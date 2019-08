Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Benaglio als Ersatztorhüter zu Real Madrid?



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Benaglio als Ersatztorhüter zu Real Madrid? +++ Arsenal plant ohne Mustafi und Elneny

Transferschluss in den europäischen Topligen:

England: seit 8. August geschlossen

Deutschland: 2. September

Italien: 2. September

Spanien: 2. September

Frankreich: 2. September

Schweiz: 2. September

Arsenal plant ohne Mustafi und Elneny

Für den ehemaligen Weltmeister Shkodran Mustafi (27) sowie den früheren Basler Mohamed Elneny (27) gibt es bei Arsenal keine Perspektive mehr.

Trainer Unai Emery forderte den deutschen Defensivspieler sowie den ägyptischen Mittelfeldspieler auf, sich vor dem Ende des europäischen Transferfensters am 2. September eine «andere Herausforderung» zu suchen.

Arsenal mit dem Schweizer Granit Xhaka hat in diesem Sommer rund 60 Millionen Euro aus Spielerverkäufen eingenommen, aber fast 153 Millionen Euro – davon 79 Millionen für Rekordtransfer Nicolas Pepé von der – in neue Profis investiert. Mit dem Verkauf von Mustafi und Elneny soll das grosse Kader des Europa-League-Finalisten der letzten Saison reduziert werden. (abu/sda)

Bild: AP

Diego Benaglio zu Real Madrid?

Wechselt Diego Benaglio zum Ende seiner Karriere erstmals zu einem absoluten Topklub? Der ehemalige Schweizer-Natigoalie ist mittlerweile 35 Jahre alt und soll ein Thema bei Real Madrid sein. Weil Ersatzkeeper Keylor Navas vor einem Wechsel zu Paris Saint-Gemain steht, sucht Real noch einen erfahrenen Backup für Stammtorhüter Thibaut Courtois. Gemäss der «Marca» heissen die Kandidaten dafür neben Diego Benaglio auch Pepe Reina (Milan), Willy Caballero (Chelsea) und Maarten Stekelenburg (Everton). (zap)

Diego Benaglio 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 35

Marktwert: 0,5 Mio.

Bilanz 2018/19: 29 Spiele



Bild: EPA/EPA

Sion holt argentinisches Talent

Der FC Sion verpflichtet den argentinischen Mittelfeldspieler Enzo Barrenechea. Der 18-Jährige stösst mit einem Vertrag über vier Jahre von Lionel Messis einstigem Verein Newell's Old Boys zu den Wallisern. (zap/sda)

Enzo Barrenechea 🇦🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: nicht bekannt

Bilanz 2018/19: nicht bekannt



International argentin M20, le milieu offensif Enzo Barrenechea s'est engagé pour quatre ans avec le FC Sion. Il est arrivé ce jeudi au siège du club à Martigny-Croix pour y signer son premier contrat en Europe.



👉https://t.co/aEpukrIXom#FCSion #HopSion pic.twitter.com/O66mqX1Z4d — FC Sion (@FCSion) August 22, 2019

Oxlade-Chamberlain verlängert Vertrag in Liverpool

Der englische Internationale Alex Oxlade-Chamberlain hat seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger Liverpool langfristig verlängert. Der 26-Jährige wechselte 2017 von Arsenal an die Anfield Road, wurde jedoch von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen. Am vergangenen Samstag stand Oxlade-Chamberlain in Southampton (2:1) erstmals nach 16 Monaten in einem Spiel der Premier League in der Startformation. Die genaue Laufzeit des Vertrages nannte Liverpool wie gewohnt nicht. (sda/dpa)

Alex Oxlade-Chamberlain

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 4 Spiele

Basel und Serey Die lösen Vertrag auf

Der FC Basel und Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die lösen den noch bis im Sommer 2020 gültigen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen per sofort auf. Der 34-jährige Ivorer war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Neuchâtel Xamax ausgeliehen. Danach bestritt er mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup. Beim FCB kam er in der aktuellen Spielzeit nie zum Einsatz.

Serey Die stiess im Januar 2013 von Sion zu den Baslern. Im Februar 2015 wechselte er für anderthalb Jahre zum damaligen Bundesligisten VfB Stuttgart. Mit dem FCB gewann er dreimal den Meistertitel und 2017 den Cup. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

PSG lehnt Mega-Angebot für Neymar ab

Real Madrid zeigt weiterhin grosses Interesse an Neymar, doch ein Angebot über 100 Millionen Euro plus drei Superstars wurde von Paris St-Germain gemäss «L'Equipe» abgeschmettert. Offenbar boten die Königlichen 100 Millionen Euro plus Gareth Bale, James Rodriguez und Torhüter Keylor Navas. In Paris habe man sich jedoch dazu entschieden, das Angebot abzulehnen. «Weil die Bedingungen für einen Verkauf nicht erfüllt wurden», wird eine Quelle aus dem Umfeld von der renommierten Sport-Tageszeitung zitiert. (pre)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: L'Equipe

Bild: EPA

Wechselt Renato Sanches in die Ligue 1?

Renato Sanches steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Bayern München zum OSC Lille. Laut «RMC Sport» machte der 22-jährige Portugiese dem deutschen Rekordmeister deutlich, dass er seine Zukunft trotz Wechselverbot beim Ligue-1-Klub sieht. Die beiden Vereine sollen bereits in Kontakt stehen. In Lille sei Sanches als Nachfolger von Thiago Maia eingeplant: Der Brasilianer steht vor einem Transfer zum FC oder Sampdoria Genua. (pre)

Renato Sanches 🇵🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 2 Tore

Quelle: RMC Sport



Bild: EPA

Bas Dost wohl bald zurück in der Bundesliga

Nach den Abgängen der Stürmer Luka Jovic und Sébastien Haller steht Eintracht Frankfurt nun kurz davor, Bas Dost als Ersatz zu verpflichten. Der Niederländer spielte von 2012 bis 2016 beim VfL Wolfsburg und war zuletzt für Sporting Lissabon aktiv. Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte gegenüber «Sky», dass der Transfer unmittelbar bevorstehe und bloss noch Details fehlen. Der Stürmer soll 10 Millionen Euro kosten. (zap)

Bas Dost 🇳🇱

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 23 Tore



Bild: EPA

Sturridge von Liverpool zu Trabzonspor

Daniel Sturridge verlässt mit 29 Jahren erstmals die Premier League. Den Stürmer zieht es nach sechs Jahren beim FC Liverpool ablösefrei in die Türkei zu Trabzonspor. (zap)

Daniel Sturridge

Position: Stürmer

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 4 Tore



Ribéry bestätigt Wechsel nach Florenz

Also doch! Der langjährige Bayern-Spieler Franck Ribéry setzt seine Karriere fort – und zwar bei der AC Florenz in der Serie A. Der Französe bestätigt, dass er zu den Italienern wechselt und erklärt: «Für mich war entscheidend, dass ich noch einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibe. Ein wesentlicher Faktor ist zudem, dass ich meine Familie bei mir haben kann. Ich freue mich sehr, noch zwei Jahre auf hohem Niveau Fussball spielen zu können.» (abu)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 36

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 6 Tore

Quelle: Sky

Barça ist bereit für Neymar-Rückkehr

Der FC Barcelona hat vorgespurt für den Fall, dass Neymar von Paris Saint-Germain zurückkehrt. Die Katalanen hätten bereits ein entsprechendes Video fabriziert, wird berichtet. Und: Sie hätten bei Ausrüster Nike mehr Trikots geordert, um für den zu erwartenden Ansturm gerüstet zu sein. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: RAC1

Bild: EPA

Auch Jedvaj zu Augsburg

Einen Tag nach dem Zuzug Stephan Lichtsteiners verstärkt der FC Augsburg seine Defensive noch einmal. Von Bayer Leverkusen kommt leihweise für eine Saison Tin Jedvaj. Der kroatische Nationalspieler nimmt heute das Training beim neuen Klub auf. (ram)

Tin Jedvaj 🇭🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 23

Marktwert: 7,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 2 Tore



Juve steigt in Neymar-Poker ein

Paris Saint-Germain wartet auf die nächste Offerte des FC Barcelona für Neymar – und hat währenddessen ein Angebot von Juventus Turin erhalten. Der italienische Serienmeister will Neymar im Tausch für Paulo Dybala und eine Zahlung von rund 100 Mio. Euro erhalten. Um den Transfer zu finanzieren, würde Juve wohl zudem weitere Spieler verkaufen. Die Rede ist von Mario Mandzukic, Blaise Matuidi und Daniele Rugani. Auch für Gonzalo Higuain wäre wohl kein Platz mehr. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: AS



Bild: EPA

Lichtsteiner geht nach Augsburg

Der ehemalige Schweizer Nationalteam-Captain Stephan Lichtsteiner wechselt zu Augsburg. Der 35-jährige Innerschweizer unterschrieb einen Einjahresvertrag. Lichtsteiner geht ablösefrei zum Bundesligisten, der vom Walliser Martin Schmidt trainiert wird.

Augsburg sei die Herausforderung, die er sich gewünscht habe, liess sich Lichtsteiner auf der Vereins-Homepage zitieren. «Ich habe das Gefühl, dass ich in diese junge und hungrige Mannschaft viel einbringen kann. Das und die tolle Atmosphäre in der Bundesliga reizen mich sehr.» Bereits heute Dienstag soll Lichtsteiner, der das Trikot mit der Nummer 2 tragen wird, mit seinen neuen Teamkollegen ein erstes Mal trainieren. (sda)

Fix: Michael Frey wechselt zu Nürnberg

Michael Frey spielt bis Ende Saison in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Der 25-jährige Berner wurde vom türkischen Klub Fenerbahce Istanbul an die Nürnberger ausgeliehen. (aeg/sda)

Michael #Frey bekommt beim Club die Rückennummer 1⃣4⃣ und wird gleich erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. ⚽#fcn pic.twitter.com/YW1GjgBNHI — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 19, 2019

Macht Ribéry in Florenz weiter?

Trotz seiner 36 Jahre will Franck Ribéry nach der Zeit bei den Bayern weitermachen. Offensichtlich hat die AC Florenz Interesse. Sportchef Daniele Prade sagt: «Wir wollen ihn verpflichten. Aber wir können ihm nicht das Gehalt bieten, das ihm Vereine aus Katar oder Russland anbieten.» (abu)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 36

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 6 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

Dolberg nicht zu Hoffenheim

Kasper Dolberg wechselt offenbar nicht zur TSG Hoffenheim. Der dänische Stürmer von Ajax Amsterdam soll sich gegen die Deutschen und für Nizza entschieden haben. Hoffenheim wollte den 21-Jährigen leihweise verpflichten, während die Franzosen bereit seien, rund 20 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. (abu)

Kasper Dolberg 🇩🇰

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 11 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Medizintest bestanden: Coutinho wechselt leihweise nach München

Der FC Bayern macht die Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona perfekt. Der 27 Jahre alte Offensivspieler wird für eine Saison ausgeliehen.

Anschliessend hat der FC Bayern eine Kaufoption. Nach Angaben des FC Barcelona beläuft sich die Leihgebühr auf 8,5 Millionen Euro, die Kaufoption hat einen Umfang von 120 Millionen Euro. Coutinho absolvierte am Sonntag die ärztliche Untersuchung und bekommt in München die Nummer zehn, die zuletzt Arjen Robben getragen hatte.

«Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr», sagte Coutinho. «Ich habe grosse Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann.» Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erklärte: «In Philippe kommt ein Spieler zum FC Bayern, der mit seiner Kreativität und exzellenten Technik unsere Offensive verstärken wird.» (abu/sda)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 54 Spiele, 11 Tore

🎙 @Phil_Coutinho: "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr." #ServusCoutinho



Zum Flock unserer neuen Nummer 🔟: https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/m6OVRjeqA0 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

Augustin zurück in die Heimat?

Jean-Kévin Augustin dürfte RB Leipzig bald verlassen. Der französische Stürmer soll in seine Heimat zurückkehren und sich Nizza anschliessen. Es sollen erste Gespräche zwischen den beiden Vereinen stattgefunden haben. Allerdings pochen die Franzosen auf eine Leihe, während Leipzig verkaufen möchte. (abu)

Jean-Kévin Augustin 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 3 Tore

Quelle: Kicker

Bild: EPA/EPA

Bayern sagen (vorerst) nein zu Werner

Timo Werner dürfte vorerst bei RB Leipzig bleiben. Bayern München soll sich entschieden haben, den deutschen Nationalstürmer nicht mehr in diesem Transferfenster zu holen. Das soll der Rekordmeister dem Spieler am Freitag mitgeteilt haben. Nächsten Sommer wäre der 23-Jährige, dessen Vertrag dann ausläuft, gar ablösefrei zu haben. (abu)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 16 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA

Balotelli zu Brescia

Die Rückkehr von Mario Balotelli nach Italien ist unter Dach und Fach. Der Stürmer hat bei Serie-A-Aufsteiger Brescia Calcio unterschrieben. Es ist eine Heimkehr, denn Balotelli war in der Region aufgewachsen.

Zuletzt spielte der 33-fache Nationalspieler für Olympique Marseille. In Brescia, wo er morgen vorgestellt wird, hat er laut Klubangaben einen «Mehrjahresvertrag» unterschrieben. (ram)

Mario Balotelli 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 29

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 8 Tore

Bild: AP

Sörensen fix bei YB

Meister YB hat einen neuen Abwehrspieler. Die Berner leihen vom 1. FC Köln für eine Saison Frederik Sörensen aus. Er kommt mit der Empfehlung von 150 Einsätzen in der Serie A und in der Bundesliga. (ram)

Frederik Sörensen 🇩🇰

Position: Innenverteidigung

Alter: 27

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 6 Spiele, 0 Tore

Die Young Boys verstärken sich mit Frederik Sörensen: Der 194 cm grosse Innenverteidiger kommt leihweise bis zum Saisonende vom Bundesligisten 1. FC Köln. https://t.co/D6xU7668F4#BSCYB @fckoeln pic.twitter.com/4CvToUkJLP — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 18, 2019

Augsburg vor Verpflichtung von Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner soll seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen. Wie der «Kicker» berichtet, steht der Routinier vor der Vertragsunterzeichnung in Augsburg. Dessen Leistungsausweis ist in dieser Saison bescheiden: Auf das blamable Cup-Out gegen Regionalligist Verl folgte für das Team des Walliser Trainers Martin Schmidt zum Bundesliga-Auftakt ein 1:5 gegen Titelaspirant Borussia Dortmund.

Der 105-fache Nationalspieler stand zuletzt in der Premier League bei Arsenal unter Vertrag, kam dort allerdings kaum zum Einsatz. Der 35-Jährige ist ablösefrei zu haben. (ram/sda)

Stephan Lichtsteiner 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 1 Tor

Quelle: Kicker



Bild: KEYSTONE

Hoeness: Bayern-Kader komplett

Präsident Uli Hoeness hat angekündigt, dass Bayern München in dieser Transferperiode keine weiteren Spieler verpflichten werde. «Jetzt ist unser Kader so komplett und so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben», sagte Hoeness bei «Sky». Nun, da die Ausleihe von Barcelonas Philippe Coutinho Tatsache sei, könne «der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sieht man weiter.»

Neben Coutinho wurde auch noch Gladbachs Michael Cuisance geholt. Bei der Borussia hatte sich der Mittelfeldspieler zuletzt über seine Rolle enttäuscht gezeigt und mehr Spielzeit verlangt. Auch darum stiess sein Wechsel zu den Bayern in Gladbach auf wenig Verständnis. «Das hat mich überrascht, aber das ist ja nicht meine Entscheidungsfindung», kommentierte Sportchef Max Eberl den Abgang des Franzosen, der noch einen Vertrag bis 2023 besessen hatte. (ram/sda)

Bild: EPA

Kamberi Thema in Basel

Weil dem FC Basel die Stürmer ausgegangen sind (Ajeti zu West Ham, van Wolfswinkel lange verletzt), muss Ersatz her. Ein Kandidat: Florian Kamberi. Der ehemalige GC-Stürmer spielt mittlerweile in Schottland bei Hibernian, das für ihn 2,5 Mio. Fr. verlangen soll. (ram)

Florian Kamberi 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 24

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele, 2 Tore

Quelle: Record Sport



Bild: KEYSTONE

Frey von Fenerbahce zu Nürnberg

Das Türkei-Abenteuer des Schweizer Stürmers Michael Frey ist offenbar nach einem Jahr wieder vorbei. Wie die dpa meldet, steht Frey unmittelbar vor der Unterschrift beim deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Frey, der in der Schweiz bereits für YB, Luzern und den FCZ auflief, soll den Franken helfen, den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. (aeg)

Bild: KEYSTONE

