Tavares bei Rückkehr nach New York ausgebuht und beleidigt



Plastik-Schlangen für den «Verräter»! So feindlich wurde Tavares in New York empfangen

Es ist noch gar nicht lange her, da war John Tavares der absolute Fan-Liebling bei den New York Islanders. Kein Wunder: In neun Saisons für die meist erfolglosen «Isles» sammelte der 2009 an erster Stelle gedraftete Kanadier 643 Skorerpunkte (283 Tore/360 Assists in 689 Spielen) und führte sie insgesamt dreimal in die Plaoyffs. Seit dem Abgang von Mark Streit nach der Saison 2012/2013 wurde Tavares ausserdem zum Captain ernannt.

Doch als Tavares im vergangenen Sommer zum «Free Agent» wurde folgte das Aushängeschild des Klubs dem Lockruf aus seiner Heimat und wechselte zu den Toronto Maple Leafs, was ihm die Fans in New York ziemlich übel nahmen. Vor allem das eine Foto, das Tavares nach seinem Wechsel auf Twitter postete und ihn als kleinen Jungen in Leafs-Bettwäsche zeigte, kam gar nicht gut an.

Not everyday you can live a childhood dream pic.twitter.com/YUTKdfMALl — John Tavares (@91Tavares) 1. Juli 2018

Gestern stand die erstmalige Rückkehr seit seinem Wechsel für ein Gastspiel bei den Islanders nach New York an. Die Stimmung wurde schon im Vorfeld aufgeheizt: Ein Video machte die Runde, in dem Islanders-Fans ihren ehemaligen Captain als «Verräter», «Schlange» und «Pyjama Boy» verspotteten. Trainer Barry Trotz sah sich gezwungen, an die Fans zu appellieren, ihrem ehemaligen Superstar doch eine würdige Rückkehr zu bereiten.

Barry Trotz's message to #Isles fans:



"You have to respect that John gave his all for a long time for the organization … earned the right to go back home. Some people are upset, but just be respectful. Cheer us on & let's have a good hockey game."https://t.co/ORwEptnS9b — Mark Masters (@markhmasters) 28. Februar 2019

Doch die Islanders-Fans wollten nicht auf ihren Coach hören. Schon als Tavares zum Aufwärmen das Eis betrat, wurde er minutenlang mit «Asshole»- und Buhrufen eingedeckt. Auch während des Tribute-Videos, das vor dem Puckeinwurf noch einmal Tavares' Meilensteine bei den «Isles» in Erinnerung rufen sollte, beleidigte das Publikum ihren einstigen Liebling weiter.

Auch während des Spiels wurde Tavares fast pausenlos beleidigt. Zwischendurch flogen Plastik-Schlangen aufs Eis und als Tavares sich nach dem Ende des ersten Drittels auf den Weg in die Garderobe machte, warf ein Fan ein altes Islanders-Trikot nach ihm.

Auch sportlich gab es nichts zu lachen für Tavares. Nach zwei Dritteln lagen die Maple Leafs bereits mit 1:4 und zurück und im Schlussdrittel machten die Islanders dann mit dem 5:1 und dem 6:1 bald alles klar. So konnten sie die Fans wieder darauf konzentrieren, ihren einstigen Captain zu verunglimpfen.

Tavares nahm die Anfeindungen gelassen. «Ich habe erwartete, dass es so kommen wird», sagte er nach dem Spiel. «Es ist, wie es ist. Ich habe meine Entscheidung getroffen und schaue nur noch nach vorne.» Torontos Trainer Mike Babcock brachte es schliesslich auf den Punkt: «Du musst schon ein sehr spezieller Spieler sein, wenn die Fans dich auf diese Weise verehren. Sie buhen nämlich nur, wenn du ihnen wichtig bist.» Am 1. April kehrt Tavares dann zum zweiten Mal ins Nassau Coliseum zurück. (pre)

