So sieht das aktuelle Ranking aus:

Michel Aebischer und Mario Gavranovic wurden in der 80. Minute eingewechselt: Zu kurz für eine Bewertung.

Den eingesetzten Schweizern kannst du eine Note von 1 bis 6 geben, wie in der Schule ist eine 6 das Maximum. Bewege dazu einfach den Stern und klicke dann «Bewerten».

Welche Noten gibst du den Schweizer Spielern nach der Niederlage in England?

Das Playoff-Wordle geht in die nächste Runde! Löst du die Knacknuss am Samstag?

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.