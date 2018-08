Sport

Unvergessen

Werner Günthör holt Leichtathletik-WM-Gold



Bild: KEYSTONE

60'000 decken «Kugel-Werni» mit Pfiffen ein – er antwortet mit erstem Schweizer WM-Titel

29. August 1987: Werner Günthör stösst die Kugel in Rom mit Urgewalt auf 22,23 Meter und verteilt anschliessend als erster Schweizer Leichtathletik-Weltmeister Kusshändchen an das aufgebrachte Italo-Publikum.

Alex Dutler Alex Dutler

Er esse alles gerne – «ausser Chinesisch», erklärt der 26-jährige Werner Günthör vor seinem Abflug an die Leichtathletik-WM 1987 in Rom. Wer dem Kugelstoss-Giganten einmal persönlich gegenüberstand, mag diesen Worten gerne Glauben schenken. Zwei Meter gross, 127 Kilogramm Körpergewicht, Schuhgrösse 46 – es sind alles nur Zahlen, die seine imposante Erscheinung nicht einmal ansatzweise erfassen können.

Und dann sind da die blonden Strähnchen, die irgendwie gar nicht ins Bild passen wollen, welches man sich von einem typischen Kraftmeier macht. «Meine Freundin ist Coiffeuse und mir gefallen blonde Haare gut», erklärt Günthör und lacht.

Bild: KEYSTONE

«En fuule Cheib»

Die Freundin heisst Nadia und ist 32 Zentimeter kleiner als der Modell-Athlet. Vor allem im Haushalt macht sie mit dem jungen Günthör eine Menge mit: «Ich bin ‹en fuule Cheib›, wenn es darum geht. Wenn ich am Abend nach Hause komme, dann habe ich keine Lust mehr darauf.»

«Wenn der Erfolg ausbleibt und es mir schlechter geht, dann wenden sich viele Leute ab.»

Trotzdem ist Nadia 1987 das Grösste für den amtierenden Europameister – und er scheut sich nicht, das zuzugeben: «Sie begleitet mich nach Rom. Als Sportler sind viele Begegnungen oberflächlich, man wird leicht einsam. Wenn der Erfolg ausbleibt und es mir schlechter geht, dann wenden sich viele Leute ab. Bei ihr fühle ich mich geborgen.»

So sensibel ist der gelernte Sanitärinstallateur aus dem Thurgau, der als grösste Schweizer Medaillenhoffnung zur WM nach Italien aufbricht.

Bild: KEYSTONE

Kusshändchen für das konsternierte Publikum

Und trotzdem bleibt er im Brutkasten des Stadio Olimpico in Rom während anderthalb Stunden ganz cool. Auch dann noch, als die einheimischen Fans ihn mit einem gellenden Pfeifkonzert eindecken. Sie wollen «Kugel-Werni» aus der Fassung bringen, um ihrem Liebling Alessandro Andrei einen Vorteil zu verschaffen – doch Werner Günthör lässt sie nicht.

Mit 21,63 Metern übernimmt der Olympia-Fünfte von Los Angeles 1984 gleich im ersten Versuch die Spitze. Die verliert er nach dem zweiten Durchgang wieder, aber dann wuchtet er die Kugel im vierten Versuch 22,11 Meter weit. Eine Medaille hat er damit schon fast auf sicher. Günthör setzt sich zufrieden einen weissen Sonnenhut auf und harrt der Dinge, die da kommen.

Bild: KEYSTONE

Die Konkurrenz scheitert reihenweise an den eigenen Nerven. Nur der italienische Polizist Andrei kratzt noch an Günthörs Marke und stösst auch über 22 Meter – doch der Versuch ist ungültig. Die 60'000 Zuschauer toben.

Um 19.26 Uhr steigt Werner Günthör für seinen sechsten und letzten Stoss in den Ring. Er sammelt sich kurz und wuchtet die 7,257 Kilogramm schwere Kugel dann mit Urgewalt auf 22,23 Meter. Der Thurgauer hebt majestätisch die Arme, verteilt Kusshändchen an das völlig konsternierte Publikum. Er weiss, diese Marke wird Andrei nicht mehr knacken: Sieg, Gold, Weltmeister – der erste in der Schweizer Leichtathletik-Geschichte!

Nach dem Wettkampf zittert der Koloss in den Katakomben des Stadions am ganzen Körper. Der Druck fällt ab, die Spannung schwindet, er hat es nach jahrelanger Quälerei ganz an die Weltspitze geschafft. «Läck mir ...», prustet er und fällt seinen Betreuern um den Hals.

Noch ahnt er nicht, dass er ein Jahr später Olympia-Bronze in Seoul erobern und den WM-Triumph 1991 und 1993 wiederholen wird – und sich damit in der Schweizer Sportgeschichte endgültig unsterblich macht.

Unvergessen In der Serie Unvergessen blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

