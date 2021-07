Sport

Transfer-Ticker: Basel leiht von Inter Mailand Sebastiano Esposito aus



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2021 1 / 28 Die wichtigsten Transfers des Sommers 2021 quelle: keystone / bernat armangue

Basel leiht Inter-Stürmer Esposito aus +++ VfB-Talent Münst zum FC St.Gallen

Basel leiht Inter-Stürmer Esposito aus

Der FC Basel engagiert ein hochkarätiges Talent. Von Inter Mailand wird der 19-jährige Stürmer Sebastiano Esposito für eine Saison ausgeliehen, dessen Marktwert mit 6 Millionen Euro angegeben wird. Der FCB hat eine Kaufoption.

«Wir konnten einen jungen, sehr talentierten Spieler an den FCB binden, den auch andere Klubs im Visier hatten», freut sich Basels Kaderplaner Philipp Kaufmann. Vergangene Saison spielte Esposito in der Serie B bei SPAL Ferrara und dem Serie-A-Aufsteiger Venezia, in der Spielzeit zuvor setzte ihn Inter sieben Mal in der Serie A (ein Tor) und drei Mal in der Champions League ein. (ram)

Sebastiano Esposito 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 4 Tore



VfB-Talent Münst zum FC St.Gallen

Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst stösst leihweise für eine Saison vom VfB Stuttgart zum FC St.Gallen. Erst vor wenigen Tagen hatte der 19-Jährige bei den Stuttgartern einen langfristigen Profivertrag unterschrieben. In der letzten Saison spielte Münst nach überstandener Meniskusverletzung bei den VfB-Reserven in der Regionalliga. (ram/sda)

Leonhard Münst 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 125'000 Euro

Bilanz 2020/21: 10 Spiele, 1 Tor



Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst wird für die kommende Saison vom @VfB ausgeliehen. Herzlich willkommen, Leonhard 🟢⚪️ | 📄👉 https://t.co/Q9AjdLulzT pic.twitter.com/1vnv9NnLxh — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 13, 2021

Benfica holt João Mario

Der portugiesische Mittelfeldspieler João Mario kehrt in sein Heimatland zurück. Nach fünf Jahren verlässt er den italienischen Meister Inter Mailand ablösefrei und wechselt zu Benfica. Gestern war sein noch ein Jahr gültiger Vertrag bei den «Nerazzurri» einvernehmlich aufgelöst worden. Der Wechsel kam zustande, obwohl der Ex-Sporting-Spieler eine Klausel im Vertrag hatte, die besagte, dass Inter ihn nicht an einen anderen portugiesischen Klub verkaufen darf. (ram)

João Mario 🇵🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 2 Tore



Abramowitsch gibt 175 Milllionen für Haaland frei

Seit vor einigen Tagen die Meldung aus England kam, dass Chelsea in Sachen Erling Haaland ernst machen will, herrscht rund um das Vereinsgelände von Borussia Dortmund grosse Unruhe. Laut der Zeitung «Mirror» soll der Champions-League-Sieger bereit sein, eine Ablösesumme von 175 Millionen Euro zu bezahlen.

Und obwohl die BVB-Führungsetage um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Manager Michael Zorc gebetsmühlenartig wiederholt, auch in der Mitte August startenden neuen Bundesliga-Saison mit dem Norweger zu planen, geben die Engländer offenbar nicht auf. Laut der «Bild» habe Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch nun nämlich die oben genannte Ablösesumme für «eine Sofort-Verpflichtung Haalands» freigegeben. Zorc bekräftigte derweil: «Es hat sich nichts geändert. Wir planen fest mit Erling für die neue Saison.» (pre)

Erling Haaland 🇳🇴

Position: Mittelstürmer

Alter: 20

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 41 Tore, 12 Vorlagen



*** BILDplus Inhalt *** Wie der BVB darauf reagiert - Abramowitsch gibt Haaland-Millionen frei https://t.co/RNpCBwMWfX #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) July 12, 2021

Mitchel Bakker von PSG zu Leverkusen

Bayer Leverkusen hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Von Paris Saint-Germain kommt der Holländer Mitchel Bakker mit einem Vertrag bis 2025 nach Leverkusen. Die Ablöse solle rund 7 Millionen Euro betragen. (zap)

Mitchel Bakker 🇳🇱

Position: Linker Verteidiger

Alter: 21

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 2 Vorlagen

De Paul wechselt zu Atlético Madrid

Atlético Madrid verpflichtet den argentinischen Nationalspieler Rodrigo de Paul. Man habe mit dem italienischen Verein Udinese eine Einigung über den Transfer des 27-jährigen Mittelfeldspielers erzielt, teilte Atlético mit. De Paul werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Ablöse beträgt übereinstimmenden Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro. De Paul hatte am Samstag an der Seite von Lionel Messi die Copa America für Argentinien gewonnen. (zap/sda/dpa)

Rodrigo de Paul 🇦🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 9 Tore, 11 Vorlagen

Kevin Bua spielt neu im Sion-Dress

Der FC Sion verpflichtet für drei Jahre Kevin Bua. Der 27-jährige Mittelfeldspieler feierte seine grössten Erfolge mit dem FC Basel zwischen 2016 und 2020. Bei den Baslern arbeitete er an der Seite von Marco Walker, dem aktuellen Trainer des FC Sion, und Luca Zuffi, der vor ein paar Wochen ebenfalls im Wallis unterschrieben hat.

Beim FC Servette gross geworden, spielte Bua auch schon für den FC Zürich und im vergangenen Jahr für CD Leganés in Spanien. Insgesamt bestritt er 100 Spiele in der Super League, in denen er 20 Tore erzielte und 26 Assists beisteuerte. (sda)

Kevin Bua 🇨🇭

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2020/21: 25 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage



Luzern engagiert Badstuber

Der Cupsieger FC Luzern hat einen Neuen mit prominentem Namen engagiert. Vom VfB Stuttgart wechselt Holger Badstuber ablösefrei zu den Innerschweizern. Bei den Schwaben war der 32-Jährige zuletzt ausser Rang und Traktanden gefallen.

«Mit seiner grossen Erfahrung und Spielintelligenz wird uns Holger enorm helfen können», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer über den Abwehrspieler, der 177 Mal für Bayern München auflief und dabei unter anderem sechs Meistertitel und 2013 den Gewinn der Champions League feiern durfte. Badstuber: «Ich bin glücklich, dass sich meine Karriere in der Schweiz fortsetzten wird. Der FC Luzern hat bei mir einen ambitionierten Eindruck hinterlassen und genau diese Herausforderung habe ich in der aktuellen Phase meiner Karriere gesucht.» (ram)

Holger Badstuber 🇩🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 32

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2020/21: 28 Spiele in der Regionalliga Südwest, kein Tor



Chiesa bei den Bayern auf dem Wunschzettel

Italiens EM-Held Federico Chiesa steht offenbar auf der Wunschliste von Bayern München. Vor allem der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat gemäss «Corriere dello Sport» ein Auge auf Chiesa geworfen haben. Über den italienischen Nationalstürmer sagte er zuletzt: «Ja, der ist gut, aber auch teuer. Der macht einfach, will was bewegen. Er ist sehr schnell, hat einen sehr guten Abschluss. Aber er hat auch ein sehr, sehr grosses Preisschild.»

Die Ablösesumme für den Angreifer von Juventus Turin soll sich auf 80 Millionen Euro belaufen. Mit seinem Kader zeigte sich Nagelsmann zuletzt allerdings schon recht zufrieden, eine weitere Verstärkung in vorderster Front sei aus seiner Sicht nicht zwingend notwendig. (pre)

Federico Chiesa 🇮🇹

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 46 Spiele, 15 Tore, 11 Vorlagen

Bild: keystone

Auch Locatelli sehr gefragt

Nicht nur Chiesa, sondern auch Manuel Locatelli ist nach seiner erfolgreichen EM äusserst beliebt bei europäischen Topklubs. Um den defensiven Mittelfeldspieler, der seit 2019 beim Provinzklub Sassuolo unter Vertrag steht und gegen die Schweiz zwei Tore schoss, kämpfen laut «Corriere dello Sport» Borussia Dortmund, Juventus Turin und Paris St-Germain. 45 Millionen Euro Ablöse soll er kosten. (pre)

Manuel Locatelli 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen



Bild: keystone

YB holt Jankewitz aus der Premier League

Ein Schweizer Talent kehrt in die Heimat zurück: U21-Nationalspieler Alexandre Jankewitz wechselt zu Meister YB. Bei den Bernern unterschrieb der Mittelfeldspieler für vier Saisons.

Der Romand ging vor drei Jahren von Servette zu Southampton, wo er im Februar erstmals von Beginn an in der Premier League auflief. Kaum auf dem Platz, sah Jankewitz Rot und sein Team ging gegen Manchester United 0:9 unter. «Obwohl er erst 19-jährig ist, hat er schon viele Erfahrungen gesammelt, die für seinen weiteren Karriereverlauf wertvoll sein werden», so YB-Sportchef Christoph Spycher. «Er ist ein überaus kampfstarker Spieler, der mit seiner Einstellung und seinem Willen sehr gut zu uns passen wird.» (ram)

Alexandre Jankewitz 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, kein Tor (3 Minuten Premier League, 5 Minuten FA Cup)



Ösi-Talent zu Barcelona

Der 18-jährige Yusuf Demir bestreitet die nächste Saison beim FC Barcelona. Die Katalanen engagieren den österreichischen A-Nationalspieler leihweise mit Kaufoption von Rapid Wien. Offensivspieler Demir wurde mit sechzehneinhalb Jahren zum jüngsten Rapid-Spieler der Bundesliga-Geschichte.

«Mit dem Wechsel zum FC Barcelona geht ein unglaublich grosser Kindheitstraum in Erfüllung», so der Youngster. «Ich werde zu meinem Lieblingsklub und dem grössten Verein auf der Welt wechseln. Zu Rapid bin ich als kleines Kind mit grossen Träumen gekommen und jetzt gehe ich als unglaublich dankbarer Junge.» (ram)

Yusuf Demir 🇦🇹

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele, 3 Tore



🔴🔵 ¡Nueva incorporación azulgrana!

✍ Yusuf Demir



📸 @skrapid | Red Ring Shots ©️ https://t.co/iTsraAfacE — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) July 9, 2021

Males weiter in Basel

Offensivspieler Darian Males bleibt beim FC Basel. Die Rot-Blauen haben ihn bis 2023 von Inter Mailand ausgeliehen und besitzen danach eine Kaufoption. Males lief bereits im vergangenen halben Jahr leihweise beim FCB auf. «Das hat mich einen Schritt weitergebracht und ich bin froh, dass ich weiterhin für diesen Klub auflaufen kann», lässt sich der Luzerner zitieren. (ram)

Darian Males 🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 2 Tore



Bild: keystone

FCB-Verteidiger Widmer wechselt zu Mainz

Silvan Widmer hat sich mit dem FSV Mainz auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Der Bundesligist verkündete den Wechsel am Freitagnachmittag. Der 28-Jährige stand zuletzt beim FC Basel unter Vertrag. Widmer war 2018 von Udinese nach Basel gekommen. Der Rechtsverteidiger freut sich auf «die Riesenherausforderung, meine Qualitäten in der Bundesliga unter Beweis stellen zu können.» Widmer war auch an der EM im Einsatz und konnte mit der Schweiz dort den Viertelfinal erreichen.

Bei Mainz trifft Widmer auf zwei weitere Schweizer. Mit Edimilson Fernandes ist ein weiterer Nationalspieler in Rheinland-Pfalz unter Vertrag. Sportdirektor Martin Schmidt fädelte den Wechsel seines Landsmannes zu den 05-ern ein: «Mit seiner internationalen Erfahrung und Reputation als aktuell bester Rechtsverteidiger der Schweiz, ist Silvan Widmer für uns nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit ein grosser Zugewinn.» (nih)

Silvan Widmer 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 26 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen

Bild: keystone

FCZ bedient sich beim Hamburger SV

Der FC Zürich arbeitet weiter am Kader für die bevorstehende Super-League-Saison. Der Stadtklub gibt die Verpflichtung von Marc Hornschuh für die neue Saison bekannt. Hornschuh war zuletzt beim Hamburger SV unter Vertrag, spielte aber für dessen zweite Mannschaft.

Der 30-jährige Innenverteidiger absolvierte seine Ausbildung bei Borussia Dortmund und konnte hauptsächlich in den zweiten und dritten deutschen Ligen Spielpraxis sammeln. Marinko Jurendic, Sportchef des FCZ, sieht Hornschuh aufgrund seiner Persönlichkeit und Erfahrung als «wertvolle Ergänzung». (nih)

Marc Hornschuh 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2020/21: 10 Spiele



✍️🏽 Der 30-jährige Innenverteidiger Marc Hornschuh wechselt per sofort zum #FCZ, wo er einen Vertrag für die kommende Saison 2021/2022 mit Option für ein weiteres Jahr unterschrieben hat.



Herzlich willkommen, Marc!



👉🏽 https://t.co/GtydAEfW9c#fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/17oltQoFTs — FC Zürich (@fc_zuerich) July 9, 2021

Fix: Ramos zu PSG

Der Wechsel von Sergio Ramos ist unter Dach und Fach. Der spanische Routinier verlässt Real Madrid und heuert bei Paris Saint-Germain an. Ramos wird auch bei PSG mit der Rückkennummer 4 spielen. «Ich schätze sie aus Aberglauben sehr, denn ich hatte sie von Beginn meiner Karriere an und sie hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, mir Glück und viele Siege gebracht.»

Die Kommunikationsabteilung hat die Meldung über Ramos' Wahl der Rückennummer fälschlicherweise schon gestern veröffentlicht und dann rasch wieder gelöscht. Heute folgte nun die offizielle Bestätigung der Bestätigung des Transfers.

Sergio Ramos 🇪🇸

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 1 Tor

✍️🆕 #WelcomeSergio @PSG_English is delighted to announce the arrival of @SergioRamos!



The Spanish central defender has signed a two-year contract that runs until 30 June 2023.



❤️💙 #WeAreParis https://t.co/qq31qmzDyt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2021

GC holt portugiesisches Talent

Aufsteiger Grasshoppers rüstet weiter auf. Der Rekordmeister leiht von Benfica Lissabon den portugiesischen Mittelstürmer Vasco Paciencia aus. Die Zürcher besitzen nach der Saison die Option, den 21-Jährigen dauerhaft zu übernehmen. Paciencia kam bei Benfica Lissabon im U23-Team zum Einsatz.

Pacienca wird von der Firma «Gestifute» des Agenten Jorge Mendes beraten. Die chinesische Besitzerfirma von GC hält ebenfalls Anteile an «Gestifute».(abu/sda)

Vasco Paciencia 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: Keiner

Bilanz 2020/21: 12 Spiele, 1 Tor



GC leiht Vasco Paciência von @slbenfica_en aus. Der portugiesische Mittelstürmer wechselt für mindestens ein Jahr nach Zürich, mit der Option einer dauerhaften Übernahme nach dem Ende der Saison: https://t.co/eJ5pwsehBg #gc #zürich #traditionsclub #neuidestadt pic.twitter.com/hZmtTO5Mvz — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 8, 2021

YB holt neuen Mittelstürmer

YB verstärkt sich mit einem neuen Mittelstürmer: Der Schweizer Meister holt den 23-jährigen Franzosen Wilfried Kanga. Kanga ist französisch-ivorischer Doppelbürger und hat für die französische U20-Nationalmannschaft vier Spiele und für das A-Nationalteam der Elfenbeinküste eine Partie bestritten.

Jüngst wurde sein Vertrag beim türkischen Erstligisten Kayserispor aufgelöst, sodass YB den schnellen, grossen und kräftigen Stürmer ablösefrei verpflichten konnte. Kanga kam bei Kayserispor zu 15 Einsätzen (3 Tore) und lief für Angers 33 Mal (2 Tore) in der Ligue 1 auf. Er wird bei YB die Rückennummer 9 tragen.

YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Wilfried Kanga wurde im Nachwuchs von Paris St-Germain bestens ausgebildet. Er ist ein spannender Spieler, in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell und dynamisch. Wir wollen ihm eine Plattform bieten, damit er seine Karriere neu lancieren kann, und sind überzeugt, dass er mit seiner Mentalität sehr gut in unsere ambitionierte Mannschaft passen wird.» (pre)

Wilfried Kanga 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 3 Tore



YB holt Stürmer Wilfried Kanga ✍️

-

Den Young Boys steht ab sofort ein neuer Stürmer zur Verfügung: YB hat mit dem 23-jährigen Wilfried Kanga einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2024 unterzeichnet.



👉 https://t.co/iJ1pDfxtf0

-#bscyb #ybforever #2024 pic.twitter.com/s3AXdF2WS4 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 8, 2021

FCB verpflichtet Miller von Liverpool

Das Gerücht hat sich bestätigt: Der FC Basel verpflichtet den Flügelstürmer Liam Miller vom FC Liverpool. Der 21-jährige englisch-kanadische Doppelbürger unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. Bei den «Reds» durchlief er mehrere Nachwuchsstufen und spielte sich bis in die U23-Mannschaft, ehe er vergangene Saison zum englischen Drittligisten Charlton Athletics ausgeliehen wurde.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann über den Transfer: «Liam ist ein Mentalitätsspieler, der sich auch nicht davor scheut, defensiv zu arbeiten und der Mannschaft gegen den Ball zu helfen. Er bringt ein unberechenbares und variantenreiches Element auf unsere Flügelpositionen und wird unsere Offensive dadurch optimal ergänzen.» (pre)

Liam Millar 🇨🇦

Position: Linksaussen

Alter: 21

Marktwert: 50'000 Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 8 Tore

Javi Martinez nach Katar

Nach neun Jahren bei Bayern München hat der spanische Mittelfeldspieler Javi Martinez, dessen Vertrag in München nicht verlängert wurde, einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 32-jährige Welt- und Europameister wird künftig für den SC Katar spielen. Martinez war 2012 von Athletic Bilbao zu den Bayern gekommen, für die er 268 Wettbewerbsspiele absolvierte. (ram/sda/dpa)

Javi Martinez 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 1 Tor



Bild: keystone

Balotelli hat einen neuen Klub gefunden

Mario Balotelli hat einen neuen Verein gefunden. Der Italiener, der zuletzt bei der AC Monza in der Serie B spielte, wechselt in die Türkei zu Adana Demirspor. Beim türkischen Erstligisten steht auch der ehemalige Schweizer Nationalspieler Gökhan Inler unter Vertrag. (zap)

Mario Balotelli 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 6 Tore, 1 Assist

Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Dortmund hat gleich zwei RB-Spieler im Visier

Kauft Borussia Dortmund in diesem Sommer nach Vornamen ein? Falls ja, ist Marcel ganz hoch im Kurs. Der BVB hat nämlich Interesse an den beiden RB-Spielern Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer. Das Interesse an Linksverteidiger Halstenberg war schon länger bekannt, doch wie die «Sport Bild» nun berichtet, hat Dortmund nun auch ein Auge auf Sabitzer geworfen. Der Vertrag des Österreichers läuft 2022 aus, deshalb sei Leipzig bereit, ihn bereits in diesem Sommer zum «Schnäppchenpreis» von 20 Millionen Euro zu verkaufen. (zap)

Marcel Halstenberg 🇩🇪

Position: Linker Verteidiger

Alter: 29

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 2 Tore, 2 Assists



Bild: keystone

Marcel Sabitzer 🇦🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 42 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 39 Spiele, 9 Tore, 7 Assists



Bild: keystone

Hakimi ist offiziell ein Pariser

Paris Saint-Germain hat das Tauziehen um den Aussenverteidiger Achraf Hakimi von Inter Mailand gewonnen. Der 22-Jährige, der auch schon bei Real Madrid und Borussia Dortmund spielte, unterschrieb beim Champions-League-Finalisten von 2020 einen Vertrag bis 2026.

Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf rund 60 Millionen Euro. Ausserdem sollen die Pariser auch an einer Verpflichtung von Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma interessiert sein. Der Niederländer Georginio Wijnaldum stand schon vor Hakimi als Zuzug fest. (zap/sda/afp)

Achraf Hakimi 🇲🇦

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 7 Tore, 11 Assists

Görtler bis 2026 beim FCSG

Der FC St.Gallen hat den Vertrag mit einem Schlüsselspieler langfristig verlängert. Lukas Görtler hat gleich für fünf Saisons bis im Sommer 2026 unterschrieben.

«Diese mehrjährige Vertragsverlängerung passt perfekt zu unserer langfristigen Strategie», so FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Der deutsche Mittelfeldspieler bezeichnet die lange Vertragsdauer als «unglaublich starkes und richtungsweisendes Zeichen» der Klubverantwortlichen. Görtler sagt: «Der Verein und die ganze Region sind mir in den vergangen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich fühle mich hier äusserst wohl und freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen.» (ram)

Lukas Görtler 🇩🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 37 Spiele, 3 Tore



Mwepu zu Brighton

Nach Patson Daka (Leicester City) wechselt ein weiterer Angreifer von Red Bull Salzburg in die Premier League. Der Sambier Enock Mwepu hat für vier Jahre bei Brighton & Hove Albion unterschrieben. (ram)

Enock Mwepu 🇿🇲

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 10 Tore



Marseille holt Guendouzi

Der Transfer von Matteo Guendouzi zu Olympique Marseille ist in trockenen Tüchern. Der Ligue-1-Klub holt den Mittelfeldspieler, der zuletzt von Arsenal an Hertha BSC ausgeliehen war. OM leiht Guendouzi für eine Saison mit Kaufoption aus. (ram)

Matteo Guendouzi 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Martkwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 24 Spiele, 2 Tore



Après voir passé avec succès sa visite médicale, @MatteoGuendouzi🇫🇷 s’est engagé en prêt avec option d'achat avec 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️

Plus d'infos 👉 https://t.co/IWVppC7afF pic.twitter.com/vyNYg8lWnR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2021

Firpo-Wechsel zu Leeds fix

Der spanische Abwehrspieler Junior Firpo versucht sein Glück in der Premier League. Er wechselt vom FC Barcelona mit einem Vier-Jahres-Vertrag zu Leeds United. (ram)

Junior Firpo 🇪🇸

Position: Linker Verteidiger

Alter: 24

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 18 Spiele, 1 Tor

Podolski wechselt zu Gornik Zabrze

Der frühere deutsche Internationale Lukas Podolski folgt seinen Wurzeln. Der 36-jährige Stürmer wechselt von Antalyaspor in der Türkei zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Podolski wurde 1985 in Gliwice geboren, einer Nachbarstadt von Zabrze im oberschlesischen Industriegebiet. (abu/sda/dpa)

Lukas Podolski 🇩🇪

Alter: 36

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 0,4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 36 Spiele, 5 Tore, 2 Assists



Barça und das Messi-Griezmann-Dilemma

Lionel Messi ist derzeit ohne Vertrag. Gemäss Barcelonas Präsident Joan Laporta, sei man aber auf gutem Weg zu einer Vertragsverlängerung: «Die Einigung steht bereits, es geht nur noch darum, wann wir das offiziell verkünden können», lässt er sich zitieren.

Doch die Personalie Lionel Messi bringt auch Konsequenzen für andere Barcelona-Spieler. Wie die spansiche Zeitung «AS» schreibt, hängt die Zukunft von Antoine Griezmann stark mit jener von Messi zusammen. Soll heissen: Bleibt Messi bei Barça, muss Griezmann gehen. Geht Messi, darf Griezmann bleiben.

Bild: AP

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtaussen

Alter: 34

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 47 Spiele, 38 Tore, 14 Assists



Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 51 Spiele, 20 Tore, 13 Assists

Quelle AS



Frankfurt holt kolumbianischen Silva-Ersatz

Eintracht Frankfurt hat einen Stürmer engagiert, der den nach Leipzig gezogenen Goalgetter André Silva ersetzen soll: Der 25-jährige Kolumbianer Rafael Santos Borré wechselt mit einem bis 2025 gültigen Vertrag von Atlético River Plate nach Frankfurt. (sda/dpa)

Santos Borré 🇨🇴

Position: Stürmer

Alter: 25

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen

Bild: keystone

GC holt Routinier Margreitter

Super-League-Aufsteiger GC verstärkt seine Defensive. Georg Margreitter hat für eine Saison bei den Zürchern unterschrieben. Der Österreich spielte zuletzt seit 2015 beim 1. FC Nürnberg, auch in der 1. Bundesliga.

«Mit Georg konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, welcher viel Erfahrung mitbringt und eine wertvolle Balance in unsere junge Mannschaft bringt», sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana. (ram)

Georg Margreitter 🇦🇹

Position: Innenverteidigung

Alter: 32

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2020/21: 18 Spiele, 1 Tor

Der Grasshopper Club Zürich freut sich, die Verpflichtung von Georg Margreitter bekannt zu geben. Der Innenverteidiger hat in Zürich einen 1-Jahresvertrag unterschrieben: https://t.co/k3F8RLjSC7 #gc #zürich #traditionsclub #neuidestadt pic.twitter.com/GiPuFEyJyx — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 5, 2021

United jagt französisches Mega-Talent

Der Franzose Eduardo Camavinga gilt weltweit als eines der grössten Teenie-Talente. Der Mittelfeldspieler kommt trotz seinen erst 18 Jahren bereits auf 82 Pflichtspiele für Stade Rennes. Weil der Vertrag von Camavinga im Sommer 2022 ausläuft, will ihn Rennes bereits in diesem Jahr abgeben, um noch eine Ablösesumme zu generieren. Interessenten hat es genug, neben Paris Saint-Germain zeigt vor allem auch Manchester United Interesse am Teenager. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Rennes ab einem Betrag von 30 Millionen Euro verhandlungsbereit sei. (zap)

Eduardo Camavinga 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 39 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen

Quelle: Fabrizio Romano

Manchester United are progressing in direct contacts to sign Eduardo Camavinga. 🔴 #MUFC



Rennes would be open to negotiate on potential €30m fee - as they’d lose Camavinga for free next summer. 🇫🇷



He’s one of Man Utd long term targets - PSG have always been interested too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2021

Vieira wird bei Crystal Palace Nachfolger von Hodgson

Der frühere französische Internationale Patrick Vieira wird Nachfolger von Roy Hodgson als Trainer des Premier-League-Vereins Crystal Palace. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre, wie der Klub aus Südlondon bekannt gab. Vieira war im vergangenen Dezember von Nizza entlassen worden.

Der Welt- und Europameister kam auch zum Handkuss, weil der Schweizer Lucien Favre eine konkrete Offerte ausgeschlagen hatte. (sda/apa/reu)

D'Aversa neuer Trainer von Sampdoria Genua

Der neue Trainer des Serie-A-Vereins Sampdoria Genua heisst Roberto D'Aversa. Der mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattete 45-Jährige wird Nachfolger von Claudio Ranieri, der den Klub freiwillig verlassen hat. D'Aversa arbeitete zuletzt für Parma, konnte den Abstieg in die Serie B jedoch nicht verhindern. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Ronaldo will bei Juve bleiben

Cristiano Ronaldo will offenbar doch bei Juventus Turin bleiben. Sein Berater Jorge Mendes habe Kontakt mit der Klubführung aufgenommen, um eine Verlängerung bis 2023 auszuhandeln. Zuletzt war CR7 auch mit Paris Saint-Germain und Manchester City in Verbindung gebracht worden.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 36

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 36 Tore, 4 Vorlagen

Quelle: Gazetta dello Sport

Bild: keystone

Coutinho zu Milan?

Was macht Philippe Coutinho? Der Brasilianer scheint auch nach seiner Rückkehr von den Bayern zu Barcelona nicht richtig glücklich zu werden. Laut der italienischen Zeitung «Tuttosport» könnte der ehemalige Spieler des FC Liverpool nach Italien und Mailand zurückkehren, jedoch nicht zu seinem Ex-Klub Inter, sondern zu Stadtrivale AC Mailand. Dort soll er den zu Inter abgewanderten Hakal Calhanoglu ersetzen.

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 3 Tore, 2 Assists

Quelle: Tuttosport

Bild: keystone

Campo wechselt von Basel nach Luzern

Der FC Luzern sichert sich die Dienste von Samuele Campo. Der 25-Jährige stösst vom FC Basel zu den Innerschweizern und hat beim FCL einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der Mittelfeldspieler soll in Luzern die Offensive ankurbeln. «Wir freuen uns, dass sich Samuele dazu entschieden hat, sich dem FC Luzern anzuschliessen», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zu seinem jüngsten Transfer. «Er ist ein Spieler, der mit seiner individuellen Klasse Spiele für uns entscheiden kann und uns in der Offensive noch unberechenbarer macht.»

Auch Campo ist glücklich über den Transfer in die Innerschweiz: «Ich bin froh, dass ich mich beim FC Luzern einer neuen Herausforderung stellen kann. Ich bin sehr motiviert, dieser tollen Mannschaft helfen zu können und freue mich, wenn ich mit den Jungs endlich ins Training einsteigen kann.»

Samuele Campo 🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen



Weiterer Neuzugang beim FC Luzern: Vom FC Basel 1893 stösst per sofort Samuele Campo zum Cupsieger. Weitere Infos auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/ohX7G39vC6 — FC Luzern (@FCL_1901) July 2, 2021

Sergio Ramos unterschreibt bei PSG

Nach 16 Jahren bei Real Madrid wurde der Vertrag von Sergio Ramos nicht mehr verlängert. Der Innenverteidiger wäre gerne bei den «Königlichen» geblieben, doch die Verantwortlichen der Madrilenen boten ihm keinen Vertrag mehr an. Nun soll der Spanier einen neuen Verein gefunden haben.

Wie «RMC Sport» berichtet, hat Ramos sich mit Paris Saint-Germain auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt. Der 35-Jährige habe auch Angebote zweier englischer Klubs gehabt, wovon einer besser dotiert gewesen wäre als das Angebot von PSG. Am Ende habe die Lebensqualität in Paris aber den Ausschlag gegeben. Noch steht der Medizincheck aus.

Sergio Ramos 🇪🇸

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen



🚨 Sergio Ramos a donné son accord pour rejoindre le PSG. La légende du Real Madrid a refusé l'offre de 2 clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que Paris. Le frère du défenseur est à Paris ce jeudi pour finaliser l'arrivée du joueur, qui devrait s'engager pour 2 ans. — RMC Sport (@RMCsport) July 1, 2021

Ronaldo soll Juventus verlassen

Cristiano Ronaldo konnte mit Juventus Turin nicht das erreichen, was er sich erhofft hatte. In der Champions League ist Juve zuletzt im Achtelfinal gescheitert und es wurde viel über einen Wechselwunsch des Portugiesen berichtet.

Nun soll der italienische Rekordmeister bereit sein, den 36-Jährigen für eine Ablöse von 29 Millionen Euro ziehen zu lassen. Dies berichtet die «Gazzetta dello Sport». Demnach wolle der Verein die hohen Gehaltskosten sowie eventuelle Prämien einsparen.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 36

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 36 Tore, 4 Vorlagen

Der Portugiese steht noch bis 2022 bei Juventus unter Vertrag. Doch möglicherweise wird dieser Kontrakt nun vorzeitig aufgrund eines Wechsels beendet. 😦#skysport #cr7 pic.twitter.com/njIGGr4XCF — Sky Sport (@SkySportDE) July 1, 2021

Sobiech vom FCZ zurück zu Köln

Innenverteidiger Lasse Sobiech verlässt den FC Zürich nach seiner Leihe und kehrt zurück zum 1. FC Köln. Dies teilt der FCZ in einer Mitteilung mit. Sobiech absolvierte seit vergangenem Herbst 12 Spiele für den Stadtclub und erzielte dabei drei Tore. (rst)

GC holt japanischen Internationalen

Die Grasshoppers übernehmen von Hiroshima den japanischen Internationalen Hayao Kawabe. Der 25-jährige Mittelfeldspieler reist in den nächsten Tagen in die Schweiz. Vollzogen wird der Transfer nach bestandener sportmedizinischer Untersuchung.

Kawabe bestritt bislang vier Länderspiele. In der J-League gelangte er letzte Saison 20 Mal zum Einsatz (3 Tore, 1 Assist). (abu/sda)

GC hat mit @sanfrecce_SFC eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des japanischen Nationalspielers @HayaoSfbc erzielt.

Hayao Kawabe wird in den kommenden Tagen in die Schweiz reisen. (1/2) #gc #zürich pic.twitter.com/RRhmHz33Aw — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 1, 2021

Nuno Espirito Santo übernimmt die Spurs

Tottenham Hotspur hat seinen neuen Trainer bekanntgegeben. Nach den Entwicklungen der letzten Tage ist sein Name keine grosse Überraschung mehr: Nuno Espirito Santo kommt. Der Portugiese trainierte zuletzt vier Saisons lang mit Erfolg die Wolverhampton Wanderers. (ram)

✍️ Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo.#WelcomeNuno — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021

Sancho-Wechsel zu ManUnited fix

Jadon Sancho (21) steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United. Die Klubs bestätigten, sich grundsätzlich einig zu sein. Der englische Rekordmeister zahlt demnach «eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro», so hiess es in der Pflichtmitteilung von Borussia Dortmund an die Börse.

Manchester United wollte Sancho schon im vergangenen Sommer verpflichten, war damals aber nicht bereit, 120 Millionen Euro als Ablösesumme hinzublättern. Der 21-jährige englische Internationale, der an der Europameisterschaft bislang erst einen sechs-minütigen Kurzeinsatz bestritt, erhält bei Manchester United gemäss Medienberichten einen Fünfjahresvertrag. Vor vier Jahren wechselte er für 7,5 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Dortmund. Der Vertrag in Dortmund wäre im Sommer 2023 ausgelaufen.

Jadon Sancho ist nach Robert Lewandowski (2014), Ilkay Gündogan (2016), Ousmane Dembélé (2017), Pierre-Emerick Aubameyang (2018) ein fünfter Superstar, den Borussia Dortmund mit grossem finanziellem Erfolg abgibt. In der Bundesliga gelangen Sancho in 104 Spielen 38 Tore und 51 Assists. (abu/sda)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 16 Tore

Quellen: Bild | The Athletic | Fabrizio Romano



Bild: keystone

Benitez übernimmt bei Everton

Rafa Benitez ist der neue Trainer des Premier-League-Vereins Everton. Der 61-jährige Spanier unterschreibt einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag, wie der Klub bekanntgibt.

Benitez folgt auf Carlo Ancelotti, der zu Real Madrid zurückkehrt ist und dort Zinédine Zidane ablöst. Zuletzt war Benitez, 2005 Champions-League-Sieger mit Liverpool, in China bei Dalian Professional tätig. Everton ist nach Newcastle United, Liverpool und Chelsea seine vierte Station in der Premier League. Er coachte auch schon Real Madrid, Valencia, Inter Mailand und Napoli. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Ex-Barça-Juwel zum FCZ

Der FC Zürich engagiert Linksverteidiger Adrian Guerrero. Der 23-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Vergangene Saison spielte er bereits in der Schweiz, er war an Lugano ausgeliehen, für das er 29 Partien absolvierte.

«Mit seiner offensiven Ausrichtung soll er unser Spiel weiter beleben», sagt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic über Guerrero. Er unterschrieb bis im Sommer 2024. (ram)

Adrian Guerrero 🇪🇸

Position: Linker Verteidiger

Alter: 23

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2020/21: 29 Spiele, kein Tor



Bild: keystone

Leicester verpflichtet Stürmer Daka von Salzburg

Leicester City hat das Wettbieten um Salzburgs Stürmer Patson Daka für sich entschieden. Der englische Meister von 2016 lässt sich den Zuzug des 22-jährigen sambischen Nationalspielers 23 Millionen Pfund (29,4 Millionen Franken) kosten. Hinzu könnten allfällige Bonuszahlungen kommen.

Daka war im Winter 2017 zum österreichischen Serienmeister gestossen und erzielte in 82 Ligaspielen 54 Tore. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen. Nach aktuellem Stand ist er Salzburgs zweitteuerster Verkauf. Naby Keita hatte dem Klub inklusive Bonuszahlungen umgerechnet mehr als 32 Millionen Franken eingebracht. (abu/sda)

Patson Daka 🇿🇲

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 42 Spiele, 34 Tore​

Bayern leihen Nübel nach Monaco aus

Bayern München leiht seinen zweiten Goalie Alexander Nübel für die nächsten zwei Saisons an Monaco aus, bei dem der frühere Bayern-Coach Niko Kovac als Cheftrainer tätig ist. Der im Sommer 2020 von Schalke übernommene und mit einem bis 2025 gültigen Vertrag ausgestattete Nübel soll als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Letzte Saison kam der 24-jährige Nübel nur zu zwei Einsätzen in Wettbewerbsspielen. Die Bayern gaben bekannt, dass Sven Ulreich als zweiter Torhüter vom Hamburger SV nach München zurückkehrt. (pre/sda)

Alexander Nübel 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 24

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 4 Spiele, 4 Gegentore



Der #FCBayern und Alexander #Nübel haben sich darauf verständigt, den 24-jährigen Torwart an den AS Monaco auszuleihen. Für ihn kehrt Sven #Ulreich als Nummer 2 ablösefrei vom Hamburger SV nach München zurück.



ℹ️ https://t.co/GhtoCylzqi — FC Bayern München (@FCBayern) June 27, 2021

