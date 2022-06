Welche Noten gibst du den Nati-Spielern nach der deutlichen Pleite in Portugal?

Gegen Portugal verlor die Nati mit 0:4 und kassierte so die höchste Niederlage seit 14 Jahren. Die letzte Pleite mit vier Toren Unterschied hatte es im März 2008 abgesetzt. Damals unterlag man Deutschland in einem Testspiel mit 0:4.

Der Schweizer Nati ist der Auftakt in die Nations League definitiv missglückt. Drei Tage nach der Pleite gegen Tschechien musste das Team von Murat Yakin in Lissabon gleich die nächste Niederlage hinnehmen – und was für eine.

Spanien lässt gegen Tschechien Punkte liegen – Haaland schiesst auch Schweden ab

Zweimal konnten die Spanier ausgleichen und so zumindest einen Punkt aus Prag retten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war der 17-jährige Gavi für das 1:1 besorgt. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona löste mit seinem ersten Länderspiel-Treffer Teamkollege Ansu Fati als jüngster Torschütze im Trikot der spanischen Nationalmannschaft ab. In der 90. Minute traf Verteidiger Ingo Martinez – auch er mit seinem ersten Tor für Spanien – mit einem Kopfball via Latte zum 2:2.