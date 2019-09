Sport

Passmaschine Mahomes, Brees' Verletzung und 9 weitere wichtige Momente des NFL-Weekends

Die NFL nimmt an Fahrt auf! Week 2 der besten Football-Liga der Welt lieferte reichlich Diskussionsstoff. Eine nicht abschliessende Auswahl der Highlights.

Die Resultate

Bild: screenshot nfl.com

Die Highlights

Passmaschine Mahomes

Eigentlich gelang den Oakland Raiders gegen die Kansas City Chiefs der perfekte Start. Nach einem Fieldgoal und einem Touchdown führten sie nach dem ersten Viertel mit 10:0. Und noch viel wichtiger: Sie hielten Kansas' Star-Quarterback Patrick Mahomes in Schach. Doch das änderte sich im zweiten Viertel dramatisch.

Mahomes drehte auf – und war nicht mehr zu verteidigen. Der 23-Jährige warf im zweiten Viertel vier Touchdowns und insgesamt 278 Yards. In der NFL-Geschichte gelangen nur Drew Brees mehr Passing-Yards in einem Viertel (2008, 294 Yards).

Das ist umso erstaunlicher, fehlte dem Team aus Kansas doch mit Tyreek Hill einer der besten Wide Reciever der Liga. Doch auch die jungen Demarcus Robinson und Mecole Hardman überzeugen. Dank der Steigerung ihres Quarterbacks gewannen die Chiefs doch noch mit 28:10 und behielten ihre weisse Weste in der neuen Saison.

Pineiros 53-Yard-Game-Winner

Denver Broncos gegen Chicago Bears war ein unterhaltsames und teilweise chaotisches Spiel. Am Ende gewannen die Bears dank Eddy Pineiro. Der 24-jährige Kicker versenkte ein Field Goal aus einer Distanz von 53 Yards. Das spezielle daran: Das Spiel schien eigentlich schon vorbei, doch die Schiedsrichter stellten die Uhr im vierten Viertel nach Videostudium nochmals eine Sekunde zurück und erlaubten Pineiro so den siegbringenden Kick.

Nächste Dolphins-Pleite

Es ist wahrlich keine gute Zeit, um Football-Fan in Miami zu sein. Nachdem die Dolphins sich schon in der ersten Woche abschlachten lassen mussten (10:59 gegen die Ravens), setzte es nun gegen die Patriots eine 0:43-Pleite ab. Es ist das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass ein Team die ersten beiden Saison-Heimspiele mit mehr als 40 Punkten Unterschied verliert.

Wie krass unterlegen die Dolphins den «Pats» waren, zeigt die folgende Statistik: New England kam im gesamten Spiel auf 123 Yards bei Interception Returns. Derweil haben die Dolphins insgesamt nur 93 Yards an Offense angesammelt. Während Miami nur die Schmach blieb, freuten sich die Patriots insbesondere über ...

... den ersten Touchdown von Antonio Brown

Der Wide Reciever kam nach der Wechsel-Saga von Okaland zu New England zu seinem Debüt. Und Antonio Brown schien sich bereits bestens mit Quarterback Tom Brady zu verstehen. In der ersten Hälfte fand Brady den Neuzugang vier Mal (bei 8 Targets) – einmal gar für einen Touchdown.

Brees und Roethlisberger verletzen sich

Bitterer Spieltag für die New Orleans Saints. Man verlor nicht nur das Spiel gegen die LA Rams sondern auch Quarterback Drew Brees. Der 40-Jährige traf bei einem Wurfversuch auf Jared Cook mit der Hand den gegnerischen Defensive-Tackle Aaron Donald und verletzte sich am Daumen. Brees musste ausgewechselt werden. Die Sorgen der Saints-Fan dürften nach dem Spiel nicht kleiner geworden sein, denn Brees sagte im Interview, dass er eine «signifikante» Daumenverletzung befürchte.

A closeup of the wrap on Drew Brees’ hand. pic.twitter.com/xPw7wGW59G — ig: josinaanderson (@JosinaAnderson) September 16, 2019

Schlechte Nachrichten gab es auch für die Pittsburgh Steelers. Bei der Niederlage gegen die Seattle Seahawks verletzte sich Quarterback Ben Roethlisberger am rechten Ellenbogen. Und auch Starting-Running-Back James Conner konnte die Partie nicht beenden. Er musste wegen eine Knieverletzung ausgewechselt werden.

Fliegender Catch!

Die LA Chargers mögen ihr Spiel gegen die Detroit Lions verloren haben, die spektakulärste Aktion des Spiels gehört aber dennoch einem der ihrigen: Mike Williams zeigt kurz vor Ende des zweiten Viertels diesen spektakulären Catch.

Slay sichert den Lions den Sieg

Bleiben wir noch bei der gleichen Partie: Dass Detroit den Sieg über die Zeit brachte, haben sie auch Cornerback Darius Slay zu verdanken. Er verhinderte eine Führung der Chargers rund eine Minute vor Spielende mit einer fantastischen Interception.

Cousins im Tief

Während andere Spieler mit Highlights brillieren, sorgt Kirk Cousins mit Lowlights für Stirnrunzeln. Der Quarterback der Minnesota Vikings trifft bei der Niederlage gegen Erzrivale Green Bay fragwürdige Entscheidungen.

Der Höhepunkt Tiefpunkt folgt kurz vor Spielende: Cousins hätte diverse Optionen für einen sicheren Pass, versucht aber bei einem First Down das Meisterstück in die Endzone zu Stefon Diggs. Kevin King fängt den halbherzig gespielten Pass mühelos ab und sichert den Packers so den Sieg.

Wentz zeigt seine Klasse

Die Phialdelphia Eagles unterlagen zwar den Atlanta Falcons knapp, doch Quarterback Carson Wentz zeigte einmal mehr, wie gut er ist. Unter anderem mit diesem Pass im Fallen, nachdem er sich mirakulös durch die kollabierende Pocket manövriert hat.

Quessenberrys emotionaler Touchdown

Was für eine Geschichte: David Quessenberry durfte sich gegen die Indianapolis Colts einen Touchdown gutschreiben lassen. Das ist für den Spieler der Tennessee Titans als Offensive Tackle eine Seltenheit – es war gar der erste Touchdown seiner Karriere.

Der Erfolg dürfte Quessenberry umso süsser schmecken, weil er zwischen 2014 und 2016 zwei Jahre in der NFL verpasste und sich in dieser Zeit mit Krebs herumschlug.

Refs stehlen Saints einen Touchdown

Auch die Schiedsrichter sorgten an diesem Wochenende wieder einmal für Diskussionen. Im Spiel zwischen den Saints und den Rams klauen sie dem Team aus New Orleans einen Touchdown.

Kurz vor der Pause verlor Rams-Quarterback Jared Goff denn Ball durch einen vermeintlichen Fumble. Cameron Jordan nahm ihn auf und rannte über knapp 80 Yards bis in die gegnerische Endzone. Doch die Schiedsrichter unterbrachen die Partie bereits vorher weil sie – zu Unrecht – einen unvollständigen Pass vermuteten. Statt das Spiel laufen zu lassen und den Touchdown der Saints per Videobeweis zu überprüfen, gab es so nur Ballbesitz für New Orleans.

Bonus: Die Tennessee Titans sind heiss

Vor dem ersten Heimspiel der Titans gegen die Colts brannte eine Lautsprecheranlage plötzlich lichterloh. Der Brand konnte aber bald gelöscht und das Spiel dennoch gestartet werden.

WATCH: Fire erupts on the sideline before the start of the NFL Tennessee Titans home opener Sunday when the team's pyrotechnic equipment caught fire. pic.twitter.com/nUSXfnPr1G — NBC News (@NBCNews) September 16, 2019

