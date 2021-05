Sport

Transfer-Ticker: Gregor Kobel unterschreibt bis 2026 beim BVB



Kobel bis 2026 zu Dortmund +++ Agüero-Wechsel nach Barcelona ist fix

BVB bestätigt Kobel-Zuzug

Der Wechsel Gregor Kobels vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund ist fix. Der Schweizer Nationaltorhüter unterschreibt beim BVB gleich einen Vertrag bis 2026.« Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir grosses Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns», betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc. (abu)

✒️ Borussia Dortmund verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Gregor #Kobel vom Ligakonkurrenten @VfB Stuttgart.



⁰⁰Alle Infos 👉 https://t.co/DWp3WCGCcV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 31, 2021

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 23

Marktwert: 8 Mio. Euro



Agüero wechselt zu Barcelona

Der Transfer von Sergio Agüero zum FC Barcelona ist in trockenen Tüchern. Der 32-jährige Argentinier wechselt ablösefrei zu den Katalanen, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet hat. Nach zehn Jahren im Trikot von Manchester City lief sein Kontrakt bei den «Sky Blues» aus. In der vergangenen Saison plagten den Stürmer vermehrt Verletzungen sowie eine Corona-Infektion, weshalb er unter Pep Guardiola nicht mehr erste Wahl war. (pre)

Sergio Agüero 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 19 Spiele, 6 Tore

Mauricio Pochettino will PSG verlassen

Wie «Goal» berichtet, hat Mauricio Pochettino Paris um eine Freigabe gebeten. Der Trainer von PSG möchte seinen bis 2022 laufenden Vertrag nicht erfüllen und gemäss den Berichten einen Wechsel zu Real Madrid oder eine Rückkehr zu Tottenham bevorzugen.

Der Argentinier übernahm erst Anfang Januar den Trainerposten bei Paris Saint-Germain. Nun liegt die Entscheidung beim Verein. Sollten die Verantwortlichen Pochettino nicht gehen lassen wollen, wäre ein weiteres Jahr beim Champions-League-Halbfinalisten demnach kein Problem für den 49-Jährigen. (nih)

Bild: keystone

Mainz sucht Abnehmer für Edimilson Fernandes

Die Karriere des Schweizer Nationalspielers Edimilson Fernandes geht wohl eher nicht in Mainz weiter. Nach dem Klassenerhalt sucht der Bundesligist einen Abnehmer für den Mittelfeldspieler, der zuletzt kaum zum Einsatz gekommen ist. Mainz muss wohl einen Abschreiber machen, denn es dürfte kaum mehr als die 7,5 Millionen Euro erhalten, die es 2019 für Fernandes ausgab. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. (ram)

Edimilson Fernandes 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, kein Tor

Quelle: Kicker

Bild: keystone

Bosz neuer Trainer von Olympique Lyon

Peter Bosz wird neuer Trainer von Olympique Lyon. Der 57-jährige Niederländer, der bis Ende März bei Bayer Leverkusen gearbeitet hatte, unterschrieb beim siebenfachen französischen Meister einen Vertrag bis 2023. Als Tabellenvierter hat Lyon die Qualifikation für die Champions League verpasst. Auch deshalb hatte Boszs Vorgänger Rudi Garcia den Verein verlassen. (sda/dpa)

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.



Le communiqué 👉 https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021

Alaba für fünf Jahre bei Real Madrid

David Alaba spielt künftig wie erwartet für den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der österreichische Star wechselt ablösefrei von Bayern München zu den «Königlichen» und unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag, wie Real bekannt gab.

In elf Jahren gewann der 28-Jährige als Verteidiger oder Mittelfeldspieler mit den Bayern zehn deutsche Meistertitel sowie zweimal die Champions League. (zap/sda/apa)

David Alaba 🇦🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 2 Tore



Bild: keystone

Leipzigs Konaté geht zum FC Liverpool

Nach Dayot Upamecano, der zum FC Bayern wechselt, verliert RB Leipzig einen weiteren Innenverteidiger. Der 22-jährige Ibrahima Konaté verlässt den Bundesligisten in Richtung Liverpool. Der Premier-League-Klub macht dabei von einer Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro Gebrauch. Die Ablöse könnte gemäss «kicker» bis auf 46 Millionen Euro ansteigen.

Konaté kam 2017 ablösefrei vom FC Sochaux nach Leipzig und absolvierte beim Team von Trainer Julian Nagelsmann 95 Pflichtspiele. Nun soll er bei Liverpool die Innenverteidigung verstärken.

Ibrahima Konaté 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 1 Tor

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021

Juve trennt sich von Pirlo

Nun ist es offiziell: Andrea Pirlo ist nicht mehr länger Trainer von Juventus. Das teilen die Turiner nach einer enttäuschenden Saison mit. Man bedanke sich «wirklich von Herzen» für Pirlos Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft viel Glück.

Neuer Trainer wird Ex-Coach Massimiliano Allegri. Er hatte die «Alte Dame» schon zwischen 2014 und 2019 betreut und fünf Meisterschaftstitel in Folge erobert. Der 53-Jährige führte Juventus zudem ins Champions-League-Finale 2017 gegen Real Madrid. (ram)

Bild: keystone

Xhaka ist Mourinhos Wunschtransfer

Nach der Bundesliga und der Premier League bald die Serie A? Granit Xhaka steht auf dem Wunschzettel der AS Roma offenbar ganz oben. Der neue Trainer José Mourinho wolle den Captain der Schweizer Nationalmannschaft unbedingt engagieren, heisst es. Arsenal verlange rund 25 Millionen Euro, die Italiener hätten sich als Ablöse eher die Hälfte dieses Betrags vorgestellt. (ram)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2020/2021: 45 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sky Italia | Sky Sports

Bild: keystone

Milan holt Maignan

Nach dem offiziell bestätigten Abgang von Gianluigi Donnarumma, dessen neuer Klub noch unbekannt ist, hat die AC Milan eine neue Nummer 1 engagiert. Vom französischen Meister Lille kommt Mike Maignan. Er unterschrieb bis 2026 und soll dem Vernehmen nach rund 13 Mio. Euro gekostet haben. (ram)

Mike Maignan 🇫🇷

Position: Tor

Alter: 25

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 48 Spiele, 23x ohne Gegentor



Van Bommel übernimmt Wolfsburg

Nach übereinstimmenden Medienberichten heisst der neue Trainer des VfL Wolfsburg Mark van Bommel. Der Niederländer, als Spieler erfolgreich bei Bayern München, kehrt damit in die Bundesliga zurück. Er beerbt Oliver Glasner, der zu Eintracht Frankfurt wechselt.

Als Trainer arbeitet der 44-Jährige seit 2014. Zuletzt coachte Van Bommel von Juni 2018 bis zur Entlassung im Dezember 2019 PSV Eindhoven. (ram)

Bild: EPA/ANP

Kobel vor Unterschrift beim BVB

Die Nummer 1 von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund wird auch in der kommenden Saison einen Schweizer Pass besitzen. Der Transfer von Gregor Kobel sei nun fix, wird berichtet. Er kommt vom VfB Stuttgart, wo er in der abgelaufenen Saison oft brillierte.

Der BVB bezahlt demnach eine Ablöse von 15 Millionen Euro für Kobel. Der 23-jährige Torhüter soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben, der ihm rund 3,5 Millionen Euro pro Saison einbringt. (ram)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 23

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 6 x ohne Gegentor

Quelle: Bild



Bild: keystone

Zinedine Zidane hört als Real-Trainer auf

Es wurde schon länger gemutmasst, dass die zweite Amtszeit von Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid nach dieser Saison ein Ende finden könnte. Nun ist der Entscheid beider Seiten, die Zusammenarbeit zu beenden, definitiv. Der Franzose soll ab nächster Saison nicht mehr Trainer der «Königlichen» sein. Die offizielle Verkündigung soll im Verlauf der Woche folgen.

Nachdem er Real zwischen 2016 und 2018 zu drei Champions-League-Titeln in Folge gecoacht hatte, konnte er in seiner zweiten Amtszeit seit 2019 lediglich noch den Meistertitel der letzten Saison feiern. Dieses Jahr ging das Team von Präsident Florentino Pérez gänzlich leer aus. Als Nachfolger wird Massimiliano Allegri gehandelt, der aber auch bei Juventus und Inter Mailand im Gespräch ist. (nih)

Conte verlässt Inter

Meistertrainer Antonio Conte verlässt Inter Mailand ein Jahr vor dem Ende seines Vertrags. Darauf einigte sich der 51-Jährige mit seinem Verein, wie dieser mitteilte.

Conte hatte Inter in der abgelaufenen Saison zum ersten Scudetto seit 2010 geführt, konnte seine Differenzen mit der chinesischen Besitzerin Suning Group aber nicht beilegen. Diese will die Ausgaben senken, während der Coach für die Champions League Verstärkungen forderte. Es gibt Gerüchte, wonach auch Stars wie Romelu Lukaku oder Lautaro Martinez einen Wechsel anstreben. (ram/sda/afp)

Bild: keystone

Dragovic zu Roter Stern

Der 88-fache österreichische Internationale Aleksandar Dragovic wechselt ablösefrei vom Bundesligisten Bayer Leverkusen für drei Jahre zum serbischen Double-Gewinner Roter Stern Belgrad. Von 2011 bis 2013 gewann der 30-jährige Verteidiger mit dem FC Basel drei Meistertitel und einen Cupsieg. Dabei sorgte er für Aufsehen, als er Bundesrat Ueli Maurer bei der Pokalübergabe auf den Kopf klopfte. (ram/sda)

Aleksandar Dragovic 🇦🇹

Position: Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 29 Spiele, 2 Tore​

Prvi potez po osvajanju duple krune - potpis!



Aleksandar Dragović je novi fudbaler Crvene zvezde!



🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/WjxpDsacpC — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 26, 2021

GC engagiert Sportchef Olofinjana

Wie erwartet wird Seyi Olofinjana neuer Sportchef des Super-League-Aufsteigers GC. Der 40-jährige Nigerianer stösst vom inoffiziellen Mutterklub Wolverhampton Wanderers zu den Grasshoppers. Bei den «Wolves» kümmerte sich Olofinjana um jene Spieler, die der Premier-League-Klub auslieh.

Für die Wolves spielte der 56-fache nigerianische Nationalspieler zuvor selber, wie er auch für Stoke City und Hull City aktiv war. «Ich freue mich Teil eines geschichtsträchtigen Klubs wie GC zu sein. Ich hoffe, wir können GC gemeinsam wieder an der Spitze der Super League etablieren», liess er sich zitieren. (ram)

Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Seyi Olofinjana als neuen Technischen Direktor. Der 40-jährige Nigerianer war zuletzt als Loan-Manager bei den Wolverhampton Wanderers tätig. News: https://t.co/1f4mDYBOqp #gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) May 26, 2021

Glasner neuer Frankfurt-Trainer

Das Trainerkarussell in der Bundesliga dreht weiter. Nach dem Abgang von Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach bedient sich Eintracht Frankfurt beim Ligakonkurrenten Wolfsburg und verpflichtet Oliver Glasner. Der Österreicher unterschrieb beim Klub mit den Schweizer Internationalen Djibril Sow und Steven Zuber einen Dreijahresvertrag.

Weil er beim VfL Wolfsburg, den er in der abgelaufenen Saison auf Platz 4 und damit in die Champions League geführt hat, noch einen laufenden Vertrag besass, muss Frankfurt eine Ablösesumme überweisen. Noch ist offen, wer Glasners Nachfolge bei den Wölfen antritt. (sda)

Oliver Glasner wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Der gebürtige Salzburger hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben ✍️



Gude und herzlich willkommen! 🦅👋 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2021

Rizzo nicht mehr Trainer des FCZ

Massimo Rizzo wird die erste Mannschaft des FC Zürich nächste Saison nicht mehr trainieren. Nachdem er das Amt des Cheftrainers im Oktober übernommen hatte, wird er dieses nun wieder abgeben. Ob und in welcher Form Massimo Rizzo neue Aufgaben beim FCZ übernehmen wird, ist derzeit noch offen.

Der 47-Jährige konnte zwar die Klasse halten, doch blieb die Mannschaft mit dem achten Platz hinter den Erwartungen zurück. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

Die Vereinsführung des FC Zürich hat beschlossen, auf der Cheftrainer-Position der ersten Mannschaft eine Änderung vorzunehmen. Massimo Rizzo wird die Leitung abgeben.



👉🏽 https://t.co/vObXIpmYqW#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/iFApUMrtN6 — FC Zürich (@fc_zuerich) May 26, 2021

Conte verlässt Inter Mailand angeblich

Antonio Conte hat Inter Mailand zum ersten Meistertitel seit 2010 geführt und die Dominanz von Juventus erstmals wieder durchbrochen. Nun soll er den Verein aber angeblich verlassen wollen. Dies berichtet die italienische «La Gazzetta dello Sport».

Demnach will der finanziell geplagte Verein von Präsident Steven Zhang und dem chinesischen Unternehmen Suning das Budget kürzen und etwa 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen. Der Trainer hingegen möchte, dass Inter weiter investiert, um das Team auch international konkurrenzfähig zu machen. Da ihm dieser Wunsch wohl nicht erfüllt wird, soll Conte auf eine Vertragsauflösung pochen.

Die Vereinsführung soll sich laut Transferspezialist Fabrizio Romano jedoch wünschen, dass Conte die Veränderungen und Einsparungen im Team akzeptiert und bei den «Nerazzurri» bleibt. Als potenzielle Nachfolger im Falle eines Abgangs des 51-Jährigen werde u.a. Massimiliano Allegri gehandelt. (nih)

Bild: keystone

Domgjoni von Zürich nach Arnheim

Der bisher beim FC Zürich tätige Toni Domgjoni hat einen neuen Arbeitgeber. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag mit dem Stadtklub ausgelaufen ist, hat sich beim holländischen Verein Vitesse Arnheim für drei Jahre verpflichtet.

Arnheim hat die Meisterschaft im 4. Rang abgeschlossen und ist damit in der neu geschaffenen Conference League spielberechtigt. (nih/sda)

Toni Domgjoni 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 3 Tore, 2 Assists

Bild: keystone

Gattuso neuer Trainer der Fiorentina

Keine 48 Stunden nach seinem Abschied bei Napoli hat Gennaro Gattuso bereits einen neuen Arbeitgeber. Der Weltmeister von 2006 und ehemalige Coach des FC Sion wechselt innerhalb der Serie A zu Fiorentina. Der 43-Jährige löst beim Traditionsklub aus Florenz Giuseppe Iachini ab. Dieser hatte im März den überraschend zurückgetretenen Cesare Prandelli ersetzt und in der Folge den Klassenerhalt gesichert.

Mit Napoli hatte der langjährige Milan-Spieler Gattuso durch ein 1:1 gegen Hellas Verona in der letzten Runde der abgelaufenen Meisterschaft die Qualifikation für die Champions League verpasst. (abu/sda/dpa)

Cognat drei weitere Saisons bei Servette

Der Mittelfeldspieler Timothé Cognat verlängerte seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag mit dem Super-Ligisten Servette um zwei weitere Jahre. Der 23-jährige Franzose hatte 2018 von der Nachwuchsabteilung von Lyon zu den Genfern gewechselt. (abu/sda)

Timothé Cognat 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 39 Spiele, 2 Tore, 2 Assists

𝗖𝗢𝗚𝗡𝗔𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰 🤩



🔥 Vous reprendrez bien trois ans de plus du « petit prince d’Arnas » ? #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/amgfr150B7 — Servette FC (@ServetteFC) May 25, 2021

Modric verlängert bei Real Madrid

Luka Modric bleibt Real Madrid eine weitere Saison erhalten. Der 35-jährige Spielmacher aus Kroatien verlängerte seinen auslaufenden Vertrag mit den Königlichen um ein Jahr.

Modric kam 2012 von Tottenham und gewann mit Real Madrid viermal die Champions League, zweimal die Meisterschaft und einmal den Cup. (ram/sda)

Luka Modric 🇭🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 35

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 48 Spiele, 6 Tore



Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

VfB-Goalie Kobel auf dem Sprung

Gregor Kobel wird den VfB Stuttgart nach einer starken Saison wohl verlassen. Der Schweizer Torhüter ist heiss begehrt, laut Sportchef Sven Mislintat bei zwei Klubs, «die in der Nahrungskette deutlich über uns stehen.»

Gehandelt werden Borussia Dortmund und ein Top-4-Klub aus der Premier League. Stuttgart wird Kobel ziehen lassen, sofern die Ablöse stimmt. Das Ziel des VfB sind rund 15 Millionen Euro. (ram)

Bild: keystone

Zakarias mysteriöse Worte

Ob Denis Zakaria auch nächste Saison für Borussia Mönchengladbach spielt? In einem Instagram-Post schreibt der Schweizer Nationalspieler: «Ich bin und war immer stolz, ein Teil dieses Teams zu sein.» Seit längerem gilt er als Wechselkandidat, sein Vertrag bei den «Fohlen» gilt noch bis im Sommer 2022. (ram)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 1 Tor



Ikoné soll Sancho-Nachfolger werden

Borussia Dortmund wird Jadon Sancho bei passendem Angebot angeblich im Sommer verkaufen. Der Engländer habe die Zusage erhalten, dass er für eine Ablöse im Bereich von 90 bis 100 Millionen Euro wechseln darf, heisst es. Nach wie vor gelten Manchester United, Liverpool und Chelsea als besonders interessiert.

Der BVB hat bereits einen möglichen Nachfolger an der Angel: Jonathan Ikoné soll vom französischen Meister Lille nach Dortmund wechseln. Er gelte als Wunschtransfer des neuen Trainers Marco Rose. Kostenpunkt: 25 Mio. Euro. (ram)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 16 Tore



Jonathan Ikoné 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 48 Spiele, 7 Tore

Quelle: Bild



Bild: keystone

Bayern hinter Wijnaldum her

Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool ist ablösefrei zu haben – und entsprechend begehrt. Seit langer Zeit gibt es Gerüchte über ein grosses Interesse des FC Barcelona. Nun ist auch Bayern München als möglicher neuer Arbeitgeber im Spiel, dort soll Wijnaldum im Zentrum Javi Martinez ersetzen. (ram)

Georginio Wijnaldum 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 51 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky



Bild: keystone

Gennaro Gattuso verlässt Napoli

Nach dem verpassten Einzug in die Champions League trennen sich Napoli und Trainer Gennaro Gattuso. Der Weltmeister von 2006 und ehemalige Coach des FC Sion verpasste mit den Süditalienern durch ein 1:1 gegen Hellas Verona in der letzten Runde eine Top-4-Klassierung in der Serie A.

Gattuso hatte im Dezember 2019 in Neapel die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Jadon Sancho will zu Manchester United

Der Flügelspieler von Borussia Dortmund wurde schon des Öfteren mit Manchester United in Verbindung gebracht. Nun berichtet unter anderem der «Sunday Express», dass Jadon Sancho im Sommer zu den «Red Devils» wechseln möchte.

Demnach habe der 21-Jährige sich bereits letztes Jahr auf Vertragsbedingungen mit dem Premier-League-Klub geeinigt, bevor er dann doch noch einmal mit Dortmund verlängerte. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer verpasste damals die vonseiten der Borussen gesetzte Frist für eine Einigung.

Nun soll Sanchos Preisschild auf rund 90 Millionen Euro gesunken sein. Diese Ablöse sei ManUnited bereit zu bezahlen. Anders als letztes Jahr haben sie im Rennen um den Engländer aber Mitbieter. Angeblich soll auch Liverpool am DFB-Pokalsieger interessiert sein.

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 16 Tore, 21 Vorlagen

Bild: keystone

FCB trennt sich von acht (!) Spielern

Einen Tag nach dem Ende der Super-League-Saison am Freitag trennte sich der FC Basel von insgesamt acht Spielern. Bei Luca Zuffi, Aldo Kalulu, Jasper van der Werff, Elis Isufi und Jozef Pukaj werden die auslaufenden Verträge nicht verlängert. Zudem werden die Kaufoptionen bei den zuletzt leihweise bei den Baslern engagierten Timm Klose, Amir Abrashi und Jorge nicht gezogen. Bezüglich des Verbleibs des von Inter Mailand ausgeliehenen Darian Males beim FC Basel würden in den kommenden Wochen weitere Gespräche geführt, teilte der Meisterschaftszweite mit. (pre/sda)

Luca Zuffi 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage



Mit Abschluss der Saison kommt es im Kader zu verschiedenen Veränderungen. Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihre Zukunft nur das Beste ❤️💙 Alle Infos 👇 #FCBasel1893 #rotblaulive https://t.co/u1JsUsONGC — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 22, 2021

Douglas Costa leihweise nach Brasilien

Der Brasilianer Douglas Costa spielt bei Juventus Turin auch in der kommenden Saison keine Rolle. Die Italiener leihen den 30-jährigen WM-Teilnehmer von 2018 ein weiteres Jahr aus, diesmal an seinen Jugendklub Gremio Porto Alegre. In der zu Ende gehenden Saison war Costa bei Bayern München nur zu elf Bundesliga-Einsätzen (1 Tor) gekommen. (pre/sda)

Douglas Costa 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 30

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen



Ilija Borenovic neuer Trainer von Lausanne-Sport

Der neue Trainer von Super-Ligist Lausanne-Sport heisst Ilija Borenovic. Der 38-jährige Serbe stand seit 2015 der U21-Mannschaft des Team Vaud vor. In Lausanne folgt er auf Giorgio Contini, dessen Vertrag nach drei Saisons nicht verlängert wurde. Vor der Verpflichtung von Contini und nach der Entlassung des damaligen Cheftrainers Fabio Celestini war Borenovic am Ende der Saison 2017/18 interimistisch bereits einmal für ein paar Spiele Coach von Lausanne.

Er sei der Trainer, der den Verein am besten kenne, zu 100 Prozent dem Projekt verpflichtet sei und der gezeigt habe, dass er Talente entwickeln könne und für attraktiven Fussball stehe, erklärten die Verantwortlichen bei der Präsentation von Borenovic am Samstag. Über die Dauer des Vertrags wurden keine Angaben gemacht. Die Waadtländer waren vor einem Jahr in die Super League zurückgekehrt und belegten in der am Freitag zu Ende gegangen Meisterschaft als Aufsteiger den guten 6. Platz. (meg/sda)

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 ✍🏼🔥



𝗜𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗕𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 est le nouvel entraîneur du FC Lausanne-Sport!#DEPUISETJUSQUA 𝗜𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗕𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 est lui aussi comme de nombreux joueurs de l’équipe première, un pur produit Team Vaud! 💚#AllezLausanne pic.twitter.com/EBgxDqj9Cn — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 22, 2021

Kane nach Ehrenrunde bei ManCity im Gespräch

Harry Kane hat die Gerüchte um einen möglichen Abschied von Tottenham Hotspur angeheizt. «Ich möchte nicht zum Ende meiner Karriere kommen und etwas bereuen», sagte der Stürmer im Gespräch mit Gary Neville beim Sky-Format «The Overlap». «Ich will der Beste sein, der ich sein kann. Ich habe nie gesagt, dass ich für den Rest meiner Karriere bei den Spurs bleiben werde, aber ich habe auch nie gesagt, dass ich die Spurs verlassen werde.»

Kein gutes Zeichen: Nach dem 1:2 gegen Aston Villa im letzten Heimspiel der Saison drehte der 27-Jährige alleine eine Ehrenrunde im Tottenham-Stadium. Anfangs der Woche hatte ESPN berichtet, dass Kane der Klubführung seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben soll, weil er endlich einen Titel gewinnen will. Manchester City gilt als heissester Anwärter auf einen Transfer des englischen Nati-Captains, der bei den «Cititzens» Sergio Agüero ablösen soll. Rund 150 Millionen Euro will ManCity offenbar für Kane auf Tisch legen. (pre)

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 120 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 48 Spiele, 32 Tore, 16 Vorlagen

FCZ trennt sich von drei Spielern

Der FC Zürich beendet die Zusammenarbeit mit drei Spielern. Der Stadtklub wird die auslaufenden Verträge mit Stürmer Adrian Winter (34), Mittelfeldspieler Toni Domgjoni (22) und Ersatz-Torhüter Novem Baumann (25) nicht verlängern. (pre/sda)

Adrian Winter 🇨🇭

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 0,1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 16 Spiele, 1 Vorlage



Toni Domgjoni 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen

Novem Baumann 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 25

Marktwert: 0,1 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 30 Gegentore



Update zur #FCZ-Kaderplanung: Die drei auslaufenden Verträge von Novem Baumann, Toni Domgjoni und Adrian Winter werden nicht verlängert.



👉🏻https://t.co/j9Y1hkNul2#fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/fBls0Cjgcp — FC Zürich (@fc_zuerich) May 21, 2021

Patrick Rahmen verlängert beim FC Basel

Patrick Rahmen hat beim FC Basel einen Cheftrainervertrag bis Ende Saison 2021/22 unterschrieben. Der 52-jährige Basler sicherte dem FCB mit einer Bilanz von fünf Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage in den vergangenen acht Spielen der laufenden Saison den zweiten Tabellenrang und damit verbunden einen europäischen Startplatz. Rahmens Assistent bleibt auch in der neuen Saison Ognjen Zaric.

Rahmen stiess im September 2020 als Assistenztrainer zum Trainerteam rund um Ciriaco Sforza und übernahm neun Runden vor Ende der laufenden Saison die Mannschaft als Cheftrainer ad interim. Vor seiner Rückkehr zum FCB war der 52-jährige ehemalige FCB-Stürmer zuletzt bis Mitte Juli 2020 Cheftrainer des FC Aarau.

Patrick Rahmen freut sich darüber, auch nächste Saison an der Seitenlinie des FCB stehen zu dürfen: «Als Basler ist es für mich ein ganz spezielles Gefühl, Cheftrainer beim FCB zu sein. Ich bin sehr glücklich und bedanke mich bei der neuen Führung rund um David Degen herzlich für das Vertrauen.» (nih)

✍️ Patrick Rahmen unterschreibt einen Cheftrainervertrag 🙌



🎬 Im Videointerview spricht er über seine Gefühle und blickt gleichzeitig auf das morgige Spiel im Wallis. Alle Infos ➡️ https://t.co/kKJBA5xtjj#FCBasel1893 #Vorschau #RadioEnergy #SIOFCB #rotblaulive pic.twitter.com/aDZ8TByPNC — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 20, 2021

Seoane wechselt fix von YB zu Leverkusen

Bayer Leverkusen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Interimstrainer Hannes Wolf fündig geworden. Der Bundesligist bestätigte die Berichte der Medien und stellte am Mittwoch Gerardo Seoane von den Young Boys als neuen Trainer vor. Seoane äussert sich zum Wechsel: «Es fällt mir nicht leicht, YB nach drei grossartigen Jahren zu verlassen.» Dennoch freue er sich auf die neue Aufgabe und den Sprung auf das nächste Level.

Seoane verlässt Bern nach drei Saisons mit drei Meistertiteln und einem Cupsieg. Der 42-Jährige kam im Jahr 2018 vom FC Luzern als Nachfolger für Adi Hütter, der zu Eintracht Frankfurt wechselte. Mit YB brach er 2018/19 zahlreiche Rekorde in der Ära der Super League und konnte auch international überzeugen. In den Sechzehntelfinals der Europa League warf Seoanes Team dank zweier Siege seinen künftigen Arbeitgeber aus dem Turnier.

Der Schweizer erhält in Leverkusen einen Vertrag bis 2024. Laut Sportdirektor Simon Rolfes passe die «attraktive und offensive Spielidee» des Trainers perfekt zu Leverkusens Philosophie. Vereinslegende und Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sagt über Seoane: «Mit welcher Souveränität die Berner unter seiner sportlichen Leitung die dortige Meisterschaft beherrscht haben, ist beeindruckend.» (nih/sda)

🤝 Gerardo #Seoane wird neuer Cheftrainer von #Bayer04 - Hannes Wolf kehrt zum DFB zurück.



Alle Infos 👉https://t.co/feEekhrTSB pic.twitter.com/DWU0aDdMQ3 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 19, 2021

Siebatcheu unterschreibt bis 2024

Die Young Boys und Stürmer Jordan Siebatcheu gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Schweizer Meister macht von der Option im bis Saisonende befristeten Leihvertrag Gebrauch und übernimmt den Stürmer definitiv vom Rennes. Der neue Kontrakt ist bis in den Sommer 2024 datiert.

Der 25-jährige Siebatcheu war im September 2020 zu den Young Boys gestossen und hat die Erwartungen erfüllt: 12 Tore erzielte er in 32 Meisterschaftspartien. Bei den beiden Siegen in den 1/16-Finals der Europa League gegen Bayer Leverkusen traf er im Hinspiel (4:3) zwei Mal und erzielte im Rückspiel (2:0) den ersten Treffer. (abu/sda)

Jordan Siebatcheu 🇺🇸

Position: Stürmer

Alter: 25

Marktwert: 4,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 43 Spiele, 15 Tore, 4 Vorlagen

Ex-Thun-Trainer Schneider nach Belgien

Marc Schneider, der langjährige Trainer des FC Thun, wechselt nach Belgien und steht in der kommenden Saison in der 2. Liga bei Waasland-Beveren an der Seitenlinie.

Schneider war beim Super-League-Absteiger aus dem Berner Oberland im vergangenen Oktober nach einem schlechten Saisonstart in der Challenge League zurückgetreten. Der bisherige Thuner Assistenztrainer Pascal Cerrone wird ihn nach Belgien begleiten.

Waasland-Beveren mit dem Schweizer Mittelfeldspieler Leonardo Bertone stieg in der abgelaufenen Saison aus der höchsten Liga ab. Zwölf Tore von Leihspieler Michael Frey, der zu Fenerbahce zurückkehren dürfte, nützten nichts. (zap/sda)

Bild: keystone

Von Ballmoos, Camara und Faivre bleiben bei YB

Der BSC Young Boys stattet die Torhüter David von Ballmoos und Guillaume Faivre sowie Innenverteidiger Ali Camara mit weiterlaufenden, teils langfristigen Verträgen aus.

Von Ballmoos unterschrieb einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag, Camara einen solchen bis 2024. Über diese beiden war zuletzt spekuliert worden, dass sie den Schweizer Meister verlassen könnten. Der 34-jährige Faivre verlängerte für die kommende Saison. (sda)

Monaco will Bürki und Boateng

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac hat die AS Monaco in dieser Saison wieder auf Vordermann gebracht, nun möchte er sein Team auf die kommende Saison weiter verstärken – mit zwei gestandenen Bundesliga-Profis: Wie «France Football» berichtet sind die Monegassen am Schweizer Torhüter Roman Bürki und an Innenverteidiger Jérôme Boateng dran.

Boateng ist nach zehn Jahren bei Bayern München ablösefrei zu haben. Der Weltmeister von 2014 wurde in den letzten Wochen aber auch mit mehreren Vertretern aus der Premier League in Verbindung gebracht. Bürki darf den Borussia Dortmund sechs Jahren für fünf Millionen Euro verlassen, ist bei Monaco aber nur eine von mehreren Optionen. Offenbar liebäugeln die Monegassen auch mit einer Leihe von Bayern-Ersatzkeeper Alexander Nübel. Dieser ist allerdings auch in Dortmund als neue Nummer 1 im Gespräch. (pre)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 30

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 21 Spiele, 29 Gegentore



Jérôme Boateng 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage



Bild: keystone

Cavani verlängert bei ManUnited

Edinson Cavani hat seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister Manchester United um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Der 34-jährige Uruguayer war im vergangenen Oktober von Paris Saint-Germain zu den «Red Devils» gewechselt und erzielte in 35 Partien 15 Tore. Vor allem in der Europa League glänzte Cavani, in den Halbfinal-Partien gegen die AS Roma erzielte er vier Tore und bereitete drei weitere vor.

Die Verlängerung mit Cavani bedeutet wohl, dass Cristiano Ronaldo nicht zu seiner alten Liebe zurückkehren wird. Denn mit Anthony Martial und Marcus Rashford haben die «Red Devils» noch zwei weitere Mittelstürmer mit laufendem Vertrag im Kader. (pre)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 35 Spiele, 15 Tore, 5 Vorlagen



ORGULLOSO de defender esta camiseta...

PROUD to defend this jersey... @ManUtd 🤝 pic.twitter.com/Pz0fwaAEZL — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) May 10, 2021

Neymar verlängert bei PSG und verärgert den FC Barcelona

Superstar Neymar bleibt bei Paris Saint-Germain. Der Brasilianer hat seinen Vertrag nach langen Verhandlungen bis im Sommer 2025 verlängert. Neymar war 2017 bei seinem Transfer vom FC Barcelona mit 222 Millionen Euro der bis heute teuerste Fussballer der Welt.

Sein Ex-Verein sei überhaupt nicht erfreut über die Entscheidung des 29-Jährigen. Wie die «Sport Bild» berichtet, soll Barcelona vor einem Monat jemanden nach Paris geschickt haben, um sich die Forderungen von Neymar anzuhören. Dieser habe damals noch einen Wechselwunsch geäussert. Nun ist ein Transfer vom Tisch und die Katalanen fühlen sich angeblich betrogen und vom Brasilianer benutzt, nachdem sie mit ihm verhandelt haben.

Barça muss sich jetzt anderweitig verstärken, um in der Champions League wieder konkurrenzfähig zu werden. Nur so können sie Lionel Messi von einem Verbleib bei der «Blaugrana» überzeugen. (ram/nih)

Peter Gulacsi verlängert ohne Ausstiegsklausel bei Leipzig

Der ungarische Torhüter war bei Borussia Dortmund im Gespräch und wäre aufgrund seiner Ausstiegsklausel über 13 Millionen Euro verhältnismässig günstig zu haben gewesen.

Wie die «Bild» berichtet, hat Peter Gulacsi sich nun mit RB Leipzig über eine Verlängerung des bis 2023 geltenden Arbeitspapiers bis 2025 geeinigt. Die Ausstiegsklausel wurde gestrichen. Für Yvon Mvogo, der von Leipzig nach Eindhoven ausgeliehen ist, heisst das nichts Gutes. Bei PSV droht er den Stammplatz durch die Verpflichtung von Joel Drommel zu verlieren und bei Leipzig käme er auch nicht am 31-jährigen Gulacsi vorbei. (nih)

Peter Gulacsi 🇭🇺

Position: Torhüter

Alter: 31

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 42 Gegentore, 20 Spiele zu null

✅ Aufstieg in die Bundesliga 2016

✅ Vize-Meister 2016/17

✅ Einzug in das DFB-Pokalfinale 2019 und 2021

✅ Halbfinale UEFA Champions League 2020



🗣 "Wir haben noch eine Menge vor!"#RBLeipzig 🤝 Péter #Gulácsi pic.twitter.com/NPqLtNLqEy — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 7, 2021

Mourinho übernimmt die AS Roma

Wenige Wochen nach seiner Entlassung bei Tottenham Hotspur Mitte April hat José Mourinho bereits wieder einen neuen Job: Er übernimmt ab Sommer den Serie-A-Klub AS Roma. «The Special One» folgt bei den «Giallorossi» auf Paulo Fonseca, der den Klub am Saisonende nach zwei Jahren verlassen muss.

«Wir sind begeistert und freuen uns, José Mourinho in der AS-Roma-Familie willkommen zu heissen», erklärte Vereinspräsident Dan Friedki. «Als grosser Champion, der auf allen Ebenen Trophäen gewonnen hat, wird José unserem ehrgeizigen Projekt enorme Führungsqualitäten und Erfahrung verleihen.»

Mourinho hat bei der Roma einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieben. Für den 58-jährigen Portugiesen ist es das zweite Engagement in der Serie A. Von 2008 bis 2010 coachte er Inter Mailand und führte die Mailänder in seiner letzten Saison zum historischen Triple aus Scudetto, Coppa und Champions League. Für den Starttrainer ist die Roma bereits seine neunte Station im europäischen Klub-Fussball. (pre)

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Leverkusen bindet Wirtz langfristig

Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Florian Wirtz vorzeitig um drei Jahre bis Ende Juni 2026 verlängert. Dies teilte der Bundesligist am 18. Geburtstag des offensiven Mittelfeldspielers mit. Der als Ausnahmetalent gehandelte Wirtz hat bereits 44 Spiele für Leverkusen bestritten. Ende März wurde er erstmals für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten, kam aber nicht zum Einsatz. (pre/sda)

Florian Wirtz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 35 Spiele, 7 Tore, 8 Vorlagen



Salzburgs Trainer Marsch übernimmt RB Leipzig im Sommer

RB Leipzig hat den Nachfolger des zu Bayern München wechselnden Julian Nagelsmann gefunden. Der Bundesligist gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass der bei Salzburg tätige Amerikaner Jesse Marsch zur Saison 2021/22 Trainer der Leipziger wird.

Der 47-jährige Marsch ist seit langem Mitglied des Fussball-Imperiums des Getränkeherstellers Red Bull. Der Wechsel nach Leipzig ist für ihn eine Rückkehr. Vor drei Jahren hatte er von den New York Red Bulls zum Klub in Sachsen gewechselt, bei dem er als Assistent von Trainer Ralf Rangnick gewirkt hatte. Seit 2019 war er der Chef an Salzburgs Seitenlinie und gewann den österreichischen Meistertitel 2020.

Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer bei RB Leipzig, zeigt sich erfreut: «Mit Jesse Marsch konnten wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer verpflichten und die wichtigste Position im sportlichen Bereich schnell mit einem Top-Trainer nachbesetzen.» Marschs Nachfolger bei Salzburg wird der Deutsche Matthias Jaissle, der aktuell das Salzburger Farmteam FC Liefering in der zweithöchsten österreichischen Liga betreut. (nih/sda)

+++ Trainerfrage geklärt +++



Jesse #Marsch wird zur Saison 2021/22 neuer Cheftrainer von RB Leipzig 🤝



Damit übernimmt er zum 01. Juli die Position von Julian #Nagelsmann, der zur neuen Spielzeit zum @FCBayern wechselt.



Alle Infos 👉 https://t.co/w83w7FpNWW pic.twitter.com/n2A1HzKi91 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

Nagelsmann übernimmt die Nachfolge von Flick

Er war der Wunschkandidat als Nachfolger für Trainer Hansi Flick, nun ist sein Wechsel perfekt: Julian Nagelsmann schliesst sich dem FC Bayern an.

Nachdem Hansi Flick seinen Wunsch geäussert hat den FC Bayern im Sommer zu verlassen, suchte der Rekordmeister nach einem Nachfolger. Nun haben die Münchner ihren Wunschkandidaten bekommen. Julian Nagelsmann bekommt einen Vertrag bis 2026 und wird das Traineramt ab Sommer übernehmen. Das gab der Verein am Dienstagmorgen bekannt.

Nagelsmann war seit 2019 Cheftrainer bei Ligakonkurrent RB Leipzig. Nachdem die Bayern bei ihm angefragt hatten, bat Nagelsmann seinen Klub, den noch bis 2023 laufenden Vertrag aufzulösen. Während die Münchner den vakanten Trainerposten nun zur kommenden Saison besetzt haben, muss sich RB sowohl um einen neuen Coach als auch einen neuen Sportdirektor kümmern. Markus Krösche verlässt die Leipziger ebenfalls. (zap/t-online)

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Ibrahimovic verlängert mit Milan

Zlatan Ibrahimovic verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit der AC Milan um ein Jahr. Der bald 40-jährige Stürmer kehrte im Januar 2020 zu den Mailändern zurück und schoss seither in 45 Partien 28 Tore. (abu/sda)

Alaba für fünf Jahre zu Real Madrid

David Alaba wird Bayern München im Sommer nach 13 Jahren verlassen und zu Real Madrid wechseln. Wie «Sky» berichtet, hat der 28-jährige Österreicher bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Weil Alabas Vertrag ausläuft, kann er ablösefrei wechseln.

Offiziell bestätigt ist der Transfer noch nicht, jedoch hat es Joshua Kimmich am Dienstagabend bereits indirekt bestätigt: «Er hat hier alles gewonnen. Real Madrid ist auf jeden Fall ein würdiger Verein, würde ich mal sagen», erklärte der Bayern-Antreiber. (pre)

David Alaba 🇦🇹

Position: Verteidiger

Alter: 28

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 2 Tore, 5 Vorlagen

Bild: keystone

