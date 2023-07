Hindley gewinnt erste Pyrenäen-Etappe und holt Gelb

Am Donnerstag folgt die erste Bergankunft dieser Frankreich-Rundfahrt. Die 6. Etappe ist mit 145 km zwar verhältnismässig kurz, wird den Fahrern mit fast 4000 Höhenmetern aber einiges abverlangen. Mit dem Col d’Aspin (12 km lang/6.5 Prozent steil) und dem berühmten Col du Tourmalet (17.1 km/7.3 Prozent) erwarten das Peloton zwei harte Brocken, ehe hinauf nach Cauterets-Cambasque der Tagessieger ermittelt wird. Der letzte Anstieg ist zwar 16 km lang, mit einer durchschnittlichen Steigung von 5.4 Prozent aber viel weniger fordernd, als die beiden Klassiker zuvor. (mom/sda)

Jai Hindley hat der ersten von zwei Pyrenäen-Etappen den Stempel aufgedrückt. Der Captain des deutschen Teams Bora-hansgrohe, im letzten Jahr Gewinner des Giro d'Italia, feierte aus einer grösseren Ausreissergruppe heraus nach 162.7 km von Pau nach Laruns einen Solosieg. Dazu löste der 27-jährige Australier den Briten Adam Yates an der Spitze der Gesamtwertung ab. Der bisherige Leader erreichte das Ziel mit über eineinhalb Minuten Rückstand nur als Tages-15.

Seit Längerem bereits ist eine tiefgreifende Änderung der Abseitsregel im Gespräch. Nun soll sich der Fussball-Weltverband FIFA offen für eine Einführung zeigen.

Wenn der Schiri pfeift, ist Abseits. So war es früher einmal im Fussball, aber so einfach ist es längst nicht mehr. Zahlreiche Modifikationen an der Abseitsregel, die Einführung moderner Bildtechnik und des Videoschiedsrichters haben die erstmals im 19. Jahrhundert angewandte Regel zu einem ständigen Ärgernis für Spieler, Trainer und nicht zuletzt auch für das Publikum werden lassen.