Transfer-Ticker: Bayern holen Choupo-Moting und Douglas Costa



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Transferticker

Bayern holen Choupo-Moting und Douglas Costa +++ Shaqiri bleibt offenbar bei Liverpool

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

Bayern holen Choupo-Moting und Douglas Costa

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist der Transfer in trockenen Tüchern: Eric Maxim Choupo-Moting verstärkt die Offensive von Bayern München für die restliche Saison. Der kamerunische Nationalspieler unterschrieb in München einen Vertrag bis zum Juni 2021. Choupo-Moting spielte zuletzt bei Paris St-Germain, bei den Bayern wird er als Ersatz für Star-Stürmer Robert Lewandowski fungieren.

«Ich bin froh, dass wir Eric verpflichten konnten», erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. «Er gibt unserem Kader in der Offensive, vor allem im Zentrum eine Tiefe, die wir brauchen werden. Eric hat bei Paris Saint-Germain internationale Erfahrung gesammelt, er kennt die Bundesliga, Eric kommt ablösefrei. Das passt alles sehr gut zusammen.»

Als zusätzlichen Flügel holen die Bayern ausserdem Douglas Costa zurück. bereits von 2015 bis 2017 spielte der Brasilianer für den deutschen Rekordmeister, nur wird er für diese Saison von Juventus Turin ausgeliehen. Vor drei Jahren war der Flügelspieler von München zum italienischen Traditionsklub gewechselt. Salihamidzic dazu: «Douglas wird uns auf den für unser Spiel wichtigen Aussenbahnen stärken. Wir sind da jetzt mit Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala und Douglas top besetzt.» (pre)

Eric Maxim Choupo-Moting 🇨🇲

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 6 Tore



Douglas Costa 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 2 Spiele, 0 Tore



Kehrtwende: Shaqiri soll bei Liverpool bleiben

Eigentlich war Xherdan Shaqiris Abgang bei Liverpool so gut wie sicher. Da Jürgen Klopp nicht mehr auf den Schweizer Nationalspieler setze, hiess es aus dem Umfeld des Klubs, dass Shaqiri den Verein für 22,5 Millionen Euro verlassen könne. Interessenten gab es gleich zwei: Lazio Rom und Newcastle United.

Nun berichtet der «Evening Standard» allerdings, dass Shaqiri die «Reds» heute nicht verlassen wird. «Obwohl das Interesse an ihm so stark war, dass Shaqiri zuletzt zweimal nicht in Klopps Kader stand, scheint es, als würde kein Wechsel zustande kommen», schreibt Liverpool-Experte David Lynch. (pre)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 28

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, 1 Tor

I'm told Xherdan Shaqiri won't be leaving #LFC today. Had been strong enough interest for him to be omitted from Jurgen Klopp's last two matchday squads but doesn't appear a move will materialise barring a surprise late bid. — David Lynch (@dmlynch) October 5, 2020

Hoffenheim holt Sessegnon und Rudy

Hoffenheim leiht Ryan Sessegnon von Tottenham Hotspur aus. Der englische U21-Nationalspieler kommt für die linke Aussenbahn und soll in der Bundesliga Spielpraxis sammeln. Sessegnon wurde in London geboren und beim FC Fulham ausgebildet. Im vergangenen Sommer wechselte das 20-jährige Supertalent für 27 Millionen Euro zu den «Spurs». Dort konnte sich der offensichtlich noch zu wenig robuste Sessegnon in der rauen Premier League aber noch nicht durchsetzen.

Ausserdem holt Hoffenheim Sebastian Rudy zum dritten Mal in den Kraichgau. Der 30-jährige Ex-Nationalspieler kommt leihweise von Schalke 04, das Rudy aus finanziellen Gründen abgibt. Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeness kriegt durch den Defensiv-Spezialisten eine weitere wertvolle personelle Alternative. (pre)

Ryan Sessegnon 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linkes Mittefeld

Alter: 20

Markwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 1 Tor



Sebastian Rudy 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 30

Markwert: 4,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 2 Spiele, 0 Tore



Auch Blas Riveros verlässt Basel

Nächster Abgang beim FC Basel. Nach Kemal Ademi (Fenerbahce) und Samuele Campo (voraussichtlich PAOK Saloniki) verlässt nun auch Blas Riveros die «Bebbi». Der 22-jährige Aussenverteidiger wechselt in die dänische Liga und schliesst sich Bröndby IF an. (abu)

Blas Riveros 🇵🇾

Position: Linker Verteidiger

Alter: 22

Markwert: 1,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 2 Assists



¡Gracias por todo, Blas 🙏🏼! Blas Riveros wechselt per sofort in die höchste dänische Liga zum 10-fachen Meister Bröndby IF. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/0YaopSegav — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) October 5, 2020

Guendouzi vor Wechsel zu Hertha

Hertha BSC will sich am Deadline Day noch gezielt verstärken. Für das zentrale Mittelfeld soll von Arsenal Mattéo Guendouzi kommen. Der 21-jährige Franzose hat bei den Gunners bereits seine Wechselabsichten kundgetan. Demnach soll insbesondere ein Leihgeschäft zur Diskussion stehen. (abu)

Mattéo Guendouzi 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 0 Spiele

Quelle: Kicker



Bild: keystone

Samuele Campo vor Wechsel zu Saloniki?

Verliert der FC Basel nach Kemal Ademi auch noch Samuele Campo? Wie Liga-Kommunikationsmanager David Barras festgestellt hat, wird der offensive Mittelfeldspieler auf der Webseite des griechischen Klubs PAOK Saloniki bereits aufgeführt. Dort soll er den zu Fenerbahce abgewanderten Spielmacher Dimitrios Pelkas ersetzen. (abu)

Samuele Campo🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 1,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 6 Spiele, 1 Tor, 2 Assists



Le PAOK Salonique a déjà créé le profil de Samuele Campo sur son site internet officiel. Comme à Bâle, il portera le numéro 10... pic.twitter.com/0KeFag0Axd — 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗮𝘀 (@david_barras) October 5, 2020

Basels Ademi wohl zu Fenerbahce

Kemal Ademi wird den FC Basel voraussichtlich in Richtung Istanbul verlassen. Der 24-jährige Angreifer soll sich mit Fenerbahce Istanbul über einen Transfer einig sein. Auch die Klubs hätten sich auf den Transfer des fast zwei Meter grossen Mittelstürmers geeinigt, gaben die Türken auf Twitter bekannt. Ademi soll sich zwecks Gesundheitscheck bereits in der türkischen Grossstadt befinden. (ram/sda)

Kemal Ademi 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 24

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 15 Tore

Quelle: Fenerbahce



Bild: KEYSTONE

FCSG droht Quintilla-Abgang

Die Leistungen des ungeschlagenen Super-League-Leaders FC St.Gallen bleiben weiterhin niemandem verborgen. Nun will der SC Paderborn Spielmacher Jordi Quintilla in die 2. Bundesliga locken. Offenbar sind sich der Spanier und der Klub bereits einig, doch der FCSG will seinen Führungsspieler, dessen Vertrag noch bis im nächsten Sommer gültig ist, nicht ziehen lassen. Gemessen an den Qualitäten macht die Million Euro, die die Ostschweizer angeblich verlangen, Quintilla zum Schnäppchen – dennoch will Paderborn angeblich nur die Hälfte bezahlen. (ram)

Jordi Quintilla 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 13 Tore

Quelle: Transfermarkt | Blick



Bild: KEYSTONE

Bayern holen Espanyols Roca

Bayern München hat nochmals nachgerüstet. Von Espanyol Barcelona verpflichtet der deutsche Rekordmeister Marc Roca. Er hat bis 2025 unterschrieben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist überzeugt, dass Roca «dem Team einen grossen Mehrwert geben wird. Er passt fussballerisch und charakterlich hervorragend und wird sich bei uns weiterentwickeln.» (ram)

Marc Roca 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 2 Tore



Milan engagiert Verteidiger Dalot

Von den einen roten Teufeln zu den nächsten: Verteidiger Diogo Dalot setzt seine Karriere bei der AC Milan fort. Manchester United leiht den Portugiesen bis Ende Saison aus. (ram)

Diogo Dalot 🇵🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 1 Tor



Sohm verlässt den FCZ

Simon Sohm verlässt den FC Zürich. Der 19-jährige Leistungsträger wechselt zu Parma in die Serie A. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen.

Sohm absolvierte seine gesamte fussballerische Ausbildung bei den Stadtzürchern. Für den FC Zürich kam der zentrale Mittelfeldspieler insgesamt in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er ein Tor und zwei Assists erzielte. Ohne Einsatz in der U21-Nationalmannschaft wurde Sohm Ende August von Nationaltrainer Vladimir Petkovic erstmals für die Schweizer A-Nationalmannschaft nominiert. (cma/sda)

Simon Sohm 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 1.1 Mio Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 1 Tor

Rugani leihweise nach Rennes

Juventus Turin gibt seinen Verteidiger Daniele Rugani ab. Der 26-Jährige wird für eine Saison an Stade Rennais ausgeliehen. Der französische Erstligist leiht ausserdem von Inter Mailand dessen brasilianischen Linksverteidiger Dalbert aus. (ram)

Daniele Rugani 🇮🇹

Position: Innenverteidigung

Alter: 26

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, kein Tor



Cavani vor Wechsel zu ManUtd

Edinson Cavani setzt seine Karriere wohl in England fort. Der Stürmer aus Uruguay, der seit dem 1. Juli vereinslos ist, steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Dort soll Cavani am Sonntag einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Für Paris Saint-Germain schoss er in den vergangenen sieben Saisons in 301 Spielen 200 Tore. Insgesamt bringt er es laut transfermarkt.ch auf 391 Treffer in 675 Profi-Spielen. (ram)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore

Quelle: RMC Sport



Bild: AP

Ulreich geht zum HSV

Alexander Nübel wird bei Bayern München zur alleinigen Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Denn Sven Ulreich verlässt den deutschen Rekordmeister, er wechselt in die 2. Bundesliga zum Hamburger SV. (ram)

Sven Ulreich 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 32

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 1 Spiel



Younes verstärkt die Eintracht

Nach fünf Jahren im Ausland (Ajax Amsterdam, SSC Napoli) kehrt der Deutsche Amin Younes in die Heimat zurück. Er wird bis Ende Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. (ram)

Amin Younes 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 1 Tor



Fidan Aliti kehrt in die Schweiz zurück - zum FCZ

Der 27-jährige Verteidiger Fidan Aliti wechselt für die laufende Saison leihweise aus Kalmar in Schweden zum FC Zürich. Die Vereinbarung sieht eine Option für eine definitive Übernahme vor.

Der kosovarische Internationale wurde von Concordia Basel, dem FC Basel und den Old Boys ausgebildet. Ab der Saison 2013/14 kam er beim FC Luzern zu Einsätzen in der Super League. Später spielte Aliti für Klubs in Moldawien, Kroatien und Albanien. Seit Februar 2019 ist er bei FF Kalmar unter Vertrag. (dab/sda)

Fidan Aliti 🇽🇰

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2020/21: Keine Spiele

✍️🏻 Verteidiger Fidan Aliti wechselt für die aktuelle Saison 2020/2021 leihweise vom schwedischen @KalmarFF zum #Stadtclub. Die Vereinbarung sieht auch eine Option für eine definitive Übernahme vor.



👉🏻 https://t.co/yNBDfheRxe#fcz #fczuerich pic.twitter.com/53mKdmERhN — FC Zürich (@fc_zuerich) October 2, 2020

Basel holt brasilianischen Linksverteidiger

Der FC Basel meldet die Verpflichtung des 24-jährigen brasilianischen Linksverteidigers Jorge Marco de Oliveira Moraes, genannt «Jorge», von der AS Monaco.

Jorge spielt einstweilen mit einem auf Ende Saison befristeten Leihvertrag für den FCB. Die Basler besitzen eine Option für eine definitive Übernahme.

Jorge schaffte 2014 den Sprung ins Profikader von Flamengo Rio de Janeiro. Im Winter 2017 wechselte er zu Monaco. Er wurde nach einer Saison an Porto und letztes Jahr an den FC Santos nach Brasilien ausgeliehen. (dab/sda)

jorge 🇧🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 3,2 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: Keine Spiele

Lugano verpflichtet dänischen Stürmer

Der FC Lugano verpflichtet auf Leihbasis den 21-jährigen dänischen Stürmer Jens Odgaard und leiht seinen ungarischen Stürmer Filip Holender für den Rest der Saison an Partizan Belgrad aus.

Odgaard spielte in der Saison 2018/19 bei Sassuolo und war letzte Saison an Heerenveen ausgeliehen. Er ist dänischer U21-Internationaler.

Bei Lugano steht noch ein weiterer Transfer an. Mittelfeldspieler Eris Abedini soll nach Spanien zu dem für die Europa League qualifizierten Granada wechseln. Das Transfer-Fenster in den grossen Ligen schliesst am 5. Oktober, in der Schweiz ist es eine Woche länger offen. (zap/sda)

Jens Odgaard 🇩🇰

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 2,2 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: Keine Spiele

Bild: www.imago-images.de

Hertha BSC erkundigt sich bei Mario Götze

Der zurzeit vertragslose Mario Götze könnte in Berlin landen. Wie die «Bild» schreibt, zeigt Hertha BSC nämlich Interesse am Weltmeister von 2014. Götze habe sich bereits mit Hertha-Trainer Bruno Labbadia ausgetauscht, nun seien die Klubbosse gefordert, ein entsprechendes Gehaltsangebot abzugeben. Zuletzt wurde Götze auch mit Bayern München, der AS Monaco und Inter Miami in Verbindung gebracht.

Mario Götze 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: Vereinslos



Bild: EPA

Rhian Brewster zu Sheffield?

Beim FC Liverpool spielt Rhian Brewster keine grosse Rolle. Der Mittelstürmer ist erst 20 Jahre alt und gilt als grosses Talent, zuletzt war er an Swansea City in der zweithöchsten englischen Liga ausgeliehen. Nun will ihn mit Sheffield United ein Premier-League-Klub. Brewster könnte inklusive Boni rund 25 Millionen Euro kosten und wäre damit Rekordtransfer von Sheffield. Wie der «Mirror» schreibt soll der U21-Nationalspieler von England bereits für den Medizincheck in Sheffield weilen. Um das Talent nicht ganz zu verlieren, hat sich Liverpool neben einer Beteiligung am Weiterverkauf auch ein Rückkaufsrecht gesichert. (zap)

Rhian Brewster

Position: Mittelstürmer

Alter: 20

Marktwert: 5,4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: Keine Spiele

Bild: keystone

Shaqiri vor Liverpool-Abschied

Die Anzeichen, dass Xherdan Shaqiri den FC Liverpool noch in diesem Transferfenster verlassen wird, verdeutlichen sich. Beim Carabao-Cupspiel gestern, bei dem viele Spieler aus dem B-Kader dabei waren, fehlte der Schweizer im Aufgebot der «Reds». Zwei Klubs seien an ihm interessiert, schreibt «liverpoolecho», einer davon aus Italien. Schon im Winter seien der FC Sevilla und Lazio Rom an Shaqiri interessiert gewesen. Liverpool erwarte eine Ablöse im Bereich von rund 22 Millionen Euro. (zap)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 28

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, 1 Tor

Bild: keystone

Hertha und Hoffenheim wollen Sessegnon

Die Karriere von Ryan Sessegnon geriet seit seinem Wechsel zu den Tottenham Hotspurs etwas ins Stocken – José Mourinho setzt kaum auf den Engländer. Nun könnte der 20-Jährige, der die gesamte linke Seite beackern kann, leihweise in die Bundesliga wechseln. Gemäss Sky haben sowohl Hertha BSC als auch die TSG Hoffenheim Interesse an Sessegnon. Konkurrenz gibt es zusätzlich aus der Premier League, Brighton und Southampton wollen das Jungtalent ebenfalls ausleihen.

Ryan Sessegnon

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: keine Einsätze

Bild: www.imago-images.de

Lyon-Flügel Fofana zu Servette

Servette verpflichtete für zwei Jahre den Offensivspieler Boubacar Fofana. Der in Paris geborene 22-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft von Olympique Lyon tätig gewesen. (dab/sda)

Boubacar Fofana 🇸🇳

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2019/20: 9 Spiele, 1 Tor

Boubacar Fofana, ailier de 22 ans, rejoint le SFC en provenance de l'@OL



Le nouveau numéro 3⃣5⃣ des Grenat s'est engagé pour deux saisons



👉 https://t.co/HhJDIY9i06#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/IK6wohx1L9 — Servette FC (@ServetteFC) October 1, 2020

Luzern holt Dejan Sorgic zurück

Der FC Luzern hat die Verpflichtung von Dejan Sorgic bekannt gegeben. Der Stürmer wechselt von AJ Auxerre zum FCL, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat.

Für den 31-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Sorgic begann seine Karriere im Nachwuchs des FC Luzern und feierte für den FCL während der Saison 2006/07 sein Debüt in der Super League. Seinen endgültigen Durchbruch in der höchsten Schweizer Spielklasse schaffte der Serbe beim FC Thun, für den er in 103 Spielen 42 Tore erzielte. (dab)

Dejan Sorgic 🇷🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 550'000 Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 3 Tore

Willkommen zurück Dejan Sorgic! Der ehemalige FCL-Nachwuchsspieler Dejan Sorgic wechselt vom AJ Auxerre zurück in die Innerschweiz. Mehr dazu auf https://t.co/jjz53LPrmA#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/lhDnDWIhYg — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) October 1, 2020

Zeqiri wechselt nach Brighton

Nun ist es offiziell. Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Andi Zeqiri wechselt von Aufsteiger Lausanne-Sport in die Premier League zu Brighton & Hove Albion.

Im Süden Englands unterschrieb der 21-jährige Angreifer einen Vierjahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Engländer sollen für Zeqiris Dienste gemäss Medienberichten rund 5,4 Millionen Euro nach Lausanne überweisen. Mit 17 Toren und 8 Assists in 33 Spielen hatte der gebürtige Lausanner in der letzten Saison entsprechend grossen Anteil am Wiederaufstieg der Waadtländer in die Super League.

Für Zeqiri ist es der zweite Transfer ins Ausland. 2016 wechselte er im Alter von 17 Jahren von Lausanne-Sport in den Nachwuchs von Juventus Turin. Nach einem Jahr kehrte er zurück ins Waadtland. (dab/sda)

Andi Zeqiri 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 17 Tore

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 𝐀𝐍𝐃𝐈! 🤷🏻‍♂️ Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir... 💙



Andi Zeqiri quitte le LS et rejoint @OfficialBHAFC ➡️✅#AllezLausanne #MerciAndihttps://t.co/X8spfyfRqk — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) October 1, 2020

