Transfer-Ticker: Paco Alcacer will Borussia Dortmund verlassen



Transferticker

Alcacer sieht seine Zukunft nicht beim BVB +++ Aubameyang bekennt sich zu Arsenal

Nach Haaland-Hammer: Alcacer will weg

Die BVB-Fans jubelten, als der Zuzug von Sturmjuwel Erling Haaland bekannt wurde. Doch einer hatte gar keine Freude: Paco Alcacer. Der Spanier kommt bei Dortmund kaum je über 90 Minuten zum Einsatz. Oft muss er mit der Rolle als Joker vorlieb nehmen.

Zudem klickt es auch zwischen Stürmer und Trainer nicht mehr: «Das Verhältnis zu Lucien Favre – das hört man immer wieder aus Insiderkreisen – ist so gut wie abgekühlt», will ein Sky-Reporter wissen. Und: «Alcacer will weg. Er sieht seine Zukunft nicht mehr beim BVB.» Gespräche mit Atlético Madrid als möglichem Abnehmer sollen bereits laufen. (abu)

Paco Alcacer 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 42 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 7 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA

Aubameyang will nichts von einem Wechsel wissen

Das ist doch einmal ein klares Bekenntnis! Nach dem 2:0-Sieg gegen Manchester United sagt Arsenals Captain Pierre-Emerick Aubameyang: «Ich bin zu 100 Prozent hier». Der 30-Jährige dementierte damit die Gerüchte, wonach er die Gunners verlassen wolle, falls sie sich nicht für die Champions League qualifizieren sollten. (abu)

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 13 Tore

Quelle: Sport1

Bild: EPA

Gashi definitiv Aarauer

Was schon längst als abgemacht galt, ist nun offiziell: Shkelzen Gashi ist zurück im Schweizer Fussball. Der zweifache Torschützenkönig der Super League unterschrieb eine Stufe tiefer beim FC Aarau. Zuletzt war er bei den Colorado Rapids in der MLS tätig. (ram)

Shkelzen Gashi 🇦🇱

Position: Linksaussen

Alter: 31

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2019/20: vereinslos



Der Offensivspieler @s_gashi11 unterschreibt beim FC Aarau einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023



➡️ https://t.co/NS7dTY4FSx#ZämeFörAarau pic.twitter.com/3YZtl26vI5 — FC Aarau (@FCAarau1902) January 2, 2020

Behrami setzt Karriere bei Genoa fort

Wie sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat, setzt der zuletzt vereinslose Valon Behrami seine Karriere in Italien bei Genoa fort. Der 34-jährige Schweizer Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Tabellenletzten der Serie A auf einen Vertrag bis zum Saisonende.

Er sei «zurück zu den Wurzeln» gekommen, sagte Behrami nach der Unterschrift des Vertrags. Vor etwas mehr als 16 Jahren hatte der frühere Schweizer Internationale bei Genoa als Teenager seine Europa-Tour begonnen. In Genua trifft Behrami wieder mit Trainer Davide Nicola zusammen, der schon in Udine sein Trainer gewesen war. Behrami hatte im Sommer von Udinese zum FC Sion gewechselt, löste seinen Vertrag im Wallis aber nach nur vier Einsätzen in der Super League Anfang Oktober auf. (ram/sda)

Valon Behrami 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele



Bild: KEYSTONE

Celestini übernimmt Luzern

Der FC Luzern hat Fabio Celestini als neuen Trainer verpflichtet. Der 44-jährige Westschweizer wird Nachfolger von Thomas Häberli, der unmittelbar nach Ende der ersten Saisonhälfte entlassen wurde. FCL-Sportchef Remo Meyer schwärmt «Celestini ist in der Schweiz einer der spannendsten Trainer mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis. Seine bisherigen Mannschaften wiesen eine klare Handschrift und hohe Einsatzbereitschaft aus – etwas das für uns in der anstehenden Rückrunde enorm wichtig sein wird. Er ist ein kluger und moderner Trainer, der mit den ihm zur Verfügung gestellten Mannschaften tolle Arbeit geleistet hat.»

Celestini hatte die Saison beim FC Lugano begonnen, wurde im Tessin aber Ende Oktober entlassen. In Luzern unterschrieb er einen Vertrag bis Ende der Saison 2020/21. Die Innerschweizer liegen in der Super League derzeit an drittletzter Position. (ram/sda)

Medienmitteilung | Herzlich willkommen Fabio Celestini! Es freut uns, unseren neuen Cheftrainer in der Innerschweiz begrüssen zu dürfen und wünschen ihm einen guten Start bei Blauweiss. Mehr zu unserem neuen Trainer findest du hier > https://t.co/0dNMx4pjnO#FCL #nomelozärn pic.twitter.com/7fiBM9gclv — FC Luzern (@FCL_1901) January 2, 2020

Verwirrung um neuen (?) Sion-Trainer

Der Wechsel von Trainer Ricardo Dionisio vom Promotion-League-Klub Stade Nyonnais zum FC Sion ist offenbar noch nicht in trockenen Tüchern. So sieht es jedenfalls der unterklassige Verein aus dem Waadtland. Wie es in einem Communiqué heisst, hat Nyons Vorstand «kein Treffen mit dem FC Sion gehabt, um den Wechsel von Monsieur Ricardo Dionisio zu verhandeln». Bis jetzt sei noch keine Einigung zwischen den beiden Klubs erzielt worden. Nyon verweist auf einen gültigen Vertrag mit Dionisio bis am 30. Juni 2021.

Der FC Sion hatte am Mittwoch die Verpflichtung des Portugiesen Ricardo Dionisio als Nachfolger von Interimstrainer Christian Zermatten bekannt gegeben. Auf das Communiqué von Stade Nyonnais reagierten die Walliser unaufgeregt und verwiesen darauf, dass am Freitag in Riddes wie vorgesehen eine Pressekonferenz stattfindet, auf der Dionisio vorgestellt wird. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

PSV will Rodriguez

Vor der EM im Sommer sucht Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez einen Klub, bei dem er zu Spielpraxis gelangt. Bei der AC Milan ist das nicht mehr der Fall. Nachdem es zuletzt hiess, Napoli und Fenerbahce seien an ihm interessiert, ist nun der PSV Eindhoven ins Rennen um Rodriguez eingestiegen. Die Holländer hätten bereits ein Angebot abgegeben. (ram)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele

Quelle: Eurosport

Bild: KEYSTONE

Juve verpflichtet schwedisches Talent

Juventus Turin steht vor der Verpflichtung des schwedischen Stürmers Dejan Kulusevski. Der 19-Jährige, zuletzt an Parma ausgeliehen, wechselt von Atalanta Bergamo zum italienischen Meister. Die Ablösesumme beträgt laut italienischen Medien rund 35 Millionen Euro plus bis zu neun Millionen Euro Bonuszahlungen. (ram/sda/ansa)

Dejan Kulusevski 🇸🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 19

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 4 Tore



Bild: EPA

Wiss verlässt den FC St.Gallen

Der FC St.Gallen und Alain Wiss gehen getrennte Wege. Der 29-jährige Mittelfeldspieler verlängerte den in der Winterpause auslaufenden Vertrag mit den Ostschweizern nicht und sucht eine neue sportliche Herausforderung. Wiss spielte seit 2015 bei den St.Gallern und kam in der Vorrunde zu acht Einsätzen in der Super League. (ram/sda)

Alain Wiss 🇨🇭

Position: Abwehr/Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 250'000 Euro

Bilanz 2019/20: 8 Spiele



Bild: KEYSTONE

Pereira neuer Trainer des FC Sion

Der FC Sion ist auf der Suche nach dem neuen Trainer, dem Nachfolger des abgesetzten Stéphane Henchoz, fündig geworden. Der 37-jährige Portugiese Ricardo Dionisio Pereira übernimmt das Amt unter Präsident Christian Constantin ab dem 3. Januar. Pereira war zuletzt, seit Mai 2019, Trainer von Stade Nyonnais in der Promotion League. Zuvor war er bei verschiedenen Klubs, auch bei Servette und in seiner Heimat Portugal, als Assistent tätig gewesen. (pre/sda)

Le FCSion est heureux d'annoncer l'engagement de Ricardo Dionisio Pereira à la tête de sa première équipe.



Tous les détails ici.



👉 https://t.co/YvAFtlVNN0#FCSion #HopSion pic.twitter.com/nhw0SAfw33 — FC Sion (@FCSion) January 1, 2020

Celestini Favorit auf Luzern-Job

Bei der Trainersuche des FC Luzern harzt es. Mehr als zwei Wochen sind seit der Freistellung von Thomas Häberli vergangen. Einen neuen Coach konnte Sportchef Remo Meyer bisher nicht verpflichten. Sein erklärtes Ziel ist es, bis spätestens am Freitag den neuen Cheftrainer vorzustellen. Offenbar gibt es beim FCZ eine Shortlist mit vier Namen: In der Pole-Position befindet sich derzeit Fabio Celestini. (pre)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

BVB lässt Weigl zu Benfica Lissabon ziehen

Lucien Favre und Borussia Dortmund lassen Mittelfeldspieler Julian Weigl nach Portugal ziehen. Der 24-Jährige schliesst sich unter Vorbehalt des anstehenden Medizinchecks per sofort Benfica Lissabon an. Dort trifft Weigl unter anderen auf den Schweizer Internationalen Haris Seferovic.

Weigl, der 2015 von 1860 München zu Dortmund gewechselt hatte, war mit dem Wunsch Dortmund zu verlassen, an die Vereinsführung herangetreten. Weigls Bitte habe der BVB «auch aufgrund seiner Verdienste für den Verein zugestimmt», liess sich Sportchef Michael Zorc zitieren. Mit Weigl verliert Favre im BVB-Kader einen Allrounder. Der fünffache deutsche Internationale kam in dieser Saison bei Dortmund schon als Innenverteidiger sowie im defensiven und zentralen Mittelfeld zum Einsatz. (sda)

Julian Weigl 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 23 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 1 Tor​

Behrami trainiert bei Genoa

Valon Behrami könnte seine Karriere in Italien fortsetzen. Der frühere Schweizer Internationale trainiert seit ein paar Tagen beim Serie-A-Tabellenletzten Genoa. Ob Behrami einen Vertrag bekommt, wird der neue Trainer Davide Nicola in den nächsten Tagen entscheiden. Nicola war erst am Samstag als bereits dritter Trainer von Genoa in dieser Saison vorgestellt worden.

Für Genoa spielte Behrami bereits in der Saison 2003/04. Es war die erste Station im Ausland für den damaligen Tessiner Teenager. Genoa spielte zu jener Zeit in der Serie B. Der 34-jährige Behrami hatte auf diese Saison hin von Udinese zum FC Sion gewechselt, löste seinen Vertrag im Wallis aber nach nur vier Einsätzen in der Super League Anfang Oktober auf. (pre/sda)

Valon Behrami 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele, 0 Tore



Bild: KEYSTONE

BVB holt Haaland aus Salzburg

Borussia Dortmund hat im Sturmzentrum endlich eine Alternative zu Paco Alcacer verpflichtet: Der BVB sichert sich die Dienste von Erling Braut Haaland. Der 19-jährige Norweger wechselt wegen einer Vertragsklausel für gerade einmal 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2024.

Allerdings soll Haaland Vater einen 10-Millionen-Bonus kassieren, 15 weitere Millionen gehen an Haalands Berater Mino Raiola. Neben Dortmund waren auch RB Leipzig und zahlreiche Premier-League-Klubs am Supertalent dran. Doch Raiola soll den Schritt in die Premier League als zu früh angesehen haben.

Der vom FK Molde gekommene Haaland spielte seit Januar 2019 für RB Salzburg und erzielte in 22 Pflichtspielen 28 Treffer und sieben Assists. Am 17. September wurde er in ganz Europa bekannt, als er beim 6:2 im Champions-League-Auftaktspiel zwischen Salzburg und dem belgischen Meister Genk drei Tore erzielte. Er wurde nach Wayne Rooney und Raul der jüngste Spieler mit einem Hattrick in der Geschichte der Königsklasse. (pre/sda)

Erling Braut Haaland 🇳🇴

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 28 Tore

Vidal vor Wechsel zu Inter

Arturo Vidal steht kurz vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Der chilenische Nationalspieler soll bei den «Nerazzurri» einen Vertrag bis 2022 erhalten, berichtet die Gazzetta dello Sport.

Barça fordert angeblich eine Ablösesumme von 20 Millionen für den 32-Jährigen, im Gespräch sei auch eine Leihe mit Kaufoption.

Arturo Vidal 🇨🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2019: 19 Spiele, 5 Tore

Bild: AP

Ibrahimovic definitiv zu Milan

Zlatan Ibrahimovic stürmt wieder für die AC Milan. Die «Rossoneri» haben den Transfer bestätigt. Der schwedische Angreifer hat bis Ende Saison unterschrieben, mit einer Option auf die Verlängerung des Vertrags. «Ich kehre zurück zu einem Klub, für den ich grossen Respekt habe und in die Stadt Mailand, die ich liebe», liess Ibrahimovic ausrichten.

Geplant ist, dass der 38-Jährige am 2. Januar zum Medizintest erscheint und danach erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainiert, zu denen auch der Schweizer Nationalverteidiger Ricardo Rodriguez gehört. Ibrahimovic war dabei, als Milan 2011 zum bislang letzten Mal italienischer Meister wurde. In dieser Saison steht Milan kurz vor Saisonhalbzeit auf dem enttäuschenden Rang 11. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3.5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Wicky übernimmt Chicago Fire

Raphael Wicky ist wieder Trainer im Profibereich. Der Walliser übernimmt das MLS-Team Chicago Fire. Dort ist Georg Heitz neuerdings Sportchef, Wickys ehemaliger Vorgesetzter beim FC Basel.

«Bei den Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass wir alle gleiche Ansichten darüber haben, wie es hier weiter gehen soll», liess sich Wicky zitieren. «Chicago ist eine Weltklasse-Sportstadt und dieser Klub hat eine rosige Zukunft vor sich, sowohl auf dem Platz wie daneben. Ich kann kaum erwarten, dass es los geht.» Nach seinem Rauswurf in Basel arbeitete Wicky seit diesem Frühling als Trainer der amerikanischen U17-Nationalmannschaft. Mit ihr qualifizierte er sich für die WM. (ram)

A new coach for a new era in Chicago.



Welcome, Raphael Wicky.https://t.co/vmlbEu8GJV — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 27, 2019

Arteta will Xhaka unbedingt halten

Eigentlich ist ja schon alles klar: Granit Xhaka steht unmittelbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga, mit Hertha BSC ist sich der Schweizer Nati-Spieler schon einig. Sein Berater José Noguera sagt gegenüber «Bild»: «Wir sind uns mit Hertha einig. Der Spieler hat Klub-Boss Raul Sanllehi schon um Freigabe gebeten. Und auch dem Arsenal-Trainer mitgeteilt, dass er den Verein verlassen will.»

Doch Arsenal-Trainer Mikel Arteta möchte Xhaka trotzdem vom Bleiben überzeugen. «Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn mag, was ich von ihm erwarte und wie wichtig er für das Team ist», sagte der Spanier am Boxing Day während einer Pressekonferenz. «Ich bin hier, um ihm zu helfen. Ich möchte, dass er fühlt, dass wir hinter ihm stehen. Nicht nur ich, sondern der gesamte Klub. Wenn wir die Fans auf seine Seite bekommen, wird das dem Team helfen.» (pre)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele



Bild: AP

Coutinho vor Rückkehr in die Premier League

Bayern München will spätestens im Sommer gross nachrüsten: Leroy Sané von Manchester City und Kai Havertz von Leverkusen sollen kommen. Aber was passiert dann mit Barça-Leihgabe Philippe Coutinho? Die Kaufoption des 27-jährigen Brasilianers von 120 Millionen Euro soll dem deutschen Rekordmeister zu hoch sein, weshalb der offensive Mittelfeldspieler bereits wieder auf dem Absprung aus der Bundesliga steht.

Bei seinem Stammklub Barcelona hat der Super-Techniker wohl keine Zukunft mehr. Jedoch gibt es laut «Mundo Deportivo» mit Chelsea, Manchester United und Tottenham gleich mehrere namhafte Interessenten aus der Premier League. Sportlich wäre ein Coutinho-Abgang für die Bayern mittlerweile ein Verlust, der Brasilianer ist in den letzten Spielen vor der Winterpause so richtig in Fahrt gekommen. (pre)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore

Quelle: Mundo Deportivo



Bild: AP

Rashica als Sancho-Ersatz zum BVB?

Spielt Werder Bremens Stürmerstar Milot Rashica künftig für Borussia Dortmund? Das behauptet zumindest sein früherer Jugendtrainer Ismet Munishi. Beim kosovarischen TV-Sender «RTV Dukagjini» soll dieser ausgeplaudert haben, dass er «nach den letzten Informationen» davon ausgehe, dass Rashica nach Dortmund wechseln wird. «Er wird dort als Nachfolger von Sancho gesehen, der vermutlich verkauft wird. Milot würde sehr gut nach Dortmund passen, er kennt die Liga bereits sehr gut. In Dortmund hätte er ein fantastisches Umfeld, dort könnte er aufblühen», so Minishi, unter dem Rashica bei seinem Heimatverein KF Kosova Vushtrri gespielt hatte. (pre)

Milot Rashica 🇽🇰

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 9 Tore



Bild: EPA

Xhaka will zu Hertha BSC

Einige Tage nach dem Aufkommen des Gerüchts bestätigt der Berater von Granit Xhaka: Der Schweizer Nationalspieler will Arsenal verlassen und zu Hertha BSC wechseln. Mit den Berlinern sei man sich bereits einig, so José Noguera: «Wir haben Arsenals Klub-Boss, dem Sportdirektor und auch dem neuen Trainer Mikel Arteta gesagt, dass Granit den Verein verlassen will.» Es gehe nur noch um die Ablösesumme. Die Hertha soll schriftlich 25 Millionen Euro geboten haben. (ram)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele

Quelle: Blick

Ibrahimovic wieder bei Milan

Siebeneinhalb Jahre nach seinem Abgang soll Zlatan Ibrahimovic zur AC Milan zurückkehren. Das melden die italienischen Transfer-Gurus Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano. Der Schwede habe das Angebot der «Rossoneri» angenommen und werde in den nächsten Tagen in Mailand erwartet.

Die Rede ist von einem halbjährigen Vertrag bis im Sommer und einem Gehalt von 3 Millionen Euro. Ibrahimovic war als Stürmer dabei, als Milan 2011 zum bislang letzten Mal italienischer Meister wurde. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Quelle: Sky Italia

Bild: EPA

Draxler zurück in die Bundesliga?

Hertha BSC hat angeblich Julian Draxler ins Auge gefasst. Wie die französische Zeitung «Le Parisien» am Mittwoch berichtet, sei der Nationalspieler ganz oben auf dem Wunschzettel der Berliner zu finden. Neu-Trainer Jürgen Klinsmann hatte angekündigt, Hertha in wenigen Jahren zum Titelaspiranten machen zu wollen. Dafür will der ehemalige Bundestrainer grosse Namen nach Berlin holen. (rst)

Julian Draxler 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 8 Spiele

Quelle: T-Online

Bild: EPA

Wicky wohl zu Chicago Fire

Raphael Wicky kehrt offenbar in den Profifussball zurück. Der ehemalige Trainer des FC Basel soll neuer Coach des MLS-Teams Chicago Fire werden, heisst es aus den USA. Dort würde es zum Wiedersehen mit Georg Heitz kommen, der neu Sportchef der Franchise ist und schon beim FCB Wickys Vorgesetzter war. Der mit einer Amerikanerin verheiratete Walliser arbeitet seit dem März als U17-Nationaltrainer der Vereinigten Staaten. (ram)

Bild: KEYSTONE

Konkurrenz für Shaqiri: Minamino zu Liverpool

Xherdan Shaqiri erhält beim FC Liverpool Konkurrenz. Takumi Minamino hat bei den «Reds» unterschrieben. Der Japaner kommt von Red Bull Salzburg, wo er im Herbst in der Champions League für Furore gesorgt hat, auch gegen Liverpool. Minamino ist ab dem 1. Januar beim neuen Klub, er spricht von einem Traum, der in Erfüllung gegangen ist. (ram)

Takumi Minamino 🇯🇵

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 12,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 9 Tore

Napoli will Rodriguez

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez könnte im Winter die AC Milan verlassen. Sein Ex-Trainer Gennaro Gattuso will ihn dem Vernehmen nach zur SSC Napoli lotsen. (ram)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 4 Spiele

Quelle: Corriere dello Sport



Bild: AP

Everton verhandelt mit Ibrahimovic

Kehrt Zlatan Ibrahimovic in die Premier League zurück? Der Schwede habe Angebote aus der Serie A abgelehnt und befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Everton, heisst es aus Liverpool. Bei den «Toffees» dürfte demnächst Carlo Ancelotti als Trainer vorgestellt werden – unter ihm spielte Ibrahimovic bei Paris Saint-Germain. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Quelle: Express



Bild: AP

Sané will angeblich zu Bayern

Nach seinem Kreuzbandriss hat Leroy Sané das Training wieder aufgenommen. Und er hat sich in der Verletzungspause offenbar entschieden, Manchester City zu verlassen. Sané wolle zu Bayern München wechseln – und zwar bereits im Winter. Die Bayern haben sich aber eher auf einen Transfer im Sommer eingestellt, da Sané wohl frühestens Ende Februar wieder fit sein wird. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: verletzt

Quelle: Sport Bild

Bild: AP

Hertha will Götze und Weigl

Unter Lucien Favre hat Deutschlands WM-Final-Torschütze Mario Götze einen schweren Stand. Das will Hertha BSC ausnutzen. Götze, der im Sommer ablösefrei wird, soll auf der Liste der Berliner stehen. Die Frage ist, ob er zur Hertha will. Dort ist auch Julian Weigl ein Thema. Momentan ist er im BVB-Mittelfeld gesetzt, aber nur weil andere Spieler verletzt sind. An Weigl soll auch Benfica interessiert sein. (ram)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild



Julian Weigl 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 23 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild



Bild: AP

Klopp verlängert bei Liverpool

Jürgen Klopp hat beim Champions-League-Sieger FC Liverpool einen neuen Vertrag unterschrieben. Der deutsche Trainer der «Reds» hat bis im Sommer 2024 verlängert. Klopps Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri befindet sich auf gutem Weg, erstmals seit 1990 wieder englischer Meister zu werden.

«Als der Anruf aus Liverpool im Herbst 2015 kam, hatte ich den Eindruck, dass der Klub und ich füreinander geschaffen sind», liess Klopp verlauten, «ich denke kein bisschen daran, ihn zu verlassen.» (ram)

Bürki möglicherweise noch lange in Dortmund

Beim BVB hat Goalie Roman Bürki noch einen Vertrag bis 2021. Dieser könnte nach starken Leistungen vorzeitig verlängert werden. Borussia-Manager Michael Zorc sagte auf Anfrage: «Natürlich werden wir zur richtigen Zeit auch miteinander sprechen …» (ram)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 29

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 17 Spiele

Quelle: Bild



Bild: EPA

Ausstiegsklausel in Guardiolas Vertrag

Mit 14 Punkten Rückstand auf Liverpool scheint das Meisterrennen für Titelverteidiger Manchester City gelaufen zu sein. Ein Grund für Pep Guardiola, die «Citizens» zu verlassen? Englischen Medienberichten zufolge besitzt sein bis 2021 laufender Vertrag eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermöglicht, den Klub in diesem Sommer zu verlassen. Bereits bringt die «Daily Mail» deshalb Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino als möglichen Nachfolger ins Spiel. (ram)

Bild: AP

Salzburg-Stars auf dem Sprung?

Erling Braut Haaland stürmt vielleicht schon bald in der Bundesliga. Der junge Norweger von Red Bull Salzburg ist gestern nach Dortmund geflogen, um sich mit BVB-Vertretern zu treffen. Danach hatte Haaland auch einen Termin bei RB Leipzig.

Salzburg verliert im Winter vielleicht auch seinen anderen Klassestürmer, der in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht hat. Liverpool will angeblich Takumi Minamino holen. Der Japaner hat eine Klausel im Vertrag, die ihn mit 8,5 Millionen Euro zu einem Schnäppchen machen. (ram)

Erling Braut Haaland 🇳🇴

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 28 Tore

Quelle: Ruhrnachrichten | Sky Sports



Takumi Minamino 🇯🇵

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 9 Tore

Quelle: Times



Bild: EPA

Barcelona macht Toptalent Fati um mehrere Millionen Euro teurer

Der FC Barcelona hat den bis 2022 laufenden Vertrag mit Toptalent Ansu Fati aufgebessert - und den 17-Jährigen deutlich teurer gemacht. Die Ausstiegsklausel für den Youngster, der in dieser Saison im Alter von 16 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Katalanen in der spanischen Liga geworden war, wurde von 100 auf 170 Millionen Euro angehoben, teilte der spanische Meister mit.

Sollte der Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert werden und Fati endgültig in die erste Mannschaft aufsteigen, soll sich die Summe auf 400 Millionen Euro erhöhen. (abu/sda/dpa)

Ansu Fati 🇪🇸

Position: Linker Flügel

Alter: 17

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 9 Spiele, 2 Tore

Bild: EPA

BVB bald ohne Alcacer?

Die Familie von Paco Alcacer hat Heimweh. Der spanische Stürmer könnte Borussia Dortmund deshalb in absehbarer Zeit verlassen. «Ich würde in der Zukunft sehr gerne nach Spanien zurückkehren», sagte Alcacer, er vermisse im Ruhrpott das spanische Wetter, das Essen und andere Sachen. (ram)

Paco Alcacer 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 7 Tore

Quelle: Marca



Bild: AP

Werner: Konkurrenz für die Bayern

Eigentlich gilt es längst als ausgemacht, dass Timo Werner dereinst von RB Leipzig zu Bayern München wechseln wird. Aber der deutsche Rekordmeister ist nicht der einzige Klub, der den Knipser gerne holen möchte. In Spanien wird berichtet, dass Atlético Madrid grosses Interesse an Werner hat. Es hänge noch von Diego Costa, der zurzeit mit einem Bandscheibenvorfall ausfällt, ab, ob man den Nationalspieler schon im Winter hole oder erst im kommenden Sommer. (ram)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 17 Tore

Quelle: El Partizado de Cope



Bild: EPA

Sommer verlängert bei Gladbach

Nationaltorhüter Yann Sommer (30) hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Sportdirektor Max Eberl gab die Vertragsverlängerung bekannt: «Yann Sommer hat unseren Klub als Führungsfigur und Top-Torhüter geprägt. Er passt perfekt zu unserem Fussball und zählt zu den besten Goalies in Europa.»

Sommer spielt seit 2014 bei Mönchengladbach. Er wechselte damals für den zum FC Barcelona transferierten Marc-André ter Stegen an den Niederrhein. (ram/sda)

Ibrahimovic wird Mitbesitzer von Hammarby

Zlatan Ibrahimovic gehört neu rund ein Viertel des schwedischen Spitzenklubs Hammarby. In einem Interview mit dem «Aftonbladet» lüftete der Stürmer das Geheimnis, über das seit gestern die ganze Fussballwelt rätselte. Ibrahimovic übernimmt die Hälfte von AEG Schweden, welches wiederum knapp die Hälfte von Hammarby IF besitzt. Zuletzt stürmte der 38-Jährige für die Los Angeles Galaxy, welche ebenfalls der AEG gehört. In der Schweiz besass die Anschutz Entertainment Group einst den HC Servette Genf.

Spielen werde ich nicht für Hammarby, bekräftigte Ibrahimovic: «Ich sage seit zehn Jahren, dass ich nie mehr in Schweden spiele. Es wird nicht passieren.» Die Grün-Weissen sollen zum grössten Klub Skandinaviens werden, hofft «Ibra». Sein Ziel sei es, die beste Jugendakademie in Schweden zu haben: «Hammarby sollte die besten Talente bekommen und die besten Talente fördern.» Und er sagt: «Der Grösse von Hammarby sind keine Grenzen gesetzt.» Angaben darüber, wo er seine eigene Laufbahn fortsetzt, machte er nicht. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 38

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019: 31 Spiele, 31 Tore

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Rodriguez vor Bundesliga-Rückkehr?

Nationalspieler Ricardo Rodriguez könnte nach der Winterpause wieder in der Bundesliga spielen. Die AC Milan, wo der Aussenverteidiger seit nun schon zwei Monaten keine Minute mehr gespielt hat, will ihn an Eintracht Frankfurt abgeben. Die «Rossoneri» wollen mit Rodriguez als Zugabe die Ablösesumme für Filip Kostic drücken. Ob die Eintracht den Mittelfeldspieler überhaupt abgeben will, ist aber offen. (ram)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linker Aussenverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 4 Spiele

Quelle: Calciomercato



Bild: EPA

Giroud zu Inter Mailand?

Für Olivier Giroud scheint es zu Inter Mailand zu ziehen, weil er bei Chelsea keinen Platz mehr hat. Trainer Frank Lampard setzt nur noch selten auf den bulligen Stürmer. Antonio Conte, zuvor bei Chelsea Trainer, soll nämlich ein Auge auf seinen ehemaligen Spieler geworfen haben. Bei Inter Mailand soll Giroud für Lukaku als Ersatz dienen. Der Transfer soll in der Winterpause vollzogen werden. (haf)

Olivier Giroud🇫🇷

Position: Sturm

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 6 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sky Sport

Bild: AP

Rakitic will angeblich zu Juventus

Weil mit Ivan Rakitic bei Barcelona nicht mehr geplant würde, ist der gebürtige Aargauer auf der Suche nach einem neuen Klub. Juventus Turin soll sein neuer Arbeitgeber sein, vermeldet «Football Italia». Neben dem italienischen Rekordmeister sei auch die AC Milan am Mittelfeldstrategen interessiert. Barça fordert mindestens 35 Millionen für Rakitic. Zudem verdient der Kroate acht Millionen jährlich, was Juve unter Umständen nicht bezahlen will. (haf)

Ivan Rakitic🇭🇷

Position: Mittelfeld

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele, 1 Vorlage

Quelle: Football Italia



Bild: AP/AP

Barça baut an der Zukunft

Lautaro Martinez ist in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Der Angreifer von Inter Mailand könnte Luis Suarez beerben, der möglicherweise im Sommer abgegeben wird, weil der 32-jährige Uruguayer ein Jahr später ablösefrei ist. «Er ist ein kompletter Spieler und spielt auf höchstem Niveau», lobte Barça-Sportdirektor Eric Abidal den möglichen Suarez-Nachfolger Martinez. (ram)

Lautaro Martinez 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 8 Tore

Quelle: Mundo Deportivo



Bild: EPA

Everton heiss auf Paciencia

Eintracht Frankfurt droht der Verlust eines weiteren Stürmers. Gonçalo Paciencia soll bei Everton ganz zuoberst auf dem Wunschzettel fürs Christkind stehen. Die Engländer hätten ein erstes Angebot in der Höhe von 15 Mio. Euro abgegeben, wird berichtet. (ram)

Gonçalo Paciencia 🇵🇹

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 9 Tore

Quelle: Record



Bild: EPA

400 Mio. Euro für Mbappé?

Real Madrid plant angeblich einen neuen Weltrekord-Transfer. Die «Königlichen» sollen bereit sein, für Weltmeister Kylian Mbappé 400 Millionen Euro zu bezahlen. Eine Möglichkeit ist, dass im Gegenzug Vinicius Junior von Real zu Paris Saint-Germain wechselt. Laut «Four Four Two» soll PSG zudem in Erwägung ziehen, Antoine Griezmann zu verpflichten. Bei Barcelona ist dieser noch nicht ganz so erfolgreich wie vorher bei Atlético Madrid. (ram)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 20

Marktwert: 200 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 9 Tore

Quelle: Le Parisien



Bild: AP

Frei sagt Hannover 96 ab

Alex Frei wird doch nicht der neue Trainer von Hannover 96. Wie der Bundesliga-Absteiger per Twitter mitteilte, sagte der Nati-Rekordtorschütze den Niedersachsen nach «guten Gesprächen» ab, weil er seinen Vertrag beim FC Basel erfüllen wolle.

Eigentlich schien schon alles klar. «Sport1» meldete am Freitagmorgen, dass Frei am Montag als neuer Hannover-Trainer vorgestellt und am Dienstag sein erstes Training leiten werde. Die lokale Zeitung «Neue Presse» titelte bereits: «96 ist so Frei: Hier kommt Alex». Die Schlagzeile war aber wohl zu gut, um wahr zu sein.

Hannover liegt nach 13 Runden mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze nur auf dem 13. Tabellenplatz und sucht nach der Entlassung von Mirko Slomka nach einem sofort verfügbaren Nachfolger. (pre)

Alexander #Frei hat uns nach Abstimmung mit den Verantwortlichen des @FCBasel1893 mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei dem Schweizer Klub erfüllt. Hannover 96 bedankt sich für die guten Gespräche. #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/sDZq5Gkm5w — Hannover 96 (@Hannover96) November 8, 2019

ManUnited an Müller interessiert

Bei «seinem» FC Bayern München war Thomas Müller zuletzt meist nur noch Ersatzspieler. Der Weltmeister ist deshalb angefressen, was anderswo nicht unbemerkt geblieben ist. Angeblich bemühen sich besonders Manchester United und Inter Mailand um den 100-fachen Nationalspieler. (ram)

Thomas Müller 🇩🇪

Position: Raumdeuter

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sport Bild



Bild: EPA

