Heute die 4. Etappe

Es geht von Murten nach Arlesheim, zuerst dem Bielersee und dem Jurasüdfuss entlang. Ihre Schwierigkeiten hat die Etappe in der Steigung zum Passwang. Vor dem Ziel nach 163,9 Kilometern haben die Profis noch zweimal den Eichenberg, eine Steigung der 3. Kategorie, zu bewältigen. In Frage für den Tagessieg kommen viele Fahrer – sowohl Sprinter, als auch Klassiker-Spezialisten dürfen sich Chancen ausrechnen. In der Gesamtwertung führt seit gestern Peter Sagan. Der dreifache Weltmeister, Etappensieger in Murten, zählt erneut zu den Siegesanwärtern. (ram/sda)