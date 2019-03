Sport

Transferticker

Fussball-Transferticker: Alle Wechsel und Gerüchte



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Rodriguez könnte der nächste Dortmund-Schweizer werden +++ Herrera ablösefrei zu PSG?

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

PSG will Uniteds Ander Herrera

Der Spanier Ander Herrera von Manchester United ist im Sommer ablösefrei zu haben, das ruft PSG auf den Plan. Die Pariser haben dem 29-Jährigen angeblich einen Vertrag bis 2023 angeboten – mit einem Jahresgehalt von 9 Millionen Euro. (zap)

Ander Herrera 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 3 Tore

Quelle: RMC



Bild: AP/AP

Rodriguez könnte der nächste BVB-Schweizer werden

Borussia Dortmund braucht auf die neue Saison hin dringend einen neuen Linksverteidiger. Wie die «WAZ» berichtet, gibt es dafür zwei Wunschspieler: Philipp Max vom FC Augsburg und Ricardo Rodriguez von der AC Milan. Der Schweizer Nationalspieler hat in Mailand noch einen Vertrag bis 2021, sei aber wechselwillig. Max mit einem Arbeitspapier bis 2022 soll ab 25 Millionen Euro zu haben sein. (zap)

Philipp Max 🇩🇪

Position: Linksverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 2 Tore

Quelle: WAZ



Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele

Quelle: WAZ

Bild: AP/ANSA

Dortmund jagt Okafor

Christian Pulisic verlässt Borussia Dortmund im Sommer in Richtung Premier League. Der BVB hat als Ersatz für den Amerikaner offenbar Noah Okafor vom FC Basel ins Auge gefasst. Der 18-Jährige will zu einem möglichen Transfer noch nichts sagen: Meine Zukunft gilt dem FCB. (abu)​

Noah Okafor 🇨🇭

Position: Linker Flügel

Alter: 18

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Assist



Bild: KEYSTONE

Yvon Mvogo kann man bald mieten

Der Bundesligist Leipzig ist bereit, den Schweizer Nationalgoalie Yvon Mvogo ab der nächsten Saison auszuleihen, wie Trainer Ralf Rangnick verschiedenen Medien sagte. Damit könnte Mvogo endlich mehr Einsatzzeit bekommen. «Allerdings nur bei einem guten Verein», sagte Rangnick.

Mvogo ist seit seinem Wechsel von den Young Boys zu Leipzig dauerhaft die Nummer 2 hinter dem Ungar Peter Gulacsi. Für den 24-jährigen Freiburger mit kamerunischen Wurzeln ist die persönliche Situation unbefriedigend. In der laufenden Saison kam er nur in zehn Partien der Europa League über 90 Minuten zum Zug. Laut Rangnick will Leipzig Mvogo jedoch nicht verkaufen. Rangnick rechnet damit, dass Mvogo später die Nummer 1 wird.

Im Winter 2017/18 wollten die Young Boys ihren früheren Goalie leihweise zurückholen, nachdem sich David von Ballmoos verletzt hatte. Leipzig lehnte dies jedoch ab. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Real Madrid bedient sich beim FC Porto

Kaum ist Zinedine Zidane wieder im Amt, schlägt Real Madrid auf dem Transfermarkt ein erstes Mal zu. Aus Porto kommt im Sommer der Brasilianer Eder Militao. Der 21-Jährige erhält bei den «Königlichen» einen Vertrag bis 2025. Real bezahlt die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, was Militao sowohl zum teuersten Real-Verteidiger der Geschichte als auch zum Rekord-Abgang der portugiesischen Liga macht. (zap)

Eder Militao 🇧🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 21

Marktwert: 35 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore

Bild: EPA/LUSA

Ramsey zu Juventus

Der 28-jährige Waliser Aaron Ramsey wechselt auf die nächste Saison mit einem Vierjahresvertrag von Arsenal zu Juventus Turin. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war zuletzt einer der am meisten umworbenen Spieler. Ramseys Vertrag bei Arsenal wäre mit dem Ende dieser Saison ausgelaufen. Er soll in Italien rund acht Millionen Franken im Jahr verdienen. (ram/sda/ans)

Aaron Ramsey

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 3 Tore



Bild: AP/AP

Bayern holt HSV-Jungtalent

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, hat der FC Bayern München Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV verpflichtet. Die Ablöse für das Jungtalent soll bei 2,5 Millionen Euro liegen. Der Transfer soll seit Juli 2018 fix sein. Der Wechsel soll im Sommer 2019 oder 2020 erfolgen. In München soll Arp rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. (zap)

Jann-Fiete Arp 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/19: 14 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild

Bild: AP/AP

Barcelona verpflichtet Emerson Junior

Der spanische Meister FC Barcelona den brasilianischen Aussenverteidiger Emerson Junior von Atlético Mineiro verpflichtet. Der 20-Jährige, der erst im Sommer aus Belo Horizonte zu den Katalanen wechseln wird, erhält einen Vertrag über fünf Jahre. Für den Rest der laufenden Saison spielt Emerson Junior leihweise bei Betis Sevilla.

Emerson Junior 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 20

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 1 Tor

Quelle: sda



Lustenberger im Sommer zu YB

Das Abenteuer Bundesliga endet für Fabian Lustenberger im Sommer. Der 30-jährige unterschrieb bei den Young Boys ein Vertrag über drei Jahre bis 2022. Lustenberger könnte beim amtierenden Meister die Rolle von Steve von Bergen als Abwehrchef übernehmen. Eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler, kam der Luzerner bei Hertha Berlin in dieser Saison ausschliesslich in der Innenverteidigung zum Einsatz. (abu)

Fabian Lustenberger🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Liga-Bilanz 2018: 23 Spiele

Fabian Lustenberger wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Hertha BSC im Sommer ablösefrei nach Bern und hat bei YB einen Kontrakt über drei Jahre bis im Sommer 2022 unterschrieben - mit Option auf eine weitere Saison.



ℹ️👉https://t.co/d6jG5D4uRD #BSCYB @HerthaBSC pic.twitter.com/T0wC7kTnzc — BSC Young Boys (@BSC_YB) 28. Januar 2019

De Jong für 86 Millionen Euro von Ajax zu Barcelona

Der FC Barcelona hat sich die Dienste des niederländischen Jungstars Frenkie de Jong gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam wird im Sommer zu den Katalanen wechseln, wie diese vermeldeten. Für den Transfer überweist Barcelona 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an Ajax Amsterdam. De Jong unterschrieb laut Angaben von Barcelona einen ab Juli 2019 gültigen Fünfjahresvertrag. (sda/apa)

Frenkie de Jong 🇳🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 4 Tore​

Leipzig wird wieder mal in Salzburg fündig

Hannes Wolf wechselt im Sommer die Farben. Also eigentlich nicht: Den 19-jährigen Österreicher zieht's von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. «Er ist im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat», liess sich Leipzig-Trainer Ralf Rangnick, der bestimmt grosses Verhandlungsgeschick benötigte, zitieren. (ram)

Hannes Wolf 🇦🇹

Position: Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 5 Tore



+++ 1. Sommer-Neuzugang: Hannes #Wolf wechselt zum 1. Juli 2019 zu #RBL +++



Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt von @RedBullSalzburg nach #Leipzig und erhält einen Vertrag bis 2024.



Alle Infos 👉 https://t.co/e1vXFD0mxb pic.twitter.com/3Y3PSM9tJZ — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 23. Januar 2019

Fix: Pavard wechselt im Sommer zu den Bayern

Nach langem hin und her ist nun bestätigt: Weltmeister-Verteidiger Benjamin Pavard wechselt im kommenden Sommer vom VfB Stutgart zu Bayern München. Er unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

Benjamin Pavard 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 35 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele

Quelle: FC Bayern München

🗣️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

Barcelona nimmt ab Sommer Talent Todibo unter Vertrag

Der französische Verteidiger Jean-Clair Todibo wechselt Ende Saison zum FC Barcelona. Der 19-Jährige stösst ablösefrei vom französischen Erstligisten Toulouse zu den Katalanen.

Todibo gilt als grosses Talent, kam seit Anfang November in der Ligue 1 aber nicht mehr zum Einsatz, weil er bei Toulouse keinen ab Sommer gültigen Profi-Vertrag unterschreiben wollte. (zap/sda/afp)

Jean-Clair Todibo 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 1 Tor

Quelle: Offiziell

📋 Tout ce que vous devez savoir sur @jctodibo 🇫🇷

🔙 Découvrez sa biographie, ses idoles et les anecdotes le concernant

👉 https://t.co/mveO9vgZoW pic.twitter.com/YaO24nP8PN — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 8. Januar 2019

