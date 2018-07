Sport

Das Bullshit-Bingo zur TV-Übertragung der Tour de France



Bild: AP

Pastis in den Bidon und los geht das Bullshit-Bingo für die Tour de France!

Es gibt im Sommer nicht viel schöneres, als die Fensterläden zu schliessen und bei strahlendem Sonnenschein vor dem Fernseher zu sitzen und die Übertragungen der Tour de France zu schauen. Zugegeben: Das ist ein bisschen geflunkert. Aber die Fussball-WM ist ja jetzt vorbei ...

Während Bergetappen oft spektakulär sind, können die flachen Tagesabschnitte manchmal eintönig verlaufen. Doch nicht nur die Fahrer können es dir spannender machen – auch unser Bullshit-Bingo. Fülle Pastis in deinen Bidon und wenn etwas eintrifft, was in diesen Feldern steht, gönnst du dir einen Schluck. Allez!

bullshit-bingo: watson

