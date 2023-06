Zion Williamson sorgt vermehrt abseits des Basketballfeldes für Schlagzeilen. Bild: www.imago-images.de

NBA-Star Zion Williamson in Teufels Küche – Sextape mit Pornostar geleakt

Zion Williamson galt einst als eines der grössten Talente im Basketball. Er sollte das Gesicht der NBA werden, doch Verletzungen und Undiszipliniertheiten bremsten die Karriere des Nummer-1-Picks von 2019 bislang aus. Nun kommt auch noch Chaos in seinem Privatleben hinzu.

In dieser Woche gab Basketball-Star Zion Williamson gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Ahkeema bekannt, dass das Paar ein gemeinsames Kind erwartet. In einem Video, dass die beiden auf YouTube veröffentlichten, wurde während einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht des Kindes bekannt gegeben. Der 22-Jährige und seine Freundin erwarten ein Mädchen.

Nicht bei allen kam dieses Video so gut an, wie bei den werdenden Eltern und ihren Gästen. Moriah Mills, eine amerikanische Pornodarstellerin, äusserte ihr Entsetzen über die bevorstehende Vaterschaft des Spielers der New Orleans Pelicans. Die 31-Jährige zeigte sich überrascht über die Nachricht der Schwangerschaft. Denn Mills schien zumindest im Glauben zu sein, sie sei ebenfalls mit dem Basketballer in einer Beziehung. «Wir waren wirklich zusammen», schrieb sie auf Twitter.

Ausserdem gratulierte sie Williamson und seiner Freundin zu dem gemeinsamen Kind, fügte später jedoch an: «Ich hasse dich, Zion Willamson. Es sieht so aus, als ob du die ganze Zeit eine Freundin hattest und hinter meinem Rücken mit anderen Frauen geschlafen hast.»

Ihren Tweets fügte sie häufig Screenshots von Chat-Verläufen zwischen den beiden an, in welchem der Nummer-1-Draft-Pick aus dem Jahr 2019 Mills unter anderem fragt, ob sie seine Freundin sein möchte.

Mills behauptet auch, dass sie mit Williamson Geschlechtsverkehr gehabt habe, während dieser bereits wusste, dass seine Freundin schwanger sei. Ihre Beziehung soll bereits 2021 begonnen haben und bis zuletzt angedauert haben. Weiterhin machte sie sogar eine Andeutung, dass sie selbst ein Kind von Williamson erwarten könnte. «Bete lieber, dass ich nicht auch schwanger bin. Ich bin definitiv spät dran.»

Die Kommentare der Erwachsenenfilm-Darstellerin kamen bei der Familie von Zions Freundin wohl nicht so gut an. Denn diese sollen Mills laut ihrer Aussagen offenbar bedroht haben, wenn sie nicht mit ihren Tweets aufhöre und die beiden in Ruhe lasse.

Nun wurden allerdings Videos veröffentlicht, die Zion und Mills gemeinsam beim Geschlechtsverkehr zeigen. Der NBA-Star liess die Situation bislang noch unkommentiert. (mom)