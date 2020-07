Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Inter will 260-Millionen-Paket für Messi schnüren



Transferticker

Inter will 260-Millionen-Paket für Messi schnüren +++ Depay als Sancho-Ersatz zu Dortmund?

Sportredaktion

Inter will 260-Millionen-Paket für Messi schnüren

Der Hype um einen möglichen Transfer von Lionel Messi zu Inter Mailand geht in die nächste Runde: Die «Gazzetta dello Sport» will nun den genauen Plan der «Nerazzurri» kennen. Insgesamt soll der Superstar vom FC Barcelona 260 Millionen Euro kosten. Das kommt so: Messis Vertrag bei Barça läuft 2021 aus, auf eine vorzeitige Verlängerung konnte man sich bislang nicht einigen. Also wäre der Argentinier Stand jetzt im nächsten Sommer ablösefrei zu haben. Mit einem Vierjahresvertrag und einem Gehalt von 65 Millionen Euro pro Jahr soll Messi schliesslich nach Mailand gelockt werden.

In dieser Woche hatte bereits ein spezielles Messi-Sujet, das auf den Mailänder Dom projiziert wurde, für Aufsehen gesorgt. Ausgestrahlt wurde es beim TV-Sender PPTV, der dem chinesischen Eigentümer von Inter gehört. Ausserdem wurde berichtet, dass Messis Vater Jorge bereits ein Anwesen in Mailand gekauft haben soll. (pre)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 30 Tore

PPTV, a Chinese streaming service, promotes Inter-Napoli match by projecting Messi on the Milan cathedral.



(@MarcoZH10) pic.twitter.com/qFrVr3KsXd — FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) July 28, 2020

Depay als Sancho-Erastz zu Dortmund?

Der Abgang von BVB-Youngster Jadon Sancho zu Manchester United wird nach der Champions League-Qualifikation der «Red Devils» am vergangenen Wochenende immer wahrscheinlicher. Gemäss der «Bild»-Zeitung hat Borussia Dortmund auch schon einen Nachfolger für den 20-jährigen Engländer im Visier. Memphis Depay soll von Olympique Lyon zu den Schwarz-Gelben kommen. Der 26-jährige Niederländer sei «ins Gespräch gebracht» worden, heisst es in der «Bild». Depay wolle Lyon, das den Sprung ins internationale Geschäft in der Ligue 1 verpasst hat, verlassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. (pre)

Memphis Depay 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 26

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 14 Tore



Bild: AP

Pirlo wird U23-Trainer bei Juve

Andrea Pirlo kehrt zu Juventus Turin zurück. Nein, nicht als Mittelfeldmotor, sondern als Trainer der U23. Der mittlerweile 41-Jährige gewann mit der Alten Dame vier Meistertitel. Im Jahr 2015 verliess er Italien in Richtung New York, wo er in der MLS die Bälle verteilte. 2017 beendete er seine Aktivkarriere. (cma)

Manchester City wirbt um Torres

Von Valencia in die Premier League: Ferran Torres steht bei Manchester City ganz zuoberst auf dem Einkaufszettel. Der junge Flügel gilt als Ersatz für Leroy Sané, der zu Bayern München gewechselt ist. Torres wolle zu ManCity, heisst es, nun wird um die Ablösesumme gefeilscht. Die Engländer bieten rund 23 Millionen Euro – Valencia schätzt den Wert seines Juwels auf das Doppelte. (ram)

Ferran Torres 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 6 Tore

Quelle: BBC



Bild: EPA

Havertz spielt Europa League für Leverkusen

Obwohl ein Wechsel von Kai Havertz schon lange im Raum steht, ist er nach wie vor in Leverkusen. Mit Bayer 04 wird er auch das Finalturnier der Europa League bestreiten. «Das ist in Stein gemeisselt», machte Geschäftsführer Rudi Völler unmissverständlich klar. Er betonte auch, dass es keinen Corona-Rabatt gäbe: Wer Havertz will, muss mindestens 100 Millionen Euro hinblättern. Als Hauptinteressent gilt Chelsea. Ein konkretes Angebot gibt es laut Völler noch nicht. (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 17 Tore

Quelle: Kicker



Bild: keystone

Cavani als Lewy-Backup zu den Bayern?

Bayern München braucht dringend einen Backup, falls Star-Stürmer Robert Lewandowski einmal ausfallen sollte. Bislang liess sich kein adäquater Ersatz für den Polen finden. Wie das französische Portal le10sport.com meldet, könnte nun jedoch Edinson Cavani diese Lücke schliessen. Die Bayern hätten sogar schon «beim Bruder von Cavani direkt angefragt».

Der 33-jährige Uruguayer ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängert worden ist. Für den französischen Serienmeister erzielte Cavani in 301 Pflichtspielen 200 Tore. (pre)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA

Sommerzeit ist Coutinho-Gerüchte-Zeit

Wo geht die Karriere von Philippe Coutinho weiter? Der Brasilianer ist noch bis Ende August vom FC Barcelona an Bayern München ausgeliehen, doch die Deutschen werden die vereinbarte Kaufklausel nicht ziehen – 120 Millionen Euro sind dann doch etwas gar viel Geld für Coutinho. Drei Premier-League-Klubs sollen besonders an ihm interessiert sein: Arsenal, Tottenham und Leicester City. England kennt Philippe Coutinho schon aus seiner Zeit bei Liverpool. (ram)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sport



Bild: EPA

Arthur tanzt Barça auf der Nase rum

Eigentlich kann der FC Barcelona im Champions-League-Finalturnier noch auf Arthur zählen. Doch der Brasilianer hat keinen Bock, nochmals für Barça zu spielen. Er habe dem Klub mitgeteilt, dass er nicht aus den Ferien in Brasilien zurückkehre. Barça droht mit rechtlichen Schritten. Das Tuch ist schon länger zerschnitten, weil die Katalanen Arthur an Juventus abgaben, um im Gegenzug Miralem Pjanic zu erhalten. Eine Abschiebung, die der Brasilianer offenbar nicht goutiert. (ram)

Arthur Melo 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 4 Tore

Quelle: RAC 1

Bild: AP

Grossklubs locken Gladbachs Ginter

Borussia Mönchengladbach droht der Verlust eines Weltmeisters. Abwehrspieler Matthias Ginter wird gleich von drei Klubs heftig umworben: Chelsea, Inter Mailand und Atlético Madrid. Zwar will Gladbach-Manager Max Eberl das Team grundsätzlich zusammenhalten, dennoch scheint ein Wechsel nicht ausgeschlossen. (ram)

Matthias Ginter 🇩🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 26

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 1 Tor

Quelle: Kicker



Bild: keystone

Diese Klubs sind hinter Omlin her

Der FC Basel könnte seine Nummer 1 verlieren. Diverse Vereine sind auf der Suche nach einem neuen Torhüter und haben dabei Jonas Omlin im Fokus. Besonders ins Zeug legt sich offenbar Hertha BSC, das mit viel Geld zum Erfolg finden will. Kein Thema mehr ist Schalke 04, das Alexander Schwolow geholt hat. Dafür ist nun dessen Platz beim SC Freiburg frei geworden. Auch mehrere englische Klubs und der französische Erstligist Montpellier sollen an Omlin interessiert sein. (ram)

Jonas Omlin 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 26

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele

Quelle: Blick



Bild: keystone

Lingard in die Bundesliga?

Angreifer Jesse Lingard plant offenbar nach acht Jahren seinen Abgang bei Manchester United. Als Interessenten werden Newcastle United und die AS Roma genannt, aber auch Borussia Mönchengladbach. Für die «Fohlen» dürfte der Transfer aber kaum zu finanzieren sein: Bei ManUnited verdient Lingard rund 5,3 Millionen Euro im Jahr. (ram)

Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 27

Marktwert: 17,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 3 Tore

Quelle: Times



Bild: AP/AP

Fix: Kobel bleibt beim VfB

Der in der letzten Saison von Hoffenheim ausgeliehen gewesene Schweizer Goalie Gregor Kobel wird vom Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart definitiv übernommen. Bei Stuttgart erhält der 22-jährige Zürcher einen Vertrag bis 2024.

Die Ablösesumme beträgt laut «kicker» rund vier Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen und eine mögliche Weiterverkaufsbeteiligung. In der Aufstiegssaison war der frühere GC-Junior die unangefochtene Nummer 1 des VfB, diese Position behält er voraussichtlich auch in der Bundesliga. (ram/sda/dpa)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele



Gregor #Kobel trägt auch künftig das #VfB Trikot mit der Nummer 1❗️ Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Zur Meldung 👉https://t.co/ZMc7J9rgU3 pic.twitter.com/YtV8p42TeQ — VfB Stuttgart (@VfB) July 28, 2020

Demirovic fix zum SC Freiburg

Ermedin Demirovic wechselt in die Bundesliga. «Damit erfülle ich mir einen Kindheitstraum», so der Stürmer, der von Deportivo Alaves an den FC St.Gallen ausgeliehen war. Der 22-Jährige aus Hamburg wechselt zum SC Freiburg. In der Ostschweiz schoss er in bislang 26 Einsätzen 13 Tore. (ram)

Ermedin Demirovic 🇧🇦

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 900'000 Euro

Bilanz 2019/20: 26 Spiele, 13 Tore



📹🗣 Liebe FCSG-Fans, Ermedin Demirović möchte euch etwas mitteilen 👇 #FCSG #SCFreiburg pic.twitter.com/JwnELxmyaw — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 28, 2020

Ajeti weiter auf der Insel?

Nach einer enttäuschenden ersten Saison bei West Ham United steht Nationalstürmer Albian Ajeti auf der Abschussliste. Doch es gibt namhafte Interessenten: So wird einerseits der schottische Serienmeister Celtic Glasgow genannt. Angeblich hat schon eine ärztliche Untersuchung stattgefunden, Celtic plane eine Ausleihe mit Kaufoption für rund sechs Millionen Franken. Andererseits soll auch das soeben in die Premier League aufgestiegene West Bromwich Albion, das Ajeti schon vor einem Jahr verpflichten wollte, erneut ein Engagement prüfen. (ram)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, kein Tor

Quelle: Blick

Juventus und Milik sollen sich über Wechsel einig sein

Schon seit einiger Zeit flirtet Juventus Turin mit Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik, nun soll sich der Pole gemäss diversen italienischen Medienberichten für die «Alte Dame» entschieden haben. In Neapel hat Milik nur noch einen Vertrag bis Sommer 2021, dennoch verlangen die Süditalienier 40 Millionen Euro an Ablöse. Das ist wiederum zu viel für Juve, welches gerne Flügelspieler Federico Bernardeschi (26) oder die derzeit ausgeliehenen Cristian Romero (22, Genua) respektive Luca Pellegrini (21, Cagliari) in den Deal einbauen würden.

Loswerden würde Juventus zudem gerne einen anderen Stürmer, der damals aus Neapel kam. Gonzalo Higuain wechselte 2016 für 90 Millionen Euro nach Turin, hat aber keinen Platz mehr im Team. Mit seinem Brutto-Gehalt von 13 Millionen Euro dürfte es aber schwierig werden, einen Abnehmer zu finden. (zap)

Arkadiusz Milik 🇵🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 14 Tore



Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 25,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 41 Spiele, 10 Tore



Bild: EPA

Vertonghen verlässt Tottenham definitiv

Jan Vertonghen verlässt die Tottenham Hotspurs nach 8 Jahren und 315 Pflichtspielen. Nachdem der Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen ist, buhlen diverse Klubs um den ablösefreien Innenverteidiger. Interesse gebe es sowohl von Manchester City, von Ex-Klub Ajax Amsterdam als auch aus Italien und Spanien. (zap)

Jan Vertonghen 🇧🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 14,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 2 Tore



So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020

Lovren zu Zenit St.Petersburg

Der kroatische Internationale Dejan Lovren verlässt den englischen Meister FC Liverpool. Nach sechs Jahren bei den Reds wechselt der 31-jährige Innenverteidiger für eine Ablösesumme von umgerechnet rund 12,9 Millionen Franken in die russische Premjer-Liga zu Zenit St.Petersburg. Beim russischen Meister erhält Lovren einen Vertrag bis 2023.

Offensivspieler Adam Lallana zieht es derweil von Liverpool zu Brighton. Beim Premier-League-15. erhält der 32-Jährige einen Dreijahresvertrag.(rst/ram/sda/dpa)

Dejan Lovren 🇭🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 31

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 1 Tor

Adam Lallana 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 1 Tor

Официально: Деян Ловрен — игрок «Зенита»! 💙



Соглашение с игроком рассчитано на три года.



Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020

💪 The boss on our new signing!



"He has played at the very highest level for both club and country.



"He has a wealth of experience alongside his technical quality.



"The high regard in which he is held at Anfield, only further underline his ability and character."#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/MuVZ1oLKb3 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020

Valencia holt Trainer Javi Gracia

Valencia hat Javi Gracia als neuen Trainer verpflichtet. Der 50-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge des im Juni freigestellten Albert Celades an.

Garcia hatte bis September 2019 den FC Watford in der Premier League trainiert. Valencia beendete die abgeschlossene Saison in der La Liga nur im 9. Rang. (sda/dpa)

Benaglio mit Comeback bei GC?

Diego Benaglio zügelt nach 18 Jahren im Ausland zurück in die Schweiz. Der 36-jährige Ex-Nati-Goalie hat sich ein Haus im Limmattal gekauft. Nun stellt sich die Frage, ob er zum Abschluss ein «Comeback» bei den Grasshoppers gibt. Der GC-Sportchef Bernard Schuiteman arbeitet laut «NZZ am Sonntag» zurzeit an «zwei, drei grossen Transfers». Dabei soll der ehemalige Nati-Goalie Diego Benaglio sein. Bei den Monegassen endete sein Vertrag am 30. Juni – somit könnte er ablösefrei nach Zürich wechseln.

Der Keeper könnte die sportliche Karriere in seiner Heimat ausklingen lassen. Auch wenn Benaglio von 1999 bis 2002 bei den Hoppers unter Vertrag stand, spielte er nie für die erste Mannschaft. Laut «blick.ch» gab es bereits ein Treffen mit GC. Anwesend waren neben Diego auch sein Vater Bruno und der ehemalige jugoslawische Nati-Goalie Milan Sarovic, welcher Benaglio beim FC Baden entdeckte. (zap/ch media)

Diego Benaglio 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 36

Marktwert: 250'000 Euro

Bilanz 2019/20: keine Einsätze

Bild: EPA/EPA

Hoeness wird Hoffenheim-Trainer

Der neue Chef von Steven Zuber bei der TSG Hoffenheim heisst Sebastian Hoeness. Der 38-jährige wechselt als Trainer von der Reserve der Bayern nach Sinsheim, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieb. Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifussball, zeigte sich gemäss Klubmitteilung beeindruckt von Hoeness' Arbeit bei den Bayern-Amateuren, die «hervorragend zur Philosophie und Strategie der TSG passt».

Hoeness hatte die U23 der Bayern in ihrer ersten Saison in der 3. Liga sogleich sensationell zum Meistertitel geführt. «Sebastian hat eindrucksvoll bewiesen, junge Spieler zu einer leistungsstarken Einheit formen und individuell weiterentwickeln zu können», liess sich Rosen zitieren. Auch Hoeness selber sprach in der Mitteilung seines neuen Klubs von einer deckungsgleichen Philosophie. Sowohl er als auch Hoffenheim stünden für einen offensiven, mutigen, flexiblen und immer aktiven Fussball. (zap/sda)

Sebastian Hoeneß wird neuer Cheftrainer 🔵⚪



Die #TSG wird künftig von Sebastian #Hoeneß trainiert. Der 38-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des @FCBayern in den Kraichgau und unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag.



🌐 https://t.co/FeMre9sYfQ pic.twitter.com/WOAOdT6gt7 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 27, 2020

Hecking zurück in Nürnberg

Dieter Hecking kehrt als Sportvorstand zurück zum 1. FC Nürnberg. Von 2009 bis 2012 arbeitete Hecking bereits als Trainer beim «Glubb». In der abgelaufenen Saison war Hecking beim Hamburger SV als Trainer aktiv, verpasste aber den angestrebten Aufstieg in die Bundesliga. (zap)

Welcome back in Nürnberg!



Dieter Hecking ist ab sofort neuer Sportvorstand beim #FCN!



Zur Meldung 👉 https://t.co/AAeSwdEDkb pic.twitter.com/b2Ty2aq8nB — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 27, 2020

Bayern-Juwel Dajaku zum FCSG?

Der FC Bayern München sucht einen Klub, bei dem Leon Dajaku zu Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann. Einer der Kandidaten: Der FC St.Gallen. Daneben wird auch Utrecht als möglicher Klub genannt, bei dem Dajaku reifen soll. (ram)

Leon Dajaku 🇩🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 19

Marktwert: 2,3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 29 Spiele, 4 Tore für Bayern II

Quelle: Sport 1

Bild: www.imago-images.de

Klopp will Schalke-Jungstar holen

Der englische Meister FC Liverpool möchte Ozan Kabak verpflichten. Der Abwehrspieler hat noch einen Vertrag bei Schalke 04, der bis 2024 läuft. Würde er die Königsblauen trotzdem bereits jetzt verlassen, ist die Ablösesumme offen. Im nächsten Sommer könnte Kabak für den festgeschriebenen Betrag von rund 45 Millionen Euro gehen. Liverpool, das bereits bei Schalke vorgefühlt habe, sei zu einer Zahlung von rund 35 Millionen Euro bereit, heisst es. (ram)

Ozan Kabak 🇹🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 20

Marktwert: 29 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 3 Tore

Quelle: Bild



Bild: keystone

Pedro verlässt Chelsea

Der spanische Flügelstürmer Pedro Rodriguez (33) wird den FC Chelsea nach Ende der Saison verlassen. Dies gab Trainer Frank Lampard nach dem 2:0-Sieg zum Abschluss der Premier League gegen Wolverhampton bekannt. Pedro hatte 2015 vom FC Barcelona nach London gewechselt und gewann mit den «Blues» 2017 den Meistertitel, 2018 den FA Cup und 2019 die Europa League. Mit Spanien wurde der 65-fache Internationale 2010 Weltmeister und 2012 Europameister. (sda/afp)

Pedro Rodriguez 🇪🇸

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 3 Tore

Bild: AP

Messi für Bielsa als neuer Barça-Coach

Geht es nach Lionel Messi, dann wird Marcelo Bielsa neuer Trainer des FC Barcelona. Das schreibt die «Sun». Der 65-jährige Argentinier, der als Kult-Trainer gilt, hat soeben Leeds United in die Premier League geführt. Bielsas Vertrag läuft in wenigen Tagen aus, einen neuen hat er noch nicht unterschrieben. (ram)

Bild: EPA

Pfannenstiel zu Inter?

Die nächste Arbeitsstelle von Weltenbummler Lutz Pfannenstiel könnte einen prominenten Namen haben: Inter Mailand. Bei den «Nerazzurri» ist der 47-jährige Ex-Goalie als Chefscout im Gespräch. Laut dem «Kicker» weilte Pfannenstiel vergangene Woche bereits zu Verhandlungen in Mailand. Er hatte sich Ende Mai bei Fortuna Düsseldorf als Sportchef verabschiedet, zuvor arbeitete er acht Jahre lang für Hoffenheim. (ram)

Gavranovic bleibt doch bei Dinamo Zagreb

Mario Gavranovic verlässt Dinamo Zagreb entgegen seiner Ankündigung vor einem Monat doch nicht. Der 22-fache Schweizer Nationalstürmer verkündete auf seinem Instagram-Profil die Vertragsverlängerung bis Sommer 2023.

Das Leben schreibe manchmal verrückte Geschichten und er weiterhin Geschichte in seinem Lieblingstrikot mit der Nummer 11, schrieb 30-jährige Tessiner auf kroatisch zu einer Bildserie, das seine Unterschrift dokumentiert.

Gavranovic gehörte beim kroatischen Meister in den letzten sieben Spielen der abgelaufenen Saison nicht mehr zum Aufgebot. Insgesamt kam er 2019/20 in 30 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore. Für den Klub spielt er seit Januar 2018. (abu/sda)

Mario Gavranovic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 1,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 4 Tore

Wirbel um Messi-Wechsel zu Inter

Seit Monaten halten sich Gerüchte, Lionel Messi werde zur Saison 2021/2022 zu Inter Mailand wechseln. Befeuert werden die Spekulationen nun durch den Kauf eines Anwesens von Messis Vater und Berater Jorge in der Umgebung der Mode-Metropole. Laut «Gazzetta dello Sport» soll im Viertel Porta Nuova noch im August mit dem Bau eines Hauses begonnen werden.

Schon im April dieses Jahres hatte Massimo Moratti Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Argentiniers von Barcelona nach Mailand befeuert.«Er befindet sich am Ende seines Vertrags und ich denke, dass man sicherlich bemüht ist, ihn nach Mailand zu holen. Es ist nicht verboten, von ihm zu träumen. Ich denke, wir werden Ende des Jahres einige seltsame Dinge sehen», so Inters Ehrenpräsident.

Messi hat sich noch nicht dazu geäussert, zuvor dementierte er aber stets alle Gerüchte über einen Abschied aus Barcelona. Mit Luis Suarez, Pepe Costa und deren Familien verbringt er eine Ferienwoche auf Ibiza. Barça-Coach Quique Setién ha diese seinen Spielern verschrieben, bevor es ab dem 8. August in der Champions League weitergeht. (pre)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 30 Tore



Bild: keystone

Regensburg holt Elvedis Zwillingsbruder

Der deutsche Zweitligist Jahn Regensburg verpflichtete bis Ende Juni 2022 den Innenverteidiger Jan Elvedi vom Challenge-League-Klub Kriens. Der 23-Jährige ist der Zwillingsbruder des Gladbachers Nico Elvedi. Der Defensivspieler startete seine Karriere im Nachwuchs des FC Zürich und wechselte 2014 zum FC Winterthur, für den er im März 2015 in der Challenge League debütierte. (pre/sda)

Jan Elvedi 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 0.2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 1 Tore

🗣„Das ist natürlich ein spannendes Abenteuer, aber ich freue mich einfach sehr darauf diese Herausforderung anzugehen.“💪 #JahnSein



Herzlich willkommen beim SSV Jahn, Jan #Elvedi🔴⚪✌ #Elvedi2022 #Jahnelf #miaspuinfiaeich



Alle Infos zum Neuzugang ➡ https://t.co/N8smzQNykC pic.twitter.com/6WIfv5AuM2 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) July 24, 2020

Demirovic vor Wechsel zu Freiburg

Wechselt FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic in die Bundesliga? Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, hat sich Deportivo Alavés entschieden, den an den FC St.Gallen ausgeliehenen Stürmer zu verkaufen. Der Transfer stehe vor dem Abschluss. Demnach bezahlt der SC Freiburg vier Millionen Euro, Demirovic würde sich damit unter die Top 5 der teuersten Stürmereinkäufe Freiburgs einreihen. (plo/pre)

Ermedin Demirovic 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 0.9 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 13 Tore



Bild: keystone

Lotst Adidas Sterling zu Real Madrid?

Schon seit längerem wird berichtet, dass Raheem Sterling davon träumt, dereinst für Real Madrid spielen. «Wenn du das weisse Trikot siehst, weisst du schon ganz genau, was dieser Klub repräsentiert», schwärmte der Flügelstürmer von Manchester City einst.

Gemäss «Times» könnte der Transfer schon in diesem Sommer über die Bühne gehen, weil Sterling den Ausrüster wechseln könnte. Am 31. Juli läuft sein Vertrag mit Nike aus – Adidas würde gerne übernehmen und den englischen Nationalspieler auch zu einem Team lotsen, das im Trikot mit den drei Streifen spielt: Real Madrid. Ein solcher Marketing-Transfer wäre keine Weltneuheit. Schon 2003 soll Adidas eine entscheidende Rolle beim Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real gespielt haben. (pre)

Raheem Sterling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 128 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 49 Spiele, 29 Tore



Bild: keystone

Emery neuer Trainer von Villarreal

Unai Emery ist neuer Trainer von Villarreal, das sich am Montag von Trainer Javi Calleja getrennt hat. Emery war zuletzt Ende November bei Arsenal entlassen worden. Einige Wochen davor hatte er dort den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka als Captain abgesetzt. Bei Villarreal erhält der 48-jährige Spanier einen Dreijahresvertrag. (sda/afp)

Arsenal kämpft mit Mega-Offerte um Aubameyang

Nachdem Arsenal die Champions League und selbst die Europa League in der Liga meilenweit verpasst hat, könnten etliche Spieler das Weite suchen. Die «Gunners» versuchen nun, ihre offensive Lebensversicherung zu halten. Angeblich soll Pierre-Emerick Aubameyang ein Jahresgehalt von 15 Millionen Franken offeriert werden, damit er in London bleibt. Arsenal steht noch im Cupfinal, wo es die Saison mit einem Sieg über Lokalrivale Chelsea noch retten kann. (ram)

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 25 Tore

Quelle: Telegraph



Bild: keystone

Rangnick-Wechsel zu Milan geplatzt

Stefano Pioli ist als Trainer der AC Milan so erfolgreich, dass sein Vertrag verlängert werden soll. Das bedeutet auch, dass Ralf Rangnick nicht nach Italien wechseln wird. Der Deutsche hätte als Trainer und Sportchef verpflichtet werden sollen, seit Monaten wird darüber verhandelt. Doch am späten Dienstagabend liess sein Berater gegenüber dem «Kicker» verlauten: «Die AC Milan und Ralf Rangnick sind übereingekommen, dass es aktuell weder der richtige Zeitpunkt ist noch das Momentum für eine Zusammenarbeit spricht. Deswegen und unter Berücksichtigung der guten Entwicklung und der Ergebnisse unter Trainer Pioli hat man gemeinsam entschieden, dass Rangnick keine Funktion bei Milan übernimmt.» (ram)

Bild: keystone

Für diese Summe dürfte Zakaria zu ManCity wechseln

Auf dem langen Wunschzettel von ManCity-Trainer Pep Guardiola, der dank Aufhebung der Europacup-Sperre durch den CAS im Sommer für 165 Millionen Euro shoppen gehen darf, steht offenbar auch Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Zwar hat Sportchef Max Eberl erklärt, dass man im Hinblick auf die Champions League keinen Leistungsträger abgeben wird, bei Zakaria könnten die «Fohlen» aber eine Ausnahme machen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde wegen der Einbussen aus der Corona-Zeit eine klubinterne Schmerzgrenze für Zakaria festgelegt, die bei 50 Millionen Euro liegt. Einen Betrag, den Manchester City durchaus aufwenden könnte. (pre)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 2 Tore



Bild: EPA

Havertz mit Chelsea offenbar einig

Kai Havertz steht angeblich unmittelbar vor einem Wechsel zu Chelsea. Wie «Sky» berichtet, sind alle anderen Interessenten aus dem Rennen um das Offensivjuwel von Bayer Leverkusen. «Alle anderen Vereine können wir streichen. Nach unseren Informationen hat sich Havertz komplett mit dem FC Chelsea geeinigt. Alle ‹personal terms› wie Gehalt, Vertragsdetails, etc. sind abgeklopft und geklärt», meldet Sky-Reporter Marc Behrenbeck.

Havertz soll mindestens 80 Millionen Euro an Ablöse kosten – plus etwaige Boni. Letzte Gespräche und Details, wie beispielsweise die Höhe der Ablösesumme sowie der Zeitpunkt des Transfers, sollen kommende Woche in Deutschland getätigt und geklärt werden. Bereits vergangene Woche hatte der Kicker berichtet, dass sich Havertz für den Wechsel zu den «Blues» entschieden habe. (pre)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 17 Tore



Bild: keystone

Cazorla wechselt zu Al-Sadd

Santi Cazorla wechselt ablösefrei zu Al Sadd und trifft dort auf seinen Landsmann Xavi, der den Klub aus Katar trainiert. Der spanische Erstligist Villarreal hatte den auslaufenden Vertrag mit dem zweimaligen Europameister nicht verlängert. Fast zwei Jahre verpasste Cazorla vor seinem Wechsel von Arsenal zu den «Submarinos wegen einer schlimmen Fussverletzung, doch der 1,68-Meter-Mann kämpfte sich zurück und zählte Villarreal zuletzt zu den absoluten Leistungsträgern. (pre)

Santi Cazorla 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 35

Marktwert: 3.2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 15 Tore



We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

BVB schnappt sich England-Talent Bellingham

Die Gerüchte haben sich bestätigt! Jude Bellingham wechselt von Birmingham City zu Borussia Dortmund. Der erst 17-jährige Engländer hat beim Vizemeister einen langfristigen Vertrag unterschrieben und ist trotz seines jungen Alters sofort für den Profi-Kader eingeplant. «Jude hat ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen», sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 17

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 4 Tore

Juventus: Jimenez statt Costa?

Juventus Turin soll interessiert sein, Douglas Costa zu verkaufen. Raul Jimenez von Wolverhampton soll den Brasilianer ersetzen. Als mögliche Abnehmer für Costa gelten Manchester City und Paris Saint-Germain. (abu)

Douglas Costa 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 24 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky

Raùl Jimenez 🇲🇽

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 17 Tore



Bild: keystone

Ribéry soll Götze nach Florenz locken

Viel zu Lachen hat Mario Götze derzeit nicht. Der Weltmeister ist derzeit vereinslos und wurde von seinen Bundesliga-Kollegen unlängst zum Absteiger der Saison gekürt. Da käme ein Neuanfang in Italien gerade recht. Gemäss italienischen Medien sei nämlich die AC Florenz am 28-Jährigen interessiert. Dort spielt auch Franck Ribéry, der zwischen 2013 und 2016 gemeinsam mit Götze bei den Bayern unter Vertrag war. Der Franzose soll schon zu seinem ehemaligen Teamkollegen Kontakt aufgenommen haben. (abu)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 3 Tore

Quelle: Corriere dello Sport

Bild: EPA

Niko Kovac übernimmt Monaco

Niko Kovac wird neuer Trainer des Ligue-1-Klubs Monaco. Der 48-jährige Kroate, der bis November 2019 Trainer von Bayern München war, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Kovac soll Frankreichs Meister von 2017 wieder auf Kurs bringen. In der abgebrochenen Ligue-1-Meisterschaft hatte Monaco bloss den 9. Rang belegt.

Kovac löst den Spanier Robert (42) Moreno ab, der den Posten erst zum Jahreswechsel übernommen hatte. Kovac war am 3. November 2019 nach einem 1:5 bei Eintracht Frankfurt als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters Bayern München freigestellt worden. Mit den Bayern hatte Kovac in der Saison 2018/19 die Meisterschaft und den DFB-Cup gewonnen. (sda/dpa/afp)

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.



Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

Tauscht Barça Coutinho für Guendouzi?

Wie geht es weiter mit Philippe Coutinho? Bayern München hat die Kaufoption nicht gezogen, doch auch beim FC Barcelona hat der 28-jährige Brasilianer keine Zukunft mehr. Englischen Medien berichten nun, dass es zu einem Tauschgeschäft zwischen Barça und Arsenal kommen könnte. Die Gunners sind an Coutinho interessiert und würden im Gegenzug Mittelfeld-Youngster Matteo Guendouzi zu den Katalanen ziehen lassen.

Der 21-jährige Franzose war vor gut einem Monat bei Trainer Mikel Arteta in Ungnade gefallen. Interne Streitigkeiten haben dafür gesorgt, dass Guendouzi seitdem nicht mehr im Kader stand. Der zentrale Mittelfeldspieler hat bei Arsenal noch einen Vertrag bis 2022. Als Interessenten gelten auch Real Madrid, Paris St-Germain oder Inter Mailand. (pre)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 9 Tore



Matteo Guendouzi 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 40.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 0 Tore

Bild: EPA

ManUnited und BVB einig über Sancho-Transfer?

Manchester United und Borussia Dortmund stehen offenbar kurz vor Einigung über einen Transfer von Jadon Sancho. Laut der «Sun» will der englische Rekordmeister Sancho unbedingt und ist deshalb bereit, alle Bedingungen des BVB zu erfüllen. Sportchef Michael Zorc soll erklärt haben, dass man erst ab einem Betrag von 120 Millionen Euro zu Verhandlungen bereit ist.

Sancho selbst hat sich zu seiner Zukunft wie folgt geäussert: «Ich weiss nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Das ist schwer zu sagen», sagte der 20-jährige Flügelflitzer dem «Word Soccer Magazine». «Man weiss nie, was passieren wird. Also warten wir ab.» Ein klares Bekenntnis klingt jedenfalls anders. Bis Mitte August solle eine Entscheidung fallen, heisst es. (pre)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 117 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 20 Tore



