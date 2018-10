Sport

NFL: Quarterback Drew Brees stellt neuen Pass-Rekord auf



Ganz grosse Bühne für Drew Brees: Der Quarterback der New Orleans Saints hat einen neuen Pass-Rekord aufgestellt. Ein wahrlich historisches Ereignis.

Bald ist Spielhälfte gegen die Washington Redskins, als Drew Brees den Ball erhält. Der Quarterback der New Orleans Saints schaut und schaut – und findet am rechten Flügel Tre'Quan Smith, der sein Team mit 26:6 in Führung bringt.

Am Ende siegen die Saints mit 43:19. Doch es ist jener Touchdown-Pass von Brees, der im Fokus steht. Denn mit den 62 Yards kommt er nun auf 72'103 geworfene Yards in seiner Karriere – so viele wie kein anderer NFL-Quarterback.

Der 39-jährige Brees überholte Peyton Manning (71'940 Yards) und setzte sich an die Spitze dieser Rangliste. Ein Ereignis, das umgehend gefeiert wurde. Das Spiel wurde unterbrochen und der Ball sofort aus dem Spiel genommen, weil er in die Hall of Fame kommt.

Brees' Frau Brittany, die drei Söhne Baylen, Bowen und Callen und Töchterchen Rylen waren da, der Spielmacher erhielt eine Urkunde und genoss die Ovationen des Publikums. Für die Fans der Saints war Drew Brees ohnehin schon ein Heiliger, seit er New Orleans im Jahr 2009 zum Super-Bowl-Champion machte.

Auch der nächste Touchdown wird historisch sein

Als Krönung zum Rekord zeigte Brees auch eine seiner gemäss ESPN besten Leistungen in 18 NFL-Jahren. Er warf drei Touchdown-Pässe, 23 seiner 26 Pässe kamen an und führten zu insgesamt 363 Yards Raumgewinn.

Eine nächste historische Marke wird Brees wohl schon im nächsten Spiel knacken. Denn er steht nun bei 499 Karriere-Touchdowns, womit er in dieser Rangliste auf Rang 4 steht, hinter Peyton Manning (539 Pässe), Brett Favre (508) und Tom Brady, der kürzlich sein 500. Touchdown-Zuspiel gab. (ram)

