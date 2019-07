Sport

Tour de France 2006: Floyd Landis' legendäres Solo nach Morzine



Unvergessen

Die magische Show des Floyd Landis, die ein einziger, grosser Schwindel ist

20. Juli 2006: Fans, Experten und Journalisten sind aus dem Häuschen. Wie sich Floyd Landis auf der Etappe nach Morzine das Leadertrikot zurückholt, das hat die Tour de France ewig nicht mehr gesehen. Doch der Zauber verfliegt schnell.

«Die Tour de France spielt verrückt. Es herrscht Anarchie.»

«Er spinnt, der Amerikaner.»

Es ist eine Etappe fürs Geschichtsbuch, welche die Fahrer der Tour de France an diesem 20. Juli 2006 von Saint-Jean-de-Maurienne nach Morzine führt. Denn was der Amerikaner Floyd Landis zeigt, ist nicht von dieser Welt. Was sich kurze Zeit später auch exakt so bestätigen wird.

Phonak-Chef Andy Rihs hat einen grossen Traum und den will er sich endlich erfüllen: Einer seiner Equipe soll die Tour de France gewinnen, das wichtigste Velorennen der Welt. Floyd Landis ist dafür bestimmt, der langjährige Helfer von Lance Armstrong.

Tatsächlich holt sich Landis in der elften Etappe das Maillot Jaune. Er verliert es zwei Tage später zwar, holt es sich auf der Alpe d'Huez aber zurück – und bricht nochmals einen Tag darauf ein. Landis verliert zehn Minuten. Der Gesamtsieg ist weg.

Der Anruf des «Kannibalen»

Der Gesamtsieg ist weg? Denken vielleicht alle, nur einer nicht: Eddy Merckx. Der erfolgreichste Velorennfahrer der Geschichte, dessen Sohn Axel ein Teamkollege von Landis ist, ruft am Abend bei Phonak-Manager John Lelangue an. Er empfiehlt ihm, einen Angriff «à l'ancienne» zu versuchen – eine Attacke, wie man sie früher gemacht hat, aber wie es sie im modernen Radsport fast nicht mehr gibt.

Landis, der Sohn von strenggläubigen Mennoniten, lässt sich den Plan durch den Kopf gehen, bei «zwei Bierchen gegen den Frust», wie er später erklären wird. Der Plan steht: Er will mit einem Husarenritt noch einmal in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen.

Ein Bidon nach dem anderen

75 Kilometer sind absolviert. Eine Spitzengruppe mit 15 Fahrern liegt weit, rund 11 Minuten, vor dem Feld. Da gibt Landis seinen Kollegen das Zeichen zum Angriff. Das Phonak-Team setzt sich an die Spitze des Feldes, schlägt ein wahnwitziges Tempo an. Irgendwann ist Landis allein und er pedalt einfach stur weiter mit einer Geschwindigkeit, die seine Gegner grübeln lässt. Irgendwann ist er auf und davon.

Ein Bild von Landis wird diese Soloflucht prägen: Wie er pausenlos mit einem Bidon hantiert. Insgesamt 20 Wasserflaschen trinkt er, zählen die Reporter, rund 50 Bidons leert er über Kopf und Nacken aus, um sich zu kühlen. Im Begleitwagen müssen sie an diesem Tag ebenfalls über sich hinauswachsen.

Der Hölle entkommen, dem Himmel näher gerückt

Bis ins Ziel fehlen noch über 120 Kilometer. Kann Landis dieses Tempo wirklich so lange durchhalten? Schliesslich ist es alles andere als flach, es geht über die Alpenpässe Col des Saisies, Col d'Aravis, Col de la Colombière und Col de Joux Plane. Wie ein Besessener tritt Landis in die Pedale. Bald hat er die Fluchtgruppe eingeholt, bald stehen gelassen.

50 Kilometer vor dem Ziel hat er mehr als neun Minuten Vorsprung auf die Erstklassierten der Gesamtwertung. Plötzlich ist ein Podestplatz, ja gar der Sieg in Paris wieder realistisch. Denn Landis kommt durch, er ist «mit seinem Himmelfahrtskommando der Hölle entkommen und dem Himmel näher gerückt», wie Reporter Martin Born im «Tages-Anzeiger» formuliert.

Das Unmögliche möglich gemacht

Im Gesamtklassement liegt Landis nur noch 30 Sekunden hinter Leader Oscar Pereiro zurück. Und weil noch ein 57 Kilometer langes Zeitfahren ansteht und Landis in dieser Disziplin als stärker gilt, rückt der Gesamtsieg in Griffnähe.

Zwei Tage nach dem epischen Etappensieg in Morzine kann Floyd Landis sich tatsächlich erneut ins Gelbe Trikot einkleiden lassen. Er wird im Zeitfahren Dritter, er nimmt Pereiro eineinhalb Minuten ab und er liegt vor der Triumphfahrt auf die Champs-Elysées 59 Sekunden vor dem Spanier. Andy Rihs hat seinen Gesamtsieger. Endlich!

Der gewaltige Kater nach der Feier

Doch bei Phonak sind sie nach der Siegerfeier in Paris wahrscheinlich noch kaum wieder nüchtern, als die Bombe platzt: Floyd Landis gedopt! Auf der 17. Etappe nach Morzine! Bei seinem Höllenritt!

Natürlich streitet Landis zunächst alles ab und das Team gibt sich überrascht. Doch die B-Probe bestätigt die erhöhten Testosteron-Werte. Nach einem langen Rechtsstreit wird Landis der Tour-Sieg aberkannt. Erst Jahre später gesteht Floyd Landis, dass er die meiste Zeit seiner Karriere zu Dopingmitteln gegriffen hat.

Andy Rihs bezeichnet die Affäre später als «den traurigsten Moment, viel schlimmer als alles andere». Er löst die Phonak-Equipe Ende Saison auf, aber sein grosser Traum erfüllt sich doch noch. Als Hauptsponsor des BMC-Team feiert er 2011 den Tour-de-France-Sieg von Cadel Evans.

Landis führt seit 2016 in Colorado ein Geschäft, das legales Cannabis verkauft. Rihs wird auch Geldgeber der Berner Young Boys, aber den Meistertitel 2018 kann er nicht mehr erleben. Kurz bevor dieser auch rechnerisch unter Dach und Fach ist, erliegt er 75-jährig an Leukämie.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

