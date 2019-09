Sport

US-Sports

NFL Week 3: 10 Highlights des dritten Spieltags



Bild: AP

Fliegender Full Back, schwebender Cornerback und 8 weitere Highlights des NFL-Wochenendes

Die dritte Woche der NFL Regular Season bot einiges. In einer Woche, in der sechs Mannschaften auf ihre Backup-Quarterbacks zählen mussten, standen erwartungsgemäss neue Namen im Rampenlicht.

Die Resultate

Bild: screenshot nfl

In der Nacht von heute auf morgen gastieren die Chicago Bears noch bei den Washington Redskins. Hier eine nicht abschliessende Auswahl der bisherigen Highlights aus der Week 3 der NFL.

Allzweckwaffe? Full Back!

Die San Francisco 49ers starten zum ersten Mal seit 1998 mit drei Siegen hintereinander. Mike Tomlins Pittsburgh Steelers, bei denen Mason Rudolph für den verletzten Ben Roethlisberger spielte, mussten sich den Niners beugen. Dies trotz überschaubarer Offensivleistung von Jimmy Garoppolo und Co.

Am Ende war es unter anderem Kyle Shanahans kreatives Playcalling, das den Niners immer wieder aus kniffligen Situationen half. Bereits letzte Saison fiel dabei Full Back Kyle Juszczyk auf, der ein wenig alles zu können scheint. Während andere Full Backs quasi als Rammbock für kurze Raumgewinne benutzt werden, brilliert Juszczyk anderweitig.

Sei dies brachial mittels Stiff Arm ... Video: streamable

Miles Sanders macht die Eule

Achtung an alle, die anfällig auf schmerzhafte Bilder sind!

Miles Sanders ist der vielversprechende Rookie-Running-Back der Philadelphia Eagles. Auch wenn er diese Saison noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, so ist er dennoch ein zentraler Bestandteil der Philly-Offense. So retourniert er in den Special Teams unter anderem Kicks und Punts. So auch im Spiel gegen die Detroit Lions.

Da passierte folgendes: Video: streamable

Symptomatisch für die Referee-Leistungen der bisherigen Saison sah sich keiner der Offiziellen dazu veranlasst, dieses waghalsige Tackle als «Facemask» zu ahnden. Sanders konnte nach einer Behandlungspause weiterspielen, wobei er den Ball bei einem Fumble verlor. Lieber den Ball als den Kopf …

Giants, quo vadis?

Nachdem Rookie Daniel Jones im Vorfeld des Spiels gegen Tampa Bay offiziell Giants-Legende Eli Manning als Starting-QB abgelöst hatte, waren viele Fans der New York Giants skeptisch. Manning ist seit längerem schon nicht mehr «the real deal», aber so ganz an Jones glauben will man im Big Apple irgendwie auch nicht. Naja, immerhin haben sie noch den Über-Running-Back Saquon Barkley.

Doch Barkley musste das Spiel nach dieser Aktion im zweiten Viertel verlassen ... Saquon Barkley injury video #NYGvsTB #giants #nfl pic.twitter.com/A65yyYpw89 — Sports Gifs & Videos (@Supreme_gifs) September 22, 2019

Daniel Jones zeigte ein mehr als ordentliches Spiel (63,9 % Completion Rate, 2 Passing TDs, 2 Rushing TDs). In der Crunch Time hegte Jones gar teils den Schein eines neuen Franchise-QBs.

So brachte er zum Beispiel bei seinem QB-Draw die nötige Geduld mit, bis sich die Lücke auftat: Video: streamable

Obiger Touchdown bedeutete die Führung gut eine Minute vor Spielende. Doch Buccaneers-QB Winston und sein Nummer-1-Receiver Mike Evans brachten den Ball nochmals in Field-Goal-Nähe.

Der verfehlte Versuch bedeutete einen etwas überraschenden Erfolg für die New York Giants und ihren neuen QB.

Sogar Saquon Barkley wollte trotz Bänderverletzung mitfeiern: Video: streamable

Slapstick und ein wenig Magie in Buffalo

Josh Allen ist in seinem zweiten Profijahr und hat die Saison (entgegen vieler Erwartungen) stark begonnen. Dass dieser Junge etwas Spezielles sein könnte, zeigt er im Spiel gegen die Cincinnati Bengals, als er beim Handoff zaudert und dann zaubert.

Wie. Geht. Das. ?. How in the world did Josh Allen pull this off?!?!? #BillsMafia #CINvsBUF pic.twitter.com/wskQjxq9RI — Dylan Burd (@Sports_Burd) September 22, 2019

Ein Special-Team-Play aus dem Bilderbuch

Die New England Patriots waren gegen die New York Jets eigentlich nie in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Die bärenstarke Truppe von Coach Bill Belichick überzeugte bislang mit makelloser Defense und einer sehr effizienten Offense. Und nun auch noch mit spektakulären Special Teams!

Wide-Receiver-Veteran Matthew Slater bringt den Punt kurz vor der Endzone an der 1-Yard-Linie zum Stillstand.

Is it a bird? Is it a plane?

No, it's Donte Jackson! Da staunt Kyler Murray, der Rookie-Quarterback der Cardinals, nicht schlecht, als er versucht, einen Pass über Jackson zu floaten. Der Cornerback der Carolina Panthers schwebt eine gefühlte Minute in der Luft, ehe er den Pass des diesjährigen Number-1-Overall Draftpicks satt abfängt.

Einfach nur schauen und geniessen! Video: streamable

Dirty Hit

Im Spiel der ohnehin schon bemitleidenswerten Miami Dolphins gegen «Americas Team», die Dallas Cowboys, kam es bereits im ersten Viertel zu einer schauderhaften Szene. Cowboys-Safety Jeff Heath setzt bei einem Pass von Josh Rosen auf Receiver Allen Hurns zu einem brutalen Tackle an. Hurns verliess daraufhin mit einer Gehirnerschütterung das Spiel.

Und so sah das aus: Here's Jeff Heath's hit on Allen Hurns.



Looked bad, but Hurns was able to get up and walk off the field under his own power. #MIAvsDAL pic.twitter.com/SWrPpnypJI — Tom Downey (@WhatGoingDowney) September 22, 2019

Mahomes gegen Jackson – ein Duell für die nächste Dekade?

Patrick Mahomes braucht keine Einleitung. Der MVP der letzten Regular Season spielt den wohl spektakulärsten Football, den diese Liga je gesehen hat. Ravens-QB Lamar Jackson ist nun drauf und dran, ihm diesen Platz streitig zu machen. Er begann diese Saison ähnlich unwiderstehlich wie der Star-QB der Kansas City Chiefs.

Das Spiel wurde herbeigefiebert – und hielt was es versprach!

... seine Pocker-Awareness und Risiko-Affinität ... Video: streamable

Mahomes macht währenddessen das, was er am besten kann: TD-Pässe werfen, die für Furore sorgen Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NFL (@nfl) am Sep 22, 2019 um 11:12 PDT

Dieses Mal hat es Mahomes und seinen Chiefs zu einem verdienten Sieg gereicht, doch Jackson und die Ravens konnten sie ernsthaft fordern. Football-Fans dürfen gespannt sein, was diese beiden zukünftig noch alles bieten werden.

Agholor goes Surrli-Style

So ganz in Form sind die Philadelphia Eagles noch nicht. Die Offense ist okay, aber noch nicht ganz so geschmeidig wie in ihrer Super-Bowl-Season vor zwei Jahren, die Defense einfach noch nicht kompakt genug. Diese Woche setzte es so eine knappe Niederlage gegen die Lions aus Detroit ab.

Auch wenn QB Carson Wentz noch auf der Suche nach seiner ehemals überragenden Form ist, so sorgen seine Receiver immerhin für die magischen Momente. Diese Woche war es WR Nelson Agholor, der die Verteidigung mit einem Double-Spin-Move stehen lässt.

Et voilà: Video: streamable

Die Raiders wie im College

Die Raiders heimsten in der Offseason durch die jährlich erscheinenden HBO-Doku «Hard Knocks» bereits viele Sympathien ein. Insbesondere der kauzige Coach Jon Gruden. Gegen die Minnesota Vikings griff dieser wieder mal in die Playbook-Trickkiste und liess QB Derek Carr und RB Josh Jacobs einen tadellosen Flea Flicker auf WR J. J. Nelson ausführen.

Bonus I

Und was ist eigentlich mit dem Drama um Star-Wide-Receiver Antonio Brown, der während der Woche freigestellt wurde, Herr Belichick?

Man achte auf seinen Blick am Schluss ... Bill Belichick gave the death stare... pic.twitter.com/czX2KJ9G0D — NFL Update (@MySportsUpdate) September 22, 2019

Bonus II

College Football hält ja bekanntlich auch immer das ein oder andere Highlight bereit. Und dieses ist einfach zu gut, um es euch nicht zu zeigen.

Abonniere unseren Newsletter