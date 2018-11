Sport

Die NFL-Highlights an Thanksgiving



Brees on fire und ein «Juliocopter» – so spektakulär war die NFL an Thanksgiving

Die Resultate

Die Highlights

Saints nicht zu stoppen

Die New Orleans Saints feiern beim 31:17-Erfolg gegen die Atlanta Falcons ihren zehnten Sieg in Serie. Blendend aufgelegt? Natürlich Quarterback Drew Brees, der seit Wochen in MVP-Form ist. Gestern warf er vier Touchdown-Pässe und brachte 15 von 22 Pässen für 171 Yards an den Mann.

Die Falcons müssen sich aber an der eigenen Nase nehmen, ihnen unterliefen zu viele böse Schnitzer: Drei Fumbles und eine Interception leisteten sich Matt Ryan und seine Offense. Besonders bitter war der Abend für Julio Jones: Der Star-Receiver der Falcons kam zwar auf 147 Yards, wurde bei einem seiner Rushes aber übel von den Beinen geholt.

Prescott landet in der Spenderbox

Beim 31:23-Sieg der Dallas Cowboys gegen die Washington Redskins trumpften gleich drei Protagonisten gross auf. Wide Receiver Amari Cooper erzielte zwei Touchdowns, beim zweiten befreite er sich nach einem Play von der 10-Yard-Linie herrlich aus der Umklammerung und lief unwiderstehlich in die Endzone.

Einen Touchdown erzielten auch der bestens aufgelegte Runningback Ezekiel «Zeke» Elliott und Quarterback Dak Prescott. Nachdem sich der Spielmacher zweimal mirakulös gegen einen Sack gewehrt hatte, sprang er mit einem Überschlag in die Endzone und wurde vom begeisterten Elliott kurzerhand in eine rote Box für Thanksgiving-Spenden gesteckt.

Bears in Feierlaune

Die Chicago Bears bleiben dank ihrem 23:16-Sieg gegen die Detroit Lions weiterhin auf Playoff-Kurs. Wegen einer Verletzung von Nummer-1-Quarterback Mitch Trubisky durfte dessen Ersatzmann Chase Daniel erstmals seit vier Jahren wieder von Beginn an ran und lief prompt zu früh aufs Feld.

Daniel zeigte danach aber eine starke Leistung: Der 32-Jährige warf zwei Touchdown-Pässe und 230 Yards. Der Höhepunkt der Partie ging aber aufs Konto der Defense: Eine Interception, die zum letzten Touchdown der Partie führte, wurde mit einer sehenswerten Tanzeinlage gefeiert. (pre)

