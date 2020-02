Sport

Unvergessen

Evertons Klub-Legende Dixie Dean stirbt 1980 im Stadion



Bild: S&G and Barratts

Unvergessen

Everton verliert das Liverpooler Derby – und den grössten Spieler seiner Geschichte

1. März 1980: Für die Fans des FC Everton wird das Resultat vom Derby gegen Liverpool an diesem Tag zur Nebensache. Denn auf der Tribüne stirbt ihr grösstes Idol: Dixie Dean. Der Stürmer, der nur einen Hoden hatte.

Der 1. März 1980 ist ein Tag der Trauer für alle Fans des FC Everton. Nicht weil ihr Club das Derby gegen Stadtrivale Liverpool mit 1:2 verliert. Sondern weil auf der Tribüne kurz nach dem Schlusspfiff die Klublegende Dixie Dean einen Herzinfarkt erleidet und stirbt.

Zwischen 1925 und 1937 schnürt Dean seine Schuhe 433 Mal für Everton und er schiesst dabei sagenhafte 383 Tore. Auch in der englischen Nationalmannschaft ist er ein Goalgetter der Sonderklasse, was 18 Treffer in 16 Einsätzen belegen.

Bild: Getty images north

«Wenn du noch ein Tor schiesst, wird es dein letztes sein!»

All das schafft William Ralph Dean, der eigentlich lieber mit Bill angeredet werden will als mit Dixie, mit nur einem Hoden. Noch vor seiner Zeit bei Everton geht er als Teenager für die Tranmere Rovers auf Torejagd, auch dort ist seine Quote mit 27 Treffern in 30 Spielen äusserst eindrucksvoll.

Als Dean in einer Partie mit Tranmeres Nachwuchs gegen Altrincham skort, soll ihn sein Gegenspieler gewarnt haben: «Wenn du noch ein Tor schiesst, wird es dein letztes sein!»

Dean lässt sich durch die Drohung nicht einschüchtern, der 17-Jährige schiesst noch ein Tor. Daraufhin tritt ihm der Verteidiger derart hart ins Gemächt, dass der Stürmer einen Hoden verliert. Als ein Teamkollege ihn zur Linderung der Schmerzen massiert, bellt ihn Dean an: «Du musst nicht rubbeln, zähle sie!»

Bis heute unerreicht

Nach seinem Transfer zu Everton schiesst Dixie Dean 1927/28 in einer Saison unvorstellbare 60 Tore, 40 davon mit dem Kopf – obwohl er sich ein Jahr zuvor bei einem Töffunfall lebensgefährlich am Schädel verletzt hat. Bis heute hat kein Spieler in der höchsten Liga Englands mehr Tore in einer Spielzeit erzielt.

Mit diesem Tormonster in ihren Reihen werden die «Toffees» Meister. Vier Jahre und ein Abstieg später gewinnt Everton mit Dean nach dem direkten Wiederaufstieg erneut den Titel.

Das vermeintliche Wiedersehen mit dem Hoden-Treter

Kurz nach diesem Erfolg trifft Dean in einem Liverpooler Pub auf den Mann, den er als denjenigen identifiziert, der ihm einen Hoden zerstört hat. «Er liess mir ein Bier bezahlen und ich konnte das Gesicht zunächst nicht zuordnen», erinnert sich Dean gemäss dem Guardian später.

«Als ich wusste, wer er war, habe ich ihm dermassen eine runtergehauen, dass er ins Spital musste.» Blöd für beide, dass sich Dean irrt und es sich bei seinem Opfer nicht um den Treter handelt.

Vor dem Goodison Park, der Heimstätte des FC Everton, steht seit Mai 2001 eine Statue, die an Dixie Dean erinnert.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende sportliche Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

Abonniere unseren Newsletter