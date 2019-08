Sport

Transfer-Ticker: Wird Coutinho der teuerste Leihspieler der Geschichte?



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Wird Coutinho der teuerste Leihspieler der Geschichte? +++ Napoli will Werner

Transferschluss in den europäischen Topligen:

England: 8. August

Deutschland: 2. September

Italien: 2. September

Spanien: 2. September

Frankreich: 2. September

Schweiz: 2. September

Barça vor Firpo-Abschluss, bietet Coutinho zur Leihe an

Philippe Coutinho will weg von Barcelona. Und weil anscheinend kein Klub bereit ist, die Ablöse von über 100 Millionen Euro für den Brasilianer zu zahlen, wollen die Katalanen ihn nun zur Leihe anbieten. Allerdings verlangen sie immer noch eine Leihgebühr von rund 30 Millionen Euro – was Coutinho zum teuersten Leihspieler der Geschichte machen würde.

Gleichzeitig vermelden spanische Medien, dass Barça kurz vor dem Abschluss des Zuzugs von Junior Firpo steht. Der junge Linksverteidiger von Betis Sevilla soll demnächst seinen Medizintest absolvieren und dann für fünf Jahre unterschreiben. (abu)

Junior Firpo 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 3 Tore

Quelle: transfermarkt.de

Bild: AP/AP

Timo Werner zu Napoli?

Sind die Bayern endgültig vom Tisch? Laut dem italienischen «Radio Marte» soll sich Napoli ernsthaft um den deutschen Nationalstürmer Timo Werner bemühen – als Alternative, falls der Icardi-Zuzug nicht klappen sollte. So habe der Klub bereits erste Kontakte zu RB Leipzig hergestellt, um über einen möglichen Wechsel zu sprechen. Werner hat eine Ablösesumme von Rund 75 Millionen Euro in seinem Vertrag festgeschrieben. Lange galten die Bayern als Favorit auf Werners künftige Destination. (abu)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 16 Tore

Quelle: Sport.de

Bild: EPA/EPA

Ein senegalesischer Offensivspieler für Luzern

Der FC Luzern findet im senegalesischen U23-Nationalspieler Ibrahima Ndiaye einen Nachfolger für Ruben Vargas. Ndiaye, der vom ägyptischen Verein Wadi Degla in die Schweiz wechselt, unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Vierjahresvertrag.

Der 21-jährige Flügelspieler gilt als schnell und technisch versiert. Er bringt damit Elemente zurück in die Mannschaft, welche die Luzerner seit dem Abgang von Ruben Vargas nach Augsburg vermisst haben. (abu/sda)

Ibrahima Ndiaye 🇸🇳

Position: Linker Flügel

Alter: 21

Marktwert: 0,8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 11 Tore



✍🏻➡️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

——————————————

Ibrahima Ndiaye wechselt per sofort zum FCL. Der junge Flügelspieler kommt vom Wadi Degla FC und wird die Nummer 7 tragen. Herzlich willkommen in der Innerschweiz, Ibrahima. Mehr Infos auf https://t.co/QJVT7wiiZH.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/1JtubVnKQn — FC Luzern (@FCL_1901) August 3, 2019

Mbappé will, dass Neymar bleibt

Neymar wechselt zurück zum FC Barcelona? Nicht wenn es nach Jungstar Kylian Mbappé geht: «Natürlich will ich, dass er bleibt. Er weiss, dass ich ihn respektiere und bewundere», sagt der Stürmer im Vorfeld des französischen Supercups. Dass der Wechsel tatsächlich noch über die Bühne geht, scheint derzeit nicht wahrscheinlich. PSG ist nicht gewillt, von seiner Forderung von rund 180 Millionen Euro abzuweichen. (abu)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: l'Équipe



Bild: AP/AP

Dybala sagt «Nein» zu Manchester United

Manchester United und Juventus Turin arbeiten mit Hochdruck an einem spektakulären Spieler-Tausch. Paulo Dybala soll zu den «Red Devils» und Romelu Lukaku zu Juve. Das Problem an der Sache? Paulo Dybala will überhaupt nicht wechseln. Der Argentinier hat gemäss Carlo Laudisa, Transferexperte der «Gazzetta dello Sport», «Nein» gesagt zu einem Wechsel nach Manchester. (zap)

Nel primo vertice con la #Juve Paulo #Dybala vota no al #ManchesterUnited. Vuol restare bianconero. Oggi nuovi incontri: Parstici in pressing — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) August 2, 2019

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Gazzetta dello Sport

Bild: EPA/ANSA

Der Wechsel Harry Maguire soll durch sein

Der Wechsel von Harry Maguire von Leicester City zu Manchester United ist gemäss diversen englischen Medienbericht definitiv. Der Innenverteidiger soll 88 Millionen Euro kosten und wäre damit der teuerste Verteidiger der Fussball-Geschichte (zuvor van Dijk für 84,65 Mio.). Die Verhandlungen seien am Freitagmorgen abgeschlossen worden, Maguire wird bereits zum Medizincheck erwartet. 2017 wechselte der Innenverteidiger für 13,7 Millionen von Hull zu Leicester. (zap)

Harry Maguire

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Quelle: The Guardian

Bild: AP/AP

van de Beek statt Pogba zu Real Madrid?

Der Wechsel von Paul Pogba zu Real Madrid fällt wohl ins Wasser, dafür haben die «Königlichen» jetzt einen Ersatz gefunden. Ajax-Mittelfeldspieler Donny van de Beek soll gemäss der «Marca» nach Madrid wechseln. Real und der 22-Jährige hätten demnach bereits eine Einigung erzielt. Nun muss noch Ajax einwilligen, das eine Ablöse von 60 bis 70 Millionen Euro fordert. Ajax-Trainer Erik ten Hag sagte dazu: «Wir wollen ihn nicht verlieren und werden alles dafür tun, was in unserer Macht liegt. Aber wenn Vereine dieser Kategorie auf der Bildfläche erscheinen, wird es sehr schwierig.» (zap)

Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 57 Spiele, 13 Tore



Bild: EPA/ANP

Malcom definitiv zu Zenit

Der Wechsel von Malcom vom FC Barcelona zu Zenit St. Petersburg ist offiziell. Barcelona erhält 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonus als Ablöse. Der Brasilianer stiess letzten Sommer zum FC Barcelona und kam in 24 Spielen auf 4 Tore. (zap)

Malcom 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 4 Tore

[LATEST NEWS]

Agreement with Zenit Saint Petersburg for the transfer of Malcom

📋 All the details

👉 https://t.co/13TplfQrZI pic.twitter.com/zY54pVKD9P — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2019

City will Juves Cancelo mit Danilo tauschen

Juventus Turin und Manchester City könnten ihre Rechtsverteidiger tauschen. Joao Cancelo, der erst letzten Sommer zu Juventus stiess, soll nach Manchester, Danilo den umgekehrten Weg nach Turin gehen. Falls der Tausch tatsächlich stattfindet, müssten die Engländer aber noch ordentlich draufzahlen. (zap)

Joao Cancelo 🇵🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 1 Tor

Quelle: Gianluca di Marzio

Bild: AP/ANSA

Danilo 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 1 Tor



Bild: AP/AP

Dortmund sucht zweiten Stürmer

Borussia Dortmund hat zu viele Spieler im Kader, aber ein zweiter Stürmer neben Paco Alcacer fehlt dem Team von Lucien Favre noch. «Sky Italia» berichtet nun von einem Interesse an Patrik Schick, Stürmer bei der AS Roma. Der Tscheche soll per Leihe kommen, Interesse zeigt allerdings auch Bayer Leverkusen. (zap)

Patrik Schick 🇨🇿

Position: Stürmer

Alter: 23

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky Italia



Bild: AP/ANSA

Atlético und Tottenham wollen Ginter – der kostet aber 60 Millionen

Bei Borussia Mönchengladbach ist Matthias Ginter in der Innenverteidigung gesetzt. «Matze ist absoluter Führungsspieler. Ich kann mir das hier ohne ihn gar nicht vorstellen», sagt etwa dessen neuer Trainer Marco Rose. Doch der Deutsche Weltmeister von 2014 weckt auch im Ausland Begehrlichkeiten, etwa bei Atlético Madrid und den Tottenham Hotspurs. Gladbach-Manager Max Eberl sagte, dass er ab einer Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sei.

Matthias Ginter 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP/DPA

Ribéry nach Saudi-Arabien oder Katar

Franck Ribéry steht unmittelbar vor einem Wechsel – schreibt zumindest die deutsche «Bild». Der ehemalige Bayern-Spieler habe bereits einen Medizincheck in München absolviert, sein neuer Klub soll allerdings in Saudi-Arabien oder Katar liegen. Der Flügelspieler soll bereits heute an den Golf reisen, um seinen Vertrag zu unterzeichnen. (zap)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 36

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 7 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP/AP

Dani Alves kehrt nach Brasilien zurück

Nach 17 erfolgreichen Jahren in Europa kehrt Daniel Alves in seine Heimat Brasilien zurück. Der 36-jährige Aussenverteidiger, dessen Vertrag beim französischen Meister Paris Saint-Germain im Sommer ausgelaufen war, unterschrieb beim Traditionsverein FC São Paulo bis Dezember 2022. Alves, der auch für den FC Sevilla, den FC Barcelona und Juventus Turin spielte, gewann mit seinen Vereinen und mit der Nationalmannschaft die Rekordzahl von 40 Titeln. (pre/sda)

Dani Alves 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 36

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore



Nicolas Pépé ist Arsenals neuer Rekordtransfer

Was lange gemunkelt wurde, ist nun auch von englischer Seite bestätigt: Nicolas Pépé wechselt von Lille zu Arsenal London. Mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro ist der Ivorer der neue Rekordtransfer der Gunners. (abu)

Nicolas Pépé 🇨🇮

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 23 Tore

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019

Lukebakio ist Herthas neuer Rekordtransfer

Hertha Berlin verpflichtet für die vereinsinterne Rekordsumme von schätzungsweise 20 Millionen Euro den belgischen Offensivspieler Dodi Lukebakio. Die Vertragsdauer ist nicht bekannt. Der 21-jährige gebürtige Kongolese gehörte dem FC Watford und war letzte Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Lukebakio wurde letzten November allgemein bekannt, als er alle Düsseldorfer Tore beim 3:3 auswärts gegen Bayern München erzielte. (abu/sda/dpa)

Dodi Lukebakio 🇧🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Markwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 14 Tore



Entscheidung im Dybala-Poker naht

Geht er oder bleibt er? Paulo Dybala ist derzeit zurück auf dem Trainingsgelände von Juventus Turin, um gemeinsam mit Trainer Maurizio Sarri seine Zukunft zu klären. Der Argentinier war zuletzt mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden. Ein Spielertausch für Romelu Lukaku sei das Ziel. Der Wechsel würde aber ins Wasser fallen, wenn Dybala ihn verweigert. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky

Paulo Dybala has arrived at the Juventus training ground ahead of talks with head coach Maurizio Sarri over his future. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 1, 2019

Munsy von GC zu Thun – Momoh zu den Hoppers

Stürmer Ridge Munsy wechselt von den Grasshoppers zurück zum FC Thun. Der Schweizer spielte bereits von 2015 bis 2016 im Berner Oberland. Zum Rekordmeister kommt dafür der Nigerianer Francis Momoh, der bisher in der Heimat beim Heartland FC engagiert war. Spielen darf der Stürmer aber vorerst noch nicht, weil die Arbeitsbewilligung fehlt. Oder wie man so schön sagt: «Un Momoh, s'il vous plaît.» (zap)

Ridge Munsy 🇨🇭

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 0,3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 1 Tor



Francis Momoh 🇳🇬

Position: Stürmer

Alter: unbekannt

Marktwert: unbekannt

Bilanz 2018/19: unbekannt



Wir freuen uns, die Verpflichtung von Francis Momoh bekannt zu geben. Der Nigerianer unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Hoppers. Ausserdem verlässt Ridge Munsy GC per sofort und wechselt zum @fcthun_official .

News: https://t.co/eL8zYQZJ54 #gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/fhI3wLm6jR — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) August 1, 2019

Zwei Lille-Stars verlassen den Klub

Gérard Lopez, Präsident des LOSC Lille hat «RMC Sport» zwei gewichtige Abgänge bestätigt. Nicolas Pépé wird für 80 Millionen plus weitere Boni zum FC Arsenal wechseln und damit zu teuersten Transfer in der Geschichte der Londoner. Pépé habe den Medizincheck bereits am Dienstag absolviert, heute dürfte der Wechsel offiziell werden.

Ebenfalls kurz bevor steht gemäss Lopez der Wechsel von Rafael Leao zur AC Milan: «Ich denke, es ist so gut wie durch.» Die Mailänder seien bereit, rund 30 Millionen Euro für den Stürmer hinzublättern.

Nicolas Pépé 🇨🇮

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 23 Tore



Bild: AP/AP

Rafael Leao 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 8 Tore



Bild: AP/AP

Bailey zu Bayern fix – oder doch nicht?

Der Wechsel von Leon Bailey von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München soll beschlossene Sache sein. Wie transfermarkt.de berichtet, habe das engste Umfeld Baileys den Deal als fix bezeichnet. Doch im Rahmen des Audi-Cups dementierte FCB-Trainer Niko Kovac am Mittwochabend, dass der Wechsel durch ist: «Eigentlich bin ich für Transfers nicht zuständig. Aber dazu muss ich was sagen. Das ist nicht wahr.» (zap)

Leon Bailey 🇯🇲

Position: Linksaussen

Alter: 21

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 5 Tore



Bild: EPA/EPA

Rudy von Schalke zurück nach Hoffenheim

Der 27-fache deutsche Internationale Sebastian Rudy kehrt leihweise von Schalke zurück nach Hoffenheim, wo er bereits von 2010 bis 2017 unter Vertrag gestanden hat. Der 29-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt je eine Saison für Bayern München und Schalke. An beiden Orten erfüllte er die Erwartungen nicht. (sda)

Sebastian Rudy 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele



Er ist zurück! 💙@BastiRudy spielt wieder für die #TSG! Der 29 Jahre alte Nationalspieler wird zunächst bis zum Ende der Saison vom Liga-Wettbewerber FC Schalke 04 ausgeliehen! ✍🏻



🌐 https://t.co/mKCivLnoBG#RudyReturns pic.twitter.com/SxV5hwruZs — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 31, 2019

André Schürrle von Dortmund nach Moskau

André Schürrle wechselt leihweise von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau. Der 28-Jährige, der 2014 mit Deutschland Weltmeister geworden war, konnte sich beim BVB in den letzten Jahren keinen Stammplatz erspielen. Die letzte Saison bestritt Schürrle leihweise beim FC Fulham, der im Mai aus der Premier League abgestiegen ist. Das von Lucien Favre trainierte Dortmund dürfte in den kommenden Wochen sein grosses Kader weiter verkleinern. (zap/sda/dpa)

André Schürrle 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 28

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 6 Tore



ℹ️@Andre_Schuerrle wechselt auf Leihbasis zu @fcsm_official. 🤝



🗯Zorc: "Wir wünschen André #Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg." pic.twitter.com/xqfuzTHEK1 — Borussia Dortmund (@BVB) July 31, 2019

Zenit mit Malcom einig

Noch diese Woche dürfte der Abgang von Malcom vom FC Barcelona besiegelt sein. Der Brasilianer steht vor einem Wechsel zu Zenit St.Petersburg. Die beiden Klubs hätten sich auf eine Ablösesumme von 40 Mio. Euro geeinigt, wird berichtet. (ram)

Malcom 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sky Italia



Bild: AP/AP

Boateng zu Fiorentina

Der Wechsel von Kevin-Prince Boateng innerhalb der Serie A zur AC Fiorentina ist perfekt. Der 32-jährige Berliner einigte sich mit dem Tabellen-16. der letzten Saison auf einen Zweijahresvertrag. Zuletzt stand Boateng bei Sassuolo unter Vertrag. Im Januar wurde der Offensivspieler an den spanischen Meister FC Barcelona ausgeliehen, bei dem er aber nur auf drei Einsätze in der Meisterschaft kam. (ram/sda)

Kevin-Prince Boateng 🇬🇭

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 5 Tore



Emre Mor zu Galatasaray

Er ist immer noch jung und doch hat man das Gefühl, dass Emre Mor den grossen Durchbruch verpasst hat. Das einstige Juwel von Borussia Dortmund wechselt von Celta Vigo, wo er nur wenig gespielt hat, zu Galatasaray Istanbul. Die Türken haben bestätigt, dass verhandelt wird. Für den in Dänemark geborenen Offensivspieler wird es das erste Engagement im Land, für das er 15 Länderspiele bestritten hat. (ram)

Emre Mor 🇹🇷

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 0 Tore

Quelle: Galatasaray

Bild: EPA/EFE

Auch BVB hinter Nübel her

Der 22-jährige Alexander Nübel ist definitiv zum begehrtesten Torhüter der Bundesliga avanciert. Nebst ausländischen Klubs (PSG, Atlético, Tottenham), Bayern München und RB Leipzig soll der Goalie von Schalke 04 nun auch bei dessen Rivalen Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. Nübel ist in einem Jahr ablösefrei zu haben und könnte dann bei einem Wechsel ein fettes Handgeld erhalten – oder schon jetzt, falls der U21-Nationaltorhüter vorzeitig verlängert. (ram)

Alexander Nübel 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 7x zu Null

Quelle: Bild



Bild: EPA

Barça macht «letztes Angebot» für Firpo

Es ist wie bei «Bares für Rares»: Nach dem letzten Angebot muss sich Betis Sevilla entscheiden, ob es verkauft oder nicht. Der FC Barcelona bietet für den U21-Europameister Junior Firpo 20 Mio. Euro, dazu erhält Betis auf Leihbasis Juan Miranda. Lehnen die Grünweissen ab, will Barça Augsburgs Philipp Max holen. (ram)

Junior Firpo 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sport

Bild: EPA/EFE

Lukebakio wohl zur Hertha

Der junge Belgier Dodi Lukebakio war letzte Saison einer der Aufsteiger bei Fortuna Düsseldorf. Schade für die Rheinländer, dass er nur von Watford ausgeliehen war. Doch Lukebakio spielt wohl weiter in der Bundesliga: Er soll sich gegen ein Angebot des OSC Lille entschieden haben und für einen Wechsel zu Hertha BSC. Mit 20 Mio. Euro Ablöse wäre er der teuerste Einkauf der Berliner Klubgeschichte. (ram)

Dodi Lukebakio 🇧🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Markwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 14 Tore

Quelle: L'Equipe



Bild: EPA

Schneuwly verlässt Luzern

Nach dem gelungenen Saisonauftakt rumort es beim FC Luzern bereits einmal mehr. Mittelfeldspieler Christian Schneuwly, Torschütze beim 2:0-Sieg in St.Gallen und beim 1:0-Hinspielsieg über Klaksvik, hat seinen bis Ende Saison gültigen Vertrag aufgelöst. Schneuwly spricht von «unterschiedlichen Ansichten über meine zukünftige Rolle im Team.» Diese seien für ihn der ausschlaggebende Grund gewesen, Luzern zu verlassen. (ram)

Christian Schneuwly 🇨🇭

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2019/20: 3 Spiele, 2 Tore



Remo Meyer dazu: „Christian hat uns klare Signale gegeben, dass er den Verein schnellstmöglich auf eigenen Wunsch verlassen möchte. Auch wenn wir diesen Entscheid bedauern, werden wir ihn so akzeptieren."Mehr dazu auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/5UsQ5BxiKO — FC Luzern (@FCL_1901) July 31, 2019

Neymar kostet «nur» noch 180 Mio. Euro

Paris Saint-Germain hat den Preis für Neymar nach unten angepasst. Nun verlangen die Franzosen nicht mehr 300 Mio. Euro, sondern noch 180 Mio. und damit weniger als die 222 Mio., die man einst selber ausgegeben hatte. Gleichzeitig will PSG-Sportdirektor Leonardo Neymar davon überzeugen, beim Klub zu bleiben. Seit Monaten spricht der Brasilianer davon, zum FC Barcelona zurückkehren zu wollen. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: sport.es



Bild: EPA

Seferovic verlängert bei Benfica

Haris Seferovic hat bei Benfica Lissabon die beste Saison seiner Karriere hinter sich. «Der Mann aus Sursee» wurde gar Torschützenkönig in der portugiesischen Liga. Kein Wunder also, dass der Meister seinen Stürmer halten will. Der Schweizer Nati-Stürmer bindet sich bis 2024 an Benfica. (abu)

Haris Seferovic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 23 Tore



✍ Seferovic has extended his contract with us until 2024!#EPluribusUnum pic.twitter.com/YPaxHGYNK6 — SL Benfica (@slbenfica_en) July 30, 2019

Cutrone zu Wolverhampton ist fix

Es war nur eine Frage der Zeit: Die Wolverhampton Wanderers bestätigen den Zuzug des italienischen Stürmertalents Patrick Cutrone. Er kommt von der AC Milan und hat bei den Wölfen einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. (abu)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore



We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Grätscht Juve Inter bei Lukaku dazwischen?

Inter Mailand will Romelu Lukaku von Manchester United verpflichten. Doch die Engländer sind bislang nicht auf das Angebot der Italiener (rund 65 Millionen Euro) eingetreten. Mehr will und kann Inter aber vermutlich nicht bezahlen, es sei denn, sie verkaufen ihren argentinischen Stürmer Mauro Icardi.

Und da tritt Juventus Turin auf den Plan. Der italienische Meister hat auch schon Interesse an Icardi bekundet, scheint nun aber einen anderen Plan zu haben. Sie wollen sich stattdessen selbst Lukaku schnappen. Statt Geld bieten sie selbst einen argentinischen Offensivmann: Paulo Dybala soll im Gegenzug für den Belgier auf die Insel wechseln. (abu)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 11 Tore



Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Transfermarkt

Bild: EPA

Amiri von Hoffenheim zu Leverkusen

Der U21-Internationale Nadiem Amiri verlässt Hoffenheim und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Der 22-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Er soll nach Medieninformationen rund zwölf Millionen Euro kosten. Sein Vertrag in Hoffenheim wäre im kommenden Juni ausgelaufen.

Amiri hatte diesen Sommer mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft Silber geholt. (abu/sda/dpa)

Nadiem Amiri 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 3 Tore



Nadiem #Amiri wechselt unters Bayer-Kreuz – bei #Bayer04 unterschrieb der 22-Jährige einen Fünf-Jahres-Vertrag. Der Mittelfeldspieler ist der insgesamt fünfte Sommer-Neuzugang der #Werkself.



Ein Kurz-Porträt über unsere neue Nummer 11

👉https://t.co/MYSp0CHFMX pic.twitter.com/EYYxr6JZUP — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 30, 2019

Blitzt Schalke bei Bas Dost ab?

Fans der Bundesliga dürfte Bas Dost noch bestens bekannt sein. Bis 2016 stürmte der Niederländer für Wolfsburg, seither schiesst er seine Tore für Sporting Lissabon. Nun könnte aber eine Rückkehr nach Deutschland anstehen, denn Schalke hat Interesse angemeldet. Allerdings gibt es ein Problem: Schalkes Budget ist begrenzt und pocht deshalb auf eine Leihe. Sporting will Dost aber verkaufen und verlangt mindestens 15 Millionen Euro. Zu viel für Schalke?

Bas Dost 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 15 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA/LUSA

Rudy zurück zu Hoffenheim?

Sebastian Rudy will nach einer Katastrophensaison bei Schalke seine Karriere neu lancieren. Dafür soll er zu seiner alten Heimat Hoffenheim zurückkehren, wie die «Bild» weiss. Die beiden Vereine hätten sich bereits geeinigt und es gehe nur noch um Details. Für Hoffenheim absolvierte der Deutsche bislang 212 Spiele. (abu)

Sebastian Rudy 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Markwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele

Quelle: Bild

Bild: DPA

Moise Kean vor Unterschrift in Everton

Juventus Teenie-Talent Moise Kean steht vor einem Wechsel zum FC Everton. Wie Gianluca Di Marzio schreibt, könnte bereits morgen der Medizincheck stattfinden. Die «Toffees» seien bereit, 30 Millionen Euro nach Turin zu überweisen, 10 Millionen könnten als Bonus dazukommen. Juventus habe zudem ein «Matching Right». Die Italiener könnten künftige Angebote für Kean mit einer eigenen Offerte in gleicher Höhe kontern. (zap)

Moise Kean 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA/ANSA

Akolo wechselt vom VfB Stuttgart nach Frankreich

Offensivspieler Chadrac Akolo (24) verlässt den VfB Stuttgart. Der Kongolese wechselt vom Absteiger in die 2. Bundesliga, für welchen er in 38 Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, zu Amiens. Der französische Ligue-1-Klub leiht Akolo zunächst aus und wird ihn nach dieser Saison fest verpflichten.

Akolo hatte Anfang Juli 2017 mit einem Vierjahresvertrag vom FC Sion nach Stuttgart gewechselt. In der Super-League-Saison 2016/17 war er mit 15 Treffern der Topskorer der Walliser gewesen. (aeg/sda/dpa)

Chadrac Akolo 🇨🇩

Position: Hängende Spitze

Alter: 24

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele



Bild: AP/dpa

Idrissa Gueye wechselt zurück in die Ligue 1

Der senegalesische Internationale Idrissa Gueye wechselt nach vier Jahren in der Premier League zurück nach Frankreich.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim französischen Meister Paris Saint-Germain einen Vertrag über vier Jahre. Die Ablösesumme wird auf gut 30 Millionen Euro geschätzt.

Gueye stand von 2008 bis 2015 bei Lille unter Vertrag, mit welchem er 2011 den Meistertitel in der Ligue 1 holte. Danach wechselte der Afrikaner zu Aston Villa, ehe er sich im Sommer 2016 vom damaligen Absteiger für 8,4 Millionen Euro Richtung Everton verabschiedete. (zap/sda)

Idrissa Gueye 🇸🇳

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele



Amiri kurz vor Unterschrift in Leverkusen

Der deutsche U21-Nationalspieler Nadiem Amiri steht kurz vor einem Wechsel von Hoffenheim zu Bayer Leverkusen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kostet 11 Millionen Euro, wie die «Bild» berichtet. (zap)

Nadiem Amiri 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 3 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP

Skov unterschreibt bei Hoffenheim

Der dänische Nationalspieler Robert Skov wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim. Der 23-jährige Stürmer unterschrieb beim Klub des Schweizer Internationalen Steven Zuber für fünf Jahre. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen, bei dem er in der abgelaufenen Saison in 34 Ligapartien 30 Treffer erzielte.

Der 2018 in Dänemark zum «Spieler des Jahres» gewählte Skov hat bereits drei Meisterschaftspartien für Kopenhagen absolviert, da die Saison in Dänemark schon seit dem 14. Juli läuft. (zap/sda/dpa)

Robert Skov 🇩🇰

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 32 Tore



Die Tinte ist trocken! 🔵⚪



🗣️ „Ich bin sehr ehrgeizig und bin davon überzeugt, dass die TSG Hoffenheim für mich der optimale Schritt ist, um mich auf hohem Niveau weiter zu entwickeln.“



Robert #Skov wird in Zukunft für die #TSG stürmen!



🌐 https://t.co/uCNhgAKzxL pic.twitter.com/3ba2ySRBni — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 29, 2019

Patrice Evra beendet definitiv seine Karriere

Der ehemalige französische Internationale Patrice Evra erklärt in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport seinen definitiven Rücktritt. Der 38-jährige Verteidiger war zuletzt vereinslos, nachdem er in der Rückrunde der Saison 2017/18 für West Ham United in der englischen Premier League gespielt hatte.

Evra stand als einer von wenigen Spielern fünfmal in einem Champions-League-Final, den Titel gewann er aber nur 2008 mit Manchester United, wo er von 2006 bis 2014 unter Vertrag stand. Mit den «Red Devils» feierte der gebürtige Senegalese zudem fünf Meistertitel, mit Juventus Turin gewann er zudem zwei italienische Meisterschaften (2015/16). (abu/sda)

Bild: AP/AP

Arbeitet City schon am Sané-Nachfolger?

Bayern-Coach Niko Kovac ist sehr zuversichtlich, dass Leroy Sané nächste Saison für den deutschen Rekordmeister spielt. Ein Hinweis darauf könnte auch sein, dass sich Manchester City angeblich schon um einen Nachfolger auf dieser Position bemüht. Laut spanischen Medien soll Mikel Oyarzabal von Real Sociedad von den Citizens umworben werden. Der 22-Jährige soll eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro im Vertrag stehen haben. (abu)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Mikel Oyarzabal 🇪🇸

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 14 Tore

Quelle: AS

Bild: EPA/EFE

Dybala hat keinen Bock auf einen Wechsel

Paulo Dybala will den Wechselspekulationen um seine Person offenbar ein Ende setzen. Trotz diverser Angebote von europäischen Topklubs, hat der Argentinier seine Ferien extra eine Woche früher beendet, um bei Juventus Turin das Training unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri aufzunehmen. Er soll unter anderem Manchester United, Paris Saint-Germain und Tottenham eine Absage erteilt haben. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hintere Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky



Bild: EPA/ANSA

Hat jemand einen Job für Dani Alves?

«Suche einen Job» – mit diesen Worten schiesst sich Dani Alves gleich selbst in die Gerüchteküche. Dem nicht ganz ernst gemeinten Bewerbungsschreiben braucht er jedoch keinen Lebenslauf beizufügen. Der Verteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für Barça, Juve und PSG – und stolze 114 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft.

Wo es den 36-Jährigen wohl hinzieht? (bal)

Dani Alves 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 36

Marktwert: 2.5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Sané: Zuversicht bei Bayern-Trainer Kovac

Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern München oder nicht? Es ist die Frage, die den Rekordmeister in diesen Wochen beschäftigt. Nun hat sich Trainer Niko Kovac dazu geäussert – und seine Worte dürften die Fans froh stimmen: «Die Klubführung bemüht sich sehr, es ist natürlich nicht einfach. Aber ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können.» Sané soll sich aber noch nicht entschieden haben, ob er bei Manchester City bleibt oder zu den Bayern geht. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: ZDF

Bild: AP/AP

Bale doch nicht nach China

Überraschende Wende in einem Transfer, der schon fast als fix galt: Gareth Bale wechselt nun offenbar doch nicht zu Jiangsu Suning nach China. Spektakulär ist die Begründung: Real Madrid wolle ihn nicht gehen lassen. Dabei hiess es zuletzt immer wieder, dass die «Königlichen» den Waliser loswerden möchten. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: BBC

Bild: EPA

Liverpool angelt Toptalent

Der Champions-League-Sieger FC Liverpool bastelt an seinem Team der Zukunft. Von Absteiger Fulham kommt der 16-jährige Angreifer Harvey Elliott, der letzte Saison zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte wurde. Vertragslänge und Ablösesumme sind nicht bekannt. (ram)

Harvey Elliott

Position: Rechtsaussen

Alter: 16

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 4 Spiele bei den Profis



Cutrone wohl bald ein Wolf

Da hätten wir in unserer Jugend gelacht, wenn wir vom Transfer eines talentierten Milan-Stürmers zu den Wolverhampton Wanderers gelesen hätten. Aber die Zeiten haben sich geändert und so wird Patrick Cutrone in die Premier League wechseln. Die «Wolves» überweisen für den 71-fachen Nachwuchsnationalspieler mit bisher einem A-Länderspiel angeblich 18 Millionen Euro, die Summe könnte sich noch auf 22 Mio. erhöhen. (ram)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: AP/AP

Freiburg holt Burkart

Noch ein Schweizer in der Bundesliga: Der Wechsel des talentierten Nishan Burkart von Manchester United zum SC Freiburg ist perfekt. Wobei das mit der Bundesliga (noch) nicht ganz korrekt ist: Burkart ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. (ram)

Nishan Burkart 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 6 Tore

Quelle: Manchester United



bild: man utd

