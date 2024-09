Die besten Bilder des US Open 2024 1 / 39 Die besten Bilder des US Open 2024 Tommy Paul ist der Bildschirm direkt hinter ihm wohl nicht nahe genug. quelle: keystone / justin lane

US Open: Grand-Slam-Finalistin scheidet aus – Medwedew und Draper siegen deutlich

Mehr «Sport»

Paolini unterliegt Muchova

Nach den Finalteilnahmen in Roland Garros und Wimbledon in diesem Jahr ist für Jasmine Paolini (WTA 5) am US Open im Achtelfinal Schluss. Die Italienerin unterliegt Karolina Muchova (WTA 52) 3:6, 3:6.

Die Italienerin Jasmine Paolini schied am Montag aus. Bild: keystone

Paolini führte in den Sätzen 3:1 und 3:2, verlor dann aber fünf respektive vier Games in Folge. Für die 28-jährige Muchova ist der Erfolg eine schöne Bestätigung, nachdem sie wegen einer Operation am Handgelenk einen Grossteil der Saison verpasst hatte. Nun will die Tschechin ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, als sie in New York den Halbfinal erreichte.

Medwedew und Draper marschieren durch

Daniil Medwedew (ATP 5) und Jack Draper (ATP 25) liessen ihren Gegnern im Achtelfinal des US Open keine Chance. Der 22-jährige Brite setzte sich gegen den Tschechen Tomas Machac (ATP 39) mit 6:3, 6:1, 6:2 durch und steht damit erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinal.

Daniil Medwedew besiegte Nuno Borges deutlich. Bild: keystone

Noch weniger Punkte für den Gegner liess der 28-jährige Russe zu, der den Portugiesen Nuno Borges mit 6:0, 6:1, 6:3 nach Hause schickte. Im Viertelfinal könnte der Vorjahresfinalist auf den an Nummer 1 gesetzten Jannik Sinner treffen.

Das lief am Vortag: Titelverteidigerin Gauff ausgeschieden +++ Zverev übersteht Schreckmoment

Alle Resultate

Frauen

Männer

(hah/sda)