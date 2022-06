Lange Schweizer Gesichter nach dem Schlusspfiff. Bild: keystone

Nur Aebischer, Cömert und Zuber ungenügend – wie bewertest du die Nati-Spieler?

Dominic wirth, adrian bürgler

Die Schweizer Nati spielte gegen Spanien trotz der 0:1-Niederlage stark verbessert. Zuhause in Genf zeigen sie gegen den Weltmeister von 2010 Haltung und Einsatzwillen.

Es ist eine deutliche Steigerung gegenüber der 0:4-Klatsche gegen Portugal – aber es bleibt am Ende dennoch eine Niederlage. Wieder stellt Murat Yakin in der Startformation einiges um. Manuel Akanji kehrte in die Innenverteidigung zurück, Michel Aebischer rückte ins Mittelfeld, und Xherdan Shaqiri musste auf dem Flügel ran. Wie sind die Spieler damit umgegangen? Hier unsere Einzelkritik.

Die Einsätze von Fabian Frei, Haris Seferovic und Djibril Sow waren zu kurz für eine Bewertung.