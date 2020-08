So heftig wüteten die Gewitter über der Schweiz

Mit Hagel und Gewitter ging das Wochenende und die Hochsommerphase in der Schweiz am Sonntagabend zu Ende. Besonders stark betroffen waren die Kantone Bern, Solothurn und Aargau. Auf Social Media kursieren mehrere Bilder und Videos von Teils Kirschgrossen Hagelkörnern.

Die Kantonspolizei Bern schrieb am Montag auf Twitter, dass in der Nacht aus dem ganzen Kantonsgebiet rund 90 Meldungen eingegangen sind. Zwischen dem Aaretal und dem Emmental, in Bilwil, starben mehrere Kühe nachdem ein Blitz in …