Basketball-Profi Mick Pennisi sorgt für eine der legändersten Schwalben



bild: interaksyon.com

Erst der umjubelte Dreier, dann die Showeinlage – der Hollywood-Auftritt des Mick Pennisi

21. März 2012: Es ist ein spezieller Tag für Mick Pennisi: Ihm gelingt als erst achtem Spieler in der obersten philippinischen Basketball-Liga der 700. erfolgreiche Dreier der Karriere. Doch für die ganz grossen Schlagzeilen sorgt der Australier wenig später mit der wohl denkwürdigsten Schwalbe der Sportgeschichte.

Der Tag beginnt so gut für Mick Pennisi: Der Australier spielt in der PBA (Philippinie Basketball Association) für Barako Bull Energy Cola gegen seinen Ex-Verein Petron Blaze. Bereits im ersten Drittel gelingt ihm dabei ein historischer Wurf: Der 700. Karriere-Dreier. Der 37-jährige Pennisi ist der erst achte Spieler der PBA, dem dieses Kunststück gelingt.

Doch dann kommt eine Aktion, für die Pennisi immer in Erinnerung bleiben wird. Es ist die wohl denkwürdigste Schwalbe in der Geschichte des Sports. Vorhang auf:

Das Vorspiel

Mick Pennisi und sein Gegenspieler Will McDonald kommen sich langsam näher. McDonald fasst Pennisi immer wieder an, es kommt zu ersten Zärtlichkeiten. Als es auszuarten droht, unterbricht der Schiedsrichter die Partie, McDonald knallt den Ball an den Kopf von Pennisi.

Der Höhepunkt

Stolze 2,06 Meter gross und 107 kg schwer ist Pennisi, dennoch haut ihn die Wucht des Balles um – allerdings erst nach einer Bedenkzeit von zwei Sekunden. Er ist zwar riesig, doch Pennisi ist offensichtlich nicht hart genug, er steht nicht mehr.

Und weil es so schön war, hier noch in der Endlosschleife als GIF.

«Ich denke, ich werde Schauspieler, wenn meine Basketball-Karriere vorbei ist.»

Der zweite Akt

Die Show von Pennisi geht weiter: Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt er am Boden, hält sich den Kopf. Nach dem kurzen Zögern beim Hinfallen muss der zweite Akt perfekt sitzen, das weiss Pennisi natürlich und legt sich voll ins Zeug.

Auf seine theatralische Einlage angesprochen, sagt Pennisi nach der Partie: «Ich denke, ich werde Schauspieler wenn meine Basketball-Karriere vorbei ist.»

Applaus als Schlussakt

Will McDonald wird wegen des Vorfalls wegen Unsportlichkeit vom Unparteiischen des Feldes verwiesen. Vorher holt sich der 2,11-Meter-Hüne aber noch die Anerkennung seiner Mitspieler. Die Zuschauer können es ebenfalls nicht fassen, was gerade geschehen ist, sie klatschen, lachen und jubeln.

Und Pennisi? Er hat den fahrlässigen, groben Angriff mit dem Ball gegen seine Schädeldecke wie ein Wunder ohne Folgeschäden überstanden. Mehr noch, er kann sogar wieder lachen und mit seinem Teamkollegen rumalbern: «Gnihihihi. Ich hab übrigens nur so getan», dürfte er seinem Kumpel verraten haben.

Die anschliessenden zwei Freiwürfe kann Pennisi nicht verwandeln. Zum Glück hat er sich als Schauspieler bereits ein zweites Standbein aufgebaut. Im Basketball wird man ihn sowieso nur wegen der wohl denkwürdigsten Schwalbe aller Zeiten in Erinnerung halten.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

