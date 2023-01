Chiefs und Eagles stehen im Super Bowl – Entscheidung 8 Sekunden vor Schluss

Angeführt von ihrem angeschlagenen Quarterback Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in vier Jahren den Super Bowl der National Football League erreicht.

Gewinnt mit den Chiefs das AFC Championship Game: Quarterback Patrick Mahomes. Bild: keystone

Beim 23:20 gegen die Cincinnati Bengals brachte ein Field Goal acht Sekunden vor Schluss die Entscheidung.

Möglich gemacht hatte die Situation der am Knöchel verletzte Mahomes, der in der Aktion zuvor zum einzigen Mal in der Partie den Ball selbst, so schnell er konnte, nach vorne trug.

Am 12. Februar treffen die Chiefs in Glendale im Bundesstaat Arizona auf die Philadelphia Eagles. Das Team um Quarterback Jalen Hurts steht nach dem 31:7 gegen die San Francisco 49ers zum ersten Mal seit dem Sieg vor fünf Jahren wieder im Super Bowl.

Die Kalifornier beklagten im Spiel doppeltes Verletzungspech. Quarterback Brock Purdy wurde nach einer Verletzung am Ellenbogen erst durch Josh Johnson ersetzt. Nachdem der 36-Jährige im dritten Viertel selbst mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld musste, kehrte Purdy nochmals in die Partie zurück, war jedoch offensichtlich eingeschränkt. (sda/dpa)