Nächster Brady-Rekord! Seine Rookie-Sammelkarte wurde gerade für 400'000 Dollar verkauft



Bild: AP

Nächster Brady-Rekord! Seine Rookie-Sammelkarte wurde gerade für 400'000 Dollar verkauft

Was bei uns Panini-Bilder, sind in den USA Trading Cards. Seit 1896 die ersten Sport-Sammelkarten erschienen sind, erfreuen sich die vorne und hinten bedruckten Karton-Kärtchen bei Fans grösster Beliebtheit. Längst ist aus dem Sammeln von Trading Cards ein lukratives Geschäft geworden, seltene Karten verkaufen sich für Unsummen.

«Wenn du eine kleine Gruppe von reichen Leuten hast, die etwas unbedingt wollen, dann kann der Markt verrückt spielen.» forbes

In den letzten sieben Tagen wurde der Rekord für die teuerste «moderne» (seit den 1990er-Jahren) Sport Trading Card gleich zweimal gebrochen. Letzte Woche verkaufte sich eine «1997-98 Skybox Metal Universe Precious Metal Gems (PMG)»-Karte von Michael Jordan auf Ebay für 350'100 Dollar. Allein in den letzten beiden Minuten der Auktion sprang der Preis noch einmal um 150'000 Dollar nach oben.

bild: ebay

Die Jordan-Karte ist so speziell, weil sie eine von nur zehn Ausführungen mit einem smaragdfarbenen Hintergrund ist. Die restlichen 90 Jordan-Karten des Sets haben einen roten Hintergrund. «In der Welt der Sport-Sammelkarten ist dies der Heilige Gral», erklärte Brent Huigens, CEO des Auktionshauses PWCC, das die Karte verkauft hat. Es sei die wohl bekannteste und am meisten verehrte moderne Sammelkarte der Welt.

bild: ebay

Doch da täuschte sich Huigens. Nur vier Tage später wurde der Rekord nämlich bereits wieder gebrochen – und zwar vom US-Sport-«GOAT» schlechthin. Für eine «Tom Brady Playoff Contenders Autographed Rookie»-Karte aus dem Jahr 2000 bezahlte ein Sammler auf Ebay 400'100 Dollar, also nochmals 50'000 Dollar mehr als für die Smaragd-Karte von Jordan.

Zwar existieren von der Brady-Karte nicht nur zehn sondern 100 Exemplare, allerdings ist die Rekordkarte vom sechsfachen Super-Bowl-Champion original-signiert und in einem beinahe perfekten Zustand. Das liess den Preis enorm in die Höhe schnellen. Eine ebenfalls unterschriebene Karte in schlechterem Zustand ging im Januar noch für 61'100 Dollar über den Tisch.

Die teuerste je verkaufte «Sports Trading Card» stammt übrigens aus dem Jahr 1909. Sie zeigt Baseballer Honus Wagner, einen «Short Stop» der Pittsburgh Pirates, und wechselte 2016 für 3,12 Millionen Dollar den Besitzer. Wagner, der noch immer als einer der besten Baseballer aller Zeiten gilt, wehrte sich nach der Produktion rechtlich gegen den Verkauf seiner Karte, weshalb lediglich etwa 200 Exemplare davon existierten.

bild: wikipedia

Bonus

Auf Ebay wird derzeit ein weiterer Rekord gebrochen. Verkauft wird die teuerste Karte des beliebten Sammelkartenspiels «Magic The Gathering» – ein «Black Lotus» aus dem Alpha Set von 1993. Die Auktion läuft noch bis Donnerstagnacht, das Höchstgebot liegt momentan bei 112'503.43 Dollar. Also unbedingt zuhause schnell den Schrank durchsuchen …

bild: ebay

