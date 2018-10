So spektakulär duellieren sich ein Mountainbiker und ein Rallye-Profi

Biel – der neue Hockey-Titan vor dem schwierigsten Schritt

Heimlich, still und leise hat sich ein Aussenseiter in zehn Jahren zum Titelanwärter entwickelt. Ein Absturz in die Mittelmässigkeit ist beim EHC Biel in dieser Saison nicht mehr zu erwarten.

Tabellenführer! Ja, okay, aber so richtig ernst wird Biel trotzdem nicht genommen. Es macht nach wie vor einen Unterschied, ob ein Titan wie der SCB und die ZSC Lions oder der Biel die Tabelle anführt.

Stehen die Stadtberner oder die Zürcher ganz oben, dann werden sie auch als Titelfavoriten gehandelt und sie bleiben es auch in der Krise. Schliesslich ist der SCB vom 8. Platz aus schon mal Meister geworden. Und die ZSC Lions zweimal vom 7. Platz aus.

Bei Biel wird nach wie vor die Frage gestellt, …