Remco Evenepoel triumphiert bei Vuelta – Kolumbianer Molano gewinnt Schlussetappe

Remco Evenepoel gewinnt im jungen Alter von 22 Jahren seine erste grosse Rundfahrt. Der Belgier kann sich nach der Schlussetappe der 77. Vuelta, wo der Leader traditionell nicht mehr angegriffen wird, als Sieger feiern lassen. Evenepoel verwies in der Gesamtwertung die Spanier Enric Mas und Juan Ayuso auf die nachfolgenden Podestplätze.

Der Sieg in der 21. und letzten Etappe in Madrid ging an den Kolumbianer Juan Molano. Im erwarteten Massensprint verwies der 27-Jährige den Dänen Mads Pedersen, selbst Sieger des 13., 16. und 19. Teilstücks, auf Platz 2.