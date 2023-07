YB startet auch dieses Jahr als Topfavorit in die Saison. Bild: keystone

User Unser

Start in die Super-League-Saison: So tippt watson die Meisterschaft. Und du?

Mehr «Sport»

Die Super League startet in die neue Saison. Und trotz neuem Modus lautet die altbekannte Frage: Wer soll die Young Boys auf dem Weg zum nächsten Titel aufhalten? Glaubt man den Vorhersagen des Datenjournalisten Simon Wolanin von Swiss Football Data, dann spricht wenig dagegen, dass die Berner auch dieses Jahr den Meisterpokal holen.

Denn in 10'000 seiner Simulationen landete YB bei 95,3 Prozent auf dem ersten Rang. Da bleiben der Konkurrenz nur Brotkrumen. In die Stärkebeurteilung der Mannschaften lässt Wolanin den Elo-Wert, den durchschnittlichen Marktwert der Spieler und die durchschnittlichen Punkte einfliessen, die die Mannschaft über die letzten drei Monate, das letzte Jahr und die letzten drei Jahre auswärts und zuhause pro Spiel geholt hat.

Neben YB hat demnach der FC St.Gallen die besten Chancen auf den Meistertitel, allerdings betragen diese nur etwas mehr als ein Prozent. Dahinter folgen der FC Zürich (0,8 Prozent) und der FC Basel (0,7 Prozent). In Wolanins Prognose gewinnt YB den Titel mit 83 Punkten und insgesamt 25 Zählern Vorsprung auf den FC St.Gallen. Winterthur landet in fast 50 Prozent der Simulationen auf dem letzten Platz.

Die watson-Prognose

Die Simulation von Wolanin deckt sich zu grossen Teilen mit den Einschätzungen der watson-Redaktion. Sechs verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Tabelle für die kommende Super-League-Saison getippt – und so sieht das konsolidierte Resultat aus:

Young Boys FC Basel FC Lugano FC Luzern FC St.Gallen Servette FC FC Zürich Grasshoppers Lausanne-Sport Yverdon Sport FC Winterthur Stade Lausanne-Ouchy

In jeder einzelnen Prognose landet YB auf dem ersten Platz. Auch innerhalb der watson-Redaktion sieht also niemand eine ernsthafte Gefahr für die Berner auf dem Weg zur Titelverteidigung. Als Vizemeister prognostizieren wir den FC Basel, hauchdünn vor Lugano. Beide Mannschaften landen in unserer Prognose meistens auf dem zweiten oder dritten Platz.

Wie gut ist der FCB nach diversen Abgängen? Bild: keystone

Auch Luzern und St.Gallen werden gut eingeschätzt, beide Mannschaften mischen unserer Ansicht nach um die europäischen Plätze mit. Das Mittelfeld machen die zwei Zürcher Klubs sowie Servette und Aufsteiger Lausanne-Sport unter sich aus.

Im Gegensatz zur Simulation von Swiss Football Data ist bei uns nicht Winterthur der direkte Absteiger, sondern Stade Lausanne-Ouchy. Wir glauben, die Waadtländer steigen nach nur einer Saison im Oberhaus direkt wieder ab. Winterthur muss bei uns in die Barrage.