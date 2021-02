Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Fenerbahce Istanbul will YB-Knisper Jean-Pierre Nsame



Transferticker

Deadline Day: Fenerbahce will YB-Knipser Nsame +++ Juve-Talent Wesley zu Sion

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Das Winter-Transferfenster 2021 Schweiz: Vom 16. Januar bis 15. Februar.

Deutschland: Vom 2. Januar bis 1. Februar.

England: Vom 2. Januar bis 1. Februar.

Italien: Vom 4. Januar bis 1. Februar.

Spanien: Vom 4. Januar bis 1. Februar.

Frankreich: Vom 2. Januar bis 1. Februar.



Juve-Talent Wesley zu Sion

Der FC Sion verstärkt seine Defensive. Von Juventus Turin stösst der Brasilianer Wesley zu den Wallisern. Er wird bis im Sommer ausgeliehen. Bei Juve spielte er in dieser Saison im U23-Team, dazu kam er im Cup auch in einer Partie mit der ersten Mannschaft zum Einsatz. Wie Sion schreibt, werde Wesley wegen seines Vorwärtsdrangs mit niemand geringerem als Dani Alves verglichen. Wir sind gespannt. (ram)

Wesley 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 20

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele, kein Tor



✍🏻𝙅𝙐𝙑𝙀𝙉𝙏𝙐𝙎 🤝 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉



Le FC Sion a le plaisir d’annoncer l’arrivée du latéral droit Wesley (20 ans) en prêt jusqu’au terme de la saison.



Le communiqué 👉🏻https://t.co/3zb1dn2uxQ#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/rlYEvZniWA — FC Sion (@FCSion) February 1, 2021

Fenerbahce will YB-Knipser Nsame

Verliert Meister YB seinen Goalgetter Jean-Pierre Nsame? Fenerbahce ist laut türkischen Medien stark interessiert, bietet angeblich fünf Millionen Euro – und obendrein den 35-jährigen Stürmer Papiss Demba Cissé dazu. Ob die Berner den überhaupt wollen? Ihre Forderung betrage acht Millionen Euro, heisst es. Bei Fenerbahce würde Nsame von einem Weltmeister mit Bällen «gefüttert» werden: Es holte in der Winterpause Mesut Özil von Arsenal. (ram)

Jean-Pierre Nsame 🇨🇲

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 14 Tore

Quelle: Football News West Africa

Bild: keystone

Richards zu Hoffenheim

Der FC Bayern München verleiht ein hoffnungsvolles Talent. Der Amerikaner Chris Richards soll in Hoffenheim Spielpraxis sammeln. Der Ligakonkurrent hat Verletzungssorgen in der Abwehr. «Er ist ein zweikampfstarker und sehr schneller Verteidiger, der trotz der herausragenden Konkurrenz im Bayern-Kader bereits zu Einsatzzeiten gekommen ist», freut sich Hoffenheims Trainer Alexander Rosen über den Neuen. (ram)

Chris Richards 🇺🇸

Position: Innenverteidiger

Alter: 20

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele, kein Tor​

Willkommen im Kraichgau, @eastmamba 👋



Chris #Richards wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom deutschen Rekordmeister @fcbayern zur #TSG. Der US-Nationalspieler wurde für die verletzungsbedingt dezimierte Defensive verpflichtet. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 1, 2021

Augsburg holt Benes

Bis im Sommer gehört Laszlo Benes dem Kader des FC Augsburg an. Bei Borussia Mönchengladbach kam der Slowake nicht über den Status eines Ergänzungsspielers heraus, deshalb erfolgte nun der leihweise Wechsel. (ram)

Laszlo Benes 🇸🇰

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 10 Spiele, 1 Tor



László #Bénes erhält beim #FCA die Rückennummer 1⃣8⃣! Wir freuen uns auf Dich, Laci! 🤗💯 — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 1, 2021

Campo vom FCB nach Darmstadt

Der FC Basel leiht Mittefeldspieler Samuele Campo bis im Sommer an Darmstadt 98 aus. Beim ehemaligen Schweizer Serienmeister kam er zuletzt nicht mehr zum Einsatz, in der 2. Bundesliga will er die Karriere nun neu lancieren. Sollte er reüssieren hat Darmstadt die Option, ihn fix zu übernehmen.

«Mir gefallen die Spielidee und die Spielweise», so Campo über seinen neuen Klub. «Für mich ist es wichtig, wieder regelmässig Einsätze zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.» (ram)

Samuele Campo 🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele, 1 Tor



Willkommen in Darmstadt, Samu! 🤝 Die #Lilien leihen Mittelfeldspieler Samuele Campo bis zum Saisonende vom @FCBasel1893 aus 📝 #sv98 pic.twitter.com/2GkxzbfAwE — SV Darmstadt 98 (@sv98) February 1, 2021

Rashica-Wechsel zu Hertha geplatzt

Der Wechsel von Milot Rashica zu Hertha BSC ist offenbar geplatzt. Wie «Sky» konnten sich die Berliner mit Werder Bremen nicht über die genauen Konditionen eines Transfers einigen. Nun soll offenbar Nemanja Radonjic statt Rashica zur Hertha wechseln. Der 24-jährige Serbe von Olympique Marseille spielt ebenfalls auf dem linken Flügel. (pre)

Milot Rashica 🇽🇰

Position: Linksaussen

Alter: 24

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele, 0 Tore



Bild: keystone

FCZ leiht Willie Britto

Der FC Zürich leiht den rechten Verteidiger Willie Britto bis Ende Saison zum slowakischen Erstligisten FK Pohronie. Der 24-jährige Ivorer hatte im Sommer 2019 zum FCZ gewechselt und absolvierte für die Zürcher 22 Pflichtspiele. (pre/sda)

Willie Brito 🇨🇮

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 0,1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, 0 Tore



Rechtsverteidiger Willie Britto wechselt per sofort leihweise bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021 in die slowakische Fortuna Liga zum FK Pohronie:



👉🏻https://t.co/Xl2vDa76yo#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/OXhWkPkqvr — FC Zürich (@fc_zuerich) February 1, 2021

Liverpool hat Van-Dijk-Ersatz an der Angel

Der FC Liverpool hat grosse Sorgen in der Defensive: Abwehrchef Virgil van Dijk sowie die Innenverteidiger Joe Gomez und Joel Matip fallen verletzt aus. Jürgen Klopp will deshalb Verstärkung holen und hat diese offenbar schon gefunden. Vom Zweitligisten Preston North End soll Innenverteidiger Ben Davies für 2,25 Millionen Euro zu den «Reds» stossen. Der 25-jährige Engländer stand offenbar kurz vor einem Wechsel zu Celtic, doch nun ist Liverpool dazwischen gegrätscht. (pre)

Ben Davies 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 19 Spiele, 0 Tore



Bild: www.imago-images.de

Sami Khedira vor Wechsel zu Hertha

Bei Juventus Turin spielt Sami Khedira schon länger keine Rolle mehr. Nun soll der deutsche Weltmeister von 2014 zurück in die Bundesliga, wo er von 2006 bis 2010 für Stuttgart spielte. Wie der «Kicker» schreibt, weile der 33-Jährige bereits in Berlin, um den Medizincheck bei Hertha BSC zu absolvieren. Khedira, dessen Vertrag in Turin im Sommer ausläuft, soll ablösefrei kommen und vorerst für ein halbes Jahr unterschreiben. (zap)

Sami Khedira 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: Keine Spiele

Bild: www.imago-images.de

Bayern haben sich mit Upamecano-Beratern getroffen

Bayern München ist heiss auf die Verpflichtung von Leipzigs Dayot Upamecano. Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic hat sich bereits mit den Beratern des Abwehrspielers getroffen und sagte gegenüber «Sky»: «Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert.» Upamecano hat in Leipzig einen Vertrag bis 2023, die Ausstiegsklausel soll bei 45 Millionen Euro liegen. (zap)

Dayot Upamecano 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 25 Spiele, 1 Tor

Bild: keystone

Portugiesischer Innenverteidiger für Basel

Der FC Basel stärkt seine Innenverteidigung mit der Verpflichtung des portugiesischen Nachwuchs-Internationalen Gonçalo Cardoso. Der 20-Jährige wechselt leihweise bis im Sommer 2022 mit einer Option auf eine definitive Übernahme vom Premier-League-Klub West Ham United zu den Baslern.

Gonçalo Cardoso war 2019 von Boavista Porto zu West Ham gestossen und kam dort ausschliesslich für die Nachwuchs-Equipe zum Einsatz. (zap/sda)

Gonçalo Cardoso 🇵🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 20

Marktwert: 2,3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele



🗣 „Ich habe gerne den Ball am Fuss und bin ein sehr fokussierter Spieler.“ – Die ersten Worte von Gonçalo Cardoso in 🔴🔵 #FCBasel1893 #SaliGonçalo #zämmestark #rotblaulive https://t.co/D1TdEXs1LH — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 30, 2021

Lingard leihweise zu West Ham

Jesse Lingard verlässt Manchester United. Kurz nachdem Trainer Ole Gunnar Solskjaer dem 24-fachen englischen Nationalspieler offiziell die Freigabe erteilte, wechselte er leihweise zu West Ham United. Die «Hammers» belegen derzeit in der Premier League überraschend den 5. Platz. (ram/pre)

Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 28

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele, kein Tor



Zirkzee vor Wechsel in die Serie A

Stürmer Joshua Zirkzee steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Bayern München in die Serie A. Wie «Sky Sport Italia» berichtet, fehlt für den Transfer zum nur noch die finale Zustimmung der Bayern. Der 19-jährige Niederländer soll auf Leihbasis mit einer Kaufoption über 15 Millionen Euro zum Tabellenvorletzten FC Parma wechseln. Bei den Bayern ist Zirkzee hinter Robert Lewanowski und Eric Maxim Choupo-Moting momentan nur Angreifer Nummer 3. (pre)

Joshua Zirkzee 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele, kein Tor



Bild: keystone

Juve und OM tauschen Talente

Juventus Turin verpflichtete von Olympique Marseille für fünf Jahre den 20-jährigen französisch-ivorischen Stürmer Marley Aké. Im Gegenzug tritt Juventus den ebenfalls jungen italienischen Mittelfeldspieler Franco Tongya an Marseille ab. Die Ablösese beträgt jeweils acht Millionen Euro. (ram/sda/afp)

Marley Aké 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 20

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 13 Spiele, kein Tor​

Franco Tongya 🇮🇹

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: nicht erfasst

Bilanz 2020/21: 12 Spiele, kein Tor​

«Scrabble»-Transfer des FC Basel

In der Schweizer Fussball-Meisterschaft ist der FC Basel momentan weit weg vom Titel. Dafür wären sie mit ihren neusten Verkauf in der Scrabble-Meisterschaft ganz weit vorne. Basels Spieler Konstantinos Dimitriou wechselt nämlich per sofort zu Mezőkövesd-Zsóry SE nd die höchste ungarische Liga Nemzeti Bajnokság 1. (zap)

Konstantinos Dimitriou 🇬🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 0,3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: keine Einsätze

ℹ️ Konstantinos Dimitriou wechselt per sofort zu Mezőkövesd-Zsóry SE, dem derzeit Achtplatzierten der höchsten ungarischen Liga. Alles Gute und viel Erfolg in Ungarn, Kostas. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/3R0AOBXFNZ — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 28, 2021

Union Berlin verliert Abwehrspieler Lenz an Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat Christopher Lenz vom Bundesligarivalen Union Berlin verpflichtet. Der 26-jährige Linksverteidiger erhielt einen Vertrag bis 2024. In der aktuellen Saison bestritt Lenz als Stammspieler 19 Meisterschaftsspiele für das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer. (aeg/sda/dpa)

Bild: keystone

Kehrt Favre in die Ligue 1 zurück?

Kehrt Lucien Favre schon bald wieder auf die Trainerbank zurück? Der französische Sportsender Telefoot berichtet, dass Olympique Marseille am 63-jährigen Romand interessiert ist. Beim Traditionsklub aus der Ligue 1 könnte Favre im Sommer die Nachfolge von André Villas-Boas antreten, dem die Klubführung den auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern will.

Favre kennt sich in Frankreich bestens aus: Bevor er im Sommer 2018 den Trainerjob bei Borussia Dortmund übernahm, hatte er schon einmal in der Ligue 1 trainiert. OGC Nice führte er nacheinander auf den dritten und den achten Tabellenplatz. (pre)

Bild: keystone

BVB hat Sancho-Nachfolger gefunden

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund im Sommer ziemlich sicher verlassen: Liverpool und ManUnited gelten als mögliche Abnehmer. Einen Nachfolger für den 20-jährigen Engländer hat der BVB bereits an der Angel: Gemäss «Sky» wollen die «Schwarz-Gelben» Sofiane Diop von der AS Monaco in den Ruhrpott lotsen. Der 20-jährige Franzose hat eine ähnliche Spielanlage wie Sancho und ist sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf dem Flügel einsetzbar. (pre)

Sofiane Diop 🇫🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele/5 Tore



Bild: keystone

Basel leiht Freiburgs Amir Abrashi

Amir Abrashi kehrt in die Super League zurück. Der 30-jährige Mittelfeldspieler stösst leihweise bis zum Saisonende zum Kader des FC Basel.

Abrashi gehörte zuletzt dem Kader des Bundesligisten SC Freiburg an, kam in der laufenden Saison allerdings nur zu 5 Teileinsätzen. Beim FC Basel soll der defensive Mittelfeldspieler den langwierigen Ausfall von Taulant Xhaka auffangen. Abrashi bringe «Erfahrung, Leader-Mentalität, einen guten Charakter und ein aggressives Element» in den FCB, liess sich Trainer Ciriaco Sforza in einer Mitteilung zitieren.

Der albanische Nationalspieler Abrashi, der seine Karriere in Winterthur lancierte, stand von 2010 bis 2015 für die Grasshoppers in 127 Super-League-Spielen im Einsatz. Mit den Zürchern gewann er 2013 den Cup, zwei Jahre später folgte der Wechsel zum damaligen Zweitligisten Freiburg. (zap/sda)

Amir Abrashi 🇦🇱

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 5 Spiele



🔄 Herzlich willkommen Amir Abrashi! Der Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis Ende Saison zum FC Basel 1893 🙌🏼 Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #SaliAmir #zämmestark #rotblaulive 🤝 IWB bringt neue Energie @IWB_Basel pic.twitter.com/kHUDt0FtCf — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 27, 2021

Fix: Arsenal holt Ödegaard

Das einstige Wunderkind Martin Ödegaard setzt seine Karriere in England fort. Real Madrid leiht den Norweger bis Ende Saison an Arsenal aus. Es ist die vierte Ausleihe Ödegaards, seit er 2015 bei den «Königlichen» unterschrieb. In Madrid ist er noch bis im Sommer 2022 unter Vertrag. (ram)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele, kein Tor



👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴 — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021

Meyer zurück in die Bundesliga

Der 1. FC Köln hat Max Meyer engagiert. Bei Crystal Palace spielte der viermalige Nationalspieler zuletzt keine Rolle mehr. In Köln soll er mithelfen, den Abstieg zu verhindern. «Der Wechsel wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extem entgegengekommen ist», betonte Horst Heldt, der Geschäftsführer der «Geissböcke». (ram)

Max Meyer 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, kein Tor



Kagawa nach Griechenland

Der frühere Dortmunder Publikumsliebling Shinji Kagawa wechselt zu PAOK Saloniki. Der Japaner unterschrieb beim Vierten der griechischen Super League bis im Sommer 2022. Anfang Oktober hatte Kagawa seinen Vertrag bei Real Saragossa aufgelöst, seither war er vereinslos. (ram)

Shinji Kagawa 🇯🇵

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 2 Mio. Euro



Flicks Zukunft in München offen

Viel erfolgreicher als Bayern Münchens Hansi Flick kann ein Trainer nicht sein. Und dennoch könnte es im Sommer trotz laufendem Vertrag bis 2023 zur Trennung kommen. Grund dafür sind gemäss der «Sportbild» Spannungen mit Sportchef Hasan Salihamidzic, mit dem Flick das Heu angeblich nicht auf der gleichen Bühne hat. So gilt der Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge als Flicks wichtigster Ansprechpartner und dieser räumt seinen Posten Ende Jahr.

Sollte Flick den deutschen Rekordmeister verlassen, muss er wohl kaum lange auf eine neue Arbeitsstelle warten. Auch der DFB hat mehr als ein Auge auf den ehemaligen Co-Trainer von Joachim Löw geworfen. Sollte dieser nach der EM nicht mehr Bundestrainer sein, gilt Flick als Kronfavorit für dessen Nachfolge. (ram)

Bild: keystone

Atalanta-Captain Gomez zu Sevilla

Nachdem er sich bei Atalanta Bergamo mit dem Trainer überworfen hat, wechselt Papu Gomez nach Spanien. Beim FC Sevilla hat der Offensivspieler bis im Sommer 2024 unterschrieben. (ram)

Alejandro «Papu» Gomez 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 32

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 5 Tore

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴



¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

Tuchel übernimmt bei Chelsea

Nun ist es fix: Thomas Tuchel ist neuer Trainer des FC Chelsea. Der 47-jährige Deutsche tritt bei den «Blues» wenige Wochen nach seinem PSG-Aus die Nachfolge von Frank Lampard an. Er unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022 mit Option auf eine weitere Saison. Bereits am Dienstagabend leitete Tuchel das Abschlusstraining vor dem Premier-League-Match gegen die Wolverhampton Wandereres. Beim Duell mit den «Wolves» wird Tuchel am Mittwochabend erstmals auf der Bank der «Blues» sitzen. (pre)

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Oberlin zu Bayern München

Dimitri Oberlin hat einen neuen Verein gefunden. Der 23-jährige Stürmer einigte sich mit Bayern München auf einen Vertrag bis Ende Saison und wird bei den Amateuren in der 3. Liga zum Einsatz kommen. Oberlin hatte Anfang Dezember seinen Vertrag mit dem FC Basel aufgelöst. (ram/sda)

Dimitri Oberlin 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, kein Tor



♦ „Ich freue mich unglaublich, in den nächsten Monaten im Trikot dieses fantastischen Klubs auflaufen zu können. Ich habe große Lust auf die Aufgabe in der #3Liga und werde alles geben.“



🗣 #Oberlin: https://t.co/UsKcJ7BsTe #FCBAmateure #FCBayern #packmas pic.twitter.com/HVjip2lYPZ — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) January 26, 2021

Dzeko zurück auf die Insel?

Stürmer Edin Dzeko könnte die AS Roma verlassen. Angeblich hat sich der Routinier mit Trainer Paulo Fonseca überworfen. Nun wird über einen Wechsel des einstigen Angreifers von Manchester City in die Premier League spekuliert. Als besonders interessiert gelten Everton und West Ham. (ram)

Edin Dzeko 🇧🇦

Position: Sturm

Alter: 34

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 20 Spiele, 8 Tore

Quellen: Goal | Gazzetta dello Sport



Bild: keystone

Dardai wieder Trainer der Hertha

Einen Tag nach der Trennung von Bruno Labbadia hat Hertha Berlin seinen neuen Trainer präsentiert. Pal Dardai übernimmt den Tabellen-14. der Bundesliga. Der 44-jährige Ungar stand bei den Berlinern bis zu seiner Absetzung im Sommer 2019 bereits viereinhalb Jahre lang als Chefcoach in der Verantwortung. Zuletzt arbeitete Dardai, der als Spieler selbst 14 Jahre lang das Hertha-Trikot getragen hatte, wieder in der Jugendabteilung des Klubs.

Assistiert wird Dardai künftig von Andreas «Zecke» Neuendorf, einem anderen früheren Hertha-Profi. Die Aufgaben des ebenfalls geschassten langjährigen Managers Michael Preetz übernimmt bis zum Sommer der bisherige Sportdirektor Arne Friedrich. (pre/sda)

Lampard bei Chelsea entlassen

Wie englische Medien übereinstimmend berichten, wird Frank Lampard beim FC Chelsea entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt.

Die letzten beiden Partien (im FA Cup gegen Luton Town und in der Premier League gegen Fulham) hat Chelsea zwar gewonnen, dennoch steht man in der Liga auf dem enttäuschenden neunten Rang. Dies nachdem die «Blues» im Sommer für rund 250 Millionen Euro Spieler wie Timo Werner, Kai Havertz oder Hakim Ziyech verpflichteten.

Der langjährige Chelsea-Spieler Lampard hatte das Team im Sommer 2019 übernommen. In seiner ersten Saison erreichte er mit einer stark verjüngten Mannschaft Rang 4 in der Meisterschaft sowie den Final im FA Cup. In der Champions League schaffte er zweimal die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Wie «Sky Sport» berichtet, wird Thomas Tuchel die Nachfolge von Lampard antreten. Der Deutsche wurde im Dezember 2020 bei Paris St.Germain entlassen. (zap)

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Neuhaus von Bayern und BVB umworben

Wohin zieht es Florian Neuhaus? Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat gemäss deutschen Medienberichten in seinem bis 2024 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro.

Interessiert, diese Summe aufzubringen sei neben dem FC Bayern neu auch Borussia Dortmund. Das schreibt zumindest «Sport1». Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, wäre Neuhaus der teuerste Neuzugang des BVB. Eine entscheidende Rolle könnte Marco Rose spielen. Der aktuelle Gladbach-Trainer gilt als Favorit auf den Trainerposten in Dortmund. Konkurrenz gibt es aber auch aus dem Ausland: Real Madrid soll genau so interessiert sein wie auch Tottenham Hotspur.

Florian Neuhaus 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 25 Spiele, 5 Tore

Bild: keystone

Juventus verpflichtet Lungoyi und parkiert ihn in Lugano

Juventus Turin hat vom FC Lugano den 20-jährigen Flügelspieler Christopher Lungoyi verpflichtet. Es leiht den Schweizer U20-Internationalen aber für eineinhalb Jahre an die Tessiner aus. Wie das Tessiner Fernsehen RSI meldet, sieht der Vertrag zwischen Lugano und dem italienischen Rekordmeister vor, dass dieser Lungoyi bei Bedarf alle sechs Monate nach Turin holen kann. (ram/sda)

Christopher Lungoyi 🇨🇭

Position: Hängende Spitze

Alter: 20

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2020/21: 13 Spiele



Bild: keystone

Hertha BSC will Gomez – oder Draxler

Alejandro «Papu» Gomez ist bei Atalanta Bergamo sowas wie eine Klub-Legende. Der 1,67 Meter kleine Argentinier hat in mehr als der Hälfte seiner 252 Spiele für die Bergamasken eine direkte Torbeteiligung vorzuweisen und steht damit sinnbildlich für den Aufstieg des Vereins vom Serie-A-Mittelmass zum Champions-League-Viertelfinalisten. Seit einem Streit mit Trainer Gian Piero Gasperini im Dezember kam der ehemalige Kapitän aber nicht mehr zum Einsatz und drängt deshalb auf einen Wechsel.

Wie der «Kicker» schreibt, sei die kriselnde Hertha aus Berlin nun an Gomez dran, es gibt allerdings Konkurrenz aus der Serie A und der Türkei. Als Alternative steht bei den Berlinern Julian Draxler auf dem Zettel. Der Vertrag des Deutschen bei PSG läuft im Sommer aus, man würde ihn allerdings gerne schon im Wintertransferfenster verpflichten. (zap)

Alejandro Gomez 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 32

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 5 Tore

Bild: keystone

Julian Draxler 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele, 2 Tore

Bild: keystone

Arsenal will Reals Ödegaard

Eigentlich sollte Martin Ödegaard bei Real Madrid endlich die Chance erhalten, zu zeigen, was er kann. Schliesslich empfahl er sich letzte Saison während seiner Leihe zu Real Sociedad mit 16 Skorerpunkten. Doch Zinédine Zidane gibt dem Norweger nicht viel Einsatzzeit, in seinen bisherigen 367 Minuten auf dem Feld kam Ödegaard auf keine einzige Torbeteiligung. Deshalb möchte der 22-Jährige wieder weg aus der Hauptstadt, zumindest leihweise.

Interessenten gibt es genug, wie «Sky Sports» schreibt, sei allen voran der FC Arsenal an Ödegaard interessiert. (zap)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele

Bild: www.imago-images.de

«Neuer» Senegalese für den FCB

Der FC Basel steigt mit Kaly Sene in die Rückrunde. Der junge Angreifer aus Senegal war im Sommer verpflichtet und gleich an Omonia Nikosia ausgeliehen worden. Wie der FCB mitteilt, erfüllt Sene nun die Anforderungen an eine Arbeitserlaubnis in der Schweiz, weshalb er ab sofort mit den Baslern trainiert. (ram)

Kaly Sene 🇸🇳

Position: Rechtsaussen

Alter: 19

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 1 Tor



Welcome 🔙 Kaly Sene trainiert heute das erste Mal für 🔴🔵 Wir wünschen dir einen guten Start, Kaly!



Alle Infos ➡️ https://t.co/33cy5v1UP0



#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/dSy21QKpcA — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 20, 2021

GC holt jungen Holländer

Der in der Challenge League engagierte Rekordmeister GC verstärkt seine Offensive. Die Hoppers haben Hicham Acheffay verpflichtet. Der junge Angreifer kommt von der zweiten Mannschaft des FC Utrecht auf den Campus in Niederhasli. Er unterschrieb für eineinhalb Jahre. (ram)

Hicham Acheffay 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 20

Marktwert: 375'000 Euro

Bilanz 2020/21: 19 Spiele, 4 Tore



GC VERPFLICHTET STÜRMER ACHEFFAY



Der Grasshopper Club Zürich verstärkt sich mit Hicham Acheffay. Der Holländer kommt vom FC Utrecht und hat einen Vertrag bis Ende Saison 2021/2022 unterzeichnet.

📝

Weiteres: https://t.co/5S6GUPvIkn#gc #zürich #traditionsclub #NeuhopperAcheffay pic.twitter.com/cL2nXU9xr3 — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 20, 2021

Barça gibt Hoffnung auf Alaba nicht auf

Der Transfer von David Alaba zu Real Madrid nimmt offenbar immer konkrete Ausmasse an. Die bereits verkündete Einigung habe es aber noch nicht gegeben, liess Alabas Vater und Berater George Alaba verlauten. Stattdessen betonte er, dass es nach wie vor weitere Vereine gebe, die am Abwehrspieler interessiert seien.

Bei diesen soll es sich in erster Linie um den FC Barcelona und um Manchester United handeln. Auch Paris Saint-Germain und Chelsea gelten als Interessenten. (ram)

David Alaba 🇦🇹

Position: Abwehr

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sport1



Bild: keystone

Verpflichtung dank Bitcoins

In Spanien ist angeblich erstmals ein Transfer in Bitcoins abgewickelt worden. Der 37-jährige David Barral wechselt zum Drittligisten Dux Internacional de Madrid. Der Klub, der unter anderem Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois gehört, teilt mit, man habe diesen Transfer dank der Kryptowährung finanziert.

Bitcoin hält damit weiter Einzug in der Sportwelt. Zuletzt gab Footballspieler Russel Okung bekannt, dass ihm die Carolina Panthers die Hälfte seines Jahressalärs von 13 Millionen Dollar in Bitcoins überweisen. (ram)

David Barral 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 37

Marktwert: 100'000 Euro

Bilanz 2020/21: vereinslos



🚨 FICHAJE 🚨

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Huntelaar zurück bei Schalke

Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zu Schalke 04 ist perfekt. Der 37-jährige Stürmer von Ajax Amsterdam wechselt mit sofortiger Wirkung zu seinem ehemaligen Klub und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Niederländer hatte von 2010 bis 2017 insgesamt 126 Pflichtspiel-Tore für Schalke erzielte.

Er ist nach Sead Kolasinac von Arsenal der zweite Winter-Rückkehrer, der in Gelsenkirchen zum Klassenerhalt beitragen soll. Trotz des fortgeschrittenes Alters von Huntelaar hatte sich Trainer Christian Gross zuletzt für die Rückholaktion stark gemacht: «Er würde uns wahnsinnig gut tun. Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch», sagte der Zürcher. (sda/dpa)

Klaas-Jan Huntelaar 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 37

Marktwert: 0,8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele, 7 Tore

Mandzukic wechselt zur AC Milan

Die AC Milan verstärkt ihren Sturm mit Mario Mandzukic. Der 34-jährige Kroate unterschrieb beim Leader der Serie A einen Vertrag bis Juni mit Option auf eine weitere Saison.

Mandzukic kehrt damit ein Jahr nach seinem Weggang von Juventus Turin nach Italien zurück. Zwischenzeitlich spielte er in der katarischen Meisterschaft. In Mailand wird der 89-fache Internationale an der Seite des 39-jährigen Zlatan Ibrahimovic spielen. (abu/sda/afp)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: nicht vorhanden



Alaba-Wechsel zu Real schon fix?

Real Madrid soll sich mit David Alaba bereits geeinigt haben. Wie die «Marca» berichtet, ist der Österreicher die erste Verpflichtung der Spanier für die nächste Saison. Demnach soll der Verteidiger für vier Jahre und einem Salär von rund elf Millionen jährlich unterschrieben haben. Der Wechsel wird im Sommer vonstatten gehen, wenn der Vertrag Alabas bei Bayern München ausläuft. Auch Liverpool, PSG und ManCity sollen am 28-Jährigen interessiert gewesen sein.

David Alaba 🇦🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 1 Tor

Quelle: Marca

Bild: keystone

Chelsea will Haaland für 100 Millionen

Wechselt der nächste Super-Youngster von der Bundesliga an die Stammford Bridge? Nach Christian Pulisic, Kai Havertz und Timo Werner soll nun Chelsea auch Dortmunds Erling Haaland ins Boot holen wollen. Demnach seien die Blues bereit, bis zu 100 Millionen für den norwegischen Stürmer zu bieten.

Wie die «Bild» schreibt, ist der BVB aber nicht an einem Verkauf interessiert. Haaland besitzt bei den Borussen noch einen Vertrag bis 2024 – und eine Ausstiegsklausel hat er erst ab 2022. (abu)

Erling Haaland 🇳🇴

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 19 Tore

Quelle: Bild



Bild: keystone

Özil bestätigt Wechsel zu Fenerbahce

Der frühere deutsche Internationale Mesut Özil verlässt Arsenal nach siebeneinhalb Jahren und wechselt per sofort zu Fenerbahçe Istanbul. Özil bestätigte den Transfer zum 19-fachen türkischen Meister am Sonntag in einem TV-Interview und postete sein Logo in den Klubfarben. Details zum Wechsel wurden keine bekannt.

Bei Arsenal hatte der Weltmeister von 2014 trotz seines bis Ende dieser Saison gültigen Vertrages schon seit Monaten keine Perspektiven mehr. In dieser Saison hatten ihn die Londoner nicht einmal mehr für die Premier League und die Europa League gemeldet. Özil war im Sommer 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid zu Arsenal gewechselt. Die Gunners wollten ihren Topverdiener schon lange loswerden. Trotzdem hatte der einstige Mittelfeldstar einen vorzeitigen Wechsel bislang ausgeschlossen. (ram/sda)

Mesut Özil 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 0 Spiele

FCSG holt Cabral und gibt Rüfli ab

Euclides Cabral will seine Karriere beim FC St. Gallen neu lancieren. Der gebürtige Portugiese wechselt von den Grasshoppers in die Ostschweiz. Cabral hatte sich im Mai im Trainings den rechten Mittelfussknochen gebrochen und musste operiert werden. Bis zu der schweren Verletzung war der Verteidiger Stammspieler.

Cabral könnte in der St. Galler Verteidigung die Position von Vincent Rüfli einnehmen. Der bald 33-Jährige, im Jahr 2011 für Servette Torschütze von hinter der Mittellinie, wechselt bis Ende Saison leihweise in die Challenge League zu Stade Lausanne-Ouchy. Rüfli stiess im Juni 2019 zum FCSG und kam in 24 Meisterschafts- und zwei Cupspielen zum Einsatz. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. (pre/sda)

Euclides Cabral 🇵🇹

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, 0 Tore (1.Liga)

Vincent Rüfli 🇨🇭

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 32

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele, 0 Tore

Kurz vor Wiederaufnahme der Meisterschaft verlässt Vincent Rüfli den FC St.Gallen 1879. Der Verteidiger schliesst sich bis zum Ende der Saison leihweise dem FC Stade Lausanne Ouchy an; sein Vertrag beim FCSG läuft im Sommer aus. | 📄👉 https://t.co/Y4NvGEZsTc pic.twitter.com/uTqHWwzVdF — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 15, 2021

Hitz zögert mit Vertragsverlängerung beim BVB

Marwin Hitz' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Doch der 33-jährige Schweizer zögert noch mit einer Verlängerung, obwohl der BVB ihn gerne halten möchte. Wie die «Ruhr Nachrichten» schreiben, liebäugelt Hitz wieder mit einer Rolle als Nummer 1 in einem Team. Das wird ihm der BVB kaum bieten können.

Marwin Hitz 🇨🇭

Position: Goalie

Alter: 33

Marktwert: 1,7 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele, 4 Mal ohne Gegentor

Bild: TEAM2sportphoto

Liverpool steigt aus Alaba-Poker aus

Die europäischen Spitzenklubs bemühen sich um David Alaba, der im Sommer ablösefrei erhältlich ist. Doch nun hat der englische Meister Liverpool sich aus dem Rennen um den Bayern-Verteidiger verabschiedet. Als Grund dafür meldet «The Independent» zu hohe Gehaltsvorstellungen des Österreichers.

Zudem sei Jürgen Klopp auf der Suche nach einer jüngeren Alternative zum 29-jährigen Joel Matip. (abu)

David Alaba 🇦🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 1 Tor

Quelle: The Independent



Bild: keystone

YB stattet Rieder mit Profivertrag aus

Die Young Boys vollziehen den logischen Schritt. Fabian Rieder erhält bei YB einen Vertrag bis 2024. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt das Berner U21-Team als Captain anführte, hat seine Tauglichkeit in der höchsten Schweizer Spielklasse in dieser Saison bereits bewiesen.

Rieder lieferte im Trikot des Meisters und Cupsiegers konstant gute Leistungen ab, nachdem er am 17. Oktober 2020 in Genf gegen Servette sein Debüt in der Super League gegeben hatte. Mittlerweile hat er zehn Meisterschaftseinsätze für die Mannschaft von Gerardo Seoane auszuweisen. Zudem stand er in fünf der sechs Gruppenspiele in der Europa League auf dem Platz. (abu/sda)

YB hat Fabian Rieder mit einem Profivertrag bis im Sommer 2024 ausgestattet. Der Mittelfeldspieler, ehemaliger Captain der YB U21, gehört ab sofort fix zum Kader der 1. Mannschaft 💛🖤



Info ➡️https://t.co/JfZ81xd971

Interview ➡️https://t.co/208PKgm5vO#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/42Ae4zvt45 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) January 14, 2021

Jovic kehrt leihweise nach Frankfurt zurück

Die Rückkehr von Stürmer Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie der Bundesligist bekannt gab, leiht Real Madrid den 23-jährige Serben bis zum Saisonende aus. Jovic hatte die Hessen 2019 für 60 Millionen Euro in Richtung Madrid verlassen, sich unter Zinedine Zidane bei Real aber nie zum Stammspieler entwickelt. In 32 Einsätzen für die Madrilenen erzielte Jovic nur zwei Treffer.

Die leihweise Rückkehr nach Frankfurt ist gemäss Frankfurts Sportchef Fredi Bobic der ausdrückliche Wunsch des Serben. Jovic bildete in der Saison 2018/19 zusammen mit seinen damaligen Teamkollegen Sébastien Haller und Ante Rebić ein schlagkräftiges Trio. Jovic erzielte in jener Spielzeit 17 Tore. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2025. (sda/dpa)

Schalke will Huntelaar zurückholen

Nach Sead Kolasinac könnte bald der nächste Ex-Schalker zum deutschen Krisenklub zurückkehren. Gemäss der «Bild»-Zeitung wollen die «Königsblauen» Klaas-Jan Huntelaar von Ajax Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen holen. Schalke-Manager Jochen Schneider sei zu Verhandlungen bereits vor Ort gewesen. Der 37-jährige Niederländer verfügt über die geforderte Erfahrung und den nötigen Torinstinkt. Sein Vertrag bei Ajax läuft am Jahresende aus, beim holländischen Spitzenklub ist er nur selten erste Wahl. (pre)

Klaas-Jan Huntelaar 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 37

Marktwert: 0.8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 13 Spiele, 5 Tore



Bild: EPA/dpa

Javi Martinez von Real Sociedad umworben

Bei Bayern München könnte die Ära von Javi Martinez nun doch schon im Januar ein Ende nehmen. Wie der «Kicker» beritchet, darf der spanische Mittelfeldspieler den Klub ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende verlassen. Einen potenziellen Abnehmer gibt es bereits: Laut «El Gol Digital» will Real Sociedad den Defensiv-Spezialisten in sein Heimatland zurückholen. Der Grund: Captain Asier Illarramendi fällt seit Langem verletzt aus und die dadurch klaffende Lücke im defensiven Mittelfeld konnte bislang nicht zufriedenstellend gefüllt werden. Gemäss dem «Kicker» hat Martinez aber auch ein Angebot aus China vorliegen. (pre)

Javi Martinez 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 1 Tor



Bild: keystone

Moussa Dembélé leihweise zu Atlético Madrid

Der spanische Tabellenführer Atlético Madrid verpflichtet leihweise den ehemaligen französischen Nachwuchs-Internationalen Moussa Dembélé.

Der Stürmer kommt für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro bis Saisonende von Olympique Lyon, im Sommer können die Spanier den 24-Jährigen für mindestens 33,5 Millionen Euro fix unter Vertrag nehmen. Als Ersatz holte Lyon den algerischen Stürmer Islam Slimani ablösefrei von Leicester City. (zap/sda/reu/apa)

Moussa Dembélé 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 1 Tor

🔴⚪ ¡ #BienvenidoDembélé !



✅ @MDembele_10 realizó el reconocimiento en la @ClinicaNavarra antes de firmar el contrato que le convierte en jugador rojiblanco 💪🏼 🏧



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/NFL6Vgwlrt — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021

Neuer Stürmer für Neuchâtel Xamax

Der Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax verstärkt sich mit dem Stürmer Anthony Koura. Der frühere französische Junioren-Internationale kommt von Lausanne-Sport, wo er zuletzt nicht mehr eingesetzt wurde. In der letzten Saison gelangen dem 27-Jährigen in der Challenge League sieben Treffer. (zap/sda)

Anthony Koura 🇧🇫

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 0,4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: keine Spiele

Bild: keystone

Verteidiger Fosu-Mensah zu Bayer Leverkusen

Der Bundesligist Bayer Leverkusen hat den dreifachen niederländischen Internationalen Timothy Fosu-Mensah vom englischen Tabellenführer Manchester United verpflichtet. Der Rechtsverteidiger unterschrieb bei den Deutschen einen Vertrag bis 2024. Da sein Vertrag in Manchester zum Saisonende ausgelaufen wäre, ist die Ablösesumme überschaubar. Nach Medienberichten soll sie unter zwei Millionen Euro liegen.

Fosu-Mensah war beim englischen Rekordmeister zuletzt nur Ersatz. In der Premier League wurde er nur am ersten Spieltag eingesetzt, in der Champions League kam er zu zwei Kurzeinsätzen. (zap/sda/dpa)

Timothy Fosu-Mensah 🇳🇱

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele

Reals Plan: Sechs Abgänge für Mbappé

Real Madrid arbeitet gemäss der «AS» mit Hochdruck an einem Transfer von Kylian Mbappé. Um die nötigen finanziellen Ressourcen für einen Transfer des 22-jährigen PSG-Stürmers stemmen zu können, wollen die Königlichen gleich sechs Spieler loswerden.

Dabei soll es sich um Isco, Luka Jovic und Marcelo sowie die aktuell ausgeliehenen Gareth Bale, Dani Ceballos und Brahim Diaz handeln. Die sechs Spieler sollen zwischen 100 und 150 Millionen Euro einbringen. Für Mbappé, dessen Vertrag bei PSG 2022 ausläuft, wird eine Ablösesumme in Höhe von 150 bis 222 Millionen Euro kolportiert. (pre)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 20 Spiele/14 Tore



Bild: keystone

Jovic vor Frankfurt-Rückkehr

Luka Jovic steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der 23-jährige Stürmer von Real Madrid wird «zeitnah in Frankfurt aufschlagen», wie Eintracht-Sportchef gegenüber Fredi Bobic gestern bei «Sky» bestätigte. Rund um das Leihgeschäft bis im Sommer seien nur noch «Kleinigkeiten» zu klären, etwa der Medizincheck. Jovic hatte schon von 2017 bis 2019 in Frankfurt gespielt, wechselte dann für 60 Millionen Euro zu Real Madrid, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. (pre)

Luka Jovic 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 5 Spiele/0 Tore



Bild: AP

Wird Forte Nati-Trainer in Bosnien?

Seit fast einem Jahr ist Uli Forte arbeitslos, doch untätig sass der Ex-GC-Trainer nicht herum. An der Uni St.Gallen schliesst der 46-jährige Zürcher gemäss «Blick» das Certificate of Advanced Studies in Sports Management erfolgreich ab. Doch Forte könnte bald wieder an die Seitenlinie zurückkehren: Job-Anfragen aus Dubai, Saudi-Arabien und Ägpyten trudelten bei ihm ein – und eine aus Bosnien. Dort könnte Forte Nationaltrainer werden. Im «Blick» bestätigte er: «Eine sehr interessante Anfrage.» (pre)

Bild: KEYSTONE

Seydoux verlässt YB in Richtung Belgien

Der 22-jährige Aussenverteidiger Léo Seydoux wechselt von den Young Boys zum belgischen Zweitdivisionsklub Westerlo. Seydoux' Vertrag mit YB wäre zum Ende der aktuellen Saison ausgelaufen. Seydoux stiess 2013 von Freiburg zum YB-Nachwuchs. 2018/19 debütierte er in der ersten Mannschaft. Er spielte in der Saison 2019/20 leihweise bei Neuchâtel Xamax und kam zu 35 Einsätzen in der Super League. (pre/sda)

Léo Seydoux 🇨🇭

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2020/21: 2 Spiele/1 Tor (1.Liga)



Valencia will Schalkes Captain

Eigentlich wollte Christian Gross mit Schalke 04 auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen und noch die eine oder andere Verstärkung verpflichten. Wie «Sky Sport» schreibt, droht nun aber erstmal der Abgang des Captains. Der FC Valencia zeigt nämlich Interesse an Omar Mascarell. Dieser sei vom Angebot überzeugt und möchte unbedingt in sein Heimatland Spanien wechseln.

Valencia brauche unbedingt Verstärkung im defensiven Mittelfeld und wäre offenbar bereit, zwischen 7 und 10 Millionen Euro für Mascarell zu investieren. (zap)

Omar Mascarell 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 15 Spiele

Bild: keystone

Stuttgart-Stürmer von Topklubs umworben

Nicolas Gonzalez startet beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart so richtig durch. Der Flügelspieler hat mit 7 Skorerpunkten aus 10 Spielen entscheidenden Anteil am starken Saisonstart des VfB.

Wie «The Athletic» berichtet, haben nun Tottenham Hotspur und Juventus Turin Interesse am 22-jährigen Argentinier. Gonzalez, der in fünf Länderspielen für Argentinien zwei Tore erzielte, hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2024. Als Ablösesumme werden rund 30 Millionen Euro gehandelt. (zap)

Nicolas Gonzalez 🇦🇷

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 10 Spiele, 5 Tore



Bild: keystone

Nächste GC-Verstärkung aus Wolverhampton

Die Grasshoppers erhalten weitere Verstärkung aus der Organisation der Wolverhampton Wanderers. Der dänische Nachwuchsinternationale Oskar Buur wechselt leihweise für eineinhalb Jahre zu den Zürchern. In der laufenden Saison schaffte es Buur zu einem Teileinsatz für die Wolves in der Premier League.

Unterdessen stehen bei GC bereits ein halbes Dutzend Spieler mit Verbindungen zum Klubs aus der Premier League unter Vertrag. Beide Vereine werden von der in Hongkong ansässigen Unternehmensgruppe Fosun kontrolliert. (pre/sda)

Oskar Buur 🇩🇰

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele/2 Tore

(v.a. in der U23)

Lugano holt Kriens-Topskorer Abubakar

Der SC Kriens verliert seinen Topskorer Asumah Abubakar an den FC Lugano. Der 23-jährige Angreifer, der für die Zentalschweizer in 50 Spielen 22 Tore erzielte, unterschrieb im Tessin einen Vertrag bis im Sommer 2023. Der in Ghana geborene Abubakar, der auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt und für Portugals U19 zu zwei Länderspielen kam, stiess 2019 aus den Niederlanden nach Kriens. Im Gegenzug schickt der Super-League-Klub aus dem Tessin Mittelfeldspieler Ransford Selasi leihweise bis zum Ende der Saison nach Kriens. (pre/sda)

Asumah Abubakar 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2020/21: 12 Spiele/7 Tore



👋 WELCOME ASUMAH!



🖊 Asumah Abubakar è un nuovo giocatore del Lugano. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2022-23. #abubakar #fclugano #ilmioweekendhttps://t.co/XSGKPWAcix — FC Lugano (@FCLugano1908) January 11, 2021

FCZ gibt Ex-Natispieler Tarashaj eine Chance

Shani Tarashaj hat seit Anfang Jahr einen Vertrag beim FC Zürich. Nach längerer Zeit ohne Mannschaftstraining soll er zunächst in der U21-Mannschaft zurück zu alter Stärke finden, teilt der Klub mit. «Wir hoffen, dass er bald auch ein Kandidat für unsere erste Mannschaft sein kann», wird FCZ-Sportchef Marinko Jurendic zitiert.

Der fünffache Schweizer Nationalspieler war 2016 vom FC Everton verpflichtet worden, nachdem ihm in 52 Super-League-Spielen zwölf Treffer gelangen. Doch bei den «Toffees» konnte sich Tarashaj nie durchsetzen, im Oktober wurde sein Vertrag aufgelöst. Seither war er vereinslos. (ram)

Shani Tarashaj 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2020/21: vereinslos



Matondo flüchtet vor Gross

Schalke 04 verleiht Rabbi Matondo an Stoke City. Beim englischen Zweitligisten soll der Waliser wieder Selbstvertrauen tanken. «Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist», sagte Schalkes Sportchef Jochen Schneider. Er betonte, der Spieler sei mit dem Wunsch auf die Verantwortlichen zugekommen, sich sportlich zu verändern. (ram)

Rabbi Matondo 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele, 0 Tore



#S04-Update: @rabbi_matondo wechselt für den Rest der Saison 2020/2021 auf Leihbasis zu @stokecity 🔁



Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Rabbi! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) January 7, 2021

Haller wechselt zu Ajax

Sébastien Haller wechselt für die Rekord-Ablösesumme von 22,5 Mio. Euro zu Ajax Amsterdam. Der 26-jährige Nationalstürmer der Elfenbeinküste kommt von West Ham United und ist der bisher teuerste Spieler im niederländischen Profifussball. Haller unterschrieb beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Sommer 2025. (ram/sda)

Sébastien Haller 🇨🇮

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 19 Spiele, 7 Tore



Happy to announce my arrival at this iconic club @afcajax and i can’t wait to start playing in this mythical stadium. #CestSéBastien pic.twitter.com/4BIjUJCJLR — Sébastien Haller (@HallerSeb) January 8, 2021

Diallo von Atalanta zu ManUnited

Der 18-jährige ivorische Stürmer Amad Diallo wechselt mit einem bis 2025 gültigen Vertrag vom Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta Bergamo zu Manchester United. Die Klubs hatten sich schon Anfang Oktober über den Wechsel geeinigt. Zu Verzögerungen führten unter anderem die Unklarheiten über die Arbeitsbewilligung. (pre/sda)

Amad Diallo 🇨🇮

Position: Rechtsaussen

Alter: 18

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 2 Spiele, 0 Tore



Rodriguez verlässt Schaffhausen

Der FC Schaffhausen und Roberto Rodriguez gehen getrennte Wege. Wie der Challenge-League-Klub mitteilte, einigte man sich mit dem 30-jährigen Mittelfeldspieler auf eine vorzeitige Auflösung des bis Sommer 2021 gültigen Vertrags. Der ältere Bruder von Nationalspieler Ricardo Rodriguez war erst im vergangenen September vom deutschen Drittligisten KFC Uerdingen zum FC Schaffhausen gestossen. (ram/sda)

Roberto Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksaussen

Alter: 30

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele, 1 Tor



Bild: keystone

Quagliarella bei Juventus im Gespräch

Juventus Turin hat auf der Suche nach einem erfahrenen Stürmer einen alten Bekannten ins Auge gefasst. Routinier Fabio Quagliarella ist gemäss «Sky»-Experte Gianluca Di Marzio bei Juve ganz oben auf der Wunschliste für einen Januar-Transfer. Noch sind sich die beiden Parteien aber nicht einig: Während die «Bianconeri» einen Vertrag bis zum Saisonende bieten, besteht Quagliarella auf einen Kontrakt bis 2022. Des Weiteren würde sich Sampdoria Genau von seinem bereits 37-jährigen Torjäger im Januar nur trennen, wenn Juve eine Ablöse in Höhe von 1 Million Euro zahlt.

Schon fix ist dagegen: Hakan Calhanoglu wird nicht nach Turin wechseln. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers bei der AC Milan läuft zwar am Saisonende aus, allerdings sind die Lombarden nicht bereit, ihren Leistungsträger ziehenzulassen. (pre)

Fabio Quagliarella 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 37

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele/7 Tore



Bild: EPA/ANSA

Özil in die MLS oder in die Türkei?

Bei Arsenal spielt Mesut Özil längst keine Rolle mehr, nun stehen zwei neue Klubs für den Weltmeister von 2014 im Raum: Zum einem möchte der schwerreiche Fenerbahçe-Präsident Ali Koc den offensiven Mittelfeldspieler in die Türkei holen, zum anderen berichtet «Football London», dass der MLS-Klubs DC United ernsthaft an Özil interessiert sein soll. Die Verhandlungen sollen bereits laufen. Demnach hat DC United dem 32-Jährigen ein attraktives Angebot vorgelegt, das nicht nur auf Gehaltsebene überzeugen soll. (pre)

Mesut Özil 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 0 Spiele



Bild: EPA

Lacroix zurück bei Sion

Der FC Sion verstärkt seine Abwehr mit Léo Lacroix (im Bild links). Der 1,97 m grosse Verteidiger war seit dem Sommer ohne Klub. Davor spielte Lacroix, der für die Schweiz ein Länderspiel bestritt, unter anderem beim FC Basel und beim Hamburger SV. Für ihn ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln: In Sion spielte er schon von 2010 bis 2016. (ram)

Léo Lacroix 🇨🇭

Position: Innenverteidigung

Alter: 27

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2020/21: vereinslos



ManCity wirft ein Auge auf Ramos

Die erste Wahl von Abwehrchef Sergio Ramos ist es, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit Real Madrid um zwei Jahre zu verlängern. Sollte es damit aber wider Erwarten nicht klappen, wird sich Manchester City um den dann 35-jährigen Spanier bemühen. Trainer Pep Guardiola sei ein Ramos-Fan und würde mit dem Routinier nur zu gerne seine Abwehr verstärken, heisst es. (ram)

Sergio Ramos 🇪🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 34

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 3 Tore

Quelle: ESPN



Bild: keystone

Real hat Ramos-Ersatz im Visier

Kommt es im Sommer zur Trennung zwischen Real Madrid und Sergio Ramos? Noch hat die 34-jährige Abwehr-Ikone angeblich kein Angebot für einen neuen Vertrag erhalten. Dafür haben die «Königlichen» nun seinen möglichen Nachfolger eruriert: Pau Torres. Noch steht der 23-jährige Nationalspieler, dessen Vorname SRF-Reporter Sascha Ruefer im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz auf die Palme brachte («Pau! Der hat kein L!»), bei Villarreal unter Vertrag. (ram)

Pau Torres 🇪🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 23

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 18 Spiele, 2 Tore

Quelle: Tiempo de Juego



💥 Informa @lamacope



⚪️ Pau Torres, objetivo del Real Madrid para la próxima temporada



❌ El Real Madrid aún no ha llamado a Sergio Ramos para su renovación y, mientras, tantea la llegada del central del Villarrealhttps://t.co/4ccRTmo0PU — Tiempo de Juego (@tjcope) January 4, 2021

Kolasinac von Arsenal zu Schalke

Bundesligist Schalke 04 hat Sead Kolasinac für den Rest der Saison zurückgeholt. Der 27-jährige Linksverteidiger wird vom Klubs des neuen Schweizer Trainers Christian Gross von Arsenal bis zum Sommer ausgeliehen. Bereits von 2011 bis 2017 war der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas für den Revierclub aktiv gewesen. (pre/sda)

Sead Kolasinac 🇧🇦

Position: Linker Verteidiger

Alter: 27

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele/0 Tore



BVB jagt das nächste ManCity-Talent

Borussia Dortmund ist laut verschiedenen Medienberichten am niederländischen Top-Talent Jayden Braaf interessiert. Der 18-Jährige steht momentan beim englischen Spitzenklub Manchester City unter Vertrag, es wird von einer Ablösesumme in Höhe von acht bis 10 Millionen Euro geschrieben.

Offensivspieler Braaf spielt besonders gerne auf der linken Aussenbahn und steht in Manchester noch bis 2023 unter Vertrag. Er wurde für sämtliche Jugend-Nationalmannschaften der Niederlande bis zur U18 bereits nominiert. Bei den ManCity-Profis spielt er in der aktuellen Saison aber keine Rolle. Bisher kam er in dieser Spielzeit nur auf einen Einsatz in der U23. Braaf wäre nach Jadon Sancho und Jamie Binnoe-Gittens, der momentan noch in der Nachwuchs spielt, der dritte Teenager, der von ManCity nach Dortmund wechseln würde. (pre)

Jayden Braaf 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 18

Marktwert: ?

Bilanz 2020/21: 2 Spiele/0 Tore



Bild: www.imago-images.de

Diego Costa verlässt Atlético per sofort

Diego Costa und Atlético Madrid haben den noch bis Juni 2021 laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der spanisch-brasilianische Stürmer hatte den Leader der Primera Division im Vorfeld darum gebeten, um sich einem anderen europäischen Verein anschliessen zu können. Zu welchem Club Costa wechseln wird, ist noch unklar. Gemäss der spanischen Sportzeitung «AS» gehört Arsenal zu den zahlreichen Interessenten. (pre)

Diego Costa 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele/2 Tore

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.



ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die 45 teuersten Fussball-Transfers der Welt Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter