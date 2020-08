Sport

Transfer-Ticker: Guillaume Hoarau verlässt YB, Miralem Sulejmani bleibt



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Hoarau muss YB verlassen, Sulejmani bleibt +++ David Silva unterschreibt bei Real Sociedad

Hoarau verlässt YB, Sulejmani bleibt

Nach sechs Jahren in Bern wird Guillaume Hoarau den BSC Young Boys zum Ende dieser Saison verlassen. Der auslaufende Vertrag mit dem Franzosen wird nicht verlängert, wie YB bekannt gab.

Hoarau hat grossen Anteil am Aufschwung der Berner in den letzten Jahren. In 141 Super-League-Partien erzielte der Franzose 94 Tore, in der Saison 2018/19 wurde er Torschützenkönig. In der letzten Saison verpasste er aufgrund von Verletzungen allerdings einen grossen Teil der Spiele.

Miralem Sulejmani bleibt YB hingegen erhalten. Der Vertrag des Serben, der ebenfalls zum Ende der Saison ausgelaufen wäre, wurde bis im Sommer 2022 verlängert. (dab)

Bild: keystone

YB holt Goalie-Routinier Faivre aus Thun

Der BSC Young Boys hat auf den bevorstehenden Rücktritt von Marco Wölfli reagiert und Guillaume Faivre vom FC Thun verpflichtet. Der 33-Jährige wird hinter David von Ballmoos die Rolle des Ersatzgoalies einnehmen.

Faivre spielte zuletzt acht Jahre lang für Thun, mit den Berner Oberländern stieg er in der letzten Saison aber ab. Zuvor spielte der 33-Jährige für Xamax, Thun und Vaduz. (dab)

Guillaume Faivre 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 33

Marktwert: 200'000

Bilanz 2019/20: 35 Spiele

Bild: keystone

David Silva unterschreibt bei Real Sociedad

Wenige Tage nach seinem Champions-League-Out mit Manchester City hat David Silva bereits einen neuen Verein gefunden. Der Spanier wechselt in seine Heimat, wo er bei Real Sociedad San Sebastian einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat. Silva kommt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei City ausgelaufen ist.

Damit kehrt der Mittelfeldspieler nach 10 Jahren in die spanische Liga zurück. Im Sommer 2010 war Silva von seinem Stammverein Valencia nach Manchester gewechselt, wo er vier Meistertitel gewann und später zum Captain wurde. (dab)

David Silva 🇪🇸

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 6 Tore

ℹ️ OFFICIAL ANNOUNCEMENT| We are delighted to announce the signing of @21lva. The player joins Real as a free agent until June 30, 2022.#WelcomeDavid #AurreraReala pic.twitter.com/PtqIkt4nJR — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 17, 2020

Barcelona trennt sich von Trainer Quique Setien

Barcelona trennt sich wie erwartet nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen Bayern München von seinem Trainer Quique Setien. Der Nachfolger soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

Setien hatte erst im Januar den Platz von Ernesto Valverde übernommen. Nur 25 Mal sass er auf der Trainerbank, bevor er nun für das blamable Ausscheiden am letzten Freitag in Lissabon den Preis bezahlen musste. Der relativ unbekannte Coach genoss innerhalb des Klubs nie eine grosse Lobby, auch weil die Spieler offenbar hinter dem entlassenen Valverde standen. Dieser musste gehen, als Lionel Messi und Co. die spanische Meisterschaft noch anführten. Am Ende resultierte nur der 2. Platz hinter Real Madrid und die erste Saison ohne Titel seit 2014.

Als erster Anwärter auf den frei gewordenen Trainerposten wird in Spanien Ronald Koeman gehandelt. Der frühere niederländische Abwehrchef von Barcelona betreut seit zweieinhalb Jahren in seiner Heimat erfolgreich das Nationalteam. In Barcelona soll der 57-Jährige, als Spieler bekannt für seinen harten Schuss, beauftragt werden, einige Spieler auszusortieren. Arturo Vidal, Junior Firpo, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti und der Kroatien-Schweizer Ivan Rakitic sollen nicht mehr erwünscht sein. (sda)

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

Zbinden tritt als FCB-Sportchef zurück

Ruedi Zbinden gibt sein Amt als Sportchef beim FC Basel nach dem Saisonende ab. Das kündigt der 61-Jährige via «Basler Zeitung» an.

«Ja, es stimmt, ich werde in der neuen Saison nicht mehr als Sportchef tätig sein, sondern nur noch als Chefscout zur Verfügung stehen», sagte Zbinden. Er habe dies dem Präsidenten auch so mitgeteilt. Dass dem so ist, bestätigte der Klub gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung». Eine offizielle Mitteilung gab es am Montag nicht.

Zbinden hat den Job im letzten Sommer vom zurückgetretenen Marco Streller übernommen. Er übte damit ein Doppelamt als Sportchef und Chefscout aus, allerdings weniger aus eigener Überzeugung, sondern primär aus Verbundenheit mit dem Klub, für den er seit 1982 tätig ist, wie die «BaZ» auf ihrem Onlineportal schreibt. Bis zu seinem 65. Lebensjahr wolle er lieber nur noch Chefscout sein, so Zbinden.

Beim FCB, der im August noch um den Cupsieg spielt, ist für nächste Saison auch das Traineramt vakant. Der Vertrag mit Marcel Koller läuft aus und ist bislang nicht verlängert worden. (sda)

Bild: KEYSTONE

Mimoun Mahi nicht mehr beim FCZ

Mimoun Mahi verlässt den FC Zürich nach einer Saison wieder. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt per sofort in die niederländische Eredivisie zum FC Utrecht. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Mahi stiess im letzten Sommer zu den Zürchern. In 19 Pflichtspielen erzielte der marokkanisch-niederländische Doppelbürger drei Treffer und fünf Assists. Den Ausschlag für die Rückkehr in die Niederlande sollen familiäre Gründe gegeben haben. (abu/sda)

Mimoun Mahi 🇲🇦

Position: Linksaussen

Alter: 26

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 3 Tore, 5 Assists



Der 26-jährige Offensivspieler Mimoun Mahi wechselt per sofort in die niederländische Eredivisie zum @fcutrecht.



Wir danken Mimoun Mahi für seinen Einsatz für den #FCZ und wünschen ihm weiterhin viel Glück & Erfolg!



👉🏽 https://t.co/4brvGJSlVD #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/c5vIpZKqA6 — FC Zürich (@fc_zuerich) August 17, 2020

Klopp gönnt sich 2024 eine Pause

Der Vertrag von Jürgen Klopp bei Liverpool läuft noch bis 2024. Was danach in der mittelfristigen Zukunft folgt? Der Deutsche scheint schon eine konkrete Vorstellung zu haben. Er wolle sich dann ein Jahr Auszeit nehmen. «Danach werde ich mich fragen: Vermisse ich den Fussball? Und wenn es dann ein Nein ist, dann ist das das Ende vom Trainer Jürgen Klopp», sagt der frischgebackene englische Meister. (abu)

Bild: keystone

Kompany beendet seine Karriere

Der belgische Nationalverteidiger Vincent Kompany beendet mit 34 Jahren seine Karriere als Spieler. Kompany wird als Nachfolger von Franky Vercauteren Trainer des belgischen Rekordmeisters RSC Anderlecht, wie der Klub am Montag bekanntgab.

Kompany kam 2019 von Manchester City zurück zu seinem Stammverein Anderlecht, bei dem er noch eine Saison spielte und zudem als Manager tätig war. Vercauteren war seit letzten Oktober Trainer. (dab/sda/afp)

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. 🟣⚪ pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020

Leeds bietet 20 Millionen für Basels Cabral

Erst vor einigen Wochen hat der FC Basel seinen Stürmer Arthur Cabral fest von Palmeiras übernommen. Nun könnte der Brasilianer die Schweiz aber bereits wieder verlassen: Wie englische und brasilianische Medien übereinstimmend berichten, soll Premier-League-Aufsteiger Leeds United bereit sein, gut 16 Millionen Pfund (etwa 20 Millionen Franken) für Cabral zu bieten. Damit wäre der Brasilianer einer der teuersten Abgänge der Basler Vereinsgeschichte.

Arthur Cabral wechselte im Sommer 2019 leihweise von Palmeiras nach Basel und konnte sogleich überzeugen. Der 22-Jährige ergatterte sich einen Stammplatz und kam in 26 Super-League-Partien auf 14 Tore und vier Assists. (dab)

Arthur Cabral 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 18 Tore

Quellen: Globo Esporte, The Sun

Bild: keystone

GC holt Yang aus Wolverhampton

Weitere Sommer-Verstärkung für die Grasshoppers: Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler Ming-Yang Yang wechselt von den Wolverhampton Wanderers nach Zürich. Der schweizerisch-chinesische Doppelbürger ist in der Schweiz kein Unbekannter. Schon als 18-Jähriger kam der gebürtige Basler bei Lausanne-Sport zu seinem Super-League-Debüt.

Nach seinem Wechsel zum FC Winterthur wurde Yang 2017 von den «Wolves» engagiert. Zwischenzeitlich wurde er an den FC Jumila ausgeliehen, wo er in der zweithöchsten spanischen Liga Stammspieler war. Da der Vertrag bei Wolverhampton ausgelaufen ist, kann GC Yang nun ablösefrei übernehmen. (pre)

Ming-Yang Yang 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 0,25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 2 Spiele, 0 Tore



Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Ming-Yang Yang. 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt von den Wolverhampton Wanderers zu GC.



Weitere Informationen: https://t.co/9Vqkap66BH#gc #zürich #traditionsclub #neuhopperyang — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) August 17, 2020

Flüchtet Messi nach CL-Debakel aus Barcelona?

Am Freitag platzten die Champions-League-Träume des FC Barcelona jäh – die Katalanen kamen gegen Bayern München mit 2:8 unter die Räder. Zu viel für Lionel Messi, wie der brasilianische Sportjournalist Marcelo Bechler von «Esporte Interativo» berichtet. Der Argentinier soll dem FC Barcelona mitgeteilt haben, dass er den Verein noch in diesem Sommer verlassen wolle. Dabei bezieht sich Bechler auf eine Quelle innerhalb des Vereines. Bechler machte sich im internationalen Fussball einen Namen, als er im Sommer 2017 als Erster von einem möglichen Wechsel von Neymar zu PSG berichtete.

Der FC Barcelona dementierte gegenüber «Sport» zwar diese Gerüchte, dennoch wird bereits über mögliche Abnehmer spekuliert. Dabei werden etwa Manchester City und Inter Mailand genannt. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Quellen: Marcelo Bechler, Sport

Bild: keystone

BVB will das nächste Real-Talent ausleihen

Borussia Dortmund scheint sich in diesem Sommer nochmals personell zu verstärken – mit einem ganz jungen Spieler von Real Madrid. Für den 18-jährigen Reinier überwiesen die Königlichen im Winter 30 Millionen Euro zu Flamengo. Um Spielpraxis zu sammeln, soll der Offensivspieler nun ausgeliehen werden. Wie die spanischen Zeitungen AS und Mundo Deportivo berichten, soll der Deal kurz vor dem Abschluss stehen. Reinier soll für ein Jahr plus einer Option auf ein weiteres Jahr nach Dortmund ausgeliehen werden. (zap)

Reinier 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: 22,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 8 Tore

Quellen: AS, Mundo Deportivo

Bild: EPA

Weil es mit Sancho nix wird – United will Saul

Dass Jadon Sancho in diesem Sommer nicht wechseln wird, machte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt deutlich klar. Deshalb schaut sich Manchester United nach einer Alternative um und hat sich dabei wohl gedacht: «Better Call Saul». Wie der Daily Star schreibt, sei nun nämlich Atletico Madrids Saul Niguez im Fokus. Um den Spanier von einem Wechsel zu überzeugen, habe man ihm ein Jahresgehalt von 8,7 Millionen Euro offeriert, heisst es. (zap)

Saul Niguez 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 72 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 47 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA

Auch die Fiorentina will Javi Martinez

Javi Martinez spielt bei Bayern München keine grosse Rolle mehr. So sagte auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: «Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde. Und wir würden ihm keine Steine in den Weg legen.» Neben dem Interesse von Ex-Klub Athletic Bilbao und Stade Rennes bekundet nun auch die AC Florenz Interesse. Eine wichtige Rolle könnte demnach Franck Ribéry spielen, der letzten Sommer von Bayern zur Fiorentina wechselte und seinen ehemaligen Teamkollegen von einem Wechsel überzeugen könnte. (zap)

Javi Martinez 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 24 Spiele

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: keystone

