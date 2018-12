Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg

13.02.1998: Trotz seinem Jahrhundert-Sturz wird Hermann Maier noch Doppel-Olympiasieger

13. Februar 1998: Selten trifft die Redenswendung vom Phoenix, der aus der Asche steigt, besser zu als bei Hermann Maier. Im japanischen Nagano legt er in der Abfahrt einen Aufsehen erregenden Sturz hin – und holt trotzdem noch zwei Mal Gold.

Hermann Maier ist im Winter 1997/98 der überragende Skifahrer. Als Sieger der Abfahrten in Bormio und am Lauberhorn und mit drei weiteren Podestplätzen in der Königsdisziplin tritt er als Topfavorit zur Olympia-Abfahrt an. Doch anstatt dass der Österreicher zum ersten Mal Olympiasieger wird, sichert er sich den Eintrag in die Geschichtsbücher mit einem Jahrhundert-Sturz.

«Ich wollte das Rennen unter allen Umständen gewinnen», erinnert sich Maier an die Abfahrt von Nagano. «Ich war so gierig …