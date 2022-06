Beim 2:0-Sieg Portugals gegen Tschechien bestritt Cristiano Ronaldo sein letztes Saisonspiel, bevor es in die Ferien ging. Bild: keystone

Ronaldo ein Raucher?! Bitte erkläre uns das unglaubliche Detail auf diesem Bild

Cristiano Ronaldo postet ein Ferienfoto. Und sorgt damit für Aufsehen, obwohl es bloss die harmlose Idylle einer Familie beim Essen zeigt.

Nach einer langen Saison mit Manchester United und Portugals Nationalmannschaft ist Cristiano Ronaldo in die wohlverdienten Sommerferien gereist, wohin ist nicht bekannt. Seine Partnerin Georgina Rodriguez veröffentlichte Schnappschüsse aus dem Privatjet, mit dem die Familie unterwegs war.

Auch der Fussball-Superstar postete ein Ferienbild auf Instagram. Es erhielt bereits über acht Millionen Likes. Ronaldo ist weltweit der Mensch mit den meisten Followern. CR7 zeigte sich und seine Familie am Esstisch:

Der Blick geht zunächst auf die Personen am Tisch: Ronaldo selber mit Daumen-hoch-Geste, Partnerin Georgina und vier der Kinder des Paares. Von zwei Töchtern (Alana und Bella) sind Ronaldo und Georgina gemeinsam die Eltern; der Fussballer brachte dazu Cristiano Ronaldo Junior und die Zwillinge Eva und Mateo mit in die Beziehung. Baby Bella ist erst wenige Wochen alt und fehlt auf dem Bild.

Beim genaueren Betrachten fallen einem Details auf. Eifrig diskutieren Fans auf Twitter darüber. So meint ein User, Bescheidenheit erkennen zu können: Trotz all des Reichtums sitze die Familie Ronaldo an einem gewöhnlichen Holztisch und habe auch kein Geschirr aus Gold vor sich. Anderen sticht der traurige Blick des kleinen Mateo ins Auge. Und einer nimmt es Ronaldo nicht ab, dass er tatsächlich etwas gegessen hat:

Doch der ganz grosse Aufreger ist eine kleine Kartonschachtel. Rund 9 Zentimeter lang, 5,5 Zentimeter breit, 2 Zentimeter hoch. Es sind die Masse einer Zigarettenschachtel, die da auf dem Tisch liegt, neben einer aufgeschnittenen Zitrone, deren Saft der Asket sich vermutlich ins Wasser tröpfelt. Es sind schliesslich Ferien, da gönnt man sich auch mal etwas.

Das Corpus Delicti neben Zitrone und Telefon. bild: cristiano

Zigaretten? Bei Cristiano Ronaldo?! Raucht er etwa? Dieser top-topfitte Ausnahmesportler, der einst an einer Medienkonferenz zwei vor ihm platzierte Coca-Cola-Flaschen entfernte und dafür warb, stattdessen Wasser zu trinken? Dieser Ronaldo, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, und bei dessen Medizincheck als 33-Jähriger es hiess, er habe den Körper eines 20-Jährigen?

Fragen über Fragen. Eine mögliche Antwort darauf lautet, dass die Zigaretten dem Fotografen gehören könnten – jemand muss ja abgedrückt haben. Spekuliert wird, dass es sich bei diesem um Ronaldos Bruder Hugo Aveiro handeln könnte, der Raucher ist.

Was glaubst du?

«Die Zigaretten des Bruders» klingt für dich gleich glaubwürdig, wie wenn Bart Simpson der Lehrerin erzählt, der Hund habe seine Hausaufgaben gefressen? Sicher fällt dir eine bessere Antwort auf die Frage ein, wem diese Zigaretten gehören und wieso sie vielleicht doch CR7 sind, der sich unfreiwillig als Raucher geoutet hat. Wir sind gespannt auf deine Kreativität in der Kommentarspalte!

PS: Dieses Bild hast du dir jetzt verdient:

