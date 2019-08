Tödlicher Sturz an der Polen-Rundfahrt: Belgier Bjorg Lambrecht stirbt im Spital

Lausanne holt den Finnen Pulkkinen +++ Bezina wechselt in die Swiss League

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2019/20. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Der Lausanne HC hat vorerst bis zum 8. September den Finnen Teemu Pulkkinen verpflichtet. Der 27-jährige Stürmer spielte letzte Saison für Dinamo Minsk in der KHL und erzielte 29 Skorerpunkte (15 Tore). Für die Detroit Red Wings, die Minnesota Wild und die Arizona Coyotes absolvierte er insgesamt 83 NHL-Spiele. Mit den Waadtländern tritt er in den kommenden Wochen in der Champions Hockey League an. (pre/sda)

Goran Bezina setzt seine Karriere in der Swiss League fort. Der 39-jährige Verteidiger …