Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Dani Alves sucht neuen Verein über Instagram



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Dani Alves sucht neuen Verein über Instagram +++ Kovac «überzeugt, dass Sané kommt»

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Hat jemand einen Job für Dani Alves?

«Suche einen Job» – mit diesen Worten schiesst sich Dani Alves gleich selbst in die Gerüchteküche. Dem nicht ganz ernst gemeinten Bewerbungsschreiben braucht er jedoch keinen Lebenslauf beizufügen. Der Verteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für Barça, Juve und PSG – und stolze 114 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft.

Wo es den 36-Jährigen wohl hinzieht? (bal)

Dani Alves 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 36

Marktwert: 2.5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Sané: Zuversicht bei Bayern-Trainer Kovac

Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern München oder nicht? Es ist die Frage, die den Rekordmeister in diesen Wochen beschäftigt. Nun hat sich Trainer Niko Kovac dazu geäussert – und seine Worte dürften die Fans froh stimmen: «Die Klubführung bemüht sich sehr, es ist natürlich nicht einfach. Aber ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können.» Sané soll sich aber noch nicht entschieden haben, ob er bei Manchester City bleibt oder zu den Bayern geht. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: ZDF

Bild: AP/AP

Bale doch nicht nach China

Überraschende Wende in einem Transfer, der schon fast als fix galt: Gareth Bale wechselt nun offenbar doch nicht zu Jiangsu Suning nach China. Spektakulär ist die Begründung: Real Madrid wolle ihn nicht gehen lassen. Dabei hiess es zuletzt immer wieder, dass die «Königlichen» den Waliser loswerden möchten. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: BBC

Bild: EPA

Liverpool angelt Toptalent

Der Champions-League-Sieger FC Liverpool bastelt an seinem Team der Zukunft. Von Absteiger Fulham kommt der 16-jährige Angreifer Harvey Elliott, der letzte Saison zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte wurde. Vertragslänge und Ablösesumme sind nicht bekannt. (ram)

Harvey Elliott

Position: Rechtsaussen

Alter: 16

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 4 Spiele bei den Profis



Cutrone wohl bald ein Wolf

Da hätten wir in unserer Jugend gelacht, wenn wir vom Transfer eines talentierten Milan-Stürmers zu den Wolverhampton Wanderers gelesen hätten. Aber die Zeiten haben sich geändert und so wird Patrick Cutrone in die Premier League wechseln. Die «Wolves» überweisen für den 71-fachen Nachwuchsnationalspieler mit bisher einem A-Länderspiel angeblich 18 Millionen Euro, die Summe könnte sich noch auf 22 Mio. erhöhen. (ram)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: AP/AP

Freiburg holt Burkart

Noch ein Schweizer in der Bundesliga: Der Wechsel des talentierten Nishan Burkart von Manchester United zum SC Freiburg ist perfekt. Wobei das mit der Bundesliga (noch) nicht ganz korrekt ist: Burkart ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. (ram)

Nishan Burkart 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 6 Tore

Quelle: Manchester United



bild: man utd

Bale angeblich vor Wechsel

Der bei Real Madrid nicht mehr erwünschte Gareth Bale unterschreibt wohl in Kürze in China. Angeblich soll sich der Waliser mit Jiangsu Suning einig sein. Bale signiere dort einen Dreijahresvertrag, der ihm pro Saison 28 Mio. Franken Netto einbringt. Dieses Video soll zeigen, dass Bale mittlerweile in China angekommen ist. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: Times

Bild: AP

Vermaelen setzt Karriere in Japan fort

Verteidiger Thomas Vermaelen setzt seine Karriere in Japan fort. Der 33-jährige belgische Innenverteidiger unterschrieb bei Vissel Kobe einen Vertrag über zweieinhalb Saisons. Vermaelen, dessen Vertrag mit dem FC Barcelona Anfang Monat ausgelaufen war, wird Teamkollege von Lukas Podolski, David Villa und Andres Iniesta. (ram/sda)

Thomas Vermaelen 🇧🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 33

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele



Rode kehrt zur Eintracht zurück

Mittelfeldspieler Sebastian Rode kehrt von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt zurück. Der 28-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Der 28-jährige Rode war im Winter bereits als Leihgabe vom BVB zu den Hessen gekommen. «Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat. Nach seiner Verpflichtung im Winter hat unser Spiel an wichtigen Komponenten gewonnen», sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Rode befindet sich nach seiner Knorpelverletzung im Aufbautraining. Der Wechsel bedeutet mehr Druck für den derzeit ebenfalls verletzten Mittelfeldspieler Djibril Sow. Der 22-jährige Schweizer hat auf diese Saison hin von Meister Young Boys den Sprung in die Bundesliga gewagt, sich allerdings im Trainingslager einen Sehneneinriss am Oberschenkel zugezogen. Sow wird damit verspätet in den Kampf um einen Stammplatz eingreifen können. (ram/sda/dpa)

Sebastian Rode 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 1 Tor



GC hat Senderos abgesagt

Heute Abend (20 Uhr gegen Wil) bestreitet GC seine zweite Partie in der Challenge League. Nicht mit dabei sein wird Philippe Senderos. Der 34-jährige Verteidiger-Routinier war zuletzt bei den Hoppers im Probetraining und durfte auch ein Testspiel bestreiten. Doch eine Zukunft beim Verein hat er nicht: «Wir haben Philippe abgesagt. Wir wollen die Vereinsphilosophie weiterführen und auf die Jungen setzen», erklärt Trainer Uli Forte gegenüber nau.ch den Entscheid.

Philippe Senderos 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 34

Marktwert: 0,3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: nicht vorhanden

Quelle: nau.ch

Bild: KEYSTONE

Dortmund verhandelt mit Barça über Malcolm

Es wäre ein richtiger Transfer-Hammer! Malcom könnte den FC Barcelona nach nur einem Jahr wieder verlassen und sich Borussia Dortmund anschliessen. Die Katalanen würden für den Flügelspieler 42 Millionen Euro verlangen. Der BVB sei interessiert, habe aber noch kein definitives Angebot abgegeben. (abu)

Malcom 🇧🇷

Position: Rechter Flügel

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Rode definitiv zu Frankfurt?

Sebastian Rode soll kurz vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt stehen. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde schon letzten Winter von Dortmund an die Hessen ausgeliehen. Nun will das Team von Adi Hütter vier Millionen Euro bezahlen, um ihn definitiv zu übernehmen. (abu)

Sebastian Rode 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

Baumgartl für 12 Millionen zum PSV

Timo Baumgartl wechselt für 12 Millionen Euro von Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zum holländischen Spitzenklub PSV Eindhoven. Der deutsche U21-Nationalspieler erhält bei Basels Champions-League-Gegner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Baumgartl ist nach Benjamin Pavard und Ozan Kabak der dritte Innenverteidiger, der den VfB in diesem Sommer für eine zweistellige Millionenablöse verlässt. (pre)

Timo Baumgartl 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 1 Tor



Arsenal holt Ceballos

Mittelfeldspieler Dani Ceballos wird für eine Saison von Real Madrid an Arsenal ausgeliehen. Er war in diesem Sommer eine Schlüsselfigur beim Triumph Spaniens an der U21-Europameisterschaft. (ram)

Dani Ceballos 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore



De Rossi vor Unterschrift bei Boca

Der Transfer von Daniele De Rossi zu den Boca Juniors konkretisiert sich. Der ehemalige italienische Nationalspieler ist zum Medizincheck in Buenos Aires eingetroffen. Der Weltmeister von 2006 hatte seine gesamte Karriere bei der AS Roma verbracht. (ram)

Daniele De Rossi 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 36

Marktwert: 1,50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 2 Tore

Quelle: Boca Juniors

Bild: AP

Look, who's back!

Angreifer Ademola Lookman spielt wieder für RB Leipzig. Der junge Engländer war schon im ersten Halbjahr 2018 dort, bevor er für die vergangene Saison zu Everton zurückkehrte. Nun unterschrieb Lookman einen Fünf-Jahres-Vertrag. (ram)

Ademola Lookman

Position: Linksaussen

Alter: 21

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 1 Tor



🗯 Sportdirektor Markus #Krösche: "Ademola hat während seiner halbjährigen Leihe absolut überzeugt und er wird sich auch nun wieder schnell integrieren und unser Offensivspiel mit seiner Dynamik sicher noch weiter bereichern." #LookWhosBack👀 @Alookman_ #AL17 pic.twitter.com/axVALlQGTp — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 25, 2019

Liverpool-Coach Klopp schliesst Rückkehr von Coutinho aus

Trainer Jürgen Klopp schliesst eine Rückkehr von Philippe Coutinho (27) zum FC Liverpool aus. «Es ist einfach nicht möglich. Wie ich gesagt habe, ihn zu haben, würde jede Mannschaft besser machen – auch uns – aber ich hoffe, er findet sein Glück in Barcelona», sagte der Coach des Champions-League-Siegers dem Sender ESPN. In diesem Sommer seien Transfers dieser Grössenordnung für den englischen Vizemeister nicht geplant.

Coutinho war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 150 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen konnte er sich keinen Stammplatz erobern, zuletzt stand er wegen mässiger Leistungen in der Kritik und gilt als Wechselkandidat. Von den eigenen Fans war der Brasilianer im Champions-League-Halbfinal gegen Liverpool ausgepfiffen worden. (abu/sda/dpa)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 5 Tore



Bild: EPA/EFE

Guardiola liesse Sané ziehen

Wird Leroy Sané der Toptransfer des FC Bayern München? Der deutsche Rekordmeister will ihn – und Manchester Citys Trainer Pep Guardiola würde sich nicht quer stellen, obwohl Sané noch zwei Jahre Vertrag hat beim englischen Meister. «Wenn er gehen will, dann kann er, auch wenn wir traurig wären. Hoffentlich bleibt er», sagte Guardiola. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: BBC

Bild: AP

Macht Dortmund einen 50-50-Transfer?

Das wäre ja mal ein abgefahrenes Transfer-Modell! Borussia Dortmund ist am 19-jährigen mexikanischen Stürmertalent José Macias interessiert. Doch weil der BVB sich nicht sicher ist, ob Macias sich in der Bundesliga tatsächlich durchsetzen kann, wollen sie sich den Transfer mit einem anderem Team teilen.

Und das geht so: Aktuell ist Macias von seinem Stammverein Chivas Guadalajara an Club Léon ausgeliehen. Zu Guadalajara zurückkehren möchte der Stürmer nicht. Deshalb wollen Dortmund und Club Léon gemeinsam die Ablösesumme von rund 13 Millionen Euro zahlen. Danach soll er bei den Borussen ins Probetraining. Setzt er sich durch, darf er bleiben, ansonsten kehrt er zum Club Léon zurück. (abu)

José Macias 🇲🇽

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 8 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Tottenham will Dybala

Unter Maurizio Sarri ist Paulo Dybala bei Juventus Turin vermutlich nicht mehr gesetzt. Deshalb würde er den Klub gerne verlassen. Nun hat sich Tottenham Hotspur beim italienischen Meister erkundigt, was der Argentinier den kosten würde. Die Spurs, die diesen Sommer erstmals seit zwei Jahren wieder so richtig aktiv sind auf dem Transfermarkt, müssten wohl rund 90 Millionen Euro springen lassen.

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: football.london



Bild: EPA/ANSA

Nach Wechsel zu Barça: Atlético will Griezmanns Spielberechtigung entziehen lassen

Das Wechsel-Drama um Antoine Griezmann ist doch noch nicht vorbei. Auch wenn der französische Superstar mittlerweile bei Barcelona unterschrieben hat, wettert Atlético Madrid weiter. Die Hauptstädter haben sich an die Liga gewandt und forderten sie auf, Griezmann die Spielberechtigung zu verweigern.

«Es wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, nun müssen die Behörden sich um die Angelegenheit kümmern. Ich bin kein Richter», verriet Ligaverbandspräsident Javier Tebas. Barcelona hat von der auf 120 Millionen Euro festgelegten Ausstiegsklausel gebrauch gemacht. Atlético findet die Zahlung allerdings ungenügend. (abu)

Bild: AP

Dani Ceballos in London beim Medizintest

Kommt der Wechsel doch noch zustande? Dani Ceballos wird heute bei Arsenal zum Medizintest erwartet. Der Mittelfeldspieler soll von Real Madrid die ganze Saison an die Londoner ausgeliehen werden. Daran soll auch die Tatsache, dass sich Marco Asensio im gestrigen Testspiel (gegen Arsenal) verletzt hat, nichts ändern. (abu)

Dani Ceballos 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Thun verliert den besten Torschützen

Der FC Thun erleidet einen herben Verlust. Der 29-jährige Goalgetter Dejan Sorgic wechselt nach Frankreich zu AJ Auxerre in die Ligue 2. Letzte Saison war der aus der Innerschweiz stammende schweizerisch-serbische Doppelbürger mit 15 Toren der beste Torschütze der Super League nach Guillaume Hoarau von den Young Boys.In insgesamt 103 Wettbewerbsspielen für die Berner Oberländer seit 2016 erzielte Sorgic 42 Tore. (pre/sda)

Dejan Sorgic 🇷🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 18 Tore



Dejan Sorgic wechselt per sofort zu @AJA aus der französischen Ligue 2.🇫🇷

➡️ Die Medienmitteilung: https://t.co/Lizc1LSliz

Merci für aues, Deki!🙏#wahriliebi pic.twitter.com/mkH0yIKxeR — FC Thun (@fcthun_official) July 24, 2019

Salzburg-Juwel zu Dortmund?

Bedient sich Borussia Dortmund beim österreichischen Meister? Berichten zufolge soll Salzburgs Mittelfeldstratege Diadie Samassekou vor einem Wechsel zum BVB stehen. Der 23-Jährige soll die Borussia rund 20 Millionen Euro kosten. Sollte die Verpflichtung durchkommen, könnte das darauf hindeuten, dass Julian Weigl Dortmund tatsächlich verlässt. (abu)

Diadie Samassekou 🇲🇱

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 1 Tor

Quelle: Salzburger Nachrichten



Bild: AP/AP

Andre Silva besteht Medizintest bei Monaco nicht

Das hört man auch nicht alle Tage: Andre Silva hat den Medizintest bei seinem angedachten neuen Klub Monaco nicht bestanden und muss deshalb wieder zur AC Milan zurückkehren. Medienberichten zufolge wurde beim Portugiesen eine Verletzung an der Achillessehne entdeckt.

Damit gerät auch der Zuzug von Angel Correa bei den Italienern in Gefahr. Die Verhandlungen mit Atlético Madrid basierten nämlich auf der Annahme, dass Silva nächste Saison nicht mehr im Kader sein würde. (abu)

Andre Silva 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 9 Tore

Angel Correa 🇦🇷

Position: Rechter Flügel

Alter: 24

Marktwert 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 36 Spiele, 2 Tore

Quelle: O Jogo

Bild: EPA/ANSA

Napoli macht Platz für James

Marko Rog verlässt den SSC Neapel und schliesst sich dem Ligakonkurrenten Cagliari Calcio an. An sich keine spektakuläre Meldung, doch sie der Transfer hat ein klares Ziel: Platz im Team und Geld freimachen, um James Rodriguez von Real Madrid zu holen. Der Kolumbianer würde Napoli rund 40 Millionen Euro kosten. (abu)

Marko Rog 🇭🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 7 Tore

Leicester: «Wir müssen Maguire nicht verkaufen»

Bleibt der englische Nationalverteidiger Harry Maguire am Ende doch in Leicester? Beim Testspiel gegen Cambridge stand er zumindest in der Startaufstellung. Nach der Partie bestätigte Leicesters Trainer Brendan Rodgers: «Wir müssen Harry nicht verkaufen, wenn wir nicht wollen. Bis jetzt hat noch kein Team unserer Forderungen erfüllt.»

Harry Maguire 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 3 Tore

Bild: AP/PA

Barça-Juwel Simons zu PSG

Heute morgen stellten wir uns noch die folgende Frage:

Jetzt wissen wir es: Xavi Simons hat im zarten Alter von 16 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Der Vertrag des niederländisch-spanischen Doppelbürgers läuft bis 2022. (abu)

Xavi Simons 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 16

Marktwert: nicht vorhanden

Bilanz 2018/19: nicht vorhanden

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club 😊



Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

Verstärkung aus der Bundesliga für Newcastle

Newcastle United verstärkt seine Offensive mit dem 22-jährigen Brasilianer Joelinton von Hoffenheim. Der bullige Stürmer wechselt für kolportierte 44 Millionen Euro zur Mannschaft von Nationalverteidiger Fabian Schär in die Premier League. Stimmt die Angabe, handelt es sich für beide Klubs um den Rekordtransfer. (abu/sda)

Joelinton 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Alaba will bei Bayern bleiben

Verteidiger David Alaba hat angeblich das Interesse des FC Barcelona geweckt. «Das ist natürlich eine Ehre für mich», sagte der Österreicher. Er selber habe mit Barça keine Gespräche geführt. Alaba sagt, er wolle seinen Vertrag bei Bayern München erfüllen. Der läuft bis 2021 und was dann kommt, ist offen: «Ich bin kein Spieler, der so weit in die Zukunft blickt.» Einen Wechsel in eine andere Liga kann sich Alaba grundsätzlich vorstellen. (ram)

David Alaba 🇦🇹

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 3 Tore

Quelle: tz



Bild: Ap

Boateng-Rückkehr ein Thema

Eintracht Frankfurt überlegt sich, Kevin-Prince Boateng zurückzuholen. Der Publikumsliebling steht zwar noch bis 2021 bei der US Sassuolo unter Vertrag, die Italiener würden ihn aber wohl für eine geringe Ablöse verkaufen. Boateng wolle den Klub verlassen, heisst es. (ram)

Kevin-Prince Boateng 🇬🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 5 Tore

Quelle: Bild



Bild: DPA

Bayern verhandeln mit Sané

Nach wochenlangen öffentlichem Flirten hat sich der FC Bayern München ein Herz gefasst und Kontakt mit dem umschwärmten Leroy Sané aufgenommen. Man habe mit seinen Beratern erste Gespräche geführt, wird berichtet. Und: Manchester City sei zu Verhandlungen bereit, allerdings erst bei einer Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: Sky



Bild: EPA

Fekir fix zu Betis

Der französische Weltmeister Nabil Fekir spielt neu in Spanien. Der Offensivspieler wechselt von Olympique Lyon zu Betis Sevilla. Die Franzosen erhalten 19,75 Mio. Euro, die Ablöse kann sich noch um 10 Mio. erhöhen. Lyon erhält zudem 20 Prozent im Falle eines Weiterverkaufs von Fekir, der bis 2023 unterschrieb. (ram)

Nabil Fekir 🇫🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 12 Tore



Qué bien vamos a dormir esta noche 🇫🇷👏😁 @NabilFekir pic.twitter.com/uFzfkKfPTU — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 23, 2019

Vom FCZ via Manchester nach Freiburg

Junioren-Nationalspieler Nishan Burkart verlässt den Nachwuchs von Manchester United nach drei Saisons wieder. Der 19-jährige Stürmer steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Burkart war im Sommer 2016 vom FC Zürich auf die Insel gegangen. (ram)

Nishan Burkart 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: nicht bestimmt

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 6 Tore



Nishan Burkart now has 2 assists and 1 goal in 5 appearances on the right wing this season.



An option for Ole to consider? 🤔 pic.twitter.com/TdHzGC87tH — Statman Dave (@StatmanDave) April 5, 2019

Weiterer Stürmer für Gladbach

Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Breel Embolo erhalten bei Borussia Mönchengladbach einen Mitspieler mit prominentem Namen. Der Bundesligist verpflichtete den französischen Offensivspieler Marcus Thuram von Guingamp. Der 21-Jährige, der bis 2023 unterschrieb, ist der Sohn des französischen Rekordnationalspielers und Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram. Die Ablösesumme soll knapp unter 10 Mio. Euro liegen. (ram/sda)

Marcus Thuram 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 21

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 13 Tore



Leipzig schnappt Toptalent

RB Leipzig hat Innenverteidiger Ethan Ampadu verpflichtet. Der 18-Jährige wird für ein Jahr von Chelsea ausgeliehen. Trotz seines jugendlichen Alters hat Ampadu bereits acht Länderspiele für Wales bestritten. Für Chelsea kam er bei den Profis zu neun Einsätzen in Liga, Cup und Europacup. (ram)

Ethan Ampadu

Position: Innenverteidigung

Alter: 18

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele



🆕 Transfer-News: #RBLeipzig leiht Ethan #Ampadu aus! 🆕



Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt von @ChelseaFC auf Leihbasis bis 2020 zu den Roten Bullen🔴⚪. Der Waliser erhält die Rückennummer 26.



Welcome to Leipzig, @ethanamp4!



Alle Infos 👉 https://t.co/BYBxySlyJI pic.twitter.com/YSCQWZVlg5 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 22. Juli 2019

Chinesen schütten Bale mit Geld zu

Wechselt Gareth Bale nach China? Beijing Guoan bietet dem bei Real Madrid nicht mehr erwünschten Waliser das Wahnsinnsgehalt von 1,2 Millionen Franken – pro Woche und steuerfrei! «Es wäre das Beste für alle Beteiligten, wenn Bale bald weg wäre», sagte Real-Trainer Zinédine Zidane zuletzt. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: Sun



Bild: AP/MTI

Icardi zu Juventus?

Mit dem bevorstehenden Abgang von Stürmertalent Moise Kean hat Piemonte Calcio Juventus Turin eine Alternative für die Offensive ins Auge gefasst: Von Ligakonkurrent Inter Mailand soll Mauro Icardi zur «alten Dame» kommen. Der Argentinier kokettiert schon lange mit einem Wechsel und wurde auch schon mit Neapel in Verbindung gebracht. (abu)

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 11 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/ANSA

BVB sucht keine neuen Stürmer

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält nichts von der Diskussion, dass der BVB noch einen Stürmer brauche. Gegenüber den «Ruhr Nachrichten» sagt er: «Ich habe das Gefühl, dass wir einen gelernten Mittelstürmer haben, Paco Alcacer. Und damit haben wir genauso viele gelernte Mittelstürmer wie Bayern München. Zudem haben wir noch Mario Götze, Thorgan Hazard und Jacob Bruun Larsen, die diese Position spielen können. Wir führen diese Diskussion nicht.» (abu)

Bild: EPA/EPA

Juve will gross ausmisten

Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Christian Romero und Adrien Rabiot sind gekommen, aber wer muss Juventus Turin noch verlassen? Trainer Maurizio Sarri will laut der italienischen «Tuttosport» gleich mehrere Spieler los werden. Demnach stehen Blaise Matuidi, Sami Khedira, Douglas Costa und Moise Kean vor dem Absprung. Für alle gibt es mehrere Interessenten: An Khedira sollen mehrere Bundesligisten sowie Fenerbahce Istanbul dran sein, Kean steht auf dem Wunschzettel von Everton, Arsenal und Barcelona. (pre)

Sami Khedira 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 2 Tore

Bild: AP/ANSA

Filipe Luis verlässt Atlético

Linksverteidiger Filipe Luis erhält bei Atlético Madrid keinen neuen Vertrag mehr und wird seine Karriere in der brasilianischen Heimat ausklingen lassen. Der 33-jährige Brasilianer hat bestätigt, dass er künftig für Flamengo Rio de Janeiro auflaufen wird. Luis hat einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der Kontrakt mit Atlético war in diesem Sommer ausgelaufen. Mit einem Jahr Unterbruch bei Chelsea spielte er seit 2010 für die «Colchoneros». (pre)

Filipe Luis 🇧🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 2 Tore



🔴⚪🔴 #GraciasFilipe

🎙 @filipeluis: "I’ve enjoyed great moments here. Today isn’t a sad day. It’s a happy day, because I’ve given my all for this club."#AúpaAtleti pic.twitter.com/hBsTaOWor6 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 21, 2019

Ex-FCB-Talent Mustafi neu in der 4. Liga

Der frühere Schweizer U21-Internationale Orhan Mustafi setzt seine Karriere im Alter von erst 29 Jahren als Hobbyfussballer beim Zürcher Verein FC Hakoah in der 4. Liga fort. Zuletzt hatte der Stürmer in der Promotion League bei YF Juventus gespielt.

Mustafis Karriere hatte vor über zehn Jahren wie im Traum begonnen. Noch als Teenager folgte der FCZ-Junior dem Ruf von Christian Gross zum FC Basel. Dort erzielte er bei seinem ersten Einsatz in der Super League zwei Tore und kam kurz darauf gegen Schachtjor Donezk und Sporting Lissabon zu Einsätzen in der Champions League. In der U21 spielte Mustafi unter Pierluigi Tami an der Seite von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka.

Den grossen Durchbruch schaffte Mustafi aber nicht. An Spielern wie Eren Derdiyok, Marco Streller oder Alex Frei kam er beim FC Basel nicht vorbei. Er wurde in der Schweiz an kleinere Klubs wie Aarau, Wil oder Lugano ausgeliehen. Er versuchte sich im Ausland – in Deutschland, Schottland und sogar in Hongkong.

Der Abstieg wurde auch von vielen Verletzungen begleitet. Profi, Halbprofi, Amateur. Und nun ist Fussball für Mustafi nur noch ein Hobby – beim jüdischen Verein Hakoah in der zweituntersten Liga der Schweiz. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Holt Atlético Eriksen statt James?

Atlético Madrid hat offenbar ein Auge auf Tottenhams Christian Eriksen geworfen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler gilt gemäss «Marca» als Alternativ-Einkauf, sollte es mit einem Wechsel von James Rodriguez zu Atlético nicht klappen. Der steht bei Stadtrivalen Real Madrid unter Vertrag – die Verhandlungen stocken. Eriksen indes hat bei Tottenham Hotspur noch einen Kontrakt bis 2020 und möchte den laut «Marca» nicht verlängern. Die Abslöse für den Dänen würde mindestens 70 Millionen Euro betragen. (pre)​

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 51 Spiele, 10 Tore





Bild: EPA

Gueye-Transfer zu PSG so gut wie fix

Im Januar war der Deal noch gescheitert, jetzt steht der Transfer laut «L'Equipe» vor dem Abschluss: Paris St-Germain ist offenbar kurz davor, den senegalesischen Nationalspieler Idrissa Gueye zu verpflichten. Der Mittelfeldspieler, der beim FC Everton unter Vertrag steht, soll für rund 30 Millionen Ablöse von der Insel in die französische Hauptstadt wechseln. Knackpunkt ist laut «RCM Sport» allerdings noch die Höhe der möglichen Bonuszahlungen. (pre)

Idrissa Gueye 🇸🇳

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 0 Tore

Bild: EPA/EPA

Kovac mit klarem «Nein» zu Bale

Trainer Niko Kovac erteilt vor dem Testspiel gegen Real Madrid Spekulationen über einen Wechsel von Flügelstürmer Gareth Bale vom spanischen Rekordmeister zu Bayern München eine klare Absage. «Nein», antwortete der 47 Jahre alte Kroate auf die Frage, ob der 30-jährige walisische Internationale in den Kaderplanungen eine Rolle spiele. Die Bayern wollen sich auf den offensiven Aussenbahnen noch verstärken. Wunschkandidat ist Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City. (pre/sda)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Bild: AP/AP

100 Mio. plus 2 aus 6 für Neymar

Die neuste Offerte des FC Barcelona für Neymar: Die Katalenen bieten PSG 100 Millionen Euro und dazu dürfen sich die Pariser aus dem Barça-Kader bedienen. Sie erhalten zwei Spieler nach Wunsch aus diesem Sextett: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Samuel Umtiti und Malcolm. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: Guardian

Bild: AP

Conte will Lukaku unbedingt bei Inter

Antonio Conte ist der neue Trainer bei Inter Mailand und er hat klare Vorstellungen, wie er die Italiener spielen lassen will. Dafür braucht er aber einen kräftigen Stürmer. Für diese Rolle hat er Romelu Lukaku vorgesehen. «Lukaku ist derzeit noch bei Manchester United unter Vertrag, das ist die Realität. Doch er gefällt mir sehr gut. Schon bei Chelsea wollte ich ihn unbedingt in meinem Team haben», erklärt der 49-Jährige.

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

Salzburg holt Christensen von Ajax

Red Bull Salzburg hat Rasmus Kristensen von Ajax Amsterdam verpflichtet. Der 22-jährige dänische Aussenverteidiger wechselte im Januar 2018 vom FC Midtjylland zum holländischen Traditionsklub. (abu)

Rasmus Kristensen 🇩🇰

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 1 Tor



OFFIZIELL: Rasmus #Kristensen (22, Rechtsverteidiger, 🇩🇰) kommt vom UEFA Champions League-Halbfinalisten @AFCAjax und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2024. Servus in Salzburg, Rasmus! 🤝 #inundaut pic.twitter.com/yVbyR6C0ve — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 19, 2019

Geht auch Rebic? Eintracht-Trainer Hütter will keine Hektik

Luka Jovic und Sébastien Haller haben Eintracht Frankfurt diesen Sommer bereits verlassen. Und nun kristallisiert sich heraus, dass auch Ante Rebic mit einem Wechsel liebäugelt. Dennoch will Trainer Adi Hütter nicht, dass Hektik aufkommt.

«Wir müssen nicht von heute auf morgen einen neuen Angreifer präsentieren. Viel wichtiger ist, mit Ruhe und Geduld auf den richtigen Mann zu warten. Wir werden nicht nervös», erklärt der Österreicher. Und zu Rebic sagt er: «Vielleicht will er sich verändern, vielleicht will er dableiben, es ist alles offen. Vielleicht suchen wir dann noch einen zweiten Stürmer.» (abu)

Ante Rebic 🇭🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 9 Tore

Quelle: FAZ

Bild: AP/AP

Abonniere unseren Newsletter