern fünfmal in einem Champions-League-Final, den Titel gewann er aber nur 2008 mit Manchester United, wo er von 2006 bis 2014 unter Vertrag stand. Mit den «Red Devils» feierte der gebürtige Senegalese zudem fünf Meistertitel, mit Juventus Turin gewann er zudem zwei italienische Meisterschaften (2015/16). (abu/sda)

Bild: AP/AP

Arbeitet City schon am Sané-Nachfolger?

Bayern-Coach Niko Kovac ist sehr zuversichtlich, dass Leroy Sané nächste Saison für den deutschen Rekordmeister spielt. Ein Hinweis darauf könnte auch sein, dass sich Manchester City angeblich schon um einen Nachfolger auf dieser Position bemüht. Laut spanischen Medien soll Mikel Oyarzabal von Real Sociedad von den Citizens umworben werden. Der 22-Jährige soll eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro im Vertrag stehen haben. (abu)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Mikel Oyarzabal 🇪🇸

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 14 Tore

Quelle: AS

Bild: EPA/EFE

Dybala hat keinen Bock auf einen Wechsel

Paulo Dybala will den Wechselspekulationen um seine Person offenbar ein Ende setzen. Trotz diverser Angebote von europäischen Topklubs, hat der Argentinier seine Ferien extra eine Woche früher beendet, um bei Juventus Turin das Training unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri aufzunehmen. Er soll unter anderem Manchester United, Paris Saint-Germain und Tottenham eine Absage erteilt haben. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hintere Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky



Bild: EPA/ANSA

Hat jemand einen Job für Dani Alves?

«Suche einen Job» – mit diesen Worten schiesst sich Dani Alves gleich selbst in die Gerüchteküche. Dem nicht ganz ernst gemeinten Bewerbungsschreiben braucht er jedoch keinen Lebenslauf beizufügen. Der Verteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für Barça, Juve und PSG – und stolze 114 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft.

Wo es den 36-Jährigen wohl hinzieht? (bal)

Dani Alves 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 36

Marktwert: 2.5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Sané: Zuversicht bei Bayern-Trainer Kovac

Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern München oder nicht? Es ist die Frage, die den Rekordmeister in diesen Wochen beschäftigt. Nun hat sich Trainer Niko Kovac dazu geäussert – und seine Worte dürften die Fans froh stimmen: «Die Klubführung bemüht sich sehr, es ist natürlich nicht einfach. Aber ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können.» Sané soll sich aber noch nicht entschieden haben, ob er bei Manchester City bleibt oder zu den Bayern geht. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: ZDF

Bild: AP/AP

Bale doch nicht nach China

Überraschende Wende in einem Transfer, der schon fast als fix galt: Gareth Bale wechselt nun offenbar doch nicht zu Jiangsu Suning nach China. Spektakulär ist die Begründung: Real Madrid wolle ihn nicht gehen lassen. Dabei hiess es zuletzt immer wieder, dass die «Königlichen» den Waliser loswerden möchten. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: BBC

Bild: EPA

Liverpool angelt Toptalent

Der Champions-League-Sieger FC Liverpool bastelt an seinem Team der Zukunft. Von Absteiger Fulham kommt der 16-jährige Angreifer Harvey Elliott, der letzte Saison zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte wurde. Vertragslänge und Ablösesumme sind nicht bekannt. (ram)

Harvey Elliott

Position: Rechtsaussen

Alter: 16

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 4 Spiele bei den Profis



Cutrone wohl bald ein Wolf

Da hätten wir in unserer Jugend gelacht, wenn wir vom Transfer eines talentierten Milan-Stürmers zu den Wolverhampton Wanderers gelesen hätten. Aber die Zeiten haben sich geändert und so wird Patrick Cutrone in die Premier League wechseln. Die «Wolves» überweisen für den 71-fachen Nachwuchsnationalspieler mit bisher einem A-Länderspiel angeblich 18 Millionen Euro, die Summe könnte sich noch auf 22 Mio. erhöhen. (ram)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: AP/AP

Freiburg holt Burkart

Noch ein Schweizer in der Bundesliga: Der Wechsel des talentierten Nishan Burkart von Manchester United zum SC Freiburg ist perfekt. Wobei das mit der Bundesliga (noch) nicht ganz korrekt ist: Burkart ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. (ram)

Nishan Burkart 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 6 Tore

Quelle: Manchester United



bild: man utd

