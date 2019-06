Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Alle Wechsel und Gerüchte des Fussball-Transfermarktes 2019



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Leverkusen an Martin Ödegaard dran +++ Ribéry in die Premier League?

Sportredaktion Sportredaktion

Leverkusen an Martin Ödegaard dran

Der Norweger Martin Ödegaard steht auf der Wunschliste von Bayer Leverkusen. Noch hat der 20-Jährige, der 2015 zu Real Madrid wechselte, bei den Königlichen einen Vertrag bis 2021. Zuletzt war Ödegaard an Vitesse Arnheim ausgeliehen, wo er mit 23 Skorerpunkten in 39 Partien überzeugen konnte. «Er ist für uns ein interessanter Spieler», bestätigte Bayer-Sportchef Simon Rolfes gegenüber der «Bild». (zap)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 1,25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore, 4 Assists

Quelle: Bild



Bild: EPA/NTB SCANPIX

Franck Ribéry in die Premier League?

Bayerns langjähriger Superstar Franck Ribéry könnte seine Karriere in England fortsetzen. Aufsteiger Sheffield United sei stark an seiner Verpflichtung interessiert, heisst es im Sportmagazin «Kicker». Ribéry würde gerne zu einem europäischen Topklub wechseln, da er weiterhin hohe Ambitionen habe. Deshalb seien die Angebote aus Katar und Australien für ihn kein Thema. (zap)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Flügelspieler

Alter: 36

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 7 Tore, 4 Assists

Quelle: Kicker

Bild: AP/DPA

Luzern trennt sich von georgischem Internationalen Gvilia

Der FC Luzern gab die Trennung von Mittelfeldspieler Valeriane Gvilia bekannt. Der 25-jährige georgische Nationalspieler wechselt zum polnischen Erstligisten Legia Warschau. Gvilia war 2018 von BATE Borissow in die Innerschweiz gestossen und kam für den FCL in 23 Spielen zu zwei Toren.

Bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison deutete sich Gvilias baldiger Abschied von Luzern und der Super League an. Der FCL schickte seinen Mittelfeldspieler leihweise für ein halbes Jahr zum polnischen Klub Gornik Zabrze. Der bis 2020 gültige Vertrag zwischen Luzern und Gvilia wurde vorzeitig aufgelöst. (zap/sda)

Valeriane Gvilia 🇬🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 1,25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore, 4 Assists



Danke Vako für deinen Einsatz für 🔵⚪️. Der georgische Nationalspieler verlässt den FCL und wechselt zu Legia Warschau. Alles Gute, Vako!#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/jmIGDy1ffL — FC Luzern (@FCL_1901) 13. Juni 2019

Madrid holt Mendy

Real Madrid verpflichtet auf die nächste Saison hin von Olympique Lyon den französischen Linksverteidiger Ferland Mendy. Real Madrid rüstet weiter auf: Nach Luka Jovic (für rund 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Eden Hazard (für rund 100 Millionen von Chelsea) nahmen die Königlichen nun auch noch den Linksverteidiger Ferland Mendy unter Vertrag. 48 Millionen kostet der Franzose, der einen Vertrag bis 2025 erhält. (cma/sda)

Ferland Mendy 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 44 Spiele, 3 Tore



Isak wechselt nach Spanien

Real Sociedad San Sebastian heisst der neue Arbeitgeber von Alexander Isak. Der 19-jährige Schwede gehörte bislang Borussia Dortmund – und der BVB hat möglicherweise eine Rückkauf-Option. Dortmunds Sportchef Michael Zorc liess nämlich verlauten, man werde Isaks Leistungen genau beobachten. Seit dem Winter war der Stürmer an Willem II ausgeliehen, wo für Furore sorgte. Als Ablöse stehen 6,5 Millionen Euro im Raum. (ram)

Alexander Isak 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 14 Tore



Saibene zu Ingolstadt

Jeff Saibene wird Trainer beim in die 3. Bundesliga abgestiegenen Ingolstadt. Der 50-jährige luxemburgisch-schweizerische Doppelbürger unterschrieb für zwei Jahre. Bis zum vergangenen Dezember hatte Saibene den Zweitligisten Arminia Bielefeld betreut. (ram/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Costanzo wieder beim FCSG

Nach neun Jahren in der Fremde kehrt Moreno Costanzo zum FC St.Gallen zurück. Der 31-jährige Offensivspieler kommt vom FC Thun, wo der siebenfache Nationalspieler trotz ansprechender Leistungen in der Rückrunde keinen neuen Vertrag mehr erhielt.

«Mit Moreno Costanzo haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichten können, der nicht nur aufgrund seiner Routine einen wichtigen Part bei uns einnehmen wird», sagt Sportchef Alain Sutter. «Er kennt das Umfeld in St.Gallen bestens, ist eine Identifikationsfigur und wird nebst seinen unbestrittenen sportlichen Qualitäten auch als Führungsspieler gefordert sein.» (ram)

Moreno Costanzo 🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 2 Tore



Moreno #Costanzo kehrt zurück. Der 31-jährige Offensivspieler, der seine Karriere einst bei uns gestartet hatte, wird in der kommenden Saison wieder grün-weiss tragen. Willkommen zurück beim FCSG, Moreno! https://t.co/7fRyhW4MW8 #fcsg #grünweiss #kybunpark pic.twitter.com/P6ilWjyK3a — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 12. Juni 2019

Decarli von Brügge zu Bochum

Der Tessiner Saulo Decarli wechselt vom FC Brügge in die 2. Bundesliga zum VfL Bochum. Der 27-jährige Innenverteidiger erhielt einen Vertrag bis 2022. Vor zwei Jahren war der ehemalige Nachwuchs-Internationale den umgekehrten Weg gegangen und hatte von Eintracht Braunschweig zu Brügge gewechselt, wo er in der ersten Saison Meister wurde. (ram/sda/dpa)

Saulo Decarli 🇨🇭

Position: Innenverteidigung

Alter: 27

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele



Bild: AP

Gündogan schliesst Rückkehr zu Dortmund aus

In Deutschland munkelt man, dass Ilkay Gündogan, dessen Vertrag bei Manchester City in einem Jahr ausläuft, bald zu Borussia Dortmund zurückkehren könnte. Der zentrale Mittelfeldspieler will den Gerüchten aber keinen zusätzlichen Auftrieb geben. Nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland sagt er den deutschen Medien: «Ich weiss von nichts, ich habe mit niemanden gesprochen». (abu)

Bild: EPA/EPA

Ilkay Gündogan 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 6 Tore

Quelle: Kicker

Porto statt Barça für Buffon?

Nachdem Gianluigi Buffon bei PSG keinen neuen Vertrag erhielt, hiess es, der FC Barcelona wolle ihn als Nummer 2 holen. Nun verdichten sich die Anzeigen, dass der Italiener nicht nach Spanien, sondern nach Portugal wechselt. Bei Porto soll der 41-Jährige Iker Casillas ersetzen, der vor kurzem einen Herzinfarkt erlitt und daraufhin seinen Rücktritt bekannt gab. (abu)

Bild: EPA/EPA

Gianluigi Buffon 🇮🇹

Position: Tor

Alter: 41

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele

Quelle: Sky

Deschamps plaudert Transfer aus

Ooops … ob das noch Ärger gibt?! Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps spricht vor den Medien über Ferland Mendy von Olympique Lyon. «Vor zwei Jahren war er noch in der Ligue 2 und jetzt wird er bei Real Madrid spielen», lobt Deschamps. Dabei ist der Transfer noch gar nicht fix. (ram)

Ferland Mendy 🇫🇷

Position: Aussenverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 44 Spiele, 3 Tore



Bild: AP

Fonseca neuer Roma-Trainer

Nach drei Jahren bei Schachtar Donezk heuert Paolo Fonseca bei der AS Roma an. Der Portugiese übernimmt in der «ewigen Stadt» von Claudio Ranieri. Leicesters Meistermacher hatte das Team im März interimistisch übernommen. Die Roma kam nicht über Rang 6 hinaus und verpasste damit die Champions League. (ram)

Paulo Fonseca: "Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare".



"Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale” #ASRoma pic.twitter.com/Dr7YiYEoRM — AS Roma (@OfficialASRoma) 11. Juni 2019

Wer folgt bei Chelsea auf Sarri?

Wohl noch heute oder morgen wird Juventus Turin der Italiener Maurizio Sarri (Bild) als neuen Trainer vorstellen. Wer folgt bei Chelsea? Der «Express» listet dieses halbe Dutzend Namen auf, die bei den Londonern alle ein Thema sein sollen:

Frank Lampard (Derby County)

Massimiliano Allegri (ex Juventus)

Steve Holland (Co-Trainer England)

Erik ten Hag (Ajax Amsterdam)

Nuno Espirito Santo (Wolverhampton Wanderers)

Javi Gracia (Watford)

Bild: AP

Pogba ist nicht zu haben

Real Madrid hat sich angeblich bei Manchester United nach dem Preis für Paul Pogba erkundigt. Doch die «Königlichen» blitzten ab: Der Weltmeister werde nicht verkauft, teilten die Engländer mit. Pogba sei ein Eckpfeiler beim Neuaufbau, den Trainer Ole-Gunnar Solskjaer anstrebe. (ram)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: AS



Bild: AP

Oblak will Atlético verlassen

Torhüter Jan Oblak möchte den Klub wechseln. Er fürchtet, dass Atlético Madrid nach den Abgängen von Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Diego Godin und anderen nicht mehr konkurrenzfähig ist. Der slowenische Keeper strebt einen Wechsel zu Manchester United an, zum Klub, von dem er schon als Bube ein Fan war. (ram)

Jan Oblak 🇸🇮

Position: Tor

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 46 Spiele, 24x zu Null gespielt

Quelle: ESPN



Bild: EPA/EFE

Wechselt Basel den Trainer?

Kurz vor dem Start in die neue Saison könnte der FC Basel seinen Trainer Marcel Koller ersetzen. Laut der «Basler Zeitung» würden sich die Anzeichen mehren, dass der FCB trotz Cupsieg und Rang 2 in der Meisterschaft den Trainer wechselt. Man wisse davon, dass die Klubführung in den vergangenen Tagen mit Patrick Rahmen, dem Trainer des FC Aarau (Bild), Kontakt aufgenommen habe. (ram)

Bild: KEYSTONE

Ronaldo wollte De Ligt zu Juve locken

Direkt nach dem Schlusspfiff des Nations-League-Finals zwischen Portugal und der Niederlande: Christiano Ronaldo geht nach dem 1:0-Sieg der Portugiesen zu Matthijs de Ligt – es kommt zu einem kurzen Wortwechsel. Der 19-jährige Ajax-Captain, den fast alle europäischen Topklubs auf dem Wunschzettel haben, erklärt wenig später, was die beiden beredet haben.

«Er hat mich gebeten, zu Juventus zu kommen. Ich war geschockt von der Bitte, darum habe ich auch gelacht. Ich habe es erst gar nicht richtig verstanden», so de Ligt. Bisher schien Barça die besten Karten zu haben, aber eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Folgt der Niederländer nun Ronaldos Rat und wechselt zu Juve? (pre)

Matthijs De Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

De Ligt on Ronaldo telling him to join Juventus: 'I didn’t understand him at first. I was a bit shocked, that’s why I laughed.’ pic.twitter.com/MgCnmHOG7v — Metro Sport (@Metro_Sport) 10. Juni 2019

Rafinha in die Heimat

Rafinha kehrt von Bayern München nach Brasilien zurück und schliesst sich Flamengo Rio de Janeiro an. Der 33-jährige Aussenverteidiger unterschrieb beim Traditionsklub einen Vertrag für zwei Jahre. Rafinha hatte in München nach acht Jahren keinen neuen Kontrakt mehr erhalten. (ram/sda)

Rafinha 🇧🇷

Position: Aussenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 1 Tor



Bild: EPA

Leon Bailey Hazard-Nachfolger bei Chelsea?

Leon Bailey von Bayer Leverkusen soll bei Chelsea Eden Hazard ersetzen, der definitiv zu Real Madrid wechselt. Bereits vor einem Jahr haben die «Blues» beim Jamaikaner angeklopft. Nun soll der Transfer konkret werden. Leverkusen soll für den 21-Jährigen allerdings 90 Millionen Euro verlangen. (abu)



Bild: EPA/EPA

Leon Bailey 🇯🇲

Position: Linker Flügel

Alter: 21

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky



Legt United für De-Gea-Wechsel obendrauf?

Das hört man auch nicht alle Tage: Manchester United will seinen Torhüter David De Gea offenbar so dringend loswerden, dass sie bereit sind ihm 20 Millionen Euro zu zahlen, wenn er den Klub diesen Sommer verlässt. Die Red Devils wollen ihn offenbar loswerden, bevor er den Klub in einem Jahr ablösefrei verlassen kann. PSG soll am Spanier interessiert sein. (abu)

Bild: AP/PA

David De Gea 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 28

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 7 Mal zu Null

Quelle: Sun

Thorsten Fink neuer Trainer von Vissel Kobe

Bild: EPA/DPA

Thorsten Fink wird gut drei Monate nach seiner Entlassung bei den Grasshoppers neuer Trainer des japanischen Klubs Vissel Kobe. Der ehemalige Verein des heutigen FCZ-Sportchefs Thomas Bickel belegt in der J-League aktuell nur den 13. Rang.

In Kobe trifft Fink auf seinen deutschen Landsmann Lukas Podolski sowie die beiden früheren spanischen Topspieler Andres Iniesta und David Villa. Der 51-jährige Fink hatte vor seinem Engagement bei GC den Hamburger SV, Basel, APOEL Nikosia sowie Austria Wien trainiert. (aeg/sda)

Wechsel von Hazard von Chelsea zu Real perfekt

Bild: EPA/EPA

Der Wechsel von Eden Hazard von Chelsea zu Real Madrid ist perfekt. Der 28-jährige Offensivspieler habe einen Vertrag bis Ende Juni 2024 unterschrieben, gab Real am Freitagabend bekannt. Laut Medienberichten lassen sich die Spanier die Dienste des Belgiers rund 100 Millionen Euro kosten. (sda/apa)

Kompany lockt Vermaelen

Der neue Spielertrainer Vincent Kompany will Thomas Vermaelen zum RSC Anderlecht lotsen. Der Landsmann wiegelt noch ab, denn er hat auch ein Angebot von Olympiakos Piräus auf dem Tisch. Vermaelens Vertrag bei Barcelona läuft Ende Monat aus. (ram)

Thomas Vermaelen 🇧🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 33

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 0 Tore

Quelle: Het Laatste Nieuws



Bild: AP

Drmic muss Gladbach verlassen

Nun ist es amtlich: Borussia Mönchengladbach wird Josip Drmic keinen neuen Vertrag anbieten. Der Schweizer Nationalspieler kann somit ablösefrei gehen. Drmic war nach einer komplizierten Knieverletzung lange aussen vor, erzielte im Saisonendspurt jedoch zwei wichtige Tore. Unlängst meinte Drmic: «Ich weiss noch nicht wie es weitergeht. Aber das Level von Borussia soll es schon gerne wieder sein.» (ram)

Josip Drmic 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 2 Tore

Quelle: Kicker

Bild: EPA/EPA

Buffon zu Barça?

Weltmeister Gianluigi Buffon könnte seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzen. Die Katalanen hätten dem Routinier die Rolle als Ersatzkeeper angeboten, heisst es. Buffons Vertrag bei Paris Saint-Germain war nicht erneuert worden, aber offenbar besitzt er noch die Lust, um weiterzumachen. (ram)

Gianluigi Buffon 🇮🇹

Position: Tor

Alter: 41

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele

Quelle: Sky Italia

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5. Juni 2019

De Ligt nicht nach München

Bayern München ist im Rennen um Matthijs De Ligt ausgestiegen. Das sagte eine dem Klub nahestehende Quelle. Im Mittelpunkt steht ein Wechsel des Shootingstars von Ajax Amsterdam zu Manchester United oder zum FC Barcelona. (ram)

Matthijs De Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

Quelle: ESPN



Bild: EPA/ANP

Vilotic weiter in St.Gallen

Der FC St.Gallen hat den auslaufenden Vertrag mit Milan Vilotic erneuert. Der routinierte Abwehrspieler unterschrieb für eine weitere Saison mit einer Option auf Verlängerung. «Er hat in der Rückrunde unter Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Spieler für den FCSG ist», so Präsident Matthias Hüppi. (ram)

Milan Vilotic 🇷🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 32

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 0 Tore



Bild: KEYSTONE

Hazard vor Unterschrift bei Real?

Einer der wichtigsten Transfers des Sommers könnte schon sehr bald über die Bühne gehen. Wie es aus Spanien heisst, unterschreibt Chelsea-Star Eden Hazard noch in den nächsten Stunden am Mittwochabend bei Real Madrid. Für den Belgier überweisen die «Königlichen» rund 100 Millionen Euro nach London. (ram)

Eden Hazard 🇧🇪

Position: Linksaussen

Alter: 28

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 52 Spiele, 21 Tore

Quelle: El Chiringuito

Bild: AP

Bayern zieht die Kaufoption für James nicht

James Rodriguez wird Bayern München nach zweijähriger Leihe wieder verlassen. Der deutsche Rekordmeister hatte eine Kaufoption für den Kolumbianer, der von Real Madrid ausgeliehen war. Rodriguez selbst hat darum gebeten, dass Bayern die Option nicht zieht.

James Rodriguez bestritt 67 Pflichtspiele für den FC Bayern München, erzielte dabei 15 Tore und bereitete 20 Treffer vor. Er gewann 2018 und 2019 jeweils die Deutsche Meisterschaft und sowie 2019 den DFB-Pokal.

Bei Real Madrid hat James jedoch keine Zukunft. Real-Trainer Zinédine Zidane setzt nicht auf den Spielmacher, möchte ihn aber zusammen mit Gareth Bale und Keylor Navas gegen Uniteds Paul Pogba tauschen. Schon länger gelten zudem Juventus und Napoli als Interessenten von James. (zap)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore



James Rodríguez verlässt den FC Bayern.



➡ https://t.co/OR3wm4vl8d pic.twitter.com/4aP6A4MslK — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Juni 2019

Thorsten Schick wechselt von YB zu Rapid Wien

Thorsten Schick, dessen Abgang bei den Young Boys bereits feststand, wechselt zurück in sein Heimatland zu Rapid Wien.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim Siebten der abgelaufenen Saison einen Dreijahresvertrag.

Schicks Kontrakt mit YB ist nach drei Saisons ausgelaufen. Insgesamt absolvierte der Grazer 106 Spiele für die Berner und erzielte dabei 9 Tore und 32 Assists. Über die Rolle des Ergänzungsspieler kam er beim Schweizer Meister der letzten beiden Saisons indes nicht hinaus. (aeg/sda)

Thorsten Schick 🇦🇹

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 1 Tor



Bild: KEYSTONE

Spielt Granit Xhaka bald für Inter Mailand?

Die Gerüchte, wonach Granit Xhaka Arsenal verlassen könnte, schwirren schon einige Monate herum. Doch nun erhärtet sich der Verdacht, dass seine Zukunft bei Inter Mailand liegen soll. Kontakte sollen laut RSI bereits bestehen. Und beim kürzlich vorgestellten neuen Inter-Trainer Antonio Conte, soll der Schweizer Mittelfeldregisseur ganz oben auf der Liste stehen. Im Rahmen der Nations League in Porto, wollte Xhaka zu dieser Sache aber keinen Kommentar abgeben. (abu)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mitelfeld

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 4 Tore

Quelle: RSI

Bild: EPA/KEYSTONE

Augsburg kämpft um Kobel

Der FC Augsburg setzt alle Hebel in Bewegung, um Gregor Kobel in den eigenen Reihen zu halten. Von Hoffenheim ausgeliehen, hat sich der junge Schweizer rasch als Nummer 1 etabliert. «Wir versuchen alles, ihn nach Augsburg zu holen. Wir sehen in ihm die Qualität und das Entwicklungspotenzial. Wir trauen Gregor zu, eine stabile Grösse in der Liga zu werden», so Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter. (abu)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 21

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele

Quelle: Kicker

Bild: DPA

Basel verpflichtet Paraguayer

Der FC Basel hat auf den Abgang von Innenverteidiger Marek Suchy reagiert und den 22-jährigen Omar Alderete verpflichtet. Der Paraguayer stösst vom Club Atlético Huracan aus Buenos Aires zum Cupsieger. Alderete: «Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir mit dem FCB weitere Titel gewinnen und auch wieder europäisch spielen werden.» (ram)

Omar Alderete 🇵🇾

Position: Innenverteidigung

Alter: 22

Marktwert: 900'000 Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele



Jovic wechselt zu Real Madrid

Stürmer Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt in Richtung Spanien. Bei Real Madrid hät der 21-jährige Serbe einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. «Sportlich gesehen ist das ein grosser Verlust für uns», sagt Frankfurts Sportchef Fredi Bobic. «Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt.» Über die Details wurde indes Stillschweigen vereinbart. Zuletzt stand eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro im Raum. (ram)

Luka Jovic 🇷🇸

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 48 Spiele, 27 Tore



Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! 🦅 pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. Juni 2019

Julen Lopetegui wird Trainer des FC Sevilla

Julen Lopetegui, der frühere spanische Nationalcoach, wird Trainer beim FC Sevilla. Der 52-Jährige Baske bekommt beim Sechsten der spanischen Liga einen Dreijahresvertrag.

Lopetegui war Ende Oktober von Real Madrid als Coach beurlaubt worden. Bei Real war nach nur 14 Pflichtspielen Schluss, in denen der Rekordmeister sechs Niederlagen einfuhr. Lopetegui war zuvor Trainer des Nationalteams, wurde aber im Sommer 2018 vom spanischen Verband zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel freigestellt, weil er mit Real verhandelt hatte, ohne den Verband zu informieren. (sda/afp)

Bild: AP/AP

Beckham will Suarez engagieren

Inter Miami wird 2020 seinen Einstand in der Major League Soccer geben. Nun ist Besitzer David Beckham daran, sein Team zusammenzustellen. Im Fokus: Knipser Luis Suarez. Der Uruguayer soll vom FC Barcelona in die USA wechseln – wegen seiner Treffsicherheit, aber sicher auch wegen seiner Herkunft. Suarez soll ein Vier-Jahres-Vertrag mit «mehr als interessanten Konditionen» vorliegen und er soll «noch nicht Nein» gesagt haben. (ram)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 49 Spiele, 25 Tore

Quelle: Radio Catalunya



Bild: EPA

Leverkusen lässt Bayern abblitzen

90 Millionen Euro soll Bayern München dem Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen für dessen Juwel Kai Havertz geboten haben. Zu wenig! Weil sich der Shootingstar und der Rekordmeister angeblich einig sind, geht es für Leverkusen wohl primär darum, noch eine so hohe Ablösesumme wie möglich zu erhalten. (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 20 Tore

Quelle: TZ



Bild: AP

Rangnick verlässt RB Leipzig

Ralf Rangnick klettert die Leiter beim Red-Bull-Konzern hoch. Nach sieben Jahren in Leipzig tritt der 60-Jährige ab. Dem Energydrink-Konzern bleibt Rangnick indes treu. Er wird Fussball-Chef von Red Bull und ist als solcher für die konzerneigenen Teams in New York und Brasilien verantwortlich. (ram)

Bild: EPA

Balanta auf die Insel?

Basels Abwehrspieler Eder Balanta könnte in die Premier League wechseln. Der Kolumbianer soll ein Thema bei Arsenal sein. Beim FCB hat Balanta, der für rund fünf Millionen Franken zu haben sein soll, noch einen Vertrag für eine Saison. (ram)

Eder Balanta 🇨🇴

Position: Innenverteidigung

Alter: 26

Marktwert: 4,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 3 Tore

Quelle: Mirror



Bild: KEYSTONE

Nuzzolo weiter bei Xamax

Raphaël Nuzzolo spielt auch in der kommenden Saison für Neuchâtel Xamax in der Super League. Der bald 36-jährige Goalgetter war mit 14 Meisterschaftstoren der beste Torschütze der Neuenburger in der abgelaufenen Super-League-Saison. (ram/sda)

St.Gallen verpflichtet Rüfli

Vincent Rüfli setzt seine Karriere beim FC St.Gallen fort. Der Schweizer Ex-Nationalspieler (1 Länderspiel) stösst vom französischen Zweitligisten Paris FC zu den Ostschweizern. Der Genfer hatte die Schweiz 2016 in Richtung Frankreich (Dijon) verlassen.

FCSG-Sportchef Alain Sutter lobt Rüfli für dessen Kampfgeist. Mit seinem leidenschaftlichen Spiel passe er hervorragend zum FC St.Gallen. «Zudem verfügt er über grosse Erfahrung. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Führungsqualitäten unseren jungen Spielern helfen und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden kann.» (ram)

Vincent Rüfli 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 31

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 1 Tor



bild: fcsg

Edimilson Fernandes zu Mainz

Der Wechsel von Edimilson Fernandes zum 1. FSV Mainz 05 ist perfekt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Tabellenzwölften der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf einen Vierjahresvertrag.

Der Walliser hatte 2016 die Heimat verlassen und war nach England zu West Ham United gewechselt. Die abgelaufenen Saison spielte er leihweise in der Serie A bei der AC Fiorentina. Für die Schweiz bestritt Edimilson Fernandes acht Länderspiele, er gehört zum Kader für das Finalturnier der Nations League in dieser Woche in Porto. (ram/sda)

Edimilson Fernandes 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 2 Tore



🚨 TRANSFER-NEWS 🚨 #Mainz05 hat Edimilson Fernandes verpflichtet! Der 23-jährige Schweizer Nationalspieler, der bei @WestHamUtd unter Vertrag stand und an @acffiorentina ausgeliehen war, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben! ✍ pic.twitter.com/xoezsW0Gv6 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 3. Juni 2019

Djourou vor Wechsel zu Servette?

Seit einem halben Jahr ist Johan Djourou vereinslos. Nach einer Knie-Operation ist der 76-fache Nationalspieler wieder im Aufbautraining und sucht einen neuen Klub. Wird's der Aufsteiger in die Super League? «Es ist gut für den Schweizer Fussball, ist Servette zurück», sagt Djourou, der aus Genf stammt, im «Blick». Ein Wechsel in die alte Heimat? «Könnte interessant sein. Ob aber beidseits Interesse besteht, weiss ich nicht.» Djourou war als Junior bei Etoile Carouge, das er als 16-Jähriger in Richtung Arsenal verliess. (ram)

Johan Djourou 🇨🇭

Position: Innenverteidigung

Alter: 32

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: Blick



Bild: AP/AP

Liverpool will Klopps Vertrag aufbessern

Nach dem Triumph in der Champions League darf sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wohl bald über einen neuen Vertrag freuen. Obwohl der bestehende Kontrakt des Deutschen noch bis 2022 läuft, will Klubbesitzer Tom Werner ihm eine Gehaltserhöhung annieten.

«Jürgen ist ein brillanter Trainer, aber genauso wichtig ist, dass er bescheiden und fürsorglich ist», sagt Werner. Aktuell verdient Klopp rund acht Millionen Euro jährlich. Diese Summe soll dann noch ansteigen. (abu)

Bild: EPA/EFE

Tottenham will wieder Spieler kaufen

Nachdem sie sich ein Jahr lang auf dem Transfermarkt zurückgehalten haben und keinen einzigen neuen Spieler gekauft haben, wollen die Tottenham Hotspur nun wieder aktiv werden. Wie diverse englische Medien berichten sollen Giovani Lo Celso (Real Betis), Tanguy Ndombele (Lyon), Maxi Gomez (Celta Vigo) und Ryan Sessegnon (Fulham) auf dem Wunschzettel stehen. (abu)

Bild: AP/PA

FC Sion bindet Anto Grgic an sich

Der FC Sion hat die Kaufoption für den 22-jährigen Mittelfeldspieler Anto Grgic eingelöst. Der Schweizer U21-Internationale gehörte bis anhin dem VfB Stuttgart und spielte letzte Saison auf Leihbasis im Wallis. Jetzt bekommt er einen Vertrag mit einer Laufdauer bis Juni 2022. Ausgebildet wurde Grgic vom FC Zürich. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Trotz Angebot von GC: Sportchef Burki bleibt beim FC Aarau

Nach dem Verpassen des Aufstiegs gibt es doch noch eine Erfolgsmeldung vom FC Aarau: FCA-Sportchef Sandro Burki bleibt dem FC Aarau treu und unterschreibt einen langfristigen Vertrag, vermutlich über drei Jahre. (bal/az)

Bild: KEYSTONE

Holt Ancelotti James Rodriguez zum SSC Neapel?

Wie die spanische Sportzeitung «AS» berichtet, könnte es James Rodriguez zu Napoli ziehen. Dort würde der Kolumbianer auf seinen Ex-Trainer Carlo Ancelotti treffen, unter dem er bereits bei Real Madrid und Bayern München spielte. Noch ist James von Real an Bayern ausgeliehen, die Deutschen haben eine Kaufoption für den Kolumbianer. (zap)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Quelle: AS



Bild: AP/AP

Aarau verlängert mit Schindelholz und Neumayr

Der vor dem Aufstieg in die Super League stehende FC Aarau bastelt am Kader für die Zukunft. Am Tag vor dem Barrage-Rückspiel zuhause gegen Neuchâtel Xamax gaben die Aarauer die Vertragsverlängerungen mit Verteidiger Nicolas Schindelholz (31) und Offensivspieler Markus Neumayr (33) bekannt.

Während der auslaufende Kontrakt mit Schindelholz um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert wurde, greift bei Neumayr eine Option, welche die Zusammenarbeit vorerst um eine Saison verlängert. Der deutsche Spielmacher kam erst im Winter zum FCA und realisierte in 17 Spielen 5 Tore und 6 Vorlagen. (zap/sda)

Nicolas Schindelholz 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 31

Marktwert: 150'000 Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 2 Tore

Markus Neumayr 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 300'000 Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 5 Tore

Der FC Aarau hat die Verträge mit Verteidiger Nicolas Schindelholz (bis 2021) und Offensivspieler Markus Neumayr (bis 2020) verlängert #ZämeFörAarau https://t.co/X5oERuVXgB — FC Aarau (@FCAarau1902) 1. Juni 2019

Bei Inter folgt Conte auf Spalletti

Antonio Conte ist wie erwartet der neue Trainer von Inter Mailand. Der frühere Nationaltrainer Italiens und einstige Coach von Chelsea und Juventus Turin tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an.

In Mailand knüpfen sie hohe Erwartungen an die Verpflichtung Contes. «Ich bin sicher, dass Antonio Conte einer der besten Trainer ist», sagte Präsident Zhang Kangyang, der sich auch Steven Zhang nennt. Dessen schwerreicher Vater Zhang Jindong hält mit seiner Suning Holding Group seit drei Jahren die Mehrheitsanteile an Inter. Conte soll helfen, «den Verein wieder zu einem der besten der Welt zu machen». Über die Dauer der vereinbarten Zusammenarbeit machte Zhang keine Angaben.

Die Trennung von Spalletti, der zwei Jahre bei Inter gewirkt hatte, war tags zuvor publik gemacht worden. Die eben zu Ende gegangene Meisterschaft hatte die Mannschaft auf Platz 4 beendet und sich damit für die Champions League qualifiziert. (abu/sda)

Man City lehnt erstes Bayern-Angebot für Sané ab

Manchester City hat einem Medienbericht zufolge ein erstes Angebot von Bayern München für den begehrten deutschen Internationalen Leroy Sané abgelehnt. Der Bundesliga-Rekordmeister sei beim Premier-League-Klub mit einem Vorstoss über 80 Millionen Euro gescheitert, berichtete die englische Zeitung «The Guardian». Die Münchner überlegten nun, ein höheres Angebot abzugeben.

Die Bayern hatten betont, den Flügelspieler im Sommer gerne verpflichten zu wollen. Präsident Uli Hoeness hatte jedoch zuletzt gesagt, er erwarte, dass der Transfer finanziell schwierig werde. (sda/dpa)

Bild: dpa

Luciano Spalletti nicht mehr Inter-Trainer

Luciano Spalletti (60) ist nicht mehr Trainer von Inter Mailand. Der nach zwei Jahren ausgelaufene Vertrag wird nicht verlängert. Ob Spalletti den Verein freiwillig verlässt oder die Verantwortlichen auf eine weitere Zusammenarbeit verzichten, ist nicht kommuniziert worden.

Spalletti war vor zwei Jahren zu Inter gestossen, nachdem er zuvor ein zweites Mal bei der AS Roma tätig gewesen war. In Mailand hatte er die Arbeit damals in einem unruhigen Umfeld aufgenommen. Er trat die Stelle des Cheftrainers nach dem ersten Jahr unter chinesischer Führung an. Nach der Übernahme des Vereins durch die Suning Holding Group entwickelte sich jene Saison zum Desaster. Inter belegte in der Serie A am Ende Platz 7 und verpasste nach drei Trainerwechseln sogar die Europa League.

Nach der eben zu Ende gegangenen Meisterschaft stand Inter besser da. Die Mailänder klassierten sich mit einem Punkt Vorsprung auf den Stadtrivalen Milan als Vierte und qualifizierten sich für die Champions League. Wer Spallettis Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Als erster Anwärter wird der frühere italienische Nationalcoach Antonio Conte gehandelt. (zap/sda)

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30. Mai 2019

Dieter Hecking wird HSV-Trainer

Der 54-jährige Dieter Hecking wird neuer Trainer beim Hamburger SV. Hecking kommt von Borussia Mönchengladbach und ersetzt in der Hansestadt Hannes Wolf, der den angestrebten Aufstieg in der abgelaufenen Saison verpasste. (zap)

Wir verpflichten Dieter #Hecking als Cheftrainer 🤝



Der 54-Jährige wird heute um 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.#nurderHSV pic.twitter.com/xxTboH74Bv — Hamburger SV (@HSV) 29. Mai 2019

Milan trennt sich Gattuso und Leonardo

Die AC Milan und Trainer Gennaro Gattuso gehen getrennte Wege. Wie die «Rossoneri» mitteilen, habe man sich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt. Wer die Nachfolge des ehemaligen Sion-Trainers übernimmt, steht noch nicht fest. Auch Sportdirektor Leonardo muss den siebenfachen Champions-League-Sieger verlassen.

Der 41-Jährige Gattuso - 2006 mit Italien Weltmeister - war seit November 2017 bei Milan als Trainer tätig und besass noch einen Vertrag bis 2021. Der 49-jährige Brasilianer Leonardo hatte das Amt als Sportdirektor erst im Juli 2018 übernommen und war früher schon Spieler und Trainer im Verein.

Die AC Milan hatte am Sonntag als Tabellen-Fünfter den Einzug in die Champions League verpasst. Der Traditionsklub kann seit langem nicht an seine grossen internationalen Erfolge anknüpfen. Gattuso - 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister - ist seit 2017 bei Milan und hat noch einen Vertrag bis 2021.

Villas-Boas neuer Marseille-Trainer

André Villas-Boas ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der 41-jährige Portugiese erhielt einen Zweijahresvertrag. Er tritt die Nachfolge des Franzosen Rudi Garcia an. Villas-Boas trainierte schon die renommierten Klubs von Porto, Chelsea, Tottenham sowie Zenit St. Petersburg. Er war die letzten eineinhalb Jahre aber ohne Job.

Marseille war in der letzten Saison noch Europa-League-Finalist. In der abgelaufenen Saison schieden die Südfranzosen in allen Cup-Wettbewerben aber früh aus und verpassten in der Ligue 1 einen Europacup-Platz. Deshalb erfolgte die Trennung von Garcia, der noch im letzten Herbst eine Vertragsverlängerung bis 2021 erhalten hatte. (sda/afp)

Bestätigt: Ramos will Real verlassen

Real-Präsident Florentino Perez hat bestätigt, dass Sergio Ramos auf einen Abschied aus Madrid drängt. Der Innenverteidiger habe ihm kürzlich eine Offerte aus China vorgelegt, welche allerdings keine Ablöse vorsah. Das sei nicht denkbar für die Königlichen. «Ich habe ihm gesagt, dass es für Real Madrid nicht möglich ist, seinen Kapitän umsonst ziehen zu lassen. Derzeit verweisen wir bei jedem Spieler, der weg will, auf dessen Ausstiegsklausel.» Neben China ist auch der FC Liverpool ein Thema für Ramos.

Nebenbei erklärte Perez, dass Real den Transfer von Eden Hazard seit mehreren Jahren anstrebe. «Ich werde nicht abstreiten, dass wir schon lange versuchen, Hazard zu einem Spieler von Real zu machen. Ich habe die Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt.» Kontakt zu Neymar und Kylian Mbappé habe es aber bisher nicht gegeben (pre)

Bild: EPA/EFE

Gattuso bestätigt Abgang bei Milan

Die AC Milan und Trainer Gennaro Gattuso stehen kurz vor der Trennung. Der Entscheid sei bei einem Treffen zwischen Gattuso und dem Vorstandsvorsitzenden des Serie-A-Clubs, Ivan Gazidis, gefallen. «Die Entscheidung, Milans Trainerbank zu verlassen, ist nicht einfach. Aber ich musste diese Entscheidung treffen», erklärte Gattuso gegen über «La Repubblica».

Auch beim Lokalrivalen Inter Mailand wird ein Trainerwechsel immer konkreter. Dort soll Ex-Nationalcoach Antonio Conte möglicherweise noch in dieser Woche als neuer Coach verkündet werden, schrieb unter anderem die «Gazzetta dello Sport». Derzeit ist dort Luciano Spalletti Trainer. (pre/sda)

Bild: EPA/ANSA

Slomka kehrt zu Hannover zurück

Mirko Slomka kehrt zu Hannover 96 zurück. Der 51-Jährige wird beim Bundesliga-Absteiger Trainer und der frühere Nationalspieler Jan Schlaudraff Sportdirektor. Slomka und Schlaudraff stehen als Trainer und Spieler für die erfolgreichste Zeit der jüngeren Geschichte vnon Hannover. 2011 und 2012 erreichten beide mit dem Verein die Europa League. Daneben war Slomka auch Chefcoach bei Schalke 04, dem Hamburger SV und Karlsruhe.

Hannover beendete die letzte Saison mit dem Schweizer Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler als Zweitletzter und stieg in die 2. Bundesliga ab. Nächste Saison spielt Schwegler in Australien für die Western Sydney Wanderers. (pre/sda)

Nun ist es offiziell: Die wichtigsten Entscheidungen für die Gestaltung der sportlichen Zukunft von #H96 sind getroffen. Sportdirektor Jan #Schlaudraff und Trainer Mirko #Slomka werden das neue Führungsduo. Herzlich willkommen! 🤗 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/Pg1fVEPx99 — Hannover 96 (@Hannover96) 28. Mai 2019

Kouassi weitere drei Jahre in Sitten

Der FC Sion bindet den Mittelfeldspieler Xavier Kouassi (29) längerfristig. Die Walliser haben den Vertrag mit dem Ivorer um drei Jahre bis 2022 verlängert.

Kouassi war im Januar 2018 zu Sion zurückgekehrt, nachdem er im Sommer 2016 den Verein in Richtung USA verlassen und sich New England Revolution in der Major League Soccer angeschlossen hatte. Sein erstes Engagement beim FC Sion hatte 2013 begonnen. 2015 wurde Kouassi mit den Wallisern Cupsieger. (zap/sda)

Favre vor langfristigem Vertrag beim BVB

76 Punkte und Rang 2 holte Lucien Favre in seiner ersten Saison als Trainer von Borussia Dortmund. Für die BVB-Bosse ist das offenbar Grund genug, den Schweizer Trainer langfristig an den Klub zu binden. Gemäss «Kicker» wird der deutsche Vizemeister den Kontrakt mit dem 61-Jährigen bald um zwei Jahre bis 2022 verlängern.

Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe Dortmund mit dem Coach «eine viele schnellere Entwicklung durchlaufen, als wir uns das vorgestellt hatten». Favre habe «mehr geliefert als erwartet». Zudem lobt Watzke das Verhältnis zwischen dem Coach und der Mannschaft. Es gebe eine «spezielle Mischung aus Respekt und Nähe» und eine «sehr gute Chemie» zwischen den Spielern und dem Coach. (pre)

Bild: DPA

Luzern verlängert mit Häberli

Thomas Häberli (45) ist auch in der kommenden Saison Trainer des FC Luzern. Die Zentralschweizer verlängerten den auslaufenden Vertrag mit dem langjährigen Stürmer der Young Boys um eine Saison. Häberli folgte im Februar auf den entlassenen René Weiler und schloss mit dem FCL die Meisterschaft im 5. Rang ab. Dies berechtigt die Luzerner in der kommenden Saison zur Teilnahme an der Qualifikation für die Europa League.

«Für uns war relativ schnell klar, dass wir mit Thomas Häberli verlängern möchten. Das dies nicht schon früher passiert ist, hatte nur damit zu tun, dass wir alle unsere Kräfte auf die Herausforderungen der Liga konzentrieren wollten», erklärte Luzerns Sportchef Remo Meyer. (pre/sda)

HÄBI BLEIBT! Thomas Häberli und der FCL verlängern den Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Ballwiler weiterzuführen.



Hier geht's zur Medienmitteilung > https://t.co/D2roPKmms5#FCL #Häbi2020 #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/XGZLIo8tPe — FC Luzern (@FCL_1901) 27. Mai 2019

Stéphane Henchoz wird Trainer in Sitten

Der neue Trainer des FC Sion und Nachfolger von Murat Yakin heisst Stéphane Henchoz. Sions Präsident Christian Constantin gab die Verpflichtung des 44-jährigen Altinternationalen gegenüber einer regionalen TV-Station bekannt.

Stéphane Henchoz lieferte in der Rückrunde bei Neuchâtel Xamax eine exzellente Arbeit ab, indem er als Nachfolger des entlassenen Michel Decastel den direkten Abstieg des vormaligen Schlusslichts abwenden konnte. Henchoz, der von Xamax' Präsident Christian Binggeli keinen weiterführenden Vertrag bekam, schliesst seine Arbeit in Neuenburger in der kommenden Woche mit den Barrage-Spielen gegen Aarau ab. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Hoeness will Boateng nicht mehr

Anlässlich der Meisterparty der Bayern, wird Uli Hoeness gefragt, ob er noch etwas zu Jérôme Boateng sagen kann. Anstatt dass der 67-Jährige seinen langjährigen Stammspieler rühmt, geht er mit der Blutgrätsche rein und sagt: «Dem würde ich empfehlen, den Verein zu verlassen. Denn ich glaube, er braucht eine neue Herausforderung. Er wirkt jetzt im Moment wie ein Fremdkörper.» Klare Ansage. (abu)

Jerome Boateng 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele



De Ligt doch nicht zu Manchester United

Matthijs de Ligt wechselt doch nicht zu Manchester United. Wie englische Medien berichten, haben die «Red Devils» ihr Angebot für den niederländischen Shootingstar zurückgezogen. Damit dürfte der 19-jährige Ajax-Captain doch zum FC Barcelona wechseln. (abu)

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Kovac bleibt Trainer von Bayern München

Niko Kovac bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des deutschen Double-Gewinners Bayern München. Dies bestätigte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Eine Trennung von Kovac sei «nie ein Thema» gewesen, sagte Rummenigge auch einen Tag nach dem 3:0-Finalsieg gegen RB Leipzig gegenüber diversen Medien und verwies auf die Vertragslaufzeit bis 2021.

Immer wieder war in der abgelaufenen Saison über eine vorzeitige Trennung von Kovac spekuliert worden. Die Bayern-Führung hatte lange ein klares Bekenntnis zum Kroaten vermieden. «Am Ende des Tages müssen wir Titel holen, das wird von uns allen erwartet. Der Trainer spielt dabei eine zentrale Rolle», sagte Rummenigge nach dem zwölften Double-Gewinn der Klubgeschichte. (bal/sda/apa/dpa)

Bild: EPA/EPA

Lugano verlängert mit Celestini

Fabio Celestini ist auch in der kommenden (Europa-League-)Saison Trainer des FC Lugano. Wie der Tabellendritte im Anschluss an das 3:3 gegen die Grasshoppers am letzten Spieltag der Super League bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 43-jährigen Romand um zwei Jahre bis Sommer 2021 verlängert.

Celestini, der vor gut einem Jahr bei Aufsteiger Lausanne überraschend entlassen worden war, löste in Lugano im Oktober den Spanier Guillermo Abascal ab und führte den Klub dank einer formidablen Rückrunde vom 8. auf den 3. Platz und in die Europa League. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

PSG bindet Trainer Thomas Tuchel bis 2021

Thomas Tuchel hat den Vertrag mit Paris Saint-Germain vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert. Der frühere Trainer von Dortmund und Mainz hat den französischen Topklub vor einem Jahr übernommen und mit ihm den Meistertitel erfolgreich verteidigt. In der Champions League scheiterte der 45-jährige Deutsche mit PSG allerdings bereits in den Achtelfinals. (abu/sda)

United lockt De Ligt mit Mega-Lohn

Manchester United will Barcelona angeblich im Rennen um Matthijs de Ligt überflügeln. Laut spanischen Medien sind die Red Devils bereit, dem Ajax-Youngster rund 14 Millionen Euro Jahresgehalt zu zahlen. Eine Summe, die Barca aufgrund des Gehaltsgefüges nicht mitgehen will.

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

Quelle: Sport

Bild: EPA/ANP

Benito und Schick verlassen YB

Die Verteidiger Loris Benito und Thorsten Schick verlassen am Ende der Saison den alten und neuen Meister YB. Beide Abgänge haben sich seit längerem abgezeichnet. Der 27-jährige Linksverteidiger Benito, der zuletzt auch Aufgebote für die Nationalmannschaft bekommen hatte, hat seinen Vertrag in Bern in der Winterpause nicht verlängert. Er kann deshalb ablösefrei wechseln. Wo er die Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Der Österreicher Schick, polyvalenter Spieler auf der rechten Seite wird dem Vernehmen nach zu einem Wiener Verein wechseln. Auch sein Vertrag bei YB ist abgelaufen. Im Übrigen geben die Young Boys die Vertragsverlängerung mit dem 22-jährigen Mittelfeldspieler Michel Aebischer bekannt. Neuer Assistenztrainer wird Patrick Schnarwiler. Der 46-Jährige ersetzt in Bern Harald Gämperle, der ebenfalls als Assistent zu Hertha Berlin wechselt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Ramos könnte Real verlassen

Verliert Real Madrid ein Jahr nach Cristiano Ronaldo eine nächste Ikone? Abwehrchef Sergio Ramos überlegt sich offenbar, die «Königlichen» nach 14 Jahren zu verlassen. Er könne aus zahlreichen Angeboten auswählen, heisst es. Als Grund für seine Wechselgelüste wird die schlechte Saison von Real Madrid genannt. (ram)

Sergio Ramos 🇪🇸

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 11 Tore

Quelle: El Chiringuito



Bild: AP

Bayern geben Gebot für Sané ab

Angreifer Leroy Sané soll bei Bayern München ganz zuoberst auf der Liste von Neuverpflichtungen stehen. Nun heisst es, der Rekordmeister sei bereit, 80 Millionen Euro an Manchester City zu überweisen. Sané ist angeblich mit seinem Status als Ergänzungsspieler unzufrieden, deshalb strebe er eine Rückkehr nach Deutschland an. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore

Quelle: Guardian



Bild: Ap

Thun holt Wils Havenaar

Der FC Thun rüstet in der Abwehr auf. Die Berner Oberländer holen vom FC Wil den 1,98 m grossen Innenverteidiger Nikki Havenaar, ein ehemaliger U20-Nationalspieler Japans mit holländischen Wurzeln. (ram)

Nikki Havenaar 🇳🇱

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 2 Tore



Wir freuen uns, einen weiteren Neuzugang bekanntgeben zu dürfen: Der japanische Innenverteidiger Nikki Havenaar wechselt vom @FCW1900 nach Thun.

➡️ Die Medienmitteilung: https://t.co/q7liTZI8pv#wahriliebi #herzlichwillkommen pic.twitter.com/cnmXcKhGCh — FC Thun (@fcthun_official) 24. Mai 2019

Holt Leverkusen Ödegaard?

Bayer Leverkusen muss Julian Brandt ersetzen, der nach Dortmund wechselt. Einer der Top-Kandidaten: Martin Ödegaard. Der Norweger war als Jahrhunderttalent als 16-Jähriger zu Real Madrid gewechselt und spielt mittlerweile in Holland, wo er überzeugt. Real Madrid will ihn weiter ausleihen und Leverkusen zähle dabei zu den «interessanteren Möglichkeiten», ist zu vernehmen. (ram)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 11 Tore

Quelle: Marca



Sammer rät, Mandzukic zu holen

Borussia Dortmund arbeitet angeblich an einer Verpflichtung von Juve-Stürmer Mario Mandzukic. Berater Matthias Sammer habe ihn vorgeschlagen, heisst es, Präsident Acki Watzke und Manager Michael Zorc fänden die Idee interessant. Mandzukic war schon letztes Jahr ein Thema in Dortmund, nach Cristiano Ronaldos Zuzug entschied er sich aber, in Turin zu bleiben. (ram)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 10 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP

Begehrter James Rodriguez

Bayern München wird James Rodriguez nach Ablauf der Ausleihe im Sommer kaum mehr weiter beschäftigen. Doch Besitzerklub Real Madrid will den Kolumbianer eher auch nicht mehr. Gut für die «Königlichen», dass es interessierte neue Klubs gibt: Liverpool, Manchester United und Arsenal aus der Premier League, der italienische Meister Juventus und auch Frankreichs Champion PSG. (ram)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore

Quelle: Mirror



Bild: EPA/EPA

Auch Juanfran verlässt Atlético

Nach Innenverteidiger Diego Godin verlässt auch der Aussenverteidiger Juanfran Atlético Madrid. Der 34-Jährige verlängert den auslaufenden Vertrag mit dem Zweiten der spanischen Meisterschaft nicht. Ein weiterer Abgang in der Defensive der Equipe von Trainer Diego Simeone dürfte in den nächsten Tagen bekannt werden, denn auch der linke Aussenverteidiger Luis Filipe hat seinen Vertrag bislang nicht verlängert. Ausserdem wechselt der Franzose Lucas Hernandez, auch er Verteidiger, auf die kommende Saison zu Bayern München.

Juanfran spielte seit Anfang 2011 für Atlético Madrid und gewann einmal die Meisterschaft sowie zweimal die Europa League und stand zweimal im Final der Champions League. (pre/sda)

Juanfran 🇪🇸

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 34

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 0 Tore



🔴⚪🔴 | #GraciasJuanfran

🏃‍♂🤝😊 ¡Herencia de lateral! ¡Nuestras leyendas Tomás Reñones y Carlos Aguilera le entregan a Juanfran su placa por los 3⃣5⃣5⃣ partidos disputados con la camiseta rojiblanca!🛡 ❤⚪❤ #AúpaAtleti pic.twitter.com/ZsUjquBJjU — Atlético de Madrid (@Atleti) 23. Mai 2019

Nef beendet die Karriere

Verteidiger Alain Nef bestreitet am Samstag die letzte Partie seiner Profikarriere. Wie der FC Zürich mitteilt, beendet der 37-Jährige danach seine Laufbahn. Er wird dem FCZ als Mitarbeiter im Nachwuchsbereich erhalten bleiben.

«Ich hätte gerne noch eine Saison weitergespielt und es war nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt für mein Karriereende zu finden», wird Nef zitiert. Der Wädenswiler wurde mit dem FC Zürich 2006 Meister und vier Mal Cupsieger. Er bestritt vier Partien für die Schweizer Nationalmannschaft und spielte im Ausland für Piacenza, Udinese, Huelva und Triestina. (ram)

Bild: KEYSTONE

Pa Modou muss beim FCZ gehen

Der FC Zürich wird den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Pa Modou Jagne nicht verlängern. Der 29-jährige Gambier spielt seit mehr als einem Jahrzent in der Schweiz, war zuvor bei Wil, St.Gallen und Sion. (ram)

Pa Modou Jagne 🇬🇲

Position: Linksverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 2 Tore

Bild: KEYSTONE

Suchy verlässt den FC Basel

Nach fünfeinhalb Jahren in der Schweiz zieht Marek Suchy weiter. Wo der 31-jährige Tscheche seine Karriere fortsetzt, sei noch offen, teilt der FCB mit.

Suchy war im Januar 2014 von Spartak Moskau nach Basel gezogen. Für Rotblau bestritt er 223 Spiele, er feierte vier Meistertitel, gewann zwei Mal den Cup und war zuletzt Captain. «Basel bleibt für immer in meinem Herzen», so Suchy. (ram)

Marek Suchy 🇨🇿

Position: Innenverteidiger

Alter: 31

Marktwert: 2,25 Mio.

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 2 Tore



ManUtd an Rakitic dran

Der schweizerisch-kroatische Doppelbürger Ivan Rakitic soll Manchester United zurück zu alter Grösse führen. Das Problem: Er fühlt sich beim spanischen Meister FC Barcelona pudelwohl. «Ich habe noch drei Jahre Vertrag hier und das ist der Ort, an dem ich bleiben will, denn ich bin glücklich.» Klingt nicht nach Abschied – oder ist doch etwas dran am Gerücht? (ram)

Ivan Rakitic 🇭🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 50 Mio.

Bilanz 2018/19: 53 Spiele, 5 Tore

Quelle: Metro



Bild: EPA/EPA

Kiraly beendet seine Karriere

Im Alter von 43 Jahren tritt Ungarns langjähriger Nationaltorhüter Gabor Kiraly zurück. Der ehemalige Goalie von Hertha BSC, 1860 München und Crystal Palace war auch deshalb ein Begriff, weil er stets in grauen Trainerhosen spielte. «Nach 26 Jahren und 882 Spielen gehen die grauen Pyjamas ins Bett», teilt Kiraly mit. Zuletzt spielte er bei seinem Jugendklub Szombathelyi Haladas. (ram)

Brandt von Leverkusen zu Dortmund

Borussia Dortmund holt nach Nico Schulz einen weiteren deutschen Nationalspieler. Flügelstürmer Julian Brandt wechselt auf die kommende Saison für die festgeschriebene Abslösesumme von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

«Obwohl Julian Brandt schon lange in der Bundesliga spielt und sowohl national als auch international über viel Erfahrung verfügt, ist er mit 23 Jahren immer noch ein sehr junger Profi mit Entwicklungspotenzial. Er kann auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und wird unser Spiel mit seiner Kreativität bereichern», sagt Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zum Neuzugang aus Leverkusen. (pre)

Julian Brandt 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 10 Tore



🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!



🔥 #WirHabenBRANDT - Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB!



Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe — Borussia Dortmund (@BVB) 22. Mai 2019

Lopar vom FCSG nach Australien

Der FC St.Gallen verliert nach Tranquillo Barnetta eine weitere Identifikationsfigur. Torhüter Daniel Lopar verlässt die Ostschweizer nach 13 Saisons und bislang 299 Pflichtspielen. Der 34-jährige Ostschweizer wird seine Karriere in Australien fortsetzen. (ram)

Daniel Lopar 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 34

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2018/19: 3 Spiele



BVB bestätigt Zuzug von Hazard

Jetzt ist es endgültig fix: Borussia Dortmund bestätigt den Zuzug von Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Der Flügel erhält einen Vertrag bis 2024 und soll die Borussia 25,5 Millionen Euro gekostet haben.

«Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. (pre)

Thorgan Hazard 🇧🇪

Alter: 26

Position: Flügelspieler

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 13 Tore

Ich packe meine Kiste und nehme mit...#Hazard2024 pic.twitter.com/p651I64d8T — Borussia Dortmund (@BVB) May 22, 2019

Ferreira hört auf

Nelson Ferreira beendet nach dieser Saison die Karriere. Das gab der FC Thun am Dienstagnachmittag bekannt. «Ich hätte gerne noch weiter Fussball gespielt. Doch irgendwann kommt der Moment, in dem du ehrlich zu dir selber sein musst», wird Ferreira zitiert.

Der bald 37-Jährige ist ein Urgestein des Schweizer Fussballs. Er bestritt seit 2002 bislang 435 Partien in der höchsten Spielklasse. Als junger Offensivspieler erlebte Ferreira mit der sensationellen Champions-League-Teilnahme der Thuner im Herbst 2005 einen Höhenpunkt. Im Cupfinal am Sonntag (1:2 gegen Basel) kam er nicht zum Einsatz. Die Identifikationsfigur der Berner Oberländer bleibt dem Klub in verschiedenen Funktionen auf und neben dem Platz erhalten. (ram)

Bild: KEYSTONE

Schulz-Transfer zu Dortmund perfekt

Done Deal! Borussia Dortmund verstärkt sich im Hinblick auf die neue Saison mit Linksverteidiger Nico Schulz von 1899 Hoffenheim. Der 26-jährige deutsche Nationalspieler hat beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, laut «Kicker» soll sie bei 30 Millionen Euro liegen.

«Nico Schulz ist ein Abwehrspieler, der in den vergangenen Jahren noch einmal einen deutlichen Leistungssprung gemacht hat. Genau wie die deutsche Nationalmannschaft werden wir von seiner Physis, seinem Tempo und seiner extremen Dynamik sehr profitieren. Ein Spieler wie er mit seinem Kampfgeist und seiner Erfolgsgier tut jeder Mannschaft gut», sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zum Neuzugang. (pre)

Nico Schulz 🇩🇪

Position: Linksverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 36 Spiele, 2 Tore



🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Nico Schulz von der @tsghoffenheim! Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2024! #SCHUUULZ



Alle Infos 👉 https://t.co/fvcansetsU pic.twitter.com/Iq88ZmHlsO — Borussia Dortmund (@BVB) 21. Mai 2019

Chelsea will Hazard gehen lassen

Der Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid wird konkreter. Nachdem der Belgier bereits verkündet hatte, dass er Chelsea verlassen will, scheint nun auch der englische Klub einzulenken. Aus einem ganz bestimmten Grund.

Den «Blues» droht möglicherweise eine Transfersperre wegen Verstosses gegen die Financial-Fairplay-Regeln der UEFA. Die rund 99 Millionen Euro, die mit dem Verkauf des 28-Jährigen in die Kasse gespült werden könnten, würden diesbezüglich für Entlastung sorgen. (abu)

Bild: AP/AP

Eden Hazard 🇧🇪

Position: Linker Flügel

Alter: 28

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 16 Tore

Quelle: Daily Mail

ManUnited will Toptalent Joao Felix

Manchester United ist am auf dem Transfermarkt äusserst beliebten, portugiesischen Wunderkind Joao Felix dran. Die «Red Devils» sollen bereit sein, beinahe 120 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer zu bezahlen. Aber auch Manchester City und Atlético Madrid sollen an Felix interessiert sein.

Bild: EPA/LUSA

Joao Felix

Position: Stürmer/Hängende Spitze

Alter: 19

Marktwert. 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 20 Tore

Quelle: Daily Mail



Maguire Topkandidat bei City

Harry Maguire soll in der Innenverteidigung von Double-Sieger Manchester City Vincent Kompany ersetzen. Der 1,94 m grosse englische Nationalspieler gilt als Wunschkandidat von Trainer Pep Guardiola. Als Ablösesumme steht ein Betrag im Raum, der für einen Verteidiger neuer Rekord wäre. Bisher hält diese Marke Virgil Van Dijk, den sich der FC Liverpool rund 85 Millionen Euro kosten liess. (ram)

Harry Maguire 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidigung

Alter: 26

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: EPA

Stuttgart hat neuen Trainer

Der neue Cheftrainer des VfB Stuttgart ab der kommenden Saison heisst Tim Walter. Der 43-Jährige stösst vom Zweitligisten Holstein Kiel zu den Schwaben, zuvor arbeitete er unter anderem im Nachwuchs des FC Bayern München. Stuttgart spielt in der Relegation gegen Union Berlin um den Klassenerhalt. (ram)

Tim #Walter wird VfB Cheftrainer. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. #VfB

---

Zur Meldung: https://t.co/qQGw3aSoiU pic.twitter.com/feDQbBMaEN — VfB Stuttgart (@VfB) 20. Mai 2019

Kroos verlängert in Madrid

Weltmeister Toni Kroos bleibt Bestandteil von Real Madrid. Der 29-jährige Deutsche hat bis 2023 verlängert. (ram)

Toni Kroos 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 43 Spiele, 1 Tore



Bild: AP

Wechsel von Hazard zum BVB fast fix

Thorgan Hazard wird aller Voraussicht nach im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechseln. Hazard und der BVB sind sich angeblich bereits einig, die Klubs verhandeln noch über die Ablösesumme – es stehen mehr als 30 Millionen Euro im Raum. Der Vertrag von Hazard läuft noch bis 2020. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sagte am Donnerstag: «Wir sind mit dem BVB in Gesprächen und schon sehr weit. Aber die Sache ist noch nicht finalisiert.»

Hazard hat sich in einem Interview mit «Eleven Sport» über die mögliche Zukunft bei Dortmund geäussert. «Witsel wird in der nächsten Saison da sein und mir helfen. Er muss mich nicht motivieren, damit ich herkomme. Wenn ein Klub wie Borussia Dortmund dich will, braucht man keine Extra-Motivation.»

Thorgan Hazard 🇧🇪

Alter: 26

Position: Flügelspieler

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 13 Tore



🔴Thorgan Hasard au Borussia Dortmund c’est fait ! pic.twitter.com/U0sRS8Yn0S — 🇫🇷Fußball Meister ™ 🇩🇪 (@fu_meister) 18. Mai 2019

Kompany verlässt Manchester City

Nach dem Triple-Gewinn von Manchester City verkündete der Captain Vincent Kompany seinen Abschied. Der Verteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Citizens nicht verlängern. Kompany kam 2008 zu Manchester City und gewann mit dem Klub insgesamt viermal die Meisterschaft.

Der 33-jährige Kompany wird ab kommender Saison mit einem Dreijahresvertrag Spielertrainer beim belgischen Rekordmeister Anderlecht. Der Klub hat sich vor einem Monat von Coach Fred Rutten getrennt. (aeg/sda/dpa)

Vincent Kompany 🇧🇪

Alter: 33

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 1 Tor



Bild: AP/AP

Sylvinho folgt bei Lyon auf Genesio

Olympique Lyon verpflichtete für die kommende Saison die beiden Brasilianer Sylvinho als Trainer und Juninho als Sportdirektor. Sylvinho, der in seiner Karriere unter anderem für Arsenal, den FC Barcelona und Manchester City spielte, ersetzt den bisherigen Coach Bruno Genesio. Der Franzose hatte Mitte April seinen baldigen Rücktritt nach dreieinhalb Jahren angekündigt.

Die Wahl Sylvinhos, der seinen Vertrag als Co-Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft auflöste, fiel auf Empfehlung von Juninho, dem neuen Sportchef. Juninho steht für die erfolgreichste Zeit von Lyon. Der 44-Jährige spielte zwischen 2001 und 2009 für den Verein und gewann dabei sieben Mal die Meisterschaft. (aeg/sda/dpa)

Bild: AP

Kruse wird Bremen verlassen

Torjäger Max Kruse wird Werder Bremen nach der laufenden Bundesliga-Saison verlassen. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers läuft am 30. Juni aus, Werder hatte jedoch bis zuletzt auf eine Verlängerung mit dem Stürmer gehofft. «Wir haben immer betont, dass wir die Zusammenarbeit mit Max gerne fortgeführt hätten. Er hat sich jedoch dazu entschieden, nach drei Jahren eine neue Herausforderung suchen zu wollen», sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Wohin es den 31-jährigen Werder-Captain zieht, ist noch unklar. Im Gespräch ist unter anderem Borussia Dortmund, das neben Paco Alcacer einen kräftigeren Stürmer-Typ sucht. (pre)

Max Kruse 🇩🇪

Alter: 31

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 36 Spiele, 12 Tore



Der SV #Werder Bremen wird ohne Max #Kruse in die neue Saison gehen. Der 31-jährige Stürmer wird die Grün-Weißen am Ende der aktuellen Spielzeit verlassen.



Vielen Dank für drei geile Jahre bei uns, Max!💚 Mach es gut!



👉 https://t.co/uA9DjPT6no pic.twitter.com/7T1Ng3P0kh — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. Mai 2019

Juve plant Zukunft ohne Allegri

Massimiliano Allegri wird in der nächsten Saison nicht mehr Trainer von Juventus Turin sein. Der 51-Jährige und Italiens Rekordmeister gehen nach fünf erfolgreichen Jahren getrennte Wege. Der Vertrag von Allegri bei Juventus wäre noch eine Saison gültig gewesen. Nähere Details sollen am Samstag bei einer Pressekonferenz mit Juventus-Präsident Andrea Agnelli bekanntgegeben werden.

Allegri hatte die Turiner im Sommer 2014 übernommen und mit ihnen fünfmal in Folge die italienische Meisterschaft gewonnen. Dazu erreichte der Italiener mit Juventus 2015 und 2017 den Final in der Champions League. In diesem Jahr scheiterten die Bianconeri im Viertelfinal an Ajax Amsterdam. (pre/sda)

HSV trennt sich von Trainer Wolf

Der Hamburger SV beendet die Diskussionen um seinen Trainer: Vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg bestätigt der einstige Bundesliga-Dino endgültig die Trennung von Hannes Wolf zum Saisonende. Der hatte offenbar auf eine schnelle Entscheidung gedrängt.

«Hannes Wolf hatte den Wunsch, dass wir noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen. Und wir sind übereingekommen, dass wir uns zum Saisonende trennen», sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Wolf war erst am 23. Oktober 2018 als Nachfolger von Christian Titz zum HSV gekommen und wurde mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2020 ausgestattet. (pre)

🗣 Bei der heutigen Pressekonferenz teilt Sportvorstand Ralf #Becker die Trennung von Trainer Hannes #Wolf nach dem anstehenden 34. Spieltag mit.



Weitere Informationen folgen in Kürze auf https://t.co/V59Pz7LMXF 📲💻#nurderHSV pic.twitter.com/dtXOSkm7WI — Hamburger SV (@HSV) 17. Mai 2019

Wechsel von Luka Jovic zu Real soll perfekt sein

Wie «Sky Sport» berichtet, ist der Wechsel von Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid unter Dach und Fach. Der Stürmer soll bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, der ihm total 50 Millionen Euro einbringt. die Ablöse beläuft sich auf 60 Millionen Euro. (zap)

Luka Jovic 🇷🇸

Position: Stürmer

Alter: 21

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 27 Tore

Quelle: Sky Sport



Bild: EPA/EPA

Atlético will Chelseas Alonso

Atlético Madrid steht im Sommer vor dem grossen Umbruch – Lucas Hernandez wechselt zu Bayern und auch Antoine Griezmann wird den Verein verlassen, zudem läuft der Vertrag von Filipe Luis aus. Nun suchen die Spanier in England nach Ersatz: Chelseas Marcos Alonso soll auf der Wunschliste von Trainer Diego Simeone weit oben stehen. (zap)

Marcos Alonso 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 4 Tore

Quelle: AS

Bild: EPA/EPA

Hoffenheim bedient sich beim Absteiger

Die TSG Hoffenheim holt Ihlas Bebou von Absteiger Hannover 96. Der 25-jährige Togoer erhält einen Vertrag bis 2023. (zap)

Ihlas Bebou 🇹🇬

Position: Stürmer, Flügel

Alter: 25

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 5 Tore



TRANSFER NEWS ❗️



Fleißig, unser Herr #Rosen: Mit Ihlas #Bebou präsentiert die TSG bereits ihren dritten Neuzugang. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt von @Hannover96 und erhält in Hoffenheim einen bis zum 30. Juni 2⃣0⃣2⃣3⃣ datierten Vertrag.



🌐 https://t.co/kmUx3FHDop pic.twitter.com/PCAGd4CsXT — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 16. Mai 2019

Alexis Sanchez zu Juve oder Inter?

Manchester United will Stürmer Alexis Sanchez loswerden – und stösst aus Italien auf Interesse. Neben Inter Mailand soll sich nun auch der italienische Meister Juventus Turin gemeldet haben.

Alexis Sanchez 🇨🇱

Position: Linker Flügel

Alter: 30

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 2 Tore

Quelle: The Independent

Bild: AP/PA

PSG und ManUnited wollen Lewandowski

Das Transferfenster in der Premier League ist ab heute offiziell wieder geöffnet und schon geht es los mit den Gerüchten. Manchester United soll laut bei den Bayern ein Angebot für Knipser Robert Lewandowski eingereicht haben. Die Engländer sind damit aber nicht allein, auch PSG will den Polen haben.

Die Bayern ihrerseits sind an einem Verkauf ihres besten Torschützen nicht interessiert. Und auch Lewandowski selbst hat zuletzt keine Wechselabsichten geäussert. (abu)

Robert Lewandowski 🇵🇱

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele, 38 Tore

Quelle: Kicker

Bild: AP/AP

Sané ein Thema in München

Bayern München will Leroy Sané zu einer Rückkehr nach Deutschland bewegen. Der Rekordmeister soll Verhandlungen mit den Beratern des Mittelfeldspielers von Manchester City aufgenommen haben. Zuletzt hatte Sané angeblich mehrere Offerten des englischen Meisters für eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2021 gültigen Vertrags ausgeschlagen. (ram)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 46 Spiele, 16 Tore

Quelle: Daily Record



Bild: AP

Griezmann verlässt Atletico

Nach fünf Jahren bei Atletico Madrid verlässt Antoine Griezman die spanische Hauptstadt. «Es waren fünf unglaubliche Jahre mit fantastischen Momenten», sagte der Knipser in einer emotionalen Videobotschaft, nun jedoch sei es an der Zeit, zu gehen: «Ich brauche eine neue Herausforderung. Ich muss andere Dinge sehen.»

Wohin Griezmann wechseln wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit sollen der FC Barcelona und Bayern München Interesse am Stürmerstar haben. (cma)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 150 Mio Euro

Bilanz 2018/2019: 47 Spiele, 21 Tore​

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

Pirmin Schwegler von Hannover nach Sydney

Der Schweizer Pirmin Schwegler verlässt Hannover 96 nach dem Abstieg und wechselt zu den Western Sydney Wanderers mit ihrem deutschen Trainer Markus Babbel (ex-Luzern) nach Australien.

«Für mich hat sich eine Möglichkeit ergeben, einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich habe die Chance bekommen, für einige Zeit in Australien zu leben», sagte der 31-jährige Mittelfeldspieler, der in Bundesliga auch für Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen spielte. Schweglers Vertrag in Hannover gilt nur für die erste Bundesliga, er kann den Verein deshalb nunmehr ablösefrei verlassen. (abu/sda)​

Pirmin Schwegler 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 2,5 Mio Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 3 Assists



Bild: EPA/EPA

De Rossi verlässt die Roma

Daniele De Rossi verlässt die AS Roma am Saisonende. Wie der Serie-A-Klub mitteilte, wird der 35-jährige Mittelfeldspieler seine Karriere im Ausland ausklingen lassen. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel in die MLS.

De Rossi geniesst bei der AS Roma den Status einer Vereins-Ikone. In seiner 18-jährigen Profikarriere spielte der Weltmeister von 2006 nie für einen anderen Klub. Die Tür für eine Rückkehr in anderer Funktion stünde jederzeit offen, liess Präsident James Pallotta wissen. (ram/sda)

Daniele De Rossi 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 35

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 2 Tore



Navas muss Real Madrid verlassen

Nach fünf Jahren bei den «Königlichen» ist die Zeit von Goalie Keylor Navas offenbar abgelaufen. Trotz Vertrag bis 2020 müsse der Costa-Ricaner gehen, wird berichtet. Am Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel gegen Betis Sevilla soll Real Madrid ihn verabschieden. Gerüchtweise wird Navas mit Manchester United, PSG und Porto in Verbindung gebracht. (ram)

Keylor Navas 🇨🇷

Position: Tor

Alter: 32

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele

Quelle: El Chiringuito



Bild: EPA/EFE

St.Gallen baggert bei Ademi

Stürmer Kemal Ademi könnte in die Ostschweiz zurückkehren. Sein Vertrag bei Xamax läuft aus. Ademi verliess den Nachwuchs des FC St.Gallen in Richtung Hoffenheim, seit dem Sommer spielt er in Neuenburg. Ausserdem könnte auch Runar Mar Sigurjonsson, im Frühling 2018 für ein halbes Jahr von GC ausgeliehen, wieder zu den Grün-Weissen wechseln. (ram)

Kemal Ademi 🇨🇭🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 8 Tore

Quelle: St.Galler Tagblatt



Bild: KEYSTONE

Van Persie beendet seine Karriere

Der ehemalige niederländische Internationale Robin van Persie hat seine Karriere beendet. Im Heimspiel gegen Den Haag (0:2) wurde der 35-Jährige von Feyenoord Rotterdam am Sonntag von den rund 50'000 Zuschauern im Stadion feierlich verabschiedet.

Van Persie ist mit 50 Toren in 102 Länderspielen Rekordtorschütze der Niederlande, zuletzt kam er im August 2017 für die Oranje zum Einsatz. Anfang 2018 kehrte van Persie vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul zu seinem Heimatverein Feyenoord zurück. In seiner Karriere spielte Van Persie auch für die englischen Topklubs Arsenal und Manchester United. (pre/sda)

Griezmann mit Barcelona einig

Verlässt der Weltmeister Antoine Griezmann Atlético Madrid? Angeblich schon – und angeblich in Richtung FC Barcelona. Man sei sich einig, heisst es, noch in dieser Woche sollen die Klubs den Transfer abwickeln. (ram)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 21 Tore

Quelle: Cadena Ser



Bild: EPA/EFE

Beierlorzer übernimmt Köln

Der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat für die kommende Saison Achim Beierlorzer als Trainer verpflichtet. Der 51-Jährige kommt von Jahn Regensburg und unterschrieb bis Ende Juni 2021. (ram/sda)

🔴⚪ Der #effzeh hat Achim #Beierlorzer zur neuen Saison als Cheftrainer verpflichtet. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2021. Herzlich willkommen!https://t.co/JKTRyIgOhv — 1. FC Köln (@fckoeln) 13. Mai 2019

Brighton entlässt Hughton

Trotz dem Klassenerhalt muss Chris Hughton Brighton & Hove Albion verlassen. Wie der Klub aus dem Süden Englands mitteilt, trennt er sich vom Trainer und seinen Assistenten. (ram)

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 13. Mai 2019

Hazard kündigt Wechsel zu Real Madrid an

Chelsea-Star Eden Hazard will den Klub im Sommer verlassen und bei Real Madrid anheuern. «Ich habe meine Entscheidung getroffen», sagte der Belgier, «und ich habe sie Chelsea vor einigen Wochen mitgeteilt. Nun warte ich, genau wie die Fans, darauf wie es weitergeht.» Hazards Vertrag bei den «Blues» läuft noch eine Saison. (ram)

Eden Hazard 🇧🇪

Position: Linksaussen

Alter: 28

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 51 Spiele, 19 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: Epa

Wagner wird Trainer bei Schalke

David Wagner wird Schalke 04 als Trainer in die neue Saison führen. Der 47-jährige Deutsch-Amerikaner hat beim Team mit dem Schweizer Breel Embolo einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Wagner absolvierte unter anderem 36 Spiele für Schalke und gehörte zum Team, das 1997 den UEFA-Cup gewann. Er zog nach seinen ersten Trainerjobs im Nachwuchs von Hoffenheim und der zweiten Mannschaft von Dortmund nach England. Dort glückte ihm als Cheftrainer von Huddersfield Town der grosse Coup, als er das Team 2017 in die Premier League führte. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Demirbay von Hoffenheim zu Leverkusen

Kerem Demirbay wird Bayer Leverkusens neuer Rekordtransfer. Die verankerte Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Hoffenheim lag gemäss deutschen Medien zwischen 28 und 32 Millionen Euro. So oder so ist Demirbay damit der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Leverkusen. Bisher war Lucas Alario mit 24 Millionen der teuerste Transfer der «Werkself». (zap)

Kerem Demirbay 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 4 Tore

Godin verlässt Atlético Madrid

Unter Tränen hat Diego Godin bekannt gegeben, dass er Atlético Madrid am Saisonende verlassen wird. Der Vertrag des Captains läuft dann aus. Godin absolvierte 387 Pflichtspiele für Atlético und erzielte 27 Tore – darunter auch jenes beim 1:1 im Camp Nou gegen Barcelona im Mai 2014, das den Madrilenen den ersten Meistertitel nach 18 Jahren bescherte.

Ausserdem gewann Godin mit den «Colchoneros» zweimal die Europa League und einmal den spanischen Cup, dazu erreichte er zweimal den Final der Champions League. Seine Zukunft liess der Abwehrspieler offen. Spanische Medien spekulieren mit einem Wechsel zu Inter Mailand. (ram/sda)

Diego Godin 🇺🇾

Position: Innenverteidigung

Alter: 33

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 4 Tore



Um emocionado Diego Godin confirma que vai sair do Atlético para se juntar ao Inter no final da época

pic.twitter.com/UsFiyMzqcx — 4 Linhas (@LinhasQuatro) 7. Mai 2019

Das Rennen um Bruno Fernandes

Bruno Fernandes von Sporting Lissabon legt eine Traumsaison hin. In 50 Spielen kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 31 Tore und 17 Assists. Klar, sind beim Portugiesen die grossen Klubs dran. Wie die portugiesische Sportzeitung «O Jogo» schreibt, soll Manchester City nah an einer Verpflichtung sein. Die «Citizens» seien bereit, 50 Millionen und zwei Spieler nach Lissabon zu geben. Ob das reicht? Die Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro. Interesse haben auch Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atlético und die AC Milan signalisiert. (zap)

Bruno Fernandes 🇵🇹

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 50 Spiele, 31 Tore

Quelle: O Jogo

Bild: EPA/LUSA

Hazard verlässt Chelsea definitiv

Ob Eden Hazard bei Chelsea bleibt ist alles andere als sicher. Definitiv nicht mehr bei den Blues spielt der jüngste der drei Hazard-Brüder Kylian. Bisher war der 23-Jährige an Cercle Brügge ausgeliehen, von den Belgiern wird er nun defitiniv übernommen. Bei Chelsea kam Kylian Hazard nur in der Reserve zum Einsatz. (zap)

Kylian Hazard 🇧🇪

Position: Flügelspieler

Alter: 23

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 4 Tore

Quelle: Offiziell

Neue Gerüchte, dass Eden Hazard Chelsea ebenfalls verlässt gibt es nach diesem Fan-Video, dass den Superstar zeigt, wie er auf die Frage, ob er bei Chelsea bleibt nur den Kopf schüttelt.

Fans: "Stay at Chelsea, bro!"

Eden Hazard: *schüttelt den Kopf, grinst & gibt Gas* 😅



Quelle: Instagram/shazy_rinor pic.twitter.com/IQUeiNfZBg — Sky Sport (@SkySportDE) 6. Mai 2019

Auch Ribéry verlässt Bayern München im Sommer

Ein Stück Fussball-Geschichte bei Bayern München geht im Sommer zu Ende: Nach Arjen Robben (35) wird auch Franck Ribéry (36) den deutschen Rekordmeister verlassen. Der Franzose Ribéry und der Niederländer Robben werden 2020 mit einem grossen Abschiedsspiel gewürdigt.

«Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiss nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fussball zu spielen», sagte Ribéry in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters.

Er wolle weiterspielen. Aber die Zukunft stehe noch nicht hundertprozentig fest, sagte der Franzose, der zwölf Jahren das Bayern-Trikot trug. Zuletzt war über einen Wechsel in die Türkei zu Galatasaray Istanbul spekuliert worden. Auch Katar war wiederholt ein Thema. (abu/sda)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Flügelspieler

Alter: 36

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 6 Tore

Quelle: Offiziell

Bild: EPA/EPA

Gündogan zu den Bayern?

Aufregung in München: Manchester Citys Ilkay Gündogan ist dort gesichtet worden. Brisant, da es zuletzt immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu den Bayern gab. Laut «Bild» besucht Gündogan dort jedoch nur Freunde, ein Wechsel sei kein Thema. Dabei sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola erst kürzlich, Gündogan wolle seinen Vertrag nicht verlängern. (ram)

Ilkay Gündogan 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 5 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP/PA

Kein Vertrag mehr für Costanzo

Der FC Thun verlängert den auslaufenden Vertrag mit Moreno Costanzo nicht. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kann seit dem Winter und einer längeren Verletzungspause wieder spielen. Für Thun erzielte Ex-Nationalspieler Costanzo in 24 Pflichtspielen vier Tore.

Auch der Vertrag von Goalie Francesco Ruberto wird nicht verlängert. Für ihn holt Thun Andreas Hirzel vom FC Vaduz. Der 26-Jährige bestritt einst für den Hamburger SV ein Bundesligaspiel. (ram)

Moreno Costanzo 🇨🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: 6 Spiele, kein Tor



Bild: KEYSTONE

Offerten für Müller

Zieht der «ewige» Bayern-Spieler Thomas Müller etwa aus München weg? Um den Weltmeister buhlen die AC Milan und Inter Mailand. Auch ein namentlich nicht bekannter Klub aus England habe bei Müller angefragt. (ram)

Thomas Müller 🇩🇪

Position: Angriff

Alter: 29

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19:

Quelle: Kicker



Bild: AP

Klose nach Schottland?

Timm Klose ist soeben mit Norwich City in die Premier League aufgestiegen. Dort war der Basler Verteidiger nach einer Verletzung zuletzt aber nicht mehr Stammspieler. Nun sollen die Glasgow Rangers ihre Fühler ausgestreckt haben. Dort spielte mit Philippe Senderos schon einmal ein Schweizer Innenverteidiger. (ram)

Timm Klose 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 4 Tore

Quelle: Scotsman



Neymar will zu Real Madrid

Ein altes Gerücht erhält neue Nahrung. Neymar soll seinem brasilianischen Landsmann Marcelo verraten haben, dass er in der nächsten Saison gerne bei Real Madrid spielen wolle. Doch ob ihn Paris Saint-Germain ziehen lässt? Vielleicht haben die Franzosen Neymars Faxen ja dicke – vielleicht klotzen sie aber noch mehr, um sich endlich den Traum vom Champions-League-Triumph zu erfüllen. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 21 Tore

Quelle: El Chiringuito



Noch ein Schweizer für Gladbach?

Ruben Vargas ist in den Fokus von Borussia Mönchengladbach gerückt. Der 20-jährige Schweizer, dem auch Angebote von YB und Basel vorliegen sollen, hat sich in dieser Saison beim FC Luzern in die Stammelf gespielt. (ram)

Ruben Vargas 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 2,75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 7 Tore

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

Mbabu im Sommer von YB zu Wolfsburg

Nach drei Saisons mit zwei Meistertiteln verlässt Verteidiger Kevin Mbabu die Young Boys. Der Schweizer Internationale wechselt auf die neue Saison mit einem Vierjahresvertrag zu Wolfsburg in die Bundesliga. Der Transfer hat sich seit einiger Zeit angebahnt.

Der 24-jährige gebürtige Genfer Mbabu, einst Junior bei Servette, kam im Sommer 2016 leihweise von Newcastle United nach Bern. 2017 übernahmen die Young Boys den hochtalentierten, offensiv orientierten rechten Verteidiger definitiv und mit einem bis Sommer 2020 gültigen Vertrag.

Bei Wolfsburg wird Mbabu die Nummer 19 tragen, die zuletzt dem bei einem Autounfall verstorbenen Junior Malanda gehörte. Beim VfL Wolfsburg stehen auch die weiteren Schweizer Internationalen Admir Mehmedi und Renato Steffen unter Vertrag. (pre/sda)

Kevin Mbabu 🇨🇭

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 23

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 1 Tor

Kevin #Mbabu wechselt zur kommenden Saison vom @BSC_YB zu unseren Wölfen! Der Rechtsverteidiger unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bis 2023 und erhält die Rückennummer 19. Wir freuen uns auf dich, @Kevin_Baboo! 🤗 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/SDpw2NG7WU — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 25. April 2019

Spielmann in die Hauptstadt

Marvin Spielmann macht den «logischen» Schritt und wechselt vom FC Thun zum grossen Nachbar YB. Der Meister stattet den Angreifer mit einem Vierjahresvertrag aus, obwohl dieser erst vor einem halben Jahr noch in Thun verlängert hatte.

Vor zweieinhalb Jahren stiess der gebürtige Oltener von Wil zu Thun. Im Sommer 2017 ersetzte er Christian Fassnacht auf der Flügelposition und erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz. Nachdem er seine guten Leistungen auch in der aktuellen Saison bestätigen konnte, zog er vermehrt das Interesse anderer Klubs auf sich. In 82 Pflichtspielen für den FC Thunerzielte Spielmann 25 Tore und konnte 12 Assists verbuchen. (ram)

Marvin Spielmann 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 11 Tore



Steven von Bergen tritt zurück

Steve von Bergen, Captain und Innenverteidiger von Meister YB, beendet nach der laufenden Saison mit fast 36 Jahren seine Karriere. Der Neuenburger ist 50-facher Internationaler.

Steve von Bergen hat aus freien Stücken entschieden, seine Profikarriere zu beenden. Er wird dies feierlich am letzten Meisterschaftsspiel der Saison zwischen den Young Boys und Luzern am 25. Mai im Stade de Suisse tun können – und sich erneut als Mitglied der Meistermannschaft feiern lassen.

«Es ist mir sehr schwer gefallen, diesen Entscheid zu fällen. Es tut weh, daran zu denken, nicht mehr auf dem Platz zu stehen und nicht mehr mit den Teamkollegen in der Kabine zu sein. Gleichzeitig freue ich mich enorm, dass wir mit YB Klubgeschichte geschrieben haben und in den nächsten Wochen weiterhin schreiben werden», sagt Von Bergen. Diese Erfolge, Erlebnisse und Emotionen seien für die Ewigkeit. (abu/sda)

Ramsey zu Juventus

Der 28-jährige Waliser Aaron Ramsey wechselt auf die nächste Saison mit einem Vierjahresvertrag von Arsenal zu Juventus Turin. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war zuletzt einer der am meisten umworbenen Spieler. Ramseys Vertrag bei Arsenal wäre mit dem Ende dieser Saison ausgelaufen. Er soll in Italien rund acht Millionen Franken im Jahr verdienen. (ram/sda/ans)

Aaron Ramsey

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 3 Tore



Bild: AP/AP

Bayern holt HSV-Jungtalent

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, hat der FC Bayern München Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV verpflichtet. Die Ablöse für das Jungtalent soll bei 2,5 Millionen Euro liegen. Der Transfer soll seit Juli 2018 fix sein. Der Wechsel soll im Sommer 2019 oder 2020 erfolgen. In München soll Arp rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. (zap)

Jann-Fiete Arp 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/19: 14 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild

Bild: AP/AP

Lustenberger im Sommer zu YB

Das Abenteuer Bundesliga endet für Fabian Lustenberger im Sommer. Der 30-jährige unterschrieb bei den Young Boys ein Vertrag über drei Jahre bis 2022. Lustenberger könnte beim amtierenden Meister die Rolle von Steve von Bergen als Abwehrchef übernehmen. Eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler, kam der Luzerner bei Hertha Berlin in dieser Saison ausschliesslich in der Innenverteidigung zum Einsatz. (abu)

Fabian Lustenberger🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Liga-Bilanz 2018: 23 Spiele

Fabian Lustenberger wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Hertha BSC im Sommer ablösefrei nach Bern und hat bei YB einen Kontrakt über drei Jahre bis im Sommer 2022 unterschrieben - mit Option auf eine weitere Saison.



ℹ️👉https://t.co/d6jG5D4uRD #BSCYB @HerthaBSC pic.twitter.com/T0wC7kTnzc — BSC Young Boys (@BSC_YB) 28. Januar 2019

De Jong für 86 Millionen Euro von Ajax zu Barcelona

Der FC Barcelona hat sich die Dienste des niederländischen Jungstars Frenkie de Jong gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam wird im Sommer zu den Katalanen wechseln, wie diese vermeldeten. Für den Transfer überweist Barcelona 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an Ajax Amsterdam. De Jong unterschrieb laut Angaben von Barcelona einen ab Juli 2019 gültigen Fünfjahresvertrag. (sda/apa)

Frenkie de Jong 🇳🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 4 Tore​

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

Abonniere unseren Newsletter