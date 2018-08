André Bucher sprintet über 800 Meter unnachahmlich zum ersten Schweizer WM-Gold

«Gring ache u seckle» – Anita Weyermann rempelt sich zu WM-Bronze über 1500m

5. August 1997: Was tun, wenn man in einer Sackgasse steckt? Ellbogen raus – und dann «Gring ache u seckle, seckle, seckle!» Anita Weyermann schreibt beim WM-Final über 1500 Meter in Athen Schweizer Sportgeschichte.

Da liegt sie, im Zielauslauf des Olympiastadions von Athen. Auf dem Rücken, die Beine ausgestreckt, schnappt Anita Weyermann wie ein Fisch an Land nach Luft.

Die 19-jährige Gymnasiastin aus dem bernischen Gümligen ist beim 1500-m-Final der WM an ihre Grenzen gegangen – und auf den letzten 300 Metern sogar noch weit darüber hinaus. Als die Schwedin Malin Ewerlöf ihr auf die Beine helfen will, sackt Weyermann einfach wieder in sich zusammen.

Hat sich dieser brutale Effort gelohnt, oder …