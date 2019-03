Konkurrent greift Nino Schurter an: «Er beleidigt uns während des Rennens ständig»

Via E-Mail teilen

Derzeit läuft in Südafrika das Mountainbike-Rennen «Cape Epic». Mit dabei ist auch der aktuelle Schweizer Sportler des Jahres und Szene-Dominator Nino Schurter. Der Olympiasieger und siebenfache Weltmeister muss sich vom brasilianischen Konkurrenten Henrique Avancini nach der ersten Etappe, die das Schweizer Duo (Schurter fährt zusammen mit Lars Forster) gewonnen hat, allerdings harte Vorwürfe anhören lassen. Avancini gibt nach dem Rennen in einem Fernseh-Interview Auskunft:

Der Schweizer lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und reagierte umgehend mit Posts in den sozialen Medien.

«Zu keinem Zeitpunkt habe ich Avancini beleidigt, und nie war ich meinen Mitstreitern gegenüber unfair. Das ist eine Lüge, die ich von einem Champion wie ihm nicht erwartet habe. Lasst uns von nun an Spass haben.»

Beirren lässt sich Schurter von den Vorwürfen sowieso nicht. Das Schweizer Duo hat auch die zweite Etappe für sich entschieden und liegt über vier Minuten vor Avancini und dessen Teamkollege Manuel Fumic. Avancini selbst ist mittlerweile wieder etwas zurückgerudert.