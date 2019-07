Sport

Tour de France in den Alpen: Das sind die steilsten Strassen der Welt



bild: gcn

Die Tour geht steil hinauf – aber es gibt noch viel steilere Strassen

An der Tour de France geht's ans Eingemachte: Auf drei schweren Alpenetappen wird entschieden, wer die Frankreich-Rundfahrt 2019 gewinnt. Die Pässe, die auf dem Programm stehen sind lang und steil – aber es wurden noch viel steilere Strassen gebaut.

Die Alpen-Etappen der Tour de France

Jetzt gibt es kein Verstecken mehr: Wer die Tour de France gewinnen will, darf in den Alpen keine Schwäche zeigen. Oder vielleicht besser ausgedrückt in einem Jahr ohne ganz grossen Topfavoriten: Wessen Schwäche am geringsten sein wird, der steht am Sonntag in Paris ganz zuoberst.

Den Auftakt bildet heute die Fahrt über den steilen Col de Vars, den mythischen Col d'Izoard und den langen Col du Galibier.

Die Etappe morgen ist zwar verhältnismässig kurz. Aber bis hinauf auf 2770 Meter – der Col de l'Iseran ist das Dach der Tour – geht es rund 90 Kilometer fast immer bergauf.

Auch die alles entscheidende letzte Alpen-Etappe am Samstag verdient das Prädikat «kurz, aber heftig»: Im Schlussaufstieg müssen über 1800 Höhenmeter bewältigt werden.

Das Maillot Jaune trägt immer noch Julian Alaphilippe. Hinter dem überraschenden Franzosen liegen eineinhalb Minuten zurück fünf Fahrer innerhalb von bloss 39 Sekunden.

Die steilsten Strassen der Welt

Es ist schwierig, eine eindeutige Reihenfolge festzulegen. Manche Strassen haben zwar steilere Abschnitte, aber diese sind manchmal nur wenige Meter lang und viel kürzer als die steilen Abschnitte anderer Strassen. Als Faustregel gilt hier: Je weiter unten die Strasse in dieser unvollständigen Liste aufgeführt ist, desto steiler ist sie.

Alto de Angliru, La Vega (Spanien) Video: YouTube/Global Cycling Network

Vielleicht der härteste Anstieg im Profizirkus, besonders wegen der zweiten Hälfte. Da müssen auf sechs Kilometern rund 850 Höhenmeter bewältigt werden, immer wieder gibt es dabei Abschnitte mit weit über 20 %.

Nebelhorn, Oberstdorf (Deutschland) bild: simon mayer

Bis auf den Gipfel führt die Strasse nicht, aber bis zu einem Bergrestaurant. Laut dem Portal «Quäl dich» müssen 1250 Höhenmeter auf weniger als neun Kilometern hinter sich gebracht werden. Darunter ist ein besonders brutales Stück von knapp 2,5 Kilometern, die mehr als 20 % steil sind.

Filbert Street, San Francisco (USA) Bild: Shutterstock

Die kalifornische Metropole ist bekannt für ihre steilen Strassen. Die steilste ist die Filbert Street, die bis zu 31,5 % Steigung aufweist. Schon öfters wurde sie in Filmen bei Verfolgungsjagden zur Schanze umfunktioniert.

Seit einigen Jahren findet dort ein kurzes, aber heftiges Bergzeitfahren statt: der «Hilliminator». Auf rund 300 Metern müssen etwa 60 Meter Höhenunterschied bewältigt werden.

Canton Avenue, Pittsburgh (USA) Video: YouTube/TootiePuppy

Die angeblich steilste Strasse der Vereinigten Staaten müssen die Teilnehmer des «Dirty Dozen» bezwingen. Die Besonderheit dieses an einer kurzen Stelle 37 % steilen Wegs ist, dass er teilweise gepflästert ist. Wer hier absteigen muss, braucht sich nicht zu schämen.

Baldwin Street, Dunedin (Neuseeland) Bild: Shutterstock

Lange Zeit galt die schnurgerade, 370 Meter lange Strasse auf der Südinsel Neuseelands als die steilste der Welt. Ein Rekord, den die Baldwin Street kürzlich abgeben musste (siehe unten). Ihre durchschnittliche Steigung beträgt 18 %, an der steilsten Stelle werden 35 % gemessen. Auch andere Strassen in Dunedin sind ähnlich steil – weil die Stadtpläne in London gezeichnet wurden, in Unkenntnis der Topographie am anderen Ende der Welt.

Den Rekord für die 67 Höhenmeter der Baldwin Street stellte im Herbst 2017 der Einheimische John Wazowski auf, der die Strecke in 1:19 Min. schaffte.

Ffordd Pen Llech, Harlech (Wales) Video: YouTube/Global Cycling Network

Bloss 230 Meter lang ist die Strasse – aber sie überwindet auf dieser Strecke eine Höhendifferenz von 50 Metern. Das führt zu einer durchschnittlichen Steigung von 21 %, an der steilsten Stelle beträgt sie 37,45 %. Erst vergangene Woche anerkannte das «Guinness Buch der Rekorde» die Strasse als die neue steilste Strasse der Welt, obwohl das Strassenschild, das 40 % verspricht, minimal übertreibt.

Die Bestzeit mit dem Velo liegt bei 56 Sekunden, aufgestellt im Februar vom zweifachen britischen Bergzeitfahrmeister Dan Evans (siehe Video).

Steil ist geil?

Der Pragelpass von Muotathal her, Mortirolo, Zoncolan oder Drei Zinnen in Italien, die Höttinger Höll an der Rad-WM 2018 in Innsbruck – welches war dein steilstes Stück Strasse, das du auf einem Velo bezwungen hast?

