Gladbach will vorzeitig mit Zakaria verlängern

Nachdem Borussia Mönchengladbach bereits mit Yann Sommer, Christoph Kramer, Laszlo Benes und Florian Neuhaus verlängert hat, soll nun Mittelfeldschwerarbeiter Denis Zakaria folgen. Zumindest, wenn es nach Sportdirektor Max Eberl geht.

«Zakaria ist ein hervorragender Spieler, mit dem wir zusammenarbeiten wollen», sagt Eberl und fügt an: «Er hat noch Vertrag bis 2022, aber verlängern wäre ein Traum.» Der Schweizer wird allerdings auch von mehreren Topklubs umworben – insbesondere aus England soll das Interesse gross sein. (abu)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 17 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sport1

Bild: EPA

Barcelona macht Toptalent Fati um mehrere Millionen Euro teurer

Der FC Barcelona hat den bis 2022 laufenden Vertrag mit Toptalent Ansu Fati aufgebessert - und den 17-Jährigen deutlich teurer gemacht. Die Ausstiegsklausel für den Youngster, der in dieser Saison im Alter von 16 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Katalanen in der spanischen Liga geworden war, wurde von 100 auf 170 Millionen Euro angehoben, teilte der spanische Meister mit.

Sollte der Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert werden und Fati endgültig in die erste Mannschaft aufsteigen, soll sich die Summe auf 400 Millionen Euro erhöhen. (abu/sda/dpa)

Ansu Fati 🇪🇸

Position: Linker Flügel

Alter: 167

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 9 Spiele, 2 Tore

Bild: EPA

BVB bald ohne Alcacer?

Die Familie von Paco Alcacer hat Heimweh. Der spanische Stürmer könnte Borussia Dortmund deshalb in absehbarer Zeit verlassen. «Ich würde in der Zukunft sehr gerne nach Spanien zurückkehren», sagte Alcacer, er vermisse im Ruhrpott das spanische Wetter, das Essen und andere Sachen. (ram)

Paco Alcacer 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 7 Tore

Quelle: Marca



Bild: AP

Werner: Konkurrenz für die Bayern

Eigentlich gilt es längst als ausgemacht, dass Timo Werner dereinst von RB Leipzig zu Bayern München wechseln wird. Aber der deutsche Rekordmeister ist nicht der einzige Klub, der den Knipser gerne holen möchte. In Spanien wird berichtet, dass Atlético Madrid grosses Interesse an Werner hat. Es hänge noch von Diego Costa, der zurzeit mit einem Bandscheibenvorfall ausfällt, ab, ob man den Nationalspieler schon im Winter hole oder erst im kommenden Sommer. (ram)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 17 Tore

Quelle: El Partizado de Cope



Bild: EPA

Sommer verlängert bei Gladbach

Nationaltorhüter Yann Sommer (30) hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Sportdirektor Max Eberl gab die Vertragsverlängerung bekannt: «Yann Sommer hat unseren Klub als Führungsfigur und Top-Torhüter geprägt. Er passt perfekt zu unserem Fussball und zählt zu den besten Goalies in Europa.»

Sommer spielt seit 2014 bei Mönchengladbach. Er wechselte damals für den zum FC Barcelona transferierten Marc-André ter Stegen an den Niederrhein. (ram/sda)

Klinsmann neuer Hertha-Trainer

Jürgen Klinsmann heisst der neue Trainer von Hertha BSC. Der frühere deutsch Nationalstürmer ersetzt bei der «Alten Dame» Ante Covic, dessen Stuhl nach dem 0:4 am Sonntag in Augsburg zu fest ins Wackeln geriet. Klinsmann sitzt seit einigen Wochen im Aufsichtsrat von Hertha. Nun wechselt er auf die Trainerbank, sein Assistent wird Ex-Bremen-Trainer Alexander Nouri.

Der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996 war nach seiner Spielerkarriere Trainer der deutschen Nationalmannschaft an der WM 2006, von Bayern München und zuletzt von 2011 bis 2016 vom Nationalteam der USA. Mit der Hertha trifft er am Samstag gleich auf Borussia Dortmund. (pre/ram)

.@antecovic14 ist nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Darauf haben sich unser Geschäftsführer Sport @michaelpreetz und #Covic nach intensiven Gesprächen verständigt. @J_Klinsmann wird den Posten bis zum Saisonende übernehmen.

Alle Infos: https://t.co/79U1835ZqS#hahohe pic.twitter.com/LuWHE5VeEQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 27, 2019

Ibrahimovic wird Mitbesitzer von Hammarby

Zlatan Ibrahimovic gehört neu rund ein Viertel des schwedischen Spitzenklubs Hammarby. In einem Interview mit dem «Aftonbladet» lüftete der Stürmer das Geheimnis, über das seit gestern die ganze Fussballwelt rätselte. Ibrahimovic übernimmt die Hälfte von AEG Schweden, welches wiederum knapp die Hälfte von Hammarby IF besitzt. Zuletzt stürmte der 38-Jährige für die Los Angeles Galaxy, welche ebenfalls der AEG gehört. In der Schweiz besass die Anschutz Entertainment Group einst den HC Servette Genf.

Spielen werde ich nicht für Hammarby, bekräftigte Ibrahimovic: «Ich sage seit zehn Jahren, dass ich nie mehr in Schweden spiele. Es wird nicht passieren.» Die Grün-Weissen sollen zum grössten Klub Skandinaviens werden, hofft «Ibra». Sein Ziel sei es, die beste Jugendakademie in Schweden zu haben: «Hammarby sollte die besten Talente bekommen und die besten Talente fördern.» Und er sagt: «Der Grösse von Hammarby sind keine Grenzen gesetzt.» Angaben darüber, wo er seine eigene Laufbahn fortsetzt, machte er nicht. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Hat Ibrahimovic gerade seinen neuen Klub verraten?

Zlatan Ibrahimovic hat womöglich einen neuen Klub gefunden – und es ist nicht wie erwartet die AC Milan. Der 38-jährige Schwede postete heute Morgen auf Instagram ein Trikot von Hammarby IF, auf dem hinten sein Name aufgedruckt ist. Dazu verlinkte er den schwedischen Erstligisten in seinem Post. Hammarby selbst hat sich noch nicht geäussert.

Wie das schwedische Internet-Portal Fotbollskanalen berichtet, war Hammarby-Sportdirektor Jesper Jansson am Montag zu Besuch in Los Angeles. Bei LA Galaxy hatte Ibrahimovic zuletzt gespielt, sein Vertrag läuft allerdings zum Jahresende aus. Zuletzt galt eine Rückkehr zum AC Milan als so gut wie fix. (pre)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore



Rodriguez vor Bundesliga-Rückkehr?

Nationalspieler Ricardo Rodriguez könnte nach der Winterpause wieder in der Bundesliga spielen. Die AC Milan, wo der Aussenverteidiger seit nun schon zwei Monaten keine Minute mehr gespielt hat, will ihn an Eintracht Frankfurt abgeben. Die «Rossoneri» wollen mit Rodriguez als Zugabe die Ablösesumme für Filip Kostic drücken. Ob die Eintracht den Mittelfeldspieler überhaupt abgeben will, ist aber offen. (ram)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linker Aussenverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 4 Spiele

Quelle: Calciomercato



Bild: EPA

Giroud zu Inter Mailand?

Für Olivier Giroud scheint es zu Inter Mailand zu ziehen, weil er bei Chelsea keinen Platz mehr hat. Trainer Frank Lampard setzt nur noch selten auf den bulligen Stürmer. Antonio Conte, zuvor bei Chelsea Trainer, soll nämlich ein Auge auf seinen ehemaligen Spieler geworfen haben. Bei Inter Mailand soll Giroud für Lukaku als Ersatz dienen. Der Transfer soll in der Winterpause vollzogen werden. (haf)

Olivier Giroud🇫🇷

Position: Sturm

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 6 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sky Sport

Bild: AP

Rakitic will angeblich zu Juventus

Weil mit Ivan Rakitic bei Barcelona nicht mehr geplant würde, ist der gebürtige Aargauer auf der Suche nach einem neuen Klub. Juventus Turin soll sein neuer Arbeitgeber sein, vermeldet «Football Italia». Neben dem italienischen Rekordmeister sei auch die AC Milan am Mittelfeldstrategen interessiert. Barça fordert mindestens 35 Millionen für Rakitic. Zudem verdient der Kroate acht Millionen jährlich, was Juve unter Umständen nicht bezahlen will. (haf)

Ivan Rakitic🇭🇷

Position: Mittelfeld

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele, 1 Vorlage

Quelle: Football Italia



Bild: AP/AP

Barça baut an der Zukunft

Lautaro Martinez ist in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Der Angreifer von Inter Mailand könnte Luis Suarez beerben, der möglicherweise im Sommer abgegeben wird, weil der 32-jährige Uruguayer ein Jahr später ablösefrei ist. «Er ist ein kompletter Spieler und spielt auf höchstem Niveau», lobte Barça-Sportdirektor Eric Abidal den möglichen Suarez-Nachfolger Martinez. (ram)

Lautaro Martinez 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 8 Tore

Quelle: Mundo Deportivo



Bild: EPA

Kein Zakaria-Wechsel im Winter

Beim Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach hat sich Denis Zakaria einen Stammplatz gesichert. Der Schweizer Nationalspieler tritt so stark auf, dass ihn angeblich viele andere Klubs auf dem Zettel haben. Es hiess etwa, dass Manchester United im Januar mehr als 60 Millionen Euro bezahlen werde. Nun sagt sein Berater: «Denis wird Gladbach im Winter nicht verlassen, ein Wechsel ist zu 100 Prozent ausgeschlossen.» (ram)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 17 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP

Everton heiss auf Paciencia

Eintracht Frankfurt droht der Verlust eines weiteren Stürmers. Gonçalo Paciencia soll bei Everton ganz zuoberst auf dem Wunschzettel fürs Christkind stehen. Die Engländer hätten ein erstes Angebot in der Höhe von 15 Mio. Euro abgegeben, wird berichtet. (ram)

Gonçalo Paciencia 🇵🇹

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 9 Tore

Quelle: Record



Bild: EPA

400 Mio. Euro für Mbappé?

Real Madrid plant angeblich einen neuen Weltrekord-Transfer. Die «Königlichen» sollen bereit sein, für Weltmeister Kylian Mbappé 400 Millionen Euro zu bezahlen. Eine Möglichkeit ist, dass im Gegenzug Vinicius Junior von Real zu Paris Saint-Germain wechselt. Laut «Four Four Two» soll PSG zudem in Erwägung ziehen, Antoine Griezmann zu verpflichten. Bei Barcelona ist dieser noch nicht ganz so erfolgreich wie vorher bei Atlético Madrid. (ram)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 20

Marktwert: 200 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 9 Tore

Quelle: Le Parisien



Bild: AP

Frei sagt Hannover 96 ab

Alex Frei wird doch nicht der neue Trainer von Hannover 96. Wie der Bundesliga-Absteiger per Twitter mitteilte, sagte der Nati-Rekordtorschütze den Niedersachsen nach «guten Gesprächen» ab, weil er seinen Vertrag beim FC Basel erfüllen wolle.

Eigentlich schien schon alles klar. «Sport1» meldete am Freitagmorgen, dass Frei am Montag als neuer Hannover-Trainer vorgestellt und am Dienstag sein erstes Training leiten werde. Die lokale Zeitung «Neue Presse» titelte bereits: «96 ist so Frei: Hier kommt Alex». Die Schlagzeile war aber wohl zu gut, um wahr zu sein.

Hannover liegt nach 13 Runden mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze nur auf dem 13. Tabellenplatz und sucht nach der Entlassung von Mirko Slomka nach einem sofort verfügbaren Nachfolger. (pre)

Alexander #Frei hat uns nach Abstimmung mit den Verantwortlichen des @FCBasel1893 mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei dem Schweizer Klub erfüllt. Hannover 96 bedankt sich für die guten Gespräche. #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/sDZq5Gkm5w — Hannover 96 (@Hannover96) November 8, 2019

Arsenal sucht Abnehmer für Xhaka

Granit Xhaka wurde diese Woche wegen seiner «Fuck off»-Tirade gegen die eigenen Fans von Arsenal-Trainer Unai Emery als Captain abgesetzt, doch es könnte noch schlimmer für ihn kommen. Wie die «Daily Mail» berichtet, wollen ihn die «Gunners» trotz laufenden Vertrags bis 2023 im Januar loswerden. Als Abnehmer kommen divserse Bundesliga-Spitzenklubs in Frage, aus der Premier League hat Newcastle United Interesse bekundet. (pre)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019: 10 Spiele, 0 Tore

Quelle: Daily Mail

Bild: EPA

Zlatan noch einmal bei Milan?

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wechselt angeblich zur AC Milan. Das plauderte MLS-Commissioner Don Garber aus. In einem längeren Interview sprach er über den Schweden und erwähnte beiläufig: «Ein 38-Jähriger, der nun von der AC Milan geholt wird, einer der besten Klubs der Welt …» Bei den «Rossoneri» war «Ibra» schon einmal, 2011 war er Teil der letzten Meistermannschaft Milans. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Quelle: Don Garber bei ESPN



Bild: AP

Manchester United an Müller interessiert

Bei «seinem» FC Bayern München war Thomas Müller zuletzt meist nur noch Ersatzspieler. Der Weltmeister ist deshalb angefressen, was anderswo nicht unbemerkt geblieben ist. Angeblich bemühen sich besonders Manchester United und Inter Mailand um den 100-fachen Nationalspieler. (ram)

Thomas Müller 🇩🇪

Position: Raumdeuter

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sport Bild



Bild: EPA

Mourinho nächster BVB-Trainer?

In Deutschland weht Lucien Favre dieser Tage ein steifer Wind um die Ohren, weil Borussia Dortmund keinen überragenden Herbst absolviert. Die «Sport Bild» bringt deshalb schon mal José Mourinho als Nachfolger ins Spiel.

Würden die BVB-Bosse das Ziel «Meistertitel» ernsthaft gefährdet sehen, so sei Favres Entlassung nicht auszuschliessen. Präsident Hans-Joachim Watzke stehe mit Mourinho in regelmässigem Kontakt und wisse deshalb, dass «The Special One» offen für einen neuen Job sei. Schliesslich lerne er seit Monaten Deutsch. (ram)

Bild: EPA

Sutter weiter beim FCSG

Der FC St.Gallen setzt auf Kontinuität. Nach dem Vertrag mit Trainer Peter Zeidler (Bild: rechts) ist auch jener mit Sportchef Alain Sutter (links) verlängert worden. Er unterschrieb frühzeitig für zwei weitere Saisons bis Ende 2022.

«Er hat mit viel Spürsinn und in enger Zusammenarbeit mit Verwaltungsrat und Trainer eine Mannschaft für die Zukunft aufgebaut und geniesst das uneingeschränkte Vertrauen nicht nur der Führung, sondern des ganzen grün-weissen Teams», wird FCSG-Präsident Matthias Hüppi zitiert. (ram)

Bild: KEYSTONE

Guerreiro verlängert beim BVB

Raphaël Guerreiro bleibt Borussia Dortmund weiter erhalten. Der Portugiese verlängerte nach einigem Hin- und Her seinen Vertrag doch noch bis 2023. Guerreiro steht seit 2016 beim BVB unter Vertrag.

Raphaël Guerreiro 🇵🇹

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild

Bild: EPA

Wird Zakaria zu Gladbachs Rekordtransfer?

Folgt ein Schweizer auf einen Schweizer? Wie diverse deutsche Medien berichten, könnte Denis Zakaria bald Granit Xhaka als Rekordverkauf von Borussia Mönchengladbach ablösen. So soll Sportchef Max Eberl bereit sein, den Schweizer ab einer Summe von «50 Millionen Euro plus» zu verkaufen. Das wäre gleichzeitig auch der teuerste Schweizer der Geschichte.

Interessenten seien neben den Ligakonkurrenten Bayern und Dortmund auch Inter Mailand, Tottenham und Manchester United. (abu)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

Quelle: t-online.de

Bild: KEYSTONE

