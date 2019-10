Sport

19. Oktober 1996: Arno Del Curto hat in seiner Karriere schon die unglaublichsten Szenen erlebt. Doch dass er in seiner ersten Saison in Davos den Spielern gar erklären muss, dass man dem Schiedsrichter nicht mehr «Fuck you» sagen dürfe, übertrifft wohl alles.

Was Arno Del Curto schon alles mitmachen musste, kann man teilweise kaum glauben. Aber in fast 40 Jahren als Trainer läppert sich da einiges zusammen. So auch diese Anekdote:

Del Curto kam im Sommer 1996 als Cheftrainer zum HC Davos. In der neunten Runde empfängt sein Team den SC Bern. Der HCD hat mit einem Sieg die Chance, erstmals seit elf Jahren wieder die Tabellenspitze der Nationalliga A zu übernehmen.

Wer hätte das gedacht: Schiedsrichter-Beleidigung gibt zwei Minuten

Doch Del Curto muss seine Spieler dabei in ungewöhnlichen Dingen coachen. So auch irgendwann während der Partie, als er sich nach einer kurzen Diskussion mit dem Unparteiischen zur Spielerbank dreht und erklärt:

«He! To the referee nicht mehr ‹Fuck you› sägä.»

Del Curto dreht sich kurz zum Kanadier Ken Yaremchuk, der an der Bande steht und den es wohl besonders angeht:

«Don’t say ‹Fuck you› to the referees. He says 2 minutes, hä!»

Dann dreht er sich zurück zur Spielerbank, läuft an den Schweizer Spielern vorbei und wiederholt auf Deutsch:

«Au bi eui klar, hä? Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git 2 Minuta, hä!»

Ob die Botschaft wirklich ankam, ist zumindest in der englischen Version unklar. 16 Jahre später kann Del Curto am Spengler Cup im Interview mit TSN mit seinem Englisch jedenfalls nicht wirklich überzeugen:

Davos verliert, doch das Resultat wird erst zehn Minuten nach der Entscheidung definitiv bekannt

Doch zurück ins Jahr 1996: Davos verliert eine umstrittene Partie gegen Bern mit 3:4 nach Verlängerung. Erst zwei Sekunden vor Schluss trifft Régis Fuchs für die Gäste. Die Offiziellen am Zeitnehmertisch lassen die Matchuhr allerdings noch sieben Sekunden weiterlaufen und auf der Resultattafel steht es noch immer 3:3.

Im Stadion herrscht Verwirrung, Del Curto hat vor dem Treffer ein Foul von Gates Orlando an Yaremchuk gesehen und will eine Annullierung des Treffers. Der Stadionspeaker kündet derweil das «definitive Resultat für später» an. Zehn Minuten dauert die Ungewissheit, dann gibt Headschiedsrichter Moreno den Siegestreffer endgültig. Davos' Warten auf die erste Leaderposition dauert noch über die ganze Spielzeit an.

Arno Del Curto polarisierte in der Schweiz Jahrzehntelang

Was Profitrainer heutzutage alles können müssen ... es reicht längst nicht mehr, nur Technik und Taktik zu vermitteln. Psychologe sollte man sein, Pädagoge natürlich auch, ein guter Redner und Motivator. Dazu muss man einen väterlichen Rat geben können, sich in den Medien gut schlagen, einen breiten Rücken haben, Spieler trösten können und die sensiblen Jungs nach Niederlagen wieder aufmuntern.

Bild: KEYSTONE

Dazu vielleicht zwischendurch der Kumpel sein und die Spieler auf Gefahren und Nutzen von Social Media aufmerksam machen. Die Liste ist fast endlos. Einer, der dies alles am besten beherrscht hat, war Arno Del Curto. Er ist zwar nicht mehr Davos-Trainer und seine Sprüche sind aber immer noch legendär.

Kein Wunder, widmet das Schweizer Fernsehen dem Bündner 2011 eine kurze Serie mit dem Titel «Wie Arno Del Curto tickt».

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

